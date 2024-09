Cimpanzeul lui Michael Jackson vinde tablouri, pentru că asta e lumea în care trăim

E grea viața pentru un cimpanzeu. Companionul primat al lui Michael Jackson, Bubbles, odată un simbol al faimei și bogăției, atât de mișto, încât Jeff Koon l-a sculptat, a ajuns să picteze ca să plătească facturile.

Lucrările lui Bubbles se vor licita la un eveniment caritabil din Miami, intitulat Apes That Paint, alături de alți 60 de cimpanzei și urangutani crescuți și apoi abandonați de industria divertismentului. Încasările vor ajunge la The Center for Great Apes, azilul lui Bubbles din Wachula, Florida, unde locuiește din 2005. Deși a crescut într-un adult agresiv și stângaci, Bubbles a fost forțat să renunțe la pașii de dans a la Michael Jackson și să se descurce în noua societate din sanctuar. Și da, pictează.

Videos by VICE

Cimpanzeul de un metru și jumătate și 83 de kilograme, în vârstă de 34 de ani, e acum masculul alfa din centru. Miami New Times raportează că el își marchează teritoriul trăgând linii prin nisip cu o găleată mare și albastră. Celelalte 60 de primate din programul Apes That Paint sunt veterani al industriei de film, televiziune și circ, care s-au pensionat la centru. Expoziția care va dura zece zile include cimpanzeii din Planet of the Apes și urangutani din filmul Going Apes și telenovela de pe NBC, Passions.

Aceștia pictează ca o reminiscență a activității din sălbăticie, când foloseau un băț ca să mănânce termite, plus să facă față efectelor unei vieți prea umanizate.

Un cimpanzeu pe nume Kenya, care pictează la Center for Great Apes

Proprietarul brandului american Frames, Adam Brand a fost inspirat să facă spectacolul după ce un client l-a rugat să înrămeze o pictură făcută de un urangutan. „Am abordat centrul și am spus: «Hai să vedem dacă putem să strângem bani din tablouri pentru centru»”, spune el pentru Creators. Brand compară maimuțele astea cu actori copii afectați de faima lor și de educația lor până la punctul în care societatea nu mai are un loc firesc pentru ei. Scopul inițiativei Apes That Paint este de a arăta „fără judecată” că maimuțele sunt și artiști.

Lucrările lui Bubbles amintesc de tablourile agresive AbEx, populare printre artiști tineri de sex masculin pe la 10 ani, dar nu pare o comparație demnă de Bubbles. Stilul lui e consistent de când a început să picteze și mă îndoiesc că a citit vreodată tirada lui Jerry Saltz împotriva formalismului zombie.

Lucrările cimpanzeului Kenya vor fi disponibile și la Apes that Paint

Cu toate acestea, lucrările lui Bubbles au câștigat peste 2 500 de dolari la licitații, iar în 2012, artistul pop brazilian, Romero Britto, a cumpărat unul de la Art Basel pentru o sumă nedezvăluită. Cu toate acestea, fondurile strânse sunt minuscule în comparație cu cele 30 de milioane de dolari de care are nevoie centrul pentru a îngriji cei 61 de rezidenți până la sfârșitul vieții lor, a declarat Patti Ragan pentru The Mirror. De asemenea, a spus că rudele vii ale lui Jackson nu au contribuit la îngrijirea lui Bubbles.

Brand spune că expoziția Apes That Paint a avut cel mai mare succes din cei 25 de ani de existență a galeriei. Hollywood ar putea continua să mărească popularitatea organizației Center for Great Apes la sfârșitul acestui an, datorită unui film despre viața lui Bubbles, regizat de Taika Waititi, care a făcut Thor: Ragnarok și Mark Gustafson de la Fantastic Mr. Fox. Deși filmul ăsta nu a fost încă aprobat de familia Jackson, ar putea ajuta centrul să strângă mai multe fonduri.

Pebbles și Bam Bam vor expune lucrări la Apes That Paint

Citește mai multe despre primate:

Prima maimuță a ajuns în spațiu drogată într-o rachetă creată de naziști



Cine deține drepturile pentru selfie-ul cu maimuța?



Transplantul unui cap de maimuță – partea 1