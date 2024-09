Am vorbit cu Mihai Goțiu, singurul parlamentar român care nu mai vrea să doarmă la job

M-am enervat și eu zilele astea că tipii de la USR, pe care i-am votat în decembrie ca să stea cu ochii pe parlamentarii puterii, par un pic depășiți de situație. Mihai Goțiu e pozat în situații stânjenitoare, Nicușor Dan nu știe să răspundă la o întrebare simplă legată de ordonanța care a scos sute de mii de oameni în stradă. Înainte să dăm cu piatra, hai să vedem însă și ce au de zis oamenii ăștia. Că poate lucrurile sunt un pic mai nuanțate. Așa că vineri am mers la Senat și i-am luat un interviu lui Mihai Goțiu, fostul meu coleg din presă, să văd de ce este filmat în timp ce moțăie în timpul dezbaterilor parlamentare și cum are de gând să-și onoreze totuși obligațiile față de cei care l-au trimis în Parlament.

VICE: Ai fost fotografiat de două ori în timp ce dormeai la ședințele Senatului. Prima dată ai recunoscut, ai doua oară ai spus că nu este adevărat, că, de fapt, doar clipeai. Care-i până la urmă adevărul?

Mihai Goțiu: Prima oară am ațipit în plen, la dezbaterile pe legea bugetului. Era după o săptămână foarte încinsă, cu proteste în stradă și în Parlament, dar în același timp s-a lucrat mult și la amendamentele la legea bugetului. Vreau să fac o paranteză: lumea știe mai puțin că, de fapt, bugetul s-a dezbătut în comisiile de specialitate și apoi în comisiile de buget-finanțe. În plen, unii au vrut doar să transmită un mesaj politic către alegători, dar se știa că acele amendamente nu vor trece. Era, de fapt, o formalitate.

Revenind la acel moment, deși existau circumstanțe atenuante, am considerat că nu doar imaginea mea și a partidului, ci și a Parlamentului ar avea de suferit din cauză că am fost surprins ațipind, m-am autosancționat și am donat indemnizația pe o săptămână pentru o cauză socială.

A doua oară cum a fost?

A doua oară mi se pare deja un atac, o tentativă de kompromat pentru că vine și după reîncălzirea ciorbei cu tânărul boem care dormea pe peturi de bere în Vamă, deși se știa încă din timpul campaniei, că nu sunt eu în acea fotografie. Se poate observa că sala plenului e aproape goală, mai sunt doi colegi de USR. Așteptam începerea ședinței de interpelări de luni seara și bănuiesc că poza este făcută în pauză.

Fotografii de Mircea Topoleanu

Dar tu ce făceai în momentul ăla?

Stăteam relaxat și așteptam să-mi vină rândul să-mi citesc interpelarea. E o captură video, nu o poză. Când m-au sunat cei de la Antena 3 să intru în direct, le-am spus să-mi trimită să văd despre ce e vorba mi-au transmis un .png. Ca și televiziune, dacă ai o imagine video, o dai pe aia, nu dai o captură video.

Filmarea pare a fi făcută de aproape. E un grup parlamentar acolo…

Nu e de aproape. Bănuiesc că e de la nivelul prezidiului. Nu cred că președintele de ședință a făcut-o, chiar dacă e de la PSD, bănuiesc că unul dintre secretarii de ședință.

De la ce partide erau secretarii de ședință?

Unul de la PSD și unul de la PNL. Nu vreau să greșesc, dar pe înregistrările de la Senat ale ședinței, domnul Vela de la PNL se joacă cu un telefon și face fotografii, chiar înainte de a citi eu interpelarea. Dacă filmezi 5-10 minute pe cineva, imposibil să nu-l găsești într-o secvență ciudată, dacă nu știe că-i filmat. Închide la un moment dat ochii și pare că doarme. Ce m-a deranjat pe mine e că lumea nu a sesizat că de acolo lipsesc peste 60 de senatori, deși, se poate verifica asta, ei au semnat că au fost prezenți pe toată ziua. Eu aș intitula fotografia aia: „Senatori USR căutându-și colegii din Senat”.

Ai fost și tu ziarist. Am remarcat însă că, atunci când ai răspuns la întrebările jurnaliștilor, i-ai luat cam la mișto. Probabil că ești și tu de părere că nu e nimic rău când ziariștii vânează parlamentarii care dorm…

Da, e foarte ok asta. Ce mă iritase însă la prima intervenție la Antena 3 era că în fața mea erau reporteri de la Antena 3, pe holuri era altcineva de la Antena 3. Adică m-a deranjat disproporția, importanța exagerată dată știrii. Da, e o știre de entertaiment, poate să spună ceva despre o persoană sau despre un context. Dar când ai 500 de mii de oameni în stradă, tu să faci jumătate de oră sau o oră de dezbatere pe faptul că un parlamentar ațipise, nu știu dacă era proporția corectă. Ca fost jurnalist zic asta.

Ei bine și dacă tu erai jurnalistul care prindea un parlamentar dormind, făceai o poză și comentai după aia.

Da, și eu când lucram la ziar aveam subiecte de actualitate și o pagină-două la final cu glume, ipostaze inedite, fotografii inedite și așa mai departe.

Acum, după cele două episoade, te simți vânat?

Prima dată nu m-am simțit. Se întâmplă, ok. Dacă nu era și reîncălzirea poveștii cu tânărul din Vamă, nu aveam o problemă. Dar când se repetă lucrul ăsta…

Oricum efectul a fost invers decât cel urmărit. Presa a dat și faptul că m-am autosancționat, apoi am primit mesaje de încurajare. De asta probabil au căutat să mai găsească ceva. Să continue povestea asta. De aici am sentimentul că următoarele atacuri au fost atacuri de genul: „Hai să-l mai prindem cu ceva, că prea a ieșit bine prima dată”.

„O să merg să-mi fac analizele. Probabil e vorba de apnee”

Și acum crezi că ești vânat de ziariști?

Atenție, nu sunt imagini luate de ziariști. Sunt imagini luate de parlamentari, pentru că ziariștii nu au voie să fotografieze și să filmeze din plen. Doar de sus de la balcon. Dar ambele sunt filmări făcute de colegi parlamentari care le-au dat presei.

Bine, dar și voi, de la USR, ați făcut spectacol la Iordache. V-ați pozat cu pancarte în spatele lui când își citea declarația. E o luptă de gherilă și de o parte și de alta.

Da, e normal. Eu am încredere însă în cititori, telespectatori, inclusiv în cei care urmăresc presa de kompromat, că-și dau seama care e diferența între a ațipi după o săptămână de oboseală și ce înseamnă răspunderea, pe care nu și-au asumat-o niciodată, că au scos sute de mii de oameni în stradă pentru că au dat legi cu dedicație. Sunt optimist din punctul ăsta de vedere.

Dar în legătură cu chestia asta cu adormitul… Poate ai totuși vreo problemă medicală? Nu știu, nu zic de o boală gravă…

Da. Am discutat și cu colegii, susținătorii din Cluj, le fac o promisiune clară: că o să mă duc să-mi fac analizele, probabil că e vorba de apnee și nu am problema asta de acuma, ci mai demult. Deci da, mă duc să-mi fac analizele. Și am mai făcut o promisiune ca la sfârșitul mandatului să fiu cu 20 de kilograme mai slab decât la început.

Imagini din biroul lui Mihai Goțiu de la Senat. Stai, înainte să râzi, îți aduc aminte că oamenii ăștia de la USR au dormit în Parlament câteva zile, în semn de protest la ordonanța 13. Fotografie de Mircea Topoleanu

Uite, noi în redacție am căutat pe Google. Am găsit o altă boală, narcoplexia, care te face să adormi pentru o scurtă perioadă de timp. În momente când nu te aștepți…

Da, mi-am pus problema că s-ar putea să fie o problemă medicală, de fapt aproape sigur e o problemă medicală, din ce am citit în ultimele zile. Și o să-mi fac analize complete, cât de repede pot. Îmi trebuie două-trei zile libere, inclusiv cu internare, să-mi fac analize. Și vreau să mă întorc în sala de sport, că nu am mai apucat înaintea de campania electorală.

Da, asta e foarte bine. Uite am mai găsit ceva, medicamente care ajută la creșterea atenției și concentrării, medicamente nootropice…

De obicei mă feresc de medicamente, doar la limită le iau, dar acum o să am încredere în medici. Nu vrei să știi câte recomandări de medici specializați pe partea asta am primit în ultimele zile, cu cea mai bună credință…

Da, nu e nicio ironie aici, e un lucru firesc…

Da, e un lucru pe care l-am luat în calcul. Am primit recomandări și de medici de aici și din Cluj.

După ce ai ațipit prima dată ai spus că-ți donezi o parte din salariu unei cauze umanitare. Despre ce este vorba?

Da. Stai să-ți și arăt pe site, e o asociație din Cluj, am făcut donație pentru trei spitale. Am întrebat niște colegi dacă știu o cauză pentru care să donez, mi-au făcut o recomandare, am donat online. Uite aici, ți-am dat link pe Facebook…

(Este vorba despre proiectul Sunet pentru Sănătatea Copilului care vrea să doteze toate saloanele copiilor bolnavi cronici din patru spitale regionale din țară cu audioteci pentru accesul copiilor la meloterapie.)

Ce sumă ai donat?

3 500 de lei. E ceva mai mult de indemnizația pentru o săptămână.

Acum poți să ne spui și care e indemnizația ta de senator?

Da, am luat 13 mii și ceva de lei net. Dar sunt și zilele în care s-a adăugat diurna, de aceea nu știu exact cât e salariul, cât reprezintă celelalte sume pe care le primesc. Net e undeva 12 mii de lei, la care se mai adaugă, între 7 și 10 mii în funcție de zilele de plen, comisii etc. Dar ăsta e salariul meu de vicepreședinte al Senatului, nu de senator. Salariul de senator e undeva pe la jumătate.

Și ești vicepreședinte până la următoarea sesiune parlamentară?

Da, până la următoarea sesiune, când se fac din nou alegeri. Noi, USR, avem un loc în Biroul Permanent și în funcție de negocieri poate să fie de secretar sau de vicepreședinte.

„Ne luăm țepe ca Prâslea cel Voinic și când e capul jos ne înțeapă”

Ai avut în perioada asta vreo discuție cu Nicușor Dan, te-a chemat să-ți atragă atenția?

Nu, pentru că nu sunt singurul vânat. Vlad Alexandrescu a pățit la fel acum câteva zile, când se uita la telefon sub birou, ca să nu-l filmeze de sus când își deschidea mailul. Pentru faptul că stătea cu capul în jos a apărut o fotografie că doarme.

Tot un parlamentar a făcut și poza asta?

Da.

Înseamnă că e o vânătoare de parlamentari USR.

Da.

Și nu aveți și voi o strategie la partid, cum să contracarați asta?

Da, noi am discutat inclusiv chestia aia la sugestia lui Mihai Șora, ne luăm țepe ca Prâslea cel Voinic, le punem și când capul e jos ne înțeapă. Bun, de acum trebuie să stăm drepți, să nu stăm prea relaxați, ca să nu se intepreteze că suntem prea relaxați. Una e însă o greșeală asumată și alta e o vânătoare… Acum uite ce a pățit și Nicușor. Bun, e o gafă pe care a făcut-o la o conferință de presă. Dar nu o dai acum în buclă dacă ești instituție media care se respectă.

Da, dar pe altă parte, Nicușor Dan s-a bâlbâit la întrebarea legată de o problemă care scosese lumea în stradă: ordonanța 13.

Da, dar cauza blocajului a fost exact oboseala. Poți să ajungi la o limită când, pe moment, nu mai ai reacție la o întrebare. Oamenii au înțeles, a fost o susținere foarte clară… dar ceea ce am discutat la partid a fost, da, să reducem numărul ăsta de situații care ne expun și care pot să fie exploatate la modul ăsta.

Exploatate în orice fel, până la urmă presa exploatează cum vrea subiectele astea…

Da, numai că există o diferență între subiecte de divertisment, entertaiment și subiectele care sunt într-adevăr de dezbatere publică, reală. Dar când un subiect de divertisment devine subiectul național numărul 1 asta e altceva, e mai mult decât presă.

Cum e treaba cu pontajele fictive și șmecheria „studiului individual”

Ai deja două luni de Senat, cum ți se pare munca de aici? Obositoare?

Dacă vrei într-adevăr să faci munca și de vicepreședinte și de membru în două comisii și de plen la dezbateri, interpelări, declarații, da este o muncă care te solicită.

Asta dacă vrei să-ți asumi munca. Dar cum s-a întâmplat la interpelări când ți-a scris un coleg interpelarea și tu nici măcar nu ai venit să o citești, e o muncă foarte ușoară. Sau cum se întâmplă la foarte multe comisii, când se face studiul individual. Acel studiu individual este doar o semnătură pe o fișă și nu verifică nimeni. Se semnează cu două sau trei săptămâni înainte. Sau cum am primit eu ieri, pe 16 februarie, să semnez pontajul colegilor de la cabinet până la 1 martie. Sunt hârtii și prezențe la comisii care se semnează anticipat și nu ai nicio verificare că munca respectivă s-a făcut sau nu.

Dar cum a fost cu pontajele pentru toată luna, semnate pe 16 februarie? Stai că nu înțeleg.

Da, trebuia să semnez pontajele pentru colegii mei de la cabinet. Și ieri m-am trezit că mi se spune că „așa se obișnuiește”. Am întrebat: „cine a cerut chestia asta?” Am crezut că e o capcană, că vrea cineva să-mi bage să semnez ceva ce nu trebuie. Nu, nu, mi s-a spus, așa e regula aici. Am zis clar: „se va schimba regula”. O să dau pontajul în ultima zi lucrătoare a lunii. Mai repede în nici într-un caz. Domnule, se îmbolnăvește cineva, ajung eu la pușcărie pentru că cineva nu-și poate face la timp hârtiile. Mi s-a părut incredibil.

Dar să-ți spun cum e la comisii. Marți, miercuri cel târziu, săptămâna asta, colegii au plecat acasă. Ieri, cu două-trei excepții la comisia de politică externă, nu mai vedeai picior de senator pe aici. Și dacă te uiți vezi că jumătate din liste sunt semnate. Cică fac „studiu individual”. Am întrebat și eu: „fac studii aici în Senat sau fac acasă? În București sau în afara Bucureștiului?” Pentru că sunt niște indemnizații, diurnele care se primesc. Și la întrebarea asta dau din umeri. Deci, dacă e sistemul ăsta, atunci munca de senator e foarte ușoară.

Biroul unui vicepreședinte al Senatului este cât un teren de golf. Fotografie de Mircea Topoleanu

Se poate schimba sistemul ăsta? Dacă se dau niște amenzi…

Nu știu, am început să strâng date. Spre exemplu nu apar proiectele pe site nici măcar cu 24 de ore înainte. Am vrut să aflu de ce și mi-a fost foarte greu să aflu cine este responsabilul pentru site-ul Senatului. Până la urmă am aflat și am avut o discuție cu el, s-a rezolvat momentan după care am văzut că s-a intrat din nou în întârziere.

După aceea, împreună cu secretarul general am vrut să vedem unde se blochează lucrurile în Biroul Permanent, ca să avem ordinea de zi înainte cu 24 de ore, ca să știm ce intră la vot. Să fie publică pe site, ca instrument de lucru pentru senatori și pentru cetățeni, ONG-uri, poate sunt obiecții de ultimă oră din partea acestora. Asta chiar e o luptă pe care am început-o de două săptămâni, de când am văzut problemele astea.

Acum când atenția publică a fost îndreptată spre gafele USR, poate există și chestii bune pe care le-ați făcut și au trecut neobservate.

În primul rând e acel amendament făcut la legea bugetului legat de faptul că instituțiile publice puteau să angajeze credite peste bugetul inițial. Se putea depăsi bugetul în mod discreționar, de instituții publice, primării, școli și se puteau angaja credite de te trezeai la sfârșitul anului cu un deficit pe care zece ani de acum încolo nu puteai să-l scoți. Asta mi se pare cel mai important amendament.

Apoi, faptul că protestele și mesajele oamenilor din stradă au ajuns la modul fizic în parlament, iarăși mi se pare un lucru bun. A fost un mesaj pentru parlamentari: „Domnilor, suntem aici, nu mai aveți unde să vă ascundeți. Trebuie să răspundeți acestor solicitări ale oamenilor din stradă”.

Aș vrea să spun și de niște legi ale noastre, dar abia au trecut două săptămâni. Acum începem să depunem proiecte de legi și să vedem cum le putem trece, probabil că din toamnă putem discuta despre asta.

Vedere din biroul lui Mihai Goțiu. Fotografie de Mircea Topoleanu

Dar din proiectele tale, anunțate în campania electorală, ai făcut ceva?

Poate până la 2 mai, de ziua libertății de exprimare să putem ieși și să prezentăm publicului un proiect de modificare a Legii 60/91 privind adunările publice.

În ce sens să fie modificată legea?

Sunt diferite probleme, cum e spre exemplu aceea când e amendat X că a declarat o adunare publică, același X e amendat că nu a declarat. Sau că nu ai voie să ridici drone. Sunt multe probleme, adică prima tentativă de modificare a Legii 60/91 a fost în 2011 și atunci, ca răspuns la intenția societății civile de a remedia unele aberații, a venit un proiect de lege al Ministerului de Interne de zece ori mai agresiv decât legea veche. Și de abia am reușit să blocăm acel proiect. Ar trebui să venim acum cu un proiect de lege mai bun pentru a permite libera exprimare și asociere publică.

Ai fost ziarist, acum ești parlamentar. Ți se pare plictisitoare meseria de parlamentar?

Nu, ca și ziarist, scriitor, nu-ți poți închipui ce marfă am pentru cărțile mele viitoare. Sunt lucruri pe care le știi, le discuți cu parlamentari. Când ajungi să le trăiești pe viu, îți dai seama că e o provocare să ajungi să povestești ce se întâmplă în realitate. De la ce se întâmplă pe holuri, la ce se întâmplă în plen. Clar, meseria de senator nu mi se pare plictisitoare.

