Câțiva istorici mi-au spus cine va câștiga în Game of Thrones

Aparent nu este cel mai ușor lucru să fii istoric militar și fan Game of Thrones. Sigur, o viață întreagă de studiere a războiului, reflectat apoi într-un serial HBO sună mișto, dar în cazul istoricului Michael Livingston, mai este și Jon Snow de luat în calcul.

„Uite, îl iubesc pe Jon, dar a tras un Leeroy Jenkins în luptă fără niciun fel de protecție”, glumește Livingston când se referă la Battle of the Bastards. „Îmi place de el, dar, te rog, oricine, curmă-i viața cu o săgeată în cap.”

După cele 67 de episoade deja vizionate, am văzut mai multe moduri prin care GoT al lui George R.R. Martin flirtează cu istoria și fantezia. Este o trăsătură specifică lui să împrumute idei din bătăliile istorice. Fiindcă nu mai este decât un singur sezon, cred că, dacă vrei răspunsurile la cea mai importantă întrebare – cine va lua Tronul de Fier și va conduce cele șapte regate -, ar fi bine să te uiți la indiciile din istorie, iar eu am făcut fix asta.

Finalului ultimului sezon te-a lăsat cu o armată de morți care traversau dincolo de zid. Terminatorul albastru, Night King, are acum un dragon – ca și cum nu era îndeajuns de puternic. Grupurile formate din Cersei Lannister (care stă momentan pe Tronul de Fier), Daenerys Targaryen și Jon Snow au făcut un pact – în Cersei nu poți avea încredere, iar Jon, despre care am descoperit că este pe jumătate Targaryen, s-a culcat cu Daenerys, ceea ce ar duce către o nouă dinastie și la continuarea obsesiei dubioase cu incestul.

Înainte de premiera noului sezon, am rugat câțiva istorici să-mi dea indicii, fiindcă sincer, cred că ai nevoie de timp să te pregătești pentru ce urmează.

Michael Livingston

Istoric despre Evul Mediu, autor, profesor la Citadel College, Charleston, South Carolina.

VICE: Ce ne spune istoria despre liderii care pot conduce și menține o zonă atât de mare precum cele șapte regate?

Livingston: Istoria îți oferă multe informații. Pe de o parte, poți să conduci din pură carismă. Pe de alta, poți să faci asta prin intimidare fizică. Cei mai de succes lideri le-au făcut pe ambele. Ghenghis Khan sau Alexandru cel Mare ar fi unii dintre ei. Ambii foarte carismatici, dar înfricoșători ca dracu. N-aș vrea să fiu niciodată în apropiere de unul ca ei. Viața umană nu era neapărat pe lista de priorități a lui Alexandru (râde). Poate fi un conducător cu mult succes, dar nu vrei să-l ții prea mult la conducere.

În vremurile noastre avem birocrația. Ca lider, menții lucrurile în desfășurare fără să dai foc la casă în proces. Dar cu Games of Thrones nu e aplicabil. Avem dinastii care se războiesc. Cineva trebuie să câștige fiindcă oamenii mor, armatele sunt pe front, iar cineva trebuie să vină la putere. Pentru asta ai nevoie și de carismă și de forță crudă.

Dacă mergem pe ruta asta, ce ne-ar putea zice istoria despre cine va cuceri Tronul de Fier?

Uite cum privesc eu asta și poți să verifici. La bază, George R.R. Martin a început să imite Războiul Rozelor, o serie de războaie engleze care au durat din 1455 până în 1487. Henry VI conducea Anglia și era poreclit Regele Nebun. A fost detronat mai târziu de Edward IV din York, urmat de Edward V pentru o scurtă perioadă de timp. Apoi a venit Richard III, faimos pentru cât de oribil era. A fost mai târziu învins, iar războaiele civile s-au terminat când Henry VII a venit de peste mare cu o armată și a câștigat Bătălia Bosworth. S-a căsătorit cu fiica lui Edward IV, Elizabeth Woodville, a urcat pe tron și a înființat o dinastie care încă mai e la putere.

Avem fundația. Henry VII a început totul, la fel ca Aerys, al doilea Targaryen din GoT. Cine a scăpat de el? Robert Baratheon, cunoscut ca Edward IV, cu soția sa Cersei. Când te uiți la experiența și atitudinea lui Cersei, observi o asemănare izbitoare cu nevasta lui Edward IV, Elizabeth Woodville, și cu amanta Jane Shore. Este o conexiune drăguță. Când vine vorba de Edward V, adică Tommen Baratheon, un tânăr destul de decent, lucrurile nu merg chiar atât de bine (râde).

Deci cine mai rămâne?

Din punct de vedere istoric, trebuie să ne dăm seama cine este Richard III. Cine-l va învinge pe Richard și va crea o dinastie? Ăștia sunt cei trei candidați. Stannis Baratheon are sens în termeni genealogici, fiindcă e un Baratheon. Ai putea spune și că e și puțin diform, a avut probleme (râde). Mulți ar putea spune că și Tyrion Lannister ar merge după aspectul exterior, plus Night King care este de-a dreptul inuman. Dintre ăștia trei probabil va fi ales câștigătorul.

Și câștigătorul?

Mai trebuie să te gândești și la Henry VII, cel care creează dinastii. Genealogic vorbind, este supraviețuitorul din familia Lancastrian, iar asta l-ar face cumva Targaryen-ul nostru în GoT. Apoi îi avem pe Daenerys sau pe Jon Snow. Amândoi sunt legați prin sânge, deci sunt o variantă legitimă; mereu necesară pentru un conducător în vremuri din astea. Seamănă cu adevăratul Henry VII, care a fost exilat. Și Jon și Daenerys au fost exilați și s-au întors. Acum Richard III al nostru are mai mult context. Tyrion nu s-ar putea război cu Jon sau cu Daenerys, nu ar avea sens. Stannis a murit deja. Este posibil ca unul sau amândoi să-l învingă pe Winter King și indubitabil au forța militară, deci fiecare dintre ei sau ambii ar putea fi Henry VII. Ca să consolideze tot, ar trebuie să se căsătorească.

Tyrion mi-ar plăcea să câștige, dar a investit prea mult în Daenerys ca lider. Încearcă din răsputeri să-și folosească puterea și carisma. Este cu siguranță cea mai calificată persoană din departamentul ăla, și pe bună dreptate, dar este vorba despre George R. R. Martin. O văd pe Daenerys să preia toată responsabilitatea ca să-l învingă pe Richard III din GOT, ceea ce-l lasă pe Jon singur, dacă nu moare stupid.

Brian Pavlac

Brian A. Pavlac, istoric și profesor de istorie la King‘s College din Wilkes-Barre. Autor al Games of Thrones versus History.

VICE: Care dintre personaje are cele mai multe șanse să conducă cele șapte regate?

Brian Pavlac: Istoric vorbind, într-o societate unde obediența se bazează pe combinația dintre tradiție și promisiuni personale, liderul care le poate onora pe ambele va câștiga. Chiar și mai bine dacă acesta știe cum să satisfacă dorințele prietenilor și apropiaților. În aceste condiții, Jon Snow ar putea fi cel mai bun candidat. Dar e nevoie de mai mult de atât.

Trebuie să menționez că Jon Snow este un comandant oribil. După cum arată Battle of the Bastards, nu poate fi imparțial. Nu poate menține ordinea trupelor și are eroism doar personal. Daenerys nu are experiență militară reală, singurul ei avantaj sunt dragonii. Un dragon de gheață ia multe din astea. Cersei pare dispusă să trădeze pe oricine în momentul când vede în asta un avantaj. Abilitatea ei de a-și face aliați, care nu par să o considere un pericol, ar putea continua să-i fie de folos.

Tyrion a ieșit în evidență constant, mai ales prin Jamie Lannister. Jamie pare să aibă cea mai strategică și militară minte dintre toți, ajutat în mare de inabilitatea sa de a fi erou. Nu mai este spadasinul de pe timpuri, dar Cersei este prea complicată. Din ce știm ar putea fi Jon Snow câștigătorul.

Ken Mondschein

Profesor de istorie și istoric la American Intentional College and Westfield State University/Medieval and Renaissance. Autor al Game of Thrones and the Medieval Art of War.

VICE: Ce spune istoria despre genul de persoană care poate să conducă cele șapte regate?

Ken Mondschein: Cele șapte regate sunt comparabile cu perioada medievală fiindcă este locul ăsta centralizat și cumva static. De ce este static? Pentru că Aegon Cuceritorul a venit cu dragonii, iar ei pot fi văzuți ca echivalentul puterii nucleare sau al tunurilor din secolul al 15-lea. Războiul naval în sine a fost pentru castele și controlul teritoriului. Cuceririle s-au produs foarte încet fiindcă puteai pur și simplu să stai în castel. Dar un tun poate distruge cu ușurință o fortăreață, deci trebuie să ieși și să te bați la un moment dat. Cine va avea cea mai mare armată ăla va câștiga. Cum aduni cea mai mare armată? Trebuie să ai cei mai mulți bani, iar asta se numește revoluție militară. Duce la formarea de state. Dacă vorbim despre cine va conduce peste Westeros, va fi persoana care va reuși să creeze și să conducă un stat.

Deci cine poate face asta?

Genghis Khan nu ar fi reușit fiindcă nu se putea centraliza în felul acela. A fost practic o coaliție și s-a distrus. Din punctul meu de vedere, nu conduci un imperiu ca cele Șapte Regate prin luptă, ci prin, scuză-mi limbajul, futut. Te căsătorești cu cei pe care i-ai cucerit. Cel mai bun exemplu istoric este Hernan Cortes. Vine și cucerește imperiul aztec, dar ce s-a întâmplat mai departe? S-au căsătorit între ei. Asta este forma de cucerire pre-modernă și expansiunea; puterile birasiale care pot vorbi ambele limbi. Cine este cel mai reprezentativ pentru asta? Daenerys și Jon, care este William Wallace al nostru și singura persoană care are cele mai multe șanse să o lase gravidă pe Daenerys cu sângele lui de Targaryen. Dacă nu o iei în considerare pe Daenerys, următorul cel mai bun concurent este Night King. Dar eu pun pariu pe Daenerys că va sta pe Tronul de Fier și-l va menține cu ajutorul sexului. Mai are și dragoni, echivalentul nostru militar al tunurilor din secolul la 12 lea.

Poate unii s-ar gândi la Cersei, dar nu este genul care să se culce cu oricine, indiferent dacă e aliat sau inamic, dincolo de Jaime. Practică incestul și de aceea nu poate câștiga. Chiar dacă ar sta pe tron, nu ar dura. Este un lucru dur de zis, dar mai mult ca sigur că Cersei este sterilă, chiar și gravidă. Nu poți spune cum va ieși copilul dacă nu pierde sarcina.

Kelly Devries

Kelly DeVries, istoric american specializat pe războaiele din Evul Mediu. A participat la documentarul HBO, Historical Connections.

VICE: Știu că ai jurat să păstrezi secret din moment ce știi cum se termină, dar măcar îmi poți spune ce sugerează istoria despre personajele care pot câștiga totul?

Kelly DeVries: Au existat imperii care au condus timp de patru sute de anii – familia Frank ar fi una. Indiferent cât de oribili au fost, au avut puterea fiindcă nimeni n-a fost îndeajuns de puternic. Așa se dobândea și menținea pacea pe vremea aia. Întrebarea cine va sta pe tron și va fi un lider eficient contează mai puțin decât dacă va fi îndeajuns de puternic ca să supraviețuiască. O bună parte din Games of Thrones, Daenerys a stat afară din calea pericolului și a avut timp să se pregătească pentru a ține piept adversarilor slabi. Apoi îl avem pe Jon Snow, care a supraviețuit din pur noroc și a reînviat.

Întrebarea pe care o pun, într-o formă foarte Mark Twain este: Aș vrea să fiu membră într-un club cu genul ăsta de conducători? O femeie în vârstă de 62 de ani mi-a pus întrebarea asta și m-am gândit că cineva cu adevărat bun ar fi Tyrion, dar nu are nicio șansă. A fost consilier și mereu îndruma pe cineva împotriva surorii sale fiindcă l-a învinovățit de moartea mamei, la naștere. Apoi îl avem pe Jon, un exemplu bun de conducător care s-a ridicat din începuturi precare de-a lungul istoriei. Jon și Danny, cel puțin, au de înfruntat ce-i mai rău din Cersei. Nu pot spune cine va câștiga, dar ideal ar fi Jon sau Danny.

