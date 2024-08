Clipurile cu italieni care cântă hituri pop de la balcoane sunt false

Coronavirus a dus la carantină în multe orașe din jurul lumii. Italia, una dintre țările cele mai afectate de criză, se află în carantină de pe 9 martie, iar pentru că oamenii deja o iau razna de la atâta stat în casă, a apărut o rază de speranță când o serie de clipuri cu italieni care cântă de la balcoane s-a viralizat.



WATCH: Woman sings opera from a balcony in Italy while under lockdown due to coronavirus. https://t.co/MwnKNG3WEF pic.twitter.com/5wgTWfnMBM — NBC News (@NBCNews) March 14, 2020

People in Italy can't leave their houses but they're still wildin' pic.twitter.com/pgfC8xqscv — monica (@Veritatisvis) March 13, 2020

Deși clipurile astea te fac să zâmbești, există o groază de variante false care circulă pe Twitter. Mulți utilizatori au editat clipurile cu înregistrări live ale melodiilor lor pop preferate, ca să pară că un sat întreg de italieni le cântă la unison. Conform postărilor de pe Twitter, italieni în carantină cântă „Bitch Better Have My Money”, de la Rihanna, „Chun-Li”, de la Nicki Minaj, „Track 10”, de la Charli XCX, „Team”, de la Lorde și chiar și monologul „I Am Your Mother” din filmul horror Hereditary.



https://twitter.com/erkancomlekcii/status/1239014249516666881?s=20

Chiar dacă clipurile astea vor să facă puțin haz de necaz, artiști mainstream precum Katy Perry și Madonna au picat în plasa lor.



https://twitter.com/katyperry/status/1238964946316046337?s=20

În weekend, Katy Perry a dat share unui tweet care spunea: „Un cartier întreg din Italia cântă Roar de Katy Perry în timp ce se află în carantină”. Deși treaba asta nu s-a întâmplat pe bune, artista nu și-a dat seama că video-ul e editat și a scris: „You cannot break the human spirit. We are one in this”. A adăugat și o inimioară și steagul Ungariei, după care a șters postarea și l-a înlocuit cu steagul italian.



Până în punctul publicării articolului, postarea lui Perry a strâns peste 212 de mii de like-uri și e tot sus. În clipul original, pe care-l poți vedea mai jos, italienii cântă de fapt imnul național, lucru care are mai mult sens.



https://twitter.com/leonardocarella/status/1238511612270690305?s=20

În cazul Madonnei, legenda pop a picat în plasa unui tweet care susținea că italienii cântau de mama focului single-ul ei din 2019 „I Rise”, melodie care nici măcar n-a ajuns în topurile din țară. Ea a scris, „Let Us All RISE UP. everywhere around the world!!!”.



Let Us All RISE UP. everywhere around the world!! 🌎 🌍 #irise pic.twitter.com/NJv93kWnWs — Madonna (@Madonna) March 15, 2020

E cumva amuzant să vezi că vedete precum Katy Perry și Madonna au fost păcălite de niște tweet-uri false, dar în același timp e și deprimant. Într-o perioadă atât de haotică și înspăimântătoare, te cam pune pe gânduri să vezi că dezinformarea, chiar și sub forma unei glume, se răspândește atât de ușor.



Ar fi ceva ca un cartier întreg italian să cânte „Bitch Better Have My Money”, dar nu o să se întâmple niciodată.

Articolul a apărut inițial pe VICE US.