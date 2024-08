Un coach m-a învățat cum să atrag banii în viața mea timp de o săptămână

Când mă gândesc la „manifestare”, îmi vin în minte direct cristale, vrăji și horoscop. Mereu am integrat fenomenul ăsta în spiritualitatea new age, și nu în lumea rece a finanțelor care să mă arunce în universul bogaților.

Mai recent, manifestarea a devenit o practică a gagicilor burgheze capitaliste și influencerițe care susțin că e posibil să atragi bani în viața ta doar prin simplul fapt că crezi că poți face asta.

Acum, poate sunt eu suspicioasă față de metoda asta, dar la cât de gol e contul meu bancar în momentul de față, sunt dispusă să încerc orice. Mă îndoiesc că un job de chelneriță o să remedieze chestia asta prea rapid. Așa că da, vrea să încerc chiar și prostia asta.

Cine n-ar fi pregătit să atragă bani în viața sa? — și ce doamne iartă-mă e un money manifestation coach

„Bună, frumoaso! Ești pregătită să atragi abundența în viața ta?”, mă întreabă Amanda May. May e „money manifestation coach” și le promite clienților ei șansa să-și rezolve problemele financiare prin ritualuri și legea atracției.

Spre deosebire de majoritatea acestor antrenori spirituali de pe Instagram, May chiar are educație financiară. „Dar nu puteam îmbina domeniul financiar cu spiritualitatea, așa că l-am părăsit ca să devin coach”, a zis ea.

Mi-a plăcut de ea. Poate și pentru că îmi place să primesc complimente, dar și pentru că m-a făcut să cred că pot să fac asta. Cum spune și ea, primul pas e să crezi.

Scopul nostru era să utilizăm diverse tehnici de manifestare timp de șapte zile ca să atragem abundența. Am stabilit să ne întâlnim zilnic pe Zoom și să-mi ofere ghidaj spiritual și prin mesaje vocale pe Instagram. Iată cum a decurs toată experiența.

Ziua unu de atras bani: „Toarnă-ți un pahar de vin, aprinde o lumânare și gândește-te la toate momentele în care banii ți-au cauzat neplăceri”

Acesta a fost primul sfat al lui May. Din păcate, nu aveam vin în casă. Bine că aveam niște vodcă. Am amestecat-o cu Sprite într-un pahar de vin, evident, ca să nu stric estetica.

„S-ar putea să plângi”, mi-a șoptit May pe Zoom, cu două ore înainte să încep.

După vreo oră de sorbit din pahar, am reușit să umplu o pagină de jurnal cu plângeri legate de bani. N-am plâns, dar am simțit un nod în stomac. Când m-am gândit la toate momentele în care am fost proastă cu privire la bani, m-a cuprins vinovăția.

I-am trimis lui May un mesaj vocal despre rușinea mea și a fost încântată. „Uau, ai făcut treabă bună. Probabil te simți deshidratată.”

Chiar mă simțeam. May zicea că e de la transferul spiritual de energie negativă, dar eu cred că și vodca a avut un rol în asta. Nu mi-au apărut bani în cont ca prin magie în seara aceea, dar Amanda m-a asigurat că „urmează distracția”.

Ziua doi: „Repetă manifestări legate de bani în timp ce sari”

Azi e ziua în care trebuie să plătesc chiria – o zi tristă pentru toată lumea. După ce am transferat banii pe care îi plătesc lunar pentru o cameră cu pereții plini de mucegai, contul meu bancar arăta jalnic.

Nu a fost cel mai bun mod de a-mi începe călătoria spirituală. Dar May mi-a zis „să mă mișc, să țopăi și să mă îmbrățișez” în timp ce repet manifestări ca să-mi activez „energia veselă”. Nu am înțeles cum mă poate ajuta să îmi înconjor trupul cu brațele, așa că am ales să țopăi și să spun chestii de genul „Atrag tot mai mulți bani în viața mea în fiecare zi” și „Merit toată abundența din lume”.

Nu s-a întâmplat nimic. Dar contează să insiști, nu? Am repetat manifestarea de trei ori dimineața, de șase ori la prânz și de nouă ori înainte de culcare – Amanda numește metoda asta „trei-șase-nouă”.

Înainte să-mi setez alarma pentru ziua următoare, am primit un mesaj pe WhatsApp: „Heyyy, tocmai ți-am transferat banii pe care eu și Olivia ți-i datorăm pentru taxiul de săptămâna trecută. Scuze de întârziere, pup.”

Ciudat.

Ziua a treia: „Vizualizează ce pot face banii pentru tine”

Poate că eram disperată după ce plătisem chiria, poate pentru că primisem banii ăia pentru taxi – nu știu exact de ce, dar în ziua a treia m-am simțit pregătită să fac absolut tot ce îmi recomanda May.

„Ce o să faci când o să ai toți banii ăștia în cont?” m-a întreabt ea printr-un mesaj vocal?

Aveam niște idei. În afară de dat centrala la maximum, ca să nu mai scot pe gură abur când respir în casă, m-am mai gândit la: vacanțe, mâncare bună și adidași mișto.

Mi-am pus alarma să sune peste jumătate de oră și mi-am imaginat un viitor în care îmi cumpăr parfumuri Issey Miyake, în loc să mă dau cu mostre de câte ori intru într-un magazin. Apoi a sunat alarma și contul meu bancar tot gol era.

Ziua a patra: „Uită-te la bani și exprimă-ți recunoștința. Ține un jurnal cu dovezi că manifestarea funcționează.”

Sunt fană recunoștință, dar când am deschis portofelul și am văzut 3,24 euro și am început să mulțumesc universului că mi i-a dat, m-am întrebat ce ar zice Mark Fisher dacă m-ar vedea cum idolatrizez monedele alea de parcă ar fi Dumnezeu. Cred că analiza lui ar fi deprimantă.

Jurnalul cu dovezi a fost mai distractiv. Funcționează ca un jurnal de recunoștință. Cu câteva ore înainte, reușisem să negociez un preț foarte bun pentru o cameră second-hand – cu 350 de euro mai puțin decât ar fi costat în mod normal. Prietena mea fotografă a zis că tipul care mi-a vândut-o s-o fi dilit la cap sau i-o fi pus cineva LSD în cafea, dar eu și Amanda am știut că era recompensa universului pentru credința mea.

Am scris în jurnal și că mi-am găsit pensula de machiaj pe care o pierdusem, am mers fără bilet fără să mă prindă controlul și am găsit reduceri mari la Lidl.

Ziua a cincea: „Fă-ți un board de Pinterest despre bani”

În ziua a cincea, Amanda mi-a zis să fac un board de Pinterest despre bani. N-am mai folosit Pinterest din 2013 – ceea ce înseamnă că, înainte să fac orice, a trebuit să șterg niște board-uri vechi intitulate „Boho Chic Vibes” sau „Harry Potter Jokes”.

May a zis că această activitate îmi va accentua recunoștința pentru bani și va atrage și mai multă abundență spre mine. Deși am ezitat, am făcut-o. Recomand oricui să adauge reclame vintage Ralp Lauren, haine și vacanțe, de parcă ar fi moștenitorul unei mici averi. E o metodă de evadare din realitate foarte relaxantă.

Din păcate, n-a venit spre mine niciun ban în ziua aceea.

Ziua a șasea: „Mergi la vânătoare de comori”

„Vizualizează cum găsești monede, bancnote, pe care le strângi. Când găsești bani, bucură-te. Mulțumește-i universului și țopăie în sus și în jos. Caută pe Google imagini cu bani și fixează-te pe ele.”

Am început să caut întâi prin mizeria din dormitor. După ce am concluzionat că sunt o leneșă împuțită, am găsit sub pat blugii mei preferați, pe care îi credeam pierduți și, în buzunarul lor, 15,45 euro. Deloc rău. Am țopăit de bucurie.

La bibliotecă, lumea s-a uitat dubios la mine când am căutat bani și m-am holbat la ei, dar cui îi pasă? Tocmai îmi cumpărasem un Frappe scump cu mărunțișul de prin casă. Alexa, pune piesa „Money” de la Cardi B.

Ziua a șaptea: „Odihnă, relaxare și confort”

Pentru ultima zi, May mi-a trimis niște meditații ghidate. „Vreau să intri într-o stare plăcută de zen, prin meditație”, a zis ea.

După o săptămână în care m-am concentrat intens pe bani, May a zis că acest pas e esențial pentru proces, pentru că îmi oferă spațiu să respir și să mă bucur de câștigurile de săptămâna aceasta. În timp ce ascultam muzica plăcută cu boluri de cristal și gong, am realizat că am atras destul de multe lucruri săptămâna asta:

20,54 de euro de la cursa de taxi pe care o plătisem eu

Un aparat foto nou foarte ieftin

O pensulă de machiaj scumpă pe care o pierdusem

Două călătorii gratis cu transportul în comun

Bunătăți de la Lidl la jumătate de preț

15,45 euro și o cameră curată

Blugii mei preferați

Haterii o să spună că poate toate astea s-ar fi întâmplat și fără programul de manifestare, dar eu zic că poate sunt deja expertă în manifestări de acum. De ce nu? Poate că sunt așa de săracă pentru că n-am știut să vânez comori până acum.

Totuși, n-a apărut nicio zână a banilor care să-mi plătească chiria și nici nu mi-au apărut în cont din senin sute de euro. În plus, am început să observ ce rol important au banii în toate aspectele vieții, ceea ce a fost deprimant. Probabil că n-o să practic manifestarea în fiecare zi.

Dar faza cu recunoștința a fost drăguță. Și cine știe ce o să mai atrag luna viitoare, după ce plata chiriei o să-mi golească din nou contul.