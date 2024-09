Arta de a transforma materiale porno în colaje

O știu pe Zoe Ligon din 2011, pe când vânam amândouă costume de baie de la American Apparel. Pe-atunci ea făcea afișe pentru evenimentele din Brooklyn, care nu mai există acum, și era interesată de educație sexuală, lucruri ce s-au concretizat destul de frumos. Ea a deschis în Detroit propriul magazin de jucării sexuale „sex-pozitive”, Spectrum Boutique, a strâns peste 45 de mii de fani pe Instagram, a devenit ilustrator VICE pentru rubrica de sex, iar colajele ei din materiale porno au apărut în cadrul a mai multor expoziții.

Tot ce face este în ideea promovării unei atitudini mai deschise față de sex și de afirmarea sinelui. Ea este femeia din epoca „Renașterii actului sexual”, iar când am auzit că revine la obiceiuri mai vechi, cu o expoziție solo, m-am super entuziasmat și am vrut să văd ce o inspiră pe tipa asta. Mai jos e interviul meu cu ea, iar dacă ești din întâmplare prin New York, hai la Superchief în Greenpoint ca să vezi cu ochii tăi lucrările ei.

Videos by VICE

VICE: Cum reușești să echilibrezi administrarea unui sex-shop cu arta?

Zoe Ligon: Sincer, sunt stresată mai tot timpul. M-am conectat permanent la telefon și la email și simt cum creierul meu încearcă să jongleze mai multe lucruri deodată. Nu e cea mai bună stare pentru artă vizuală. Doar în ultima lună am reușit să nu mă mai panichez pentru orice mică dificultate întâlnită. Cu toate astea, faptul că sunt mereu în priză, m-a determinat să fiu în general mai productivă, așa am reușit să-mi fac timp și pentru pasiunea mea pentru colaje. În multe feluri, scrierile mele, arta și afacerea toate fuzionează, deoarece sunt centrate pe sex. De exemplu, voi publica un album cu Ain’t-Bad în noiembrie, iar faptul că am un background în afaceri a ușurat tot procesul. Cu atât mai mult, faptul că scriu articole mă ajuta într-un mod organic să-mi promovez arta și afacerea, fără să fiu nevoită să folosesc tehnici de marketing (ceea ce mi se pare total greșit, pentru că tot ce încerc să fac este să încurajez oamenii să exploreze propria sexualitate și satisfacție sexuală).

De unde obții materialele pentru colaje?

Frecventez un magazin de benzi desentae din Detroit, care are în spate o groază de porno. Doar să mergi acolo e o experiență în sine. Tipul care are magazinul e un personaj aparte: țipă la mine să am grijă cum dau paginile sau îmi șutește din mână un porno oarecare și-mi spune că nu e de vânzare. Într-un fel îmi place atitudinea lui morocănoasă. Poate eu sunt aia dubioasă pentru el.

Când lucrezi cu materiale porno, atragi destul de multe prejudecăți și stereotipuri. Cum te lupți cu asta?

Am început să integrez elemente din natură în lucrările mele, pentru a le oferi femeilor din imagini un fundal frumos și o priveliște demnă. Am văzut atât de multe fotografii cu femei goale în fața unui cămin sau ceva de genul și mereu mă gândeam: „În niciun caz, tipa asta are nevoie de un fundal cu o cascada a naibii de maiestuoasă”. Fotografii (care de cele mai multe ori sunt bărbați) fac pictoriale cu intenția de a oferi o reprezentare a sexului. Pe lângă asta, femeile primesc rareori compensația pe care o merită și nici nu sunt tratate decent. Eu privesc colajele mele ca pe un omagiu adus frumuseții femeilor, ce demontează intenția originală a fotografului.

Speri că vei reuși să schimbi preconcepțiile oamenilor față de ce înseamnă o imagine sexuală?

Cu siguranță! Porno are o reputație foarte proastă, deși înțeleg de ce societatea îl consideră un subiect tabu. Dar, porno e doar un instrument sexual. Chiar dacă există multă pornografie de câcat, sunt și multe materiale porno foarte bune care se centrează pe un schimb de plăcere (de aia mă uit doar la clipuri cu Danny Wylde). Dar, cum spuneam, majoritatea porno-ului comercial este centrat pe plăcerea bărbatului heterosexual și oferă publicului o reprezentare total nerealistă a sexului. Într-o lume în care lipsește educația sexuală, oamenii folosesc pornografia ca pe un material excitant, dar și autodidact. Apoi te miri de ce consideră că e ok să te joci anal și apoi vaginal. Da, vreau să promovez ideea că imaginile sexuale au potențialul să ne învețe multe lucruri și să depășim atitudinea asta rușinoasă.

Dacă ai putea să te folosești de stilul tău de colaje ca să faci o jucărie sexuală, cum crezi că ar arăta?

Woow, cred că ar avea potențialul să devină o armă albă. Un vibrator din vitraliu (glumesc, nu cred că ar fi foarte safe).

La ce să ne așteptăm la Superchief ?

Am în jur de 60 de colaje în cadrul expoziției, care vor fi acompaniate de o muzică tembelă făcută de prietenii mei. Cred că e mult mai ok să vezi live colajele, pentru că e mai ușor să-ți dai seama cum sunt compuse din straturile de hârtie care dau senzația de profunzime. Plus, îmi plac la nebunie reacțiile spontane ale oamenilor. E mai greu să te holbezi la imagini sexuale grafice într-un spațiu public, chiar dacă nu ești pudic. Mi se pare fascinant să observ comportamentul oamenilor în preajma acestor imagini explicite.

Zoe Ligon e o artistă și o educatoare sexuală din Detroit. Expoziția ei de colaje se deschide la Superchief Gallery, în Greenpoint, Brooklyn. Mai jos poți vedea mai multe dintre lucrările ei:

Vezi mai multe ilustrații porno:

Florence Lucas desenează porno color

Imaginile astea sexuale te vor face să roșești

Ilustraţiile erotice japoneze sunt mai bolnave decât crezi