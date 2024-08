Cum să-i bagi mințile în cap colegului de apartament care nu crede în coronavirus

În ultima săptămână, am auzit poveștile multor adulți inteligenți și mișto despre cum partenerul sau colegul lor de apartament nu a luat nicio măsură pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. Aceste povești s-au încheiat de fiecare dată cu o variantă a acestei concluzii: „Oare exagerez? N-aș vrea să fiu prea dramatic…”.

Știi ce e dramatic? O epidemie globală. Știu că poate fi greu să fii sincer cu privire la nevoile tale, dar acum e momentul perfect să impui niște limite de dragul sănătății tale fizice și mentale.

Nu înseamnă că dramatizezi dacă încerci să eviți să se întâmple ce e mai rău. Nu ai nevoie de un motiv bun (cum ar fi să nu ai imunitate bună sau asigurare de sănătate) ca să te temi de COVID-19 sau să îi spui colegului de apartament: „Nu, prietena ta care a fost aseară la un mare party nu poate lucra azi de la noi de acasă doar pentru că se simte singură. Și spală-te pe mâini după ce te piși, ce dracu!”.

Toți avem motive serioase să ne îngrijorăm și să ne schimbăm stilul de viață în numele sănătății publice și personale, așa că ai voie să îi spui ceva unei persoane cu care locuiești și care ignoră chestia asta. Chiar dacă ți se spune că exagerezi – aia e! Dacă persoana cu care locuiești are o părere proastă despre tine pentru că ai impus niște limite clare, e problema ei. Consecințele sunt mult mai nasoale dacă nu spui nimic.

Dacă locuiești cu cineva care refuză să urmeze recomandările experților pentru coronavirus și nu știi ce să faci, iată câteva idei.

Organizează o ședință a casei despre așteptări și planuri pentru săptămânile următoare

Dacă n-ai stabilit cu colegii de apartament niște reguli clare de igienă și pregătire, acum e momentul. Gen, diseară. Copiază acest mesaj și trimite-l: „Hei, sunteți liberi diseară? Aș vrea să stăm puțin de vorbă despre ultimele știri pe tema coronavirus și să stabilim ce ar trebui să facem în privința asta.”

Înainte de întâlnire, documentează-te despre ce spun doctorii, citește despre importanța statului acasă, află totul despre simptomele ușoare și ultimele cercetări care arată că persoanele infectate fără simptome pot cauza un număr semnificativ de noi infectări. Trebuie să fii foarte bine pregătit pentru conversație, ca să le explici logica din spatele tuturor regulilor pe care le propui.

După ce ai terminat cu documentarea, află exact cum ar trebui să se schimbe regulile de igienă din casă. Unul dintre colegi trebuie să se spele mai des pe mâini? Trebuie să începeți să dezinfectați suprafețele în mod regulat? Trebuie să anulați o seară de party planificată pentru weekend? Iată aici câteva sugestii utile din partea Ministerului Sănătății.

Dacă ai un coleg de apartament care refuză să-și schimbe comportamentul sau să ia precauții, fă un efort sincer să înțelegi de ce

Motivele scepticilor cu privire la COVID-19 sunt foarte variate. Dacă e cazul colegului tău de apartament, întreabă-l care e logica lui: Crede că e tânăr și puternic și o să aibă simptome ușoare dacă se infectează? Nu urmărește știrile? Insistă că e doar o gripă ca oricare alta? Insistă că trebuie să meargă în continuare la sală pentru sănătatea lui psihică? E prea ocupat ca să facă curat în apartament? E bine să îi cunoști motivele, ca să poți avea empatie și să-ți construiești argumentele în funcție de ele.

Dar ține minte că persoana asta se comportă nerezonabil, așa că s-ar putea să nu asculte de vocea rațiunii. Dacă nu reușești s-o convingi, acceptă asta – e timpul să afli cum să fii pragmatic și să te protejezi, indiferent de realitatea în care trăiește ea.

Dacă n-o poți convinge, poartă-te ca și cum persoana cu care împarți locuința ar avea gripă

În circumstanțe normale în care ți-ai face griji că poți lua vreo boală, ai încerca să eviți să răspândești microbii. Tot așa trebuie să acționezi și acum. Probabil că va trebui să dezinfectezi tu lucrurile colegului de apartament, dacă el refuză să facă asta. O fi corect? Nu. Contează? Acum nu.

Nu e cazul să-ți urmărești colegul prin casă cu sticluța de gel dezinfectant – medicii recomandă să aștepți o vreme după ce o persoană bolnavă a folosit un spațiu comun înainte să-l dezinfectezi. Dar asigură-te că faci asta înainte să folosești spațiul respectiv.

Iată cele mai importante recomandări de igienă pentru coronavirus:

Dacă ai mănuși de unică folosință, pune-le înainte să faci curat. Dacă nu, spală-te bine pe mâini înainte și după și încearcă să nu pui pielea în contact cu produsele de curățat. Șterge suprafețele de murdărie și apoi spală-le cu un dezinfectant pe bază de clor ca să omori microbii. Fă asta cu toate suprafețele atinse des în spațiile comune: clanțele de la uși, întrerupătoarele, mânerele de la frigider, cuptorul cu microunde, butoanele de la aragaz și cuptor. Ideal e să faci asta după fiecare utilizare, mai ales dacă ai colegi care nu mișcă un deget.

Deschide cât mai des ferestrele, ca să lași să circule aerul proaspăt.

Pune saci de gunoi în toate coșurile de gunoi.

Nu împărți cu nimeni obiectele de uz personale precum căni, tacâmuri, farfurii.

Stai în camera ta

Experții spun că persoanele infectate cu COVID-19 trebuie să stea într-o cameră izolată cât mai mult posibil și să folosească o baie separată, dacă au posibilitatea. Din păcate, dacă ai un coleg de apartament care nu vrea să-și anuleze ieșirea în oraș, probabil nici n-o să vrea să se izoleze în cameră. Asta înseamnă că va trebui să te izolezi tu.

E corect? Nu. Contează? Acum NU!

Probabil nu vei putea evita complet zonele comune precum bucătăria sau baia, așa că urmează recomandările de igienă pentru aceste zone ca și cum ar fi fost folosite de o persoană bolnavă – înainte să iei micul dejun sau să faci o baie. Pentru liniștea ta, e mai bine să-ți limitezi prezența în zonele comune la momentele în care colegul de apartament nu e acolo.

Pune piciorul în prag cu privire la vizitatori

Dacă persoana cu care îți împarți locuința dă semne că nu prea gândește, ultimul lucru de care ai nevoie sunt invitații ei. Are prieteni care vor să lucreze de acasă împreună cu ea? Are un iubit care a mers la sală și la concerte în ultima vreme și acum vrea să se mute la voi? Răspunsul e nu.

Nu e de acord? Pune piciorul în prag mai dur decât de obicei. E vorba de sănătatea ta. Nu trebuie să lași de la tine la primul semn de conflict. E ok să insiști că nu ești de acord și să-i spui chiar și invitatului că e foarte nasol că a venit în vizită.

Nu ezita să iei măsuri dure dacă pare că s-a îmbolnăvit

Nu spun că ar trebui să sufli cu putere într-un fluier de câte ori tușește colegul tău de apartament… dar dacă are simptome care se potrivesc cu cele de COVID-19, ar trebui să te ocupi direct de problemă. Obligația e și mai mare dacă persoana nu urmează regulile de distanțare socială sau are legături cu o persoană care a fost deja infectată. Poți să-i spui ceva de genul:

„Hei, îmi fac griji pentru sănătatea ta și cred că trebuie să iei treaba asta în serios. Poți să-ți iei temperatura și să suni un doctor ca să-ți faci testul cât mai repede, te rog? Sun eu în locul tău dacă îmi dai numărul doctorului de familie.”

Dacă nu ai reușit să-l convingi să sune un doctor, continuă astfel:

„Cred că ar trebui să procedăm ca și cum ai fi deja infectat. Pentru început, nu mai poți sta în sufragerie și nu mai poți folosi bucătăria. Apoi vom urma toate regulile de igienă recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Ar trebui să-mi dai informațiile de contact ale doctorului de familie și ale familiei tale, în caz de ceva.”

Dacă refuză să-și schimbe comportamentul în orice fel, încearcă așa:

„Cum să spui că nu e mare chestie? E complet inacceptabil, dezgustător și, în momentul de față, periculos, să tușești și să respiri prin tot apartamentul. Nu înțeleg de ce nu vrei să urmezi măsurile de siguranță.”

Poate se poartă așa pentru că nu are asigurare de sănătate sau e îngrozit de realitatea situației sau nu vrea să recunoască că s-a îmbolnăvit după ce a făcut mișto de chestia asta zile în șir. Singurul mod de a afla e să întrebi direct și să insiști să îți răspundă.

N-ar trebui, în niciun caz, să prioritizezi confortul colegului de apartament în defavoarea confortului tău. Confortul, sănătatea și siguranța ta și a comunității nu sunt negociabile în momentul de față. E ok să ai o reacție puternică. Testele sunt extrem de puține, spitalele nu sunt pregătite pentru fluxul de pacienți, iar lucrurile se vor înrăutăți.

E timpul să nu ne mai prefacem că putem trăi ca până acum, fără să ne luăm măsuri de precauție. Lucrurile nu sunt ok deloc. Și o să fie și mai puțin ok dacă persoanele apropiate de tine vor continua să se poarte inconștient și n-o să le pese de tine și de cei din jur.

Rachel Miller e autoarea cărții The Art of Showing Up: How to Be There for Yourself and Your People, care va apărea în mai 2020.

Articolul a apărut inițial pe VICE US.