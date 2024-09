​Comunitatea reggae nu se mai satură de Celine Dion

Când Celine Dion a avut spectacol în Jamaica în 2012, concertul a spart toate recordurile de participare a publicului și a blocat aproape complet traficul în oraș. Pentru cei implicați în scena de dancehall și reggae, acest entuziasm în masă față de cântăreața de la sfârșitul anilor ’90 nu e deloc surprinzător.

Popstarul canadian Celine Dion a vândut peste două sute de milioane de albume soft-rock. Ultimul ei album, Encore un soir, se va lansa săptămâna aceasta, iar toate piesele sunt cântate în franceză. Fanii se așteaptă ca discul să răsune în Jamaica și Caraibe, unde piesele cântăreței sunt la ordinea zilei în toate cluburile – mulți artiști jamaicani ascultă piesele ei, fac coveruri după ele și le remixează în imnuri dancehall.

„Cu Papa nu rezolvăm nimic”, a zis o sursă din scena dancehall care ne-a cerut să-i păstrăm anonimitatea. „Dacă vrei să închizi Kingstonul, o aduci pe Celine Dion.”

Dion a călătorit în Jamaica pentru un concert în 2012, în cadrul festivalului Jamaica Jazz and Blues de lângă Montego Bay. Și-a luat o pauză de la rezidența ei, Caesar’s Palace Hotel and Casino, din Las Vegas, unde a vândut mai multe bilete decât Elvis, Liberace și Rat Pack la un loc, conform Newsweek. Concertul ei a spart toate recordurile de participare a publicului, iar traficul a fost afectat puternic: drumul cu mașina de la Montego Bay până la stadion, care în mod normal durează jumătate de oră, a durat cel puțin două ore, conform ziarului The Jamaica Gleaner.

La concert a fost și Rose Marjorie Hosang, o asistentă pensionară din Jamaica. „Am fost uimită de reacția jamaicanilor la venirea ei, a zis ea. Nu puteai merge prin oraș, totul era blocat. Iar ea a fost foarte drăguță și modestă, oamenii au iubit-o. Nici măcar ea nu știa că oamenii o iubesc atât de mult. ”

DJ-ii de dancehall pun muzica lui Dion la petreceri și în cluburi încă din 1990, de când era la modă hitul ei, „Power of Love “. Ca multe alte piese de acest gen, cântecele lui Dion au un ritm relaxat, armonii bogate și transmit mesaje despre unitate și dragoste. Muzica ei e perfectă pentru un context dancehall.

Pe vremea aia, se băga o jumătate de oră de muzică soul și asta însemna Celine Dion, a zis Bobby Konders, DJ la Hot 97 și membru al sistemului de sunet Massive B, un grup de DJ și MC de dancehall. Își amintește că în anii ’90 băga în playlist, de la Dion, piesele „Mama” și „If Walls Could Talk”.

În anii ’90, Pam Hall a făcut cover după Dion. Până și Vybz Kartel – unul dintre cei mai hardcore artiști de dancehall, care cântă despre spălarea de bani – a samplat piea „I‘m Alive“. „Muzica dancehall e de multe ori despre violență armată, crime și rasismul față de persoanele de culoare, a zis Stephen Chin, un fotograf jamaican de 55 de ani care trăiește în New York. „Ea e un antidot la toate astea. Jamaicanilor le plac cântecele romantice. ”

Ghost, o legendă a muzicii dancehall care a fost în turneu cu Shabba Ranks și a cântat cu Beenie Man, a făcut și el cover după „My Heart Will Go On “ pe o compilație din 1998 intitulată Just Ragga . Odată ce Ghost adaugă chitări vesele și nai, „My Heart Will Go On” devine o piesă reggae și sună mai degrabă ca o piesă dance originală decât ca un cover.

Piesele lui Dion sunt bune pentru remixuri pentru că melodiile sunt foarte ritmice, se potrivesc pe orice fel de muzică. În plus, tempo-ul e destul de lent cât să poată fi dublat cu ușurință. Dar acestor coveruri le lipsesc, totuși, aspectul socio-politic al muzicii reggae.

„Amintirea mea despre influența ei e din vremea când au venit niște dansatoare erotice în Jamaica pe vas, ca să lucreze în cluburi exclusiviste”, a zis Clive McLean, 37 de ani, profesor de engleză jamaican care în prezent trăiește în Japonia. „Două dintre cele șapte dansatoare nu voiau să danseze decât pe muzica lui Celine Dion. Una a fost atât de surprinsă că știu să fredonez versurile încât s-a dat jos de pe bară și a venit să mă sărute pe obraz.”

Dion a rămas populară în cercurile de dancehall din Jamaica, dar dancehall-ul s-a schimbat. Când pune muzică astăzi, Konder a zis că alege dintre muzicieni americani care nu cântă reggae. „Am pus muzică și aseară la Marțea Reggae și, în două ore am pus doar o oră de reggae.” Nimic n-ar trebui să surprindă publicul în 2016 – nici măcar un shuffle backbeat peste „My Heart Will Go On “.

Traducere: Oana Maria Zaharia

