Am vorbit cu fanii români Iron Maiden care au fost sâmbătă la concertul din Piața Constituției

Sâmbătă seara, în Piața Constituției din București, a avut loc concertul legendarei trupe rock Iron Maiden. Fanii din toată țara s-au îngrămădit să vadă showul formației britanice care a revoluționat muzica heavy metal. Înaintea concertului, zona Unirea era plină de rockeri care purtau tricouri inscripționate cu numele trupei. Toți erau nerăbdători să-și vadă idolii pe scenă.

O chestie m-a surpins: deși Iron Maiden e trupă veche, formată acum mai bine de 40 de ani, foarte mulți oameni veniți la concert erau tineri. Am fost curioasă să aflu cum s-au îndrăgostit de trupa asta și ce înseamnă concertul ăsta pentru ei, așa că m-am oprit să vorbesc cu câțiva.

VICE: Aţi mai fost la un concert Iron Maiden până acum?

Alex: Niciunul dintre noi nu a fost, dar ne doream unul. Abia aşteptăm să înceapă ăsta. De data asta, chiar am făcut cam tot ce mi-a stat în putinţă să ajung, fiindcă am avut multe de recuperat. Am ratat Scorpions, ACDC, Nightwish…

Ina: La celelalte concerte nu am putut să ajung, fiindcă pe vremea aia nu reușeam să o conving pe mama să mă lase să fac asta. Acum am 18 ani, atunci eram mai mică. Sunt destul de emoţionată pentru concertul ăsta.Mai ales acum, că am văzut scena şi locul amenajat pentru concert.

Şi cum vi se pare?

Ina: Mi se pare foarte mişto. E super mare şi sigur o să iasă un show cum trebuie. Sunt convinsă.

Alex: Mie cel mai mult îmi place că am văzut o grămadă de tineri care au venit la concertul ăsta. E foarte mişto chestia asta, având în vedere că Iron Maiden e o trupă cam bătrână.

Chiar, de ce vă place Iron Maiden?

Alex: Eu îi ascult de când mă ştiu. Pentru muzica pe care o fac, normal.

Ina: Îi ascult de vreo doi-trei ani, nu e un aspect anume care să-mi placă la ei. E vorba de întregul lor, de la muzică, la show-ul pe care-l fac în concerte şi tot aşa.

VICE: Este primul vostru concert Iron Maiden?

Eduard: Da, şi abia îl aştept. Nu am mai fost la vreunul, din păcate nu am putut să ajung.

Iulia: Eu la ultimul lor concert în România nu am putut ajunge pentru că am fost plecată din ţară. M-am ofticat, dar lasă că recuperez acum.

De când ascultaţi Iron Maiden?

Eduard: De o grămadă de ani, nici nu ştiu să îţi zic exact câţi, cert e că sunt în lista mea de trupe favorite dintotdeauna.

Iulia: Cred că de când eram în generală. De pe la vreo 14 ani. După atâţia ani, încă-mi plac la fel de mult.

Şi vă aşteptaţi la ceva anume în seara asta?

Eduard: Tot ce sper e să iasă bine, fiindcă am venit la Bucureşti special pentru concert. După ce se termină, mă duc acasă, deci sper să fie un spectacol de excepţie.

Iulia: Măi, eu vreau să mă bucur de moment şi atât. Să rămână o amintire mişto.

VICE: Cum vă simţiţi înainte de concert?

Tipa: Sincer, abia aştept. Am destule emoţii, fiindcă până acum nu i-am văzut niciodată live.

Tipul din stânga fetei: Nu am stare, aş vrea să înceapă acum, dar în acelaşi timp parcă vreau să înceapă mai târziu, ca să nu se termine aşa repede.

De ce vă place această trupă?

Tipa: Am cam toate motivele din lume să-mi placă. Îi ascult încă din adolescenţă. Îmi plac melodiile lor, instrumentalul, faptul că sunt doi chitarişti. Aş putea să îţi enumăr o grămadă de motive. Tot respectul!

Tipul din stânga fetei: Pe mine tata m-a făcut să ador trupa asta. Acum 15 ani, mi-a adus un vinil Iron Maiden cu albumul Fear the Dark şi când i-am ascultat pentru prima dată eram: „WAW!”.

Aţi făcut vreun sacrificiu ca să ajungeţi la acest concert?

Tipa: Nu chiar, noi suntem din Bulgaria, deci drumul până aici e singura chestie care ne-a solicitat în vreun fel. Dar nu mă plâng de nimic, drumul a fost chiar amuzant şi vibe-ul bun continuă. Sper să fie crescut în timpul concertului, iar atunci când trupa îşi încheie show-ul, să-mi lase un sentiment minunat, până mă întorc acasă.

Tipul din stânga fetei: De obicei, faci sacrificii pentru lucrurile care-ţi plac, dar aici n-a fost cazul. Totul a decurs normal, mă rog, distanţa până aici, dar o să merite, deja merită numai pentru starea bună pe care o avem toţi.

VICE: Aţi mai fost la vreun concert Iron Maiden?

Tipul din stânga: Da, ăsta este al cincilea concert la care merg. Şi cred că voi merge la cât mai multe, oricum, văd că îi cam urmăresc în lume pe băieţi.

Tipul din mijloc: Eu am mai fost la un singur concert de-al lor, în Sofia. Mă bucur că acesta este al doilea, aici, la vecinii noştri români.

De unde sunteţi?

Tipul din mijloc: Din Bulgaria.

Și de când ascultaţi Iron Maiden?

Tipul din stânga: De când s-au lansat, din ’75.

Tipul din mijloc: De când eram adolescent. E interesant cum timpul trece, dar trupele rămân.

Ați mai fost la concerte Iron Maiden. Ce aşteptări aveţi de la concertul ăsta?

Tipul din mijloc: Măi, sincer îmi doresc să dureze mai mult. Cel din Sofia a durat doar o oră jumătate. Păcat, vreau mai mult de atât.

Tipul din stânga: Vreau să mă surprindă, nu ştiu, nu-mi place să văd vreun concert care seamănă cu vreunul din trecut. Raportându-mă la altele la care am fost, aş spune că, poate, mergea o organizare mai bună, dar în România aşa se poartă.

Păi, ce anume te-a deranjat la organizare?

Tipul din stânga: Faptul că te învârţi prea mult pe drumuri ca să ajungi până la intrarea la concert. Scena îmi place, dar locul amenajat pentru noi, spectatorii, ar fi putut fi făcut mai complex de atât şi mai curat. Aş vrea să văd mai multă curăţenie la concertele şi evenimentele din România.

VICE: De cât timp ascultaţi Iron Maiden?

Căpitanu Vlad: De vreo patru-cinci ani.

Naidin Iuliana: Prima dată am ascultat Iron Maiden în clasa a opta. Acum am 22 de ani şi uite că după atâta timp, încă îmi plac.

Sunteţi foarte tineri. Ce vă place la muzica Iron Maiden, o trupă destul de „bătrână”?

Iuliana: Nu sunt mare fană, dar îi ascult oricând cu plăcere. Nu sunt speciali pentru mine, dar circulă prin playlisturile mele.

Vlad: Pe mine instrumentalul lău mă fascinează. Îmi place mult, e chestia mea preferată la ei. Şi nu contează că sunt trupă de bătrâni, la concert e numai tineret, deci aspectul ăsta spune cam tot.

Aveţi vreo aşteptare în privinţa concertului?

Vlad: Tot ce vreau e să facă show, pe bune.

Iuliana: Distracţie!!

Sasa, Sasha și Adi, de la stânga la dreapta

VICE: Este primul concert Iron Maiden la care mergeţi?

Sasa: Este al doilea. Primul a fost în Budapesta, în 2003. Aveam 16 ani, mi s-a părut extraordinar la vârsta aia.

Sasha: Da, n-am fost niciodată la vreunul. Aşteptări n-am, fiindcă nu am un termen de comparaţie, deci aştept să fiu plăcut surprinsă.

Adi: Al cincilea. Mie îmi plac oamenii şi dacă am ocazia să îi văd, mă duc. Am fost şi în Bucureşti la ei de două ori. Ei mişto, organizarea praf. Din păcate, în afară concertele sunt mult mai bine organizate. Dar asta e, n-ai ce să faci.

Cum aţi descoperit trupa?

Sasa: Eram în clasa a șaptea şi a venit un văr de-ai mei şi mi-a adus un vinil cu ei. Era cu albumul Life atfer Death.

Sasha: La mine nu ştiu cum s-a produs descoperirea, cred că total random. Dar ei sunt acolo, la mine-n suflet.

Adi: Eu sunt văr cu Sasa, deci cam în aceeaşi perioadă cu el.

Şi ce anume vă place la Maiden?

Sasa: Îmi place ideea de muzică pe care o face Iron Maiden. Stilul de heavy metal. Ce fel de versuri fac, ce tematică folosesc…

Adi: Mie cel mai mult îmi place faptul că fiecare album al lor are o anumită tematică. Iubesc treaba asta şi energia lor de pe scenă.

Sasha: Îmi place că orice ar fi fost au putut ţine pasul cu publicul. Au crescut o dată cu publicul. Este o trupă care se află în continuă evoluţie şi se adaptează timpului în care trăim, chit că au 40 şi ceva de ani de când activează.

VICE: Primul concert Iron Maiden?

Alex: Da, am tot vrut să ajung, dar nu s-a întâmplat. Acum, în sfârşit, se întâmplă.

Cam de pe la ce vârstă îi asculţi?

Alex: De pe la vreo 20 de ani, cam aşa. Am tot auzit câte o piesa de a lor prin cluburi şi m-am setat pe ei.

Ce te atrage o trupă veche de peste 40 de ani?

Alex: Muzica lor specială. Puteau să aibe şi o sută de ani, că nu conta. Poate ei sunt în vârstă, dar soundul lor nu e deloc bătrân.

Te aştepţi să se întâmple ceva, în mod special, la concert?

Alex: Nu, am venit să mă distrez. De-aia şi beau un pahar înainte. Just go with the flow. Cheers!

