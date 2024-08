De ce piața cripto, de la Bitcoin la NFT-uri, e țeapa bogaților pentru săracii care visează la averi

Din 2009 până în prezent, evangheliștii cripto tot spun că Bitcoin și celelalte criptomonede, dar și tehnologia blockchain pe care sunt construite, reprezintă viitorul și descentralizarea e cea care va face un alt fel de economie. Doar că nu-i așa. De la an la an, ba chiar de la lună la lună, se adună tot mai multe exemple despre cum totul e o țeapă generalizată prin care cei cu mulți bani fac și mai mulți bani pe seama celor care visează că astfel vor scăpa de sărăcie sau că vor deveni și ei milionari.

Ca să facă un pic de lumină asupra situației, youtuberul Dan Olson a publicat pe YouTube un eseu în care explică ce-i cu piața cripto, ce face și mai ales ce nu face un NFT, dar și de ce totul e o schemă piramidală în vârful căreia sunt mai mereu aceleași entități care au provocat criza economică din 2008.

Dan a publicat „Line Goes Up – The Problem With NFTs” pe 21 ianuarie 2022. Lucrează la video încă din aprilie 2021 și spune că i-a luat atât, pentru că lucrurile se schimbă rapid chiar de la zi la zi. Eseul său e structurat în 13 părți despre criptomonede și dezavantajele lor. Și a atins o coardă sensibilă.

A fost promisă descentralizarea, apoi cei bogați și foarte bogați au centralizat lumea criptomonedelor ca să facă mai mulți bani

Cripto e un subiect derutant, dar prin stilul său și bagajul de informații – plus șirul de screenshoturi cu citate – Dan Olson a devenit un fel de autoritate pentru cei neinițiați. Evident că a ajutat și că piața cripto a căzut în aceeași zi în care Olson a postat clipul.

Câteva luni mai târziu, Cătălin Moise pe canalul său de YouTube a venit cu o versiune proprie pe subiect. El a publicat pe 3 iulie un clip intitulat „Crypto și viața”, iar descrierea este excelent: „Capitalism²”. A folosit o parte din resursele utilizate și de Dan Olson, dar cu informații suplimentare despre cum a fost în România cu schemele piramidale, în special cu Caritas care a transformat Cluj în capitala visurilor la începutul anilor ‘90.

Atât Cătălin, cât și Dan vorbesc și despre NFT-uri. Promovate, la început, drept o cale excelentă pentru artiști de a-și valorifica munca, acestea sunt, de fapt, doar o colecție de link-uri. Ce-i drept, să cumperi poze digitale cu sute de mii de dolari e ceva surprinzător, poate chiar șocant, dar odată cu lumea NFT-urilor au fost tratate drept opere de artă. Sigur, au fost vândute și alte creații, dar chiar se fac bani?

Realitatea e că nu prea. Până și primul NFT foarte scump — un colaj făcut de Beeple și vândut pentru 69 de millioane de dolari în martie 2021 — a fost, de fapt, o învârteală prin care a fost promovată o criptomonedă din care el deținea doi la sută. Mult mai multe info despre scheme de-astea de țepuit, furat și jecmănit creduli sunt în videourile de mai sus.

Odată cu demersul lui Dan Olson, VICE a vorbit cu el despre eseul dedicat pieței cripto, dar și despre de ce nu vei vedea prea curând un internet cum e promis de evangheliștii web3 și descentralizării. El e un tip care locuiește în Calgary, Canada, și se caracterizează drept youtuber, deși susține că-i într-o etapă de tranziție în carieră. „Îmi vine să mă numesc realizator de documentare, dar nu știu dacă am ajuns până la nivelul ăla”

Cum a ajuns să-ți explice de ce piața cripto e o schemă piramidală de țepuit prin Bitcoin, Ethereum și chiar NFT-uri

VICE: Ai avut mereu dorința să educi oamenii prin clipurile tale?

Dan Olson: Sută la sută, asta a fost intenția mea. Canalul meu oferă educație prin divertisment. Și pe primul plan e seriozitatea, nu umorul. Dacă o glumă afectează acuratețea unui subiect, atunci nu e o glumă bună.

Cât ai lucrat la „Line Goes Up”?

Am început să-l scriu în aprilie 2021, dar scriu lent și îmi lua mult. Iar lucrurile se schimbau foarte repede. Scriam o pagină și, două zile mai târziu, era deja istorie.

L-am pus pe hold până în toamna lui 2021. Chiar și după standardele Ethereum, aprilie și mai 2021 au fost extrem de haotice, pe când crash-ul de anul acesta a fost mult mai lent. A început în jurul anului nou și a atins punctul culminant în noaptea înainte să postez clipul, pe 20 ianuarie.

În noaptea aceea, încercările Tether de a stabiliza Bitcoin și Ethereum s-au dovedit insuficiente, iar piața a pierdut peste noapte 1,4 trilioane de dolari.

E vreun motiv pentru care ai vrut să faci clipul atât de lung?

Din necesitate. E chiar mai scurt decât voiam. Bine, e și mai lung decât mi-aș fi dorit să fie. Am tăiat mult din el. Dar a trebuit să îl las lung, pentru că e un subiect complex și trebuia să acopăr tot.

Se uită oamenii la tot? Cum arată statisticile?

Un om obișnuit nu se uită până la capăt. Oamenii sar prin el, nu se uită la fiecare minut. Mulți sar direct la capitolul trei sau patru. Mulți se uită la introducere și apoi sar direct la epilog, la capitolul 13. Dar 55 la sută dintre oameni se uită cam la tot, după ce au trecut de primul minut și i-a prins.

Ce te-a inspirat să faci un eseu explicativ despre criptomonede?

Frustrarea și furia. În 2011 sau 2012, eram un tânăr din clasa de mijloc, expert în tehnologie, anxios cu privire la situația mea financiară și la viitorul meu, supărat din cauza crizei financiare din 2008, furios pe războiul din Irak și războiul împotriva terorismului după faza din 11 septembrie. Simțeam că ajunsesem adult degeaba și nu apucasem să profit de maturitate. Tocmai din cauza acestor frustrări, mulți din generația mea au fost racolați de neo-naziști.

Bitcoin avea un mesaj bun: anti-guvern, anti-bănci, aur digital. Toată lumea vorbea despre cum Bitcoin o să fie adoptat în masă, dar eu am folosit Bitcoin și am văzut că tehnologia era departe de a fi funcțională. Singurul motiv pentru care merita să investești în el era că prețul îi creștea încontinuu. De atunci am știut că n-o să iasă bine. Și am urmărit piața cripto. Pe scurt, aș spune că e o poveste despre evoluția fraudei.

Apoi, în 2021, NFT-urile au devenit inevitabile. A apărut un val de influenceri pe cripto și tech care spuneau pe rețelele sociale: „Vom crea o nouă versiune a internetului bazată pe criptomonede și vom obține pacea mondială și vom rezolva problema foametei din lume”.

Am mai auzit toate astea. Venezuela spune că va trece la Bitcoin de ani de zile. Ethereum spune că va deveni stabil de ani zile și totuși nu s-a întâmplat. Începi să te întrebi dacă chiar lucrează cineva la astea sau sunt doar niște lucruri ipotetice care s-ar putea întâmpla.

Unul dintre motivele pentru care eu zic că e bullshit e că noul val e la fel ca cel vechi. Sunt aceleași promisiuni vechi. Iau o cerere ipotetică, care nu există, la care nu lucrează nimeni și s-ar putea să nici nu fie posibilă, și se poartă de parcă deja e realitate. E tare că au reușit să convingă atâta lume că e real, deși nici măcar n-a început să fie real.

Mi-am notat și întrebarea asta: „Piața cripto a căzut cu treizeci la sută în momentul în care ai lansat clipul. E ceva ce nu ne spui?”

Nu. Știam că așa se va întâmpla. De obicei, cripto cade la început de an, pentru că în decembrie, mai mulți investitori vând, ca să aibă bani de sărbători. Apoi, între Crăciun și Anul Nou, unii oameni primesc bani pe care îi investesc în cripto și creează astfel un mic flux de lichiditate pe piață.

Eu am tot analizat situația de la anul nou încoace și am sperat să nu explodeze totul înainte să lansez clipul. Nu-mi venea să cred că țineam pumnii pentru cripto, dar eram gen „Te rog, Ethereum, te rog, Tether, nu cădeți înainte să termin clipul”. Am terminat clipul cu patru ore înainte ca prețurile să cadă și am postat clipul fix în dimineața aceea.

Există o chestie foarte importantă despre NFT-uri pe care ai vrea să o știe toată lumea?

Economiile deflaționiste sunt o capcană pentru săraci, care vor să aducă înapoi sclavia. Ăsta e scopul criptomonedelor.

Dacă tot auzi că o să regreți că nu ai investit devreme, ăsta e principalul semn că nu ar trebui să investești târziu. Trebuie să te întrebi: Care e dinamica de putere într-un astfel de sistem? Cum arată chestia asta pentru o persoană care nu a avut opțiunea să cumpere cripto mai devreme? Cum va arăta treaba asta în cinci, zece sau cincisprezece ani?

Trebuie să te gândești la chestia asta din perspectiva unei vieți de om. E o industrie care va crea inegalități și mai mari decât cele prezente.

Când te-ai înscris pe YouTube?

Primul meu job, după ce am absolvit școala de film a fost ca profesor de liceu, unde mi-am transformat cursurile în videoclipuri bine scrise. Pe atunci mă uitam la multe videoclipuri online: Lindsay Ellis, Nostalgia Critic, Todd in the Shadows, Brows Held High.

Când am renunțat la job, în 2010, videoclipurile online erau deja o ramură perfect valabilă a industriei de film și televiziune. M-am gândit că sunt un nimeni totuși. Am tot felul de probleme de sănătate și sunt foarte anxios.

Oricât de mult mi-ar plăcea să lucrez pe platou, știam că dacă mă fac operator lumini, de exemplu, o să-mi distrug corpul. Am făcut primul meu video în 2010, dar nu am început să fac clipuri regulat decât pe la jumătatea lui 2011.

Ai în tine un conflict interior din cauză că ești împotriva marilor companii tech și totuși ai nevoie să folosești serviciile YouTube?

Probabil? Asta e una dintre criticile pe care le-am primit de la fanii NFT-urilor care mi se pare de înțeles. O resping pentru că implică un nivel de compartimentalizare cu care pot empatiza. Ecosistemul cripto e atât de alambicat, încât capeți un instinct emoțional să îl compartimentalizezi agresiv. Ethereum e la fel de nașpa ca și YouTube. Dar măcar YouTube nu încearcă să creeze o nouă economie parazit oribil de inechitabilă.

Alphabet (compania care controlează YouTube și Google) face tot ce poate ca să submineze serviciile sociale și infrastructura civilă, dar nu încearcă să destabilizeze mecanismul prin care oamenii interacționează cu economia.

Mediul ideal în care mi-ar plăcea să operez e o fantezie. N-ar putea exista în realitate. Aș vrea o rețea sănătoasă, cu instrumente bune de moderare, care să țină pasul cu schimbările din tehnologie, în care să nu trebuiască să petrec sute de ore ca să mă implementez.

Aș vrea să mă pot concentra pe scris fără să îmi fac griji pentru hosting. Aș vrea să nu am treabă cu marile companii și să nu fiu afectat de deciziile pe care le iau niște nemernici invizibili.

Nu se poate însă. E imposibil. Trebuie să faci compromisuri ca să faci ce îți dorești și să te aliniezi cu realitatea.

Apropo de cumpărat devreme, și YouTube s-a schimbat dramatic de când ți-ai lansat canalul. Ar fi imposibil pentru un tânăr de douăzeci de ani din ziua de azi să ajungă la succesul tău pe YouTube la fel cum îi e imposibil unui tânăr de douăzeci de ani să profite la maximum de Bitcoin?

Bitcoin operează cu o rezervă fixă. Asta e toată ideea. La un moment dat, va exista un număr finit de Bitcoini. În douăzeci sau optzeci de ani de acum, va fi minat ultimul Bitcoin. Aceste criptomonede sunt deflaționare prin definiție, asta e ideea, să fie o rezervă finită. Ei consideră că raritatea e bună.

Raritatea nu există în același mod pe YouTube. Logan Paul nu strânge abonați ca pe o resursă. Canalul PewDiePie poate să dispară de la sine, doar pentru că oamenii se plictisesc de el. Poți pierde abonații oricând, la fel cum poți câștiga alții oricând, dacă schimbi ce vinzi. Pe când industria cripto funcționează pe principiul „strânge cât mai poți, pentru că o să se termine la un moment dat”. E o economie foarte diferită de economia atenției, unde nu poți strânge oamenii ca pe o comoară pe care s-o păstrezi într-un seif.

Nu cred că le e mai greu creatorilor de conținut să aibă succes pe YouTube acum. Mereu a fost greu. Nu poți compara piața de aici cu piața Bitcoin. Nu auzi „Trebuie să intri devreme pe TikTok, pentru că oamenii care postează pe TikTok în primul an o să câștige de șapte mii de ori mai mult decât cei care vor posta pe TikTok abia după cinci ani.” Pentru că nu așa funcționează platformele astea.

De ce ar trebui să cumperi Ethereum devreme? De ce ar trebui să cumperi Bitcoin devreme? Pentru că o să urce prețul enorm.

Dacă nu cumperi când costă patru dolari, o să ajungi să cumperi cu patru sute sau patru mii de dolari. Trebuie să cumperi devreme pentru că răsplata matematică e astronomică. Nu e același lucru pe YouTube.

Oamenii care aveau succes pe YouTube acum zece ani nu câștigă de optzeci de mii de ori mai mult decât noii creatori de conținut. Dacă aveai un milion de abonați acum zece ani și ai rămas cu ei, vizualizările tale nu valorează mult mai mult decât ale altora. E o economie liniară, fără curbele logaritmice de profit pe care le vezi în cripto.

Cum a început relația ta cu internetul.

Am intrat prima oară online în 1991, când aveam nouă ani. Alberta avea un program numit Freenet și am făcut și eu toate lucrurile la care te aștepți de la un copil de nouă ani și frații lui zăpăciți.

Trollam, intram în camere de chat cu identități false. Rețelele sociale au evoluat când eram deja adult. Nu am avut treabă cu MySpace, că eram deja activ pe Blogger, ICQ, IRC, iar toți prietenii mei aveau MSN Messenger.

Și acum, în 2022, crezi că mai există posibilitatea unui internet liber, descentralizat și radical, despre care se vorbește de atâta vreme?

Cred că există posibilitatea unui internet decorporatizat. Dar asta n-o să se întâmple datorită industriei cripto. Spațiul cripto nu are imaginație.

Cred că putem, ca societate, să construim din nou un internet mai ciudat. Problemele legate de centralizarea internetului nu au legătură cu serverul sau structura bazelor de date. Costurile de hosting sunt prea mari pentru indivizii de rând, iar instrumentele sunt prea complicate. De asta n-a mai funcționat internetul vechi: singurii care puteau participa la internet erau companiile și bogații.

Motivele pentru care vechiul internet dispare sunt foarte pragmatice: cât te costă să ai un site? Spre ce gravitează lucrurile, în funcție de aceste costuri? Acestea sunt niște întrebări simple la care nu vor răspunde criptomonedele sau descentralizarea prin forță brută. Dacă nu rezolvi aceste probleme, atunci resetezi ceasul la status quo-ul actual.

Articolul a fost publicat inițial pe 17 februarie 2022. A fost actualizat cu un plus de claritate adus subiectului.