Contul ăsta de Instagram face artă din golăneala pe care o vezi pe net

Dacă te-aș întreba despre Jeffrey Lamar Williams aka Young Thug aka No, My Name Is Jeffrey, probabil nu te-ai gândi la un tablou de Caravaggio, nici un portret impresionist de la sfârșitul secolului 19, de Mary Cassat, sau un tablou renascentist din secolul 16 cu Fecioara Maria și copilul, de marele Bernardino di Bosio Zaganelli. Însă, pentru studenta Hajar Benjida, creatoarea @youngthugaspaintings, unul dintre cele mai amuzante conturi de Instagram, chiar așa e.

La doar 22 de ani, Hajar deja a impresionat peste 25 de milioane de urmăritori cu un concept care a pornit ca o idee de ultim moment pentru o temă de la facultate. Deși contul nu face mare lucru decât să compare fotografii Young Thug cu unele dintre cele mai faimoase lucrări de artă din istorie, precizia cu care fiecare imagine este împerecheată, evidențiază stilul unic al lui Thugger, muzica lui și abordarea sa nuanțată a fluidității sexuale.

Belșugul de referințe istorice pe care Hajar le explorează îl face unul dintre cele mai tari proiecte vizuale. Ne-am întâlnit cu mintea magică din spatele proiectului, ca să discutăm despre mentori, muzică și vechii maeștrii.

Povestește-ne un pic despre tine și unde ai crescut?

Eu sunt din Olanda, dar părinții mei sunt din Maroc. Eu m-am născut în Haga. Ca să fiu mai exact, am crescut și încă locuiesc în cartierul De Schilderswijk, care practic înseamnă cartierul pictorilor. Multe din străzile din cartier sunt numite după pictori faimoși.

Cum te-a influențat trecutul tău?

Am crescut ca o fată foarte timidă și introvertită, dar din când în când, făceam sau ziceam ceva ce șoca lumea din jurul meu. În continuare sunt aceeași persoană care eram acum zece ani. Nu știu din ce motiv, se pare că atrag oameni care sunt complet opuși mie, același tip de oameni de care eu sunt interesată. Dar după ce devin confortabilă cu o persoană, mă aprind.

Ce anume faci tu și de ce faci asta?

În momentul ăsta studiez fotografie la HKU în Utrecht și sunt în anul doi. Pe lângă asta, fotografiez artiști hip-hop în spatele culiselor. Orice activitate o fac pentru mine și pentru că mă face fericită.

Cine sau ce te inspiră?

Hip-hop, artă clasică, țara natală a părinților mei, cartierul meu și sora mea mai mică, care practic e aceeași persoană.

Poți să vorbești un pic despre contul tău de Instagram? Când l-ai înființat?

A fost o idee de ultimă oră pentru un proiect de la facultate. A trebuit să mergem la un muzeu și să ne inspirăm din lucrările cuiva. Eu m-am inspirat de la un artist care a documentat mii de selfie-uri a altor persoane, iar în baza fotografiilor astea, el a făcut cel mai complet ghid pentru un selfie perfect.

Aveam atât de multe fotografii cu Young Thug pe telefon, așa că am răsfoit prin ele și am găsit câteva combinații. Eu chiar habar n-avem ce să fac pentru proiectul ăsta, până în seara dinainte predării, când mi-a venit ideea asta, pe care am prezentat-o a doua zi dimineață în PowerPoint. Este combinația perfectă a două lucruri care-mi plac: hip-hop și arta clasică.

Ce încerci să realizezi cu asta?

Eram curioasă cum alți oameni (inclusiv Young Thug) ar reacționa la asta și încercam să trec cursul. Imaginea lui comparată cu o pictură clasică e ca o versiune a lui William-Adolphe Bouguereau care nu a existat niciodată în istoria artei europene.

Eu chiar am văzut recent o expoziție din Rotterdam care părea similară cu proiectul meu. Asta spun ei despre lucrările lor: „Prin Re-masterizarea Lumii Vechi, fiecare dintre aceste tapiserii unice e un omagiu al lucrărilor artiștilor consacrați și o celebrare a perspectivelor neașteptate ale oamenilor de culoare.” Mi se pare amuzant cum contul meu a atras profesori de istoria artei care-mi spuneau că mi-ar fi dat notă maximă pentru proiectul meu, curatori de artă, fani și non-fani ai lui Young Thug și oameni care-mi spuneau că am tot felul de demoni în mine. Cineva chiar a ținut o conferință despre proiectul meu, la o universitate din America, care a fost cu siguranță cea mai tare chestie care mi s-a întâmplat.

Cel mai mare vis al meu ar fi să fotografiez coperta unui album al lui Young Thug. Am analizat câteva cover-uri de la niște mixtape-uri și el pare interesat de asta clasică. Casa lui de discuri, 300 Entertainment, m-a contactat destul de recent… am fost entuziasmată. Am crezut că e ceva legat de Young Thug, dar se pare că voiau să fac ceva similar pentru melodia lui Migo, Bad and Boujee. Practic ce am făcut pentru ei e să folosesc o fotografie cu Sarah Snyder sau Cardi B ca exemplu, ca să explic partea „bad” și un tablou comparat cu fotografiile lor să explic partea „boujee”. Am fost foarte entuziasmată, sper să îl publice în curând.

De unde a pornit interesul pentru arta clasică?

Din școală, de când am început cursul de istoria artei. Era una dintre puținele clase la care chiar excelam. Mereu am reușit să trec examenele fără să trebuiască să studiez pentru ele. Țin minte că eram destul de bună să analizez picturi clasice și fotografii.

Ce anume la Young Thug rezonează cel mai mult cu tine?

Muzica lui, desigur. Mă face foarte fericită. Eu îi sprijin arta. De fapt, e o combinație de tot ce face el.

El este aclamat pentru sexul și fluiditatea lui sexuală, plus stilul lui unic. Ce părere ai despre asta?

Eu cred că e ceva care poate fi observat și pe contul meu de Instagram. Iubesc stilul lui și cât de deschis e când vine vorba de sexe.

Young Thug e faimos pentru că are mai mulți mentori. Cine ar fi mentorul tău?

Young Thug, am făcut cea mai tare lucrare de artă datorită lui. De asemenea, sunt recunoscătoare pentru școală. Nu aș fi venit niciodată cu ideea asta sau să fiu suficient de motivată să o fac, dacă nu aș fi fost la școală.

Ce vrei să devii când te faci mare?

Vreau să fiu un părinte care-și sprijină viitorii copii.

Dacă ai putea să schimbi un singur lucru în lume, care ar fi ăla și de ce?

Mi-aș dori ca oamenii să nu aibă capacitatea de a se omorî între ei. Mi se pare atât de înfricoșător că o altă ființă umană poate să-ți ia viața sau să decidă pentru tine unde poți trăi sau călători.

Ce anume susții tu?

Îmi place să fac oamenii să zâmbească. Sper ca lucrările mele să-i facă pe oameni să zâmbească.

Ce vise și speranțe ai pentru viitor?

Eu sper ca într-o bună zi să discut picturi renascentiste cu Thugger.

