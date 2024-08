Conturile de Instagram care-ți iau banii fără să-ți dai seama

Este ora 4:17 dimineața și ChistinaMiller21 vrea să vorbim pe chat. Contul său de Instagram este privat și nu are decât patru postări și 15 oameni care o urmăresc. Deși numele ei de utilizator sugerează că are 21 de ani, în biografie scrie că are 24 de ani. Mai târziu, într-un mesaj privat va zice că are 22 de ani. Cine este Chistina (fără „r”) Miller? Este o studentă din Leeds. De unde mai exact din Leeds? „Hyde Park”. Ce studiază? „Designer”.

Dacă ai un cont de Instagram, ai și un mic secret murdar. Dintre cei opt, 80, 280 sau 80 de mii de oameni care te urmăresc, sigur unul sau doi sunt femei ca Chistina. Adică nu sunt de fapt niște femei. Sunt boți porno; „fete de 22 de ani care caută să se distreze”; utilizatori frecvenți ai emoji-ului roșu și negru cu „accesul interzis celor sub 18 ani”.

Boții porno au împânzit Instagram de mulți ani. Te-ai obișnuit atât de mult să-ți trimită cereri de follow și să-ți dea like la poze, încât nu te mai întrebi cine este în spatele lor și ce vor. Cu toate astea, în ultimele luni, lucrurile au devenit mai obscure. Conturile nu mai folosesc trucul cu „nume-nume-număr” de la profil și acum îți trimit mai degrabă mesaje private în loc să-ți comenteze direct la fotografii. Dacă un cont cu zero urmăritori, fără nicio poză și link în bio, îți trimite un mesaj privat cu un emoji cu flăcări, ce intenție are de fapt? Și cine este îndeajuns de naiv ca să-i cadă în plasă?

Dau click pe linkul trimis de ChistinaMiller21 și sunt invitată să „NE FUTEM CHIAR ÎN SEARA ASTA”. Dacă dau click pe iconița albastră pentru „Continuare”, mă redirecționează către un alt site (care funcționează doar pe mobil, nu și pe desktop) numit TopGirlsHere.com. După ce răspund la o serie de întrebări de tip sondaj („Femeile astea își doresc doar sex rapid. Nu vor relații. Ești de acord cu asta?”) sunt redirecționat încă o dată către WellHello.com, un site pentru „dating, agățat și swingeri” care vrea să plătești ca să ai „ACCES NELIMITAT” la femei.

Capturi de ecran de pe site-urile unde te duc boții porno



Este o poveste veche de când lumea, deci sigur nu mai cade nimeni în plasa asta în 2019 ca să le ofere detaliile cardului de credit, nu? Cu toate astea, după ce am urmărit traseul ăsta și am făcut câteva săpături, am descoperit SmoochyCash.com – un site de marketing afiliat care permite oricui să-și facă cont și să dea share la link-urile WellHello în schimbul unei sume de bani. Marketingul afiliat este un model de afacere care recompensează oamenii care aduc clienți unei companii sau vizitatori pe un site. La fel cum influencerii de pe Instagram pot câștiga bani de fiecare dată când cineva dă click pe link-ul afiliat către un ruj, conturile porno pot face bani dacă te aduc pe site-urile porno – chiar dacă tu cheltui sau nu bani.

„Sunt mulți bărbați singuri și excitați și poți primi o rată destul de drăguță de conversie dacă știi cum să-i gâdili ca să dea click pe link-ul tău”, spune Steve Smith, proprietarul de la MakeMoneyAdultContent.com, un blog pentru marketer-ii afiliați. Smith nu folosește Instagram așa, dar a întâlnit oameni care se dau drept femei pe Twitter, Snapchat, chiar pe Quora, ca să facă bani prin intermediul link-urilor porno afiliate.

CrakRevenue este unul dintre cele mai populare site-uri porno de marketing afiliat, iar Smith spune că poți câștiga până la 24 de lei dacă convingi o singură persoană să-și introducă adresa de e-mail pe un site (asta se numește PPL – pay per lead). Marketer-ii afiliați pot lua și comision dacă cineva se înscrie pe un site prin abonament (PPS – PPS – plata per abonare sau per vânzare). Este mult mai dificil, spune Smith pe site-ul lui, „dar nu imposibil”.

Bineînțeles, toată treaba asta nu trebuie să fie automatizată – în termenii și condițiile de pe site, SmoochyCash declară: „COMPANIA ARE ZERO TOLERANȚĂ PENTRU SPAMMING”. Dar pricepuții care fac bani folosesc tehnici numite „black hat” (pălăria neagră) care creează boți pentru spam cu link-uri afiliate pe site-uri ca Instagram.

„Afiliații și boții sunt precum untul și gemul”, spune Satnam Narang, un inginer de cercetare de la compania de securitate cibernetică Tenable. Narang a investigat boții porno de pe Instagram în 2016 și mi-a explicat de ce am fost redirecționată printr-o serie de site-uri, înainte să ajung pe site-ul de dating WellHello.

„Cred că într-un fel așa filtrează lead-urile care nu se califică”, spune el. „Unele oferte afiliate precizează că numai anumite tipuri de lead-uri sunt valide – de exemplu, o ofertă ar putea necesita trafic doar prin intermediul mobilului.” Narang spune că unele oferte sunt valide numai din anumite locații în lume și că site-urile intermediare ajută de asemenea ca link-ul original să nu fie raportat sau șters de Instagram.

Pe BlackHatWorld.com – un „forum pentru antreprenori digitali, cu peste 80 de milioane de vizualizări per pagină pe an” – utilizatorii postează trucuri despre cum să creezi pagini de pre-lander ca astea. Deși Black Hat World are mulți utilizatori care lansează scheme ca să facă bani, o mică parte din cititorii lui folosesc bot-ul porno și schema de marketing afiliat precizate de Narang. Utilizatorii recomandă aplicațiile care-ți permit să salvezi toate fotografiile cuiva de pe Instagram și care se direcționează pe serverele Google Drive și Discord care oferă „pachete” – fotografii cu femei goale pe care le pot folosi ca să-și facă conturile să pară mai autentice. Deși Black Hat World interzice astfel de discuții, oriunde altundeva pe internet oamenii vând direct fotografiile nud din aceste pachete, printr-un proces cunoscut ca „e-whoring”.



Pe un forum numit Nulled, postarea „For sale: baby shoes, never worn” a fost numită cea mai tristă poveste din istoria limbii engleze. Pe un thread intitulat „Povestea mea de e-whoring de pe Instagram! Actualizată zilnic”, un utilizator a explicat pe 1 septembrie 2018 că și-a făcut un cont pe Instagram de e-whore și a folosit un bot ca să atragă urmăritori. Pe șase septembrie, și-a cerut scuze. „Salut, nu voi mai putea să actualizez o perioadă acest thread fiindcă trec printr-o despărțire.”

Bineînțeles, majoritatea oamenilor de pe Black Hat World și alte forumuri similare folosesc tehnici de făcut bani mai sofisticate decât crearea unor conturi de Instagram și folosirea boților ca să facă spam cu link-uri și comentarii, dar Smith spune că cei care nu sunt „atât de pricepuți la marketing” continuă să facă asta fiindcă nu implică „nicio investiție inițială”. Asta este o metodă mai populară în țările non-vestice, deși Narang spune că nu prea sunt șanse ca-n spatele acestor boți porno să fie o rețea gigantă și că majoritatea sunt probabil operate de indivizi care speră să facă „bani mulți rapid”.

Mesaje de la boții porno.



Deci ce se întâmplă cu conturile astea? Deși Instagram are sisteme automate care detectează și șterg zilnic milioane de conturi de spam (și a scos patru boți raportați de VICE în timp ce scriam acest articol), Narang spune că este un joc „de-a șoarecele și pisica”.

„Instagram s-a îmbunătățit de-a lungul anilor. Cu toate astea, afiliații nu sunt împiedicați de Instagram sau de alte rețele sociale în timp ce caută noi moduri prin care să treacă de detectările astea automate”, spune el. „Unele metode sunt simple, cum ar fi folosirea numerelor, emoji-urilor sau schimbarea codurilor ca să treacă de filtrele pentru anumite cuvinte cheie.” De exemplu, explică Narang, „sexy” ar putea părea că este cuvântul sexy, dar literele e și y sunt din alfabetul chirilic.

În final, Narang spune că este la latitudinea noastră ca utilizatori să raportăm conturile – dar ne-am și obișnuit să le trecem cu vederea, așa că rareori ne deranjăm să o facem. Deși multe conturi dispar într-o singură zi, încă pot face bani după aceea. Contul ChistinaMiller21 este acum șters, dar cine a fost în spatele lui cu siguranță trăiește, gata să pozeze într-o altă femeie „singură”, „foarte perversă” care vrea doar să se distreze.

Articolul a apărut inițial pe VICE UK.