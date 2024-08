Cu ce te ajută să trimiți poze cu penisul tău tipelor de pe net?

Să începem cu o știre distractivă: Google Trends a anunțat că august 2016 a fost luna cea mai importantă din istoria căutărilor pe Google cu termenul „Dick Pic”. Uită-te la graficul de mai jos. Vezi cum a crescut constant, de-a lungul timpului, popularitatea pozelor cu puli, până când a atins un punct culminant în august 2016? E dubios, nu? Pentru că pozele cu puli pe care le trimit bărbații ca să agațe sunt mega dubioase.



Sinceră să fiu, toate organele genitale mi se par dubioase. Și, de obicei, singurele imagini cu organe genitale pe care mi-ar plăcea să le primesc sunt de la persoane cu care am deja o relație sexuală.

În fine, am câteva întrebări care mă bântuie, legate de subiect. De ce trimit bărbații poze cu propria puță? Cine le trimite? Cât de des se trimit aceste poze unor persoane care n-au chef să le vadă? Și, mai ales, a agățat cineva vreodată cu un dick pic?

Ca să aflu, am recurs la o capcană pe Tinder. Am schimbat setările ca să primesc mesaje doar de la bărbați și mi-am editat biografia cu un emoji cu vânătă și fețe care fac cu ochiul. După care mi-am înființat un cont de chat anonim pe Kik. Și se pare că atunci când soliciți dick pics la modul mai puțin subtil, primești o grămadă de penisuri foarte, foarte lucioase.

În total, pe Tinder și Kik am primit nouă poze cu penisuri și opt mesaje libidinoase. Doi dintre bărbați s-au înfuriat când le-am explicat că făceam un experiment pentru un articol. Trei m-au invitat în oraș. Unul m-a întrebat dacă sunt virgină. Doi m-au invitat la ei să ne futem. Toate fotografiile cu puli pe care le-am primit au fost de la bărbați albi, și pentru doi dintre ei a fost prima oară când au trimis un dick pic.

Am stat de vorbă cu câțiva dintre ei ca să aud ce au de spus despre situația pozelor cu penisuri pe internet. Conversațiile noastre au decurs cam așa.

Jeff, 22 de ani, student la comerț

VICE: Jeff, trimiți des dick pics?

Jeff: Da, dar foarte rar din prima. De obicei aștept până când conversația s-a dezvoltat pe parcursul mai multor zile sau săptămâni.

Faci vreodată sex datorită acestor poze?

Nu cred că am făcut vreodată sex datorită unui dick pic. De obicei fac sex înainte să trimit dick pic-ul. Dar oricum nu le trimit mereu cu scopul de a obține ceva în schimb. Sunt doar mulțumit de cum arăt și îmi place să mă expun.

Deci nu, Jeff n-a avut prea mult succes cu pozele cu propriile organe genitale. Am contactat un alt tip de pe Tinder ca să-i înțeleg motivele și să aflu dacă are succes.

Ben, 26 de ani, contabil

Salut, Ben. Ți-ai tras-o vreodată datorită unui dick pic?

Nu cred că mi-am tras-o vreodată doar datorită unei poze. Dar am avut relații și am făcut sex cu multe persoane care au primit nuduri de la mine. Nu cred că există vreun bărbat atât de naiv ca să creadă că o poză cu propriul penis va convinge pe cineva să se culce cu el.

Crezi că faci fotografii bune cu propriul penis?

„Bune” e un termen subiectiv. De obicei primesc feedback bun. Nu știu cât de mult are legătură asta cu calitatea pozei, cu subiectul sau cu faptul că destinatarele simt că e cel mai bine să dea feedback pozitiv ca interacțiunea noastră să progreseze.

Alte reacții pe care le-am primit de la bărbații pe care i-am luat la întrebări au fost: „Vrei s-o sugi?” sau „Vrei s-o călărești?” Nu, mulțumesc, pula nu e bicicletă. Apoi mi-am mutat curiozitățile în cercul meu de prieteni.

Karl, 24 de ani, artist

Îți place să trimiți dick pics?

Nu. Am trimis una acum câteva luni. A fost o experiență derutantă și enervantă. I-am trimis un dick pic unei prietene care îmi trimitea regulat poze cu ea nud. Am făcut-o doar pentru că am crezut că se aștepta la asta de la mine. Se pare că nu suportă pozele cu puli și îi place doar să trimită poze nud cu ea. Mi-a zis să n-o mai fac niciodată. M-am simțit dubios. Nici măcar nu-mi place chestia asta, am făcut-o doar pentru că mi se părea ciudat ca doar ea să trimită poze nud. Mi-am inclus și fața în fotografie ca să fie mai personală și prietenoasă. Am vrut să fie reciproc. Dar n-a mers. Am întrerupt relația după asta.

Harry, 27 de ani, lucrează la radio

Când trimiți dick pics, aștepți întâi ca persoana cu care vorbești să-și exprime dorința să le vadă?

Ok, pe Grindr mulți trimit poze din astea nesolicitate. Eu fac asta doar când am ajuns într-un punct sexual cu conversația. Am primit și eu câteva nesolicitate, dar n-am o problemă cu asta. A fost o fază dubioasă, când am primit un dick pic de la un muzician căruia îi luasem interviu, dar era clar beat rangă când a trimis-o.

Cred că te-ai simțit inconfortabil.

Nici nu erau cele mai flatante poze.

Ai reușit să faci sex printr-un dick pic?

Nu, nu cred că pozele astea sunt făcute ca să funcționeze singure.

Din ce mi-a zis amicul meu gay, în lumea homosexualității e mult mai acceptabil să trimiți dick pics și ai șanse mai mari să ajungi la sex când le trimiți.

Jerry, 35 de ani, vânzător

Trimiți dick pics? Și ai făcut vreodată sex datorită unei astfel de poze?

Am trimis, mi s-au cerut, o să mai trimit, am făcut sex înainte sau după. Totul depinde de context. N-am trimis niciodată una din senin. Am făcut schimb de poze sexi cu gagici aflate la distanță.

Deci n-ai trimis niciodată una nesolicitată?

Am trimis fără să fiu rugat să fac asta, dar într-un context sexual, în care conversația se înfierbântase deja. Știi cum e, uneori strici totul dacă întrebi o persoană „pot să te sărut?” înainte de sărut. Trebuie să te mai și prinzi când e momentul să faci o mișcare.

Da, cred că într-un astfel de context e ok.

Dar știu și că n-am pula urâtă sau mică. Așa că n-o să șochez pe nimeni. Am făcut sex după ce i-am trimis un dick pic unei tipe cu care mă văzusem o singură dată.

Concluzii

Majoritatea pozelor cu puli pe care le-am primit pentru acest articol au fost foarte directe. Îmi deschideam telefonul și – bang! – un penis lucios, vânos, îndoit ca o banană și păros se holba la mine cu singurul său ochi și-mi zicea: „Trimite-mi poze cu pizda!” Dincolo de asta, puțini dintre ei s-au arătat dispuși să vorbească despre asta.

O altă concluzie pe care am tras-o a fost că, dintre toți cei pe care i-am intervievat, niciunul nu făcuse sex cu o femeie doar pentru că i-au trimis un dick pic. Asta ar trebui să-ți dea de gândit data viitoare când vrei să trimiți iar un dick pic nesolicitat.