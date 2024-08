Cum a concediat-o Firea pe directoarea unui teatru din București care nu voia s-o laude

Gabriela Firea a câștigat alegerile promițând că aduce transparența deplină în activitatea Primăriei Capitalei, dar până acum dovedește exact contrariul. Iar una dintre dovezile cele mai puternice este modul în care a eliminat-o pe directoarea Dorina Lazăr de la conducerea unuia dintre cele mai importante teatre din București.

Concedierea directoarei Teatrului Odeon pare mai degrabă o reglare de conturi sau o încercare de a elimina un personaj care nu s-a aliniat „cultului personalității Gabrielei Firea” decât o decizie administrativă legitimă.

Am intrat în posesia unor documente care arată că motivele de concediere invocate de oamenii Gabriele Firea nu stau deloc în picioare. În orice caz, Dorina Lazăr a anunțat acum că se va adresa judecătorilor pentru a i se face dreptate. Până atunci iată cum stau lucrurile.

Dorina Lazăr a fost dată afară la 12 zile după ce a fost reîncadrată în funcția de director

În primul rând, succesiunea evenimentelor a fost cel puțin dubioasă.

Pe 30 martie, Dorina Lazăr primea nota 9,23 la evaluarea anuală a teatrului bucureștean, apoi pe 18 august a fost reîncadrată la Odeon pe funcția de director, printr-o dispoziție semnată de Gabriela Firea, iar pe 30 august viceprimarul Bucureștiului, Aurelian Bădulescu, semnează dispoziția de încetare a contractului de management a Dorinei Lazăr.

Ce s-a întâmplat într-un timp atât de scurt?

Dorina Lazăr spune că, în luna martie, a fost amenințată de consilierul Gabrielei Firea, Iulian Dan Gogescu, un personaj aterizat la Primărie din apele tulburi ale Ilfovului, că va trebui să-și caute un loc de muncă dacă nu va reduce bugetul teatrului. Dan Gogescu are și o firmă de consultanță în achiziții, care se numește Cris Plus Media.

La două zile după acest dialog, Corpul de Control al Primarului Firea a declanșat o anchetă la Teatrul Odeon care a fost finalizată cu mai multe acuzații la adresa Dorinei Lazăr, iar în urma raportului directoarea a fost dată afară.

Ai zice că o instituție precum Corpul de Control se ocupă de chestii serioase. În cazul de față însă, concluziile acestei instituții sunt cel puțin ridicole.

„Marele control” de la Odeon sau cum să cauți nod în papură și purici în brânză

Teatrul Odeon. Fotografie de Britchi Mirela, via Wikimedia Commons

Spre exemplu, Dorina Lazăr a fost acuzată că teatrul a efectuat plăți înainte de încheierea contractelor. De fapt, este vorba despre IT-istul teatrului, un angajat care lucrează pentru Odeon de zece ani.



Contractul lui se înnoiește în fiecare an, la 1 iunie. IT-istul, în schimbul prestării serviciilor de mentenanță, emitea o factură însoțită de un raport de activitate și un referat, toate aceste acte fiind semnate de mai mulți oameni din teatru. În plus, este vorba despre servicii recurente, adică se repetă lună de lună în schimbul aceleiași sume de bani.

Reprezentanții teatrului susțin că, deși li s-a pus la dispoziție celor de la Corpul de Control registrul de contracte, aceștia nu au vrut să-l vadă.

O altă acuzație a fost aceea că Teatrul Odeon a încheiat contracte a căror valoare nu se regăsește în Programul Anual de Achiziții Publice, ceea ce, în sine, este o absurditate. Pentru cei care nu au fost niciodată la un spectacol de acest gen trebuie să spun că fiecare regizor își organizează reprezentația după criteriile și viziunea sa. Nu există o matrice care este urmată de fiecare dată. Ideea este că aceste cheltuieli nu au depășit bugetul instituției. Dimpotrivă.

Altă acuzație „gravă” adusă Dorinei Lazăr este aceea că reprezentanții Teatrului Odeon au mers în străinătate, la festivaluri, fără a avea buget de deplasări. În realitate, potrivit documentelor pe care le-am consultat, toate festivalurile din străinătate sunt pe cheltuiala organizatorilor. Teatrul nu scoate nimic din conturi. A existat un singur caz când, cu acordul Direcției de Cultură, Teatrul Odeon a trimis la New York un tehnician pentru un spectacol.

Dorinei Lazăr i s-a mai reproșat că Teatrul Odeon a încheiat 27 de contracte de prestări servicii pentru transportul recuzitei în scopul participării la festivaluri. Din nou, lucrurile nu stau chiar așa: organizatorii, pentru a putea plăti transportul actorilor și a recuzitei, trimit banii teatrului într-un cont de mandat și, mai departe, ajung la transportatori. Reprezentanții teatrului menționează, în fapt, că cei de la Curtea de Conturi ar fi efectuat câteva controale la Teatrul Odeon și nimeni nu a găsit nimic în neregulă.

Tot se învârte în jurul banilor. Chiar și când e vorba de un teatru

Dacă treci zilele astea pe Calea Victoriei și te vei uita spre Teatrul Odeon vei vedea că niște muncitori lucrează din greu la restaurarea fațadei teatrului. La licitația pentru aceste lucrări au participat firmele SC Coral SRL, SC Paulus și SC Rovis Lider SRL. Câștig de cauză a avut prima firmă, motiv pentru care a doua companie a contestat procedura de atribuire a lucrărilor.

În raportul Corpului de Control al Gabrielei Firea este menționat faptul că Teatrul Odeon nu a respectat toți pașii legali în desemnarea câștigătorului. Din nou acuzația este falsă, lucru demonstrat de cele două răspunsuri ale Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

În prima decizie, a fost respins ca nefondată contestația formulată de Rovis și a dispus continuarea procedurii de atribuire, iar în a doua decizie a respins tot ca nefondată solicitarea de anulare a deciziei prin care a fost desemnată câștigătoare Coral SRL și continuarea procedurii de achiziție publică.

Interesant este că firma care a depus cele două contestații nu a avut niciun istoric în lucrări de restaurare de teatre, dar are la activ multe contracte cu statul. Printre altele, a modernizat baia comunală din Galați și a efectuat mai multe reparații curente la tot felul de instituții din Galați. În București, a avut mai multe lucrări pentru CS Dinamo și a fost plătită de M.A.I. ca să modernizeze Centrul de Recuperare în caz de dezastru.

„Am primit o directivă că trebuia să scriem pe afiș, la orice spectacol, că este produs de Primăria București”

Dorina Lazăr, în timp ce era decorată de Ambasadorul Franței, Philippe Gustin cu Ordinul Arteolor și Literelor în grad de cavaler. Fotografie de Marius Dumbrăveanu/Mediafax.

După cum ți-am spus mai sus, Dorina Lazăr va contesta în instanță decizia sa de concediere. Am stat zilele trecute de vorbă cu ea pe acest subiect și mi-a explicat care sunt, de fapt, mizele eliminării ei din fruntea teatrului.

VICE: Ați fost luată prin surprindere de decizia de concediere sau vă așteptați?

Dorina Lazăr: Nu am avut niciun semnal că s-ar pregăti ceva. Am primit la începutul lui august reconfirmare pe post. Chiar am dat telefon la primărie pentru că așteptam niște aprobări pentru începutul de stagiune, pentru un spectacol care a fost vineri seară. Așteptam un răspuns de la Primărie pentru un concurs de promovare pentru actori încă din luna iunie. Toată lumea din Primărie era în concediu. Și la noi la teatru, în afară de mine.

Citește și: Tot ce trebuie să știi despre scandalul în care Firea spune că s-a lăsat cu bătaie la Primărie

Într-o vineri, pe la ora 16, a venit un curier și mi-a adus două hârtii. Eram singură în teatru. I-am zis să le lase pe masă, mi-a cerut număr de înregistrare, dar eu nu aveam cum să îi dau pentru că funcționarii erau plecați. Dar când m-am uitat pe hârtii am început să râd. Zice curierul… „E ceva frumos?” „Da, m-au dat afară!” „Vă rog să mă scuzați”, mi-a zis bietul om.

Ce s-a întâmplat ulterior?

La 16:30, pe site-ul Primăriei apărea că eu am fost concediată și că, în locul meu, a fost numit Cristian Șofron. Pe 1 septembrie, când am făcut conferința de presă, au venit două persoane de la resurse umane. Eu eram la Uniter, au venit la teatru la ora 11 și au pus administratorul și secretara să-mi golească biroul.

De ce vi s-a cerut reducerea bugetului teatrului?

După noi, numai Teatrul Arșinel avea mai puțini bani. Dar era un buget pe care noi l-am gândit, nu ni l-a impus nimeni. Am zis să cerem atât cât știm că putem cheltui. Am spus că nu vreau să fac asta, la care Traian Petrescu, directorul Direcției de cultură, mi-a spus că mă caută consilierul Gogescu (n.r- al Gabrielei Firea). L-am sunat și mi-a spus că se discută bugetul și ca îi împiedic să îl încheie.

Și ce i-ați spus?

L-am rugat să ne vedem o jumătate de oră să îi explic. Mi-a spus că nu are timp de pierdut. Și am zis bine, dacă nu tai bugetul, ce mi se întâmplă? Mi-a spus că o să îmi caut alt loc de muncă. Mie mi-a venit să râd. L-am întrebat, „dumnevoastră știți cine sunt, cum arăt? Am 77 de ani și următorul meu loc de muncă o să fie la Străulești II!” A doua zi dimineața, la noi în teatru a apărut o echipă a Corpului de Control a doamnei Firea și au cerut actele de la licitația pentru lucrările de restaurare.

Când s-a făcut licitația?

Proiectul a fost depus la primărie și toate avizele sunt luate de trei ani. Licitația s-a făcut anul trecut în timpul mandatului domnului Sava. Au fost două contestații, iar licitația s-a câștigat după ce doamna Firea a câștigat mandatul de primar. Am cerut să vină cineva de la primărie să asiste și nu a vrut să semneze. Acum, eu nu știu cum sunt uzanțele. Constructorul care a câștigat nu a fost cel mai scump. S-a lălăit puțin cu lucrările. Termenul a fost depășit din cauza contestațiilor. Șantierul a început la jumătatea lui octombrie 2016, în loc să înceapă în aprilie. Au lucrat pe iarnă…

Credeți că acesta a fost unul din motivele pentru care ați fost destituită?

Habar nu am! Dar dumneavoastră puteți să vă închipuiți că una dintre firmele care a pierdut licitația a venit cu proiect de restaurare a clădirii CEC, nu al Teatrului Odeon? Scria jos că e copie după restaurarea clădirii CEC. Una din firme propunea să punem pe pereți o structură metalică ce se pune la garduri și pe care să o îmbrăcăm apoi în tencuială. Oameni buni, acesta este monument, a fost consolidat, are nevoie să fie restaurat!

Și ce a găsit Corpul de Control?

Când se participă la spectacole se întocmește un contract cu organizatorii. Ei preferă să facă un contract cu teatrul prin care se prevede că banii primiți sunt pentru actori, pentru decor, pentru transport persoane. Teatrul dă banii actorilor și trimite într-un cont de mandat la trezorerie și de-aici, mai departe, la transportatori. Așa fac toate teatrele!

Apoi, că reprezentanții teatrelor s-au plimbat în străinătate în turnee. Toate turneele au fost pe banii organizatorilor. Nu am plătit niciodată niciun leu! Turneul de la Madrid a fost organizat de festivalul de-acolo împreună cu ICR-ul. Toți banii au fost suportați de ei! Singurul loc unde am cheltuit ceva a fost la New York. Noi am asigurat tehnicienii unui spectacolul.

Regizoarea nu a avut bani să plătească tehnicienii și-atunci am cerut la Direcția de Cultură să cheltuim niște bani pentru un singur om! S-au aprobat banii pentru biletul de avion, diurnă și cazare. Pentru un tehnician!

Mi s-a reproșat că s-au efectuat niște plăți fără contract. Este vorba de IT-ist. Băiatul ăsta are la noi contract de 10 ani, de pe vremea domnului Dabija. Se înnoia de 10 ani. Ok, chiar dacă nu a fost contractul, el a fost plătit conform unui referat semnat de 3 persoane și conform unor facturi și a unui raport de activitate. Nu știu să fi existat o perioadă între momentul în care i-a expirat contractul și cel în care s-a făcut reînnoirea. Săracul de el, îl chemăm și ziua și noaptea…

Dumneavoastră v-ați întâlnit vreodată cu doamna Firea de când a devenit primar?

Nu, niciodată. Și mie îmi pare rău. Este un conflict fals. Eu am tot respectul pentru doamna Firea și am toată admirația pentru parcursul ei. Pare să fie un om care știe să vorbească… Îmi pare rău că nu a vrut să mă primească deoarece altfel rezolvam lucrurile. E alt transfer de energie, altă modalitate de a comunica… Și mai e ceva. Sunt un om sincer, îmi e greu să mă mai schimb. Mie nu îmi place să perii oameni.

Dar nu ați discutat niciodată, cu nimeni din primărie?

Mi s-a spus că nu am acces la doamna Firea decât prin consilieri. E adevărat, am fos și am discutat cu doamna consilier Capatos, nevasta lui Dan Capatos, de la Antena 1. Este consilierul doamnei Firea pe probleme de teatru. Cu dânsa am mai discutat. Eu am făcut o cerere scrisă și mi-a răspuns doamna Capatos că o să mă primească atunci când o să aibă timp. Am făcut această solicitare după discuția cu domnul consilier Gogescu.

Și cum funcționa colaborarea cu Primăria, în aceste condiții?

Odată, am primit de la Primărie o directivă ca orice afiș, orice spectacol să aibă scris că este produs de Primăria Municipiului București prin Teatrul „Cutărelul”. Directiva era semnată de doamna primar.

Atunci a putut să semneze…

Și atunci am avut o discuție cu toți directorii și cu o viceprimăriță care se ocupă de probleme de cultură, o arhitectă, foarte ok. Fiind toți acolo, domnul Petrescu, doamna Capatos, am zis „domnilor, nu știu dacă voi știți și ați luat la cunoștință de hârtia asta. Dacă eu fac un spectacol subversiv, împotriva Primăriei și pe afiș scrie că e produs de Primărie, ce faceți?” Și a început o discuție între noi. Arșinel a zis că dacă i se cere el o să facă asta… Iar aseară a fost deschiderea stagiunii la Teatrul Odeon cu „Jurnalul lui Robinson Crusoe”. Înainte de spectacol, noul director s-a urcat pe scenă și a spus că „vreau să știți că acest spectacol este produs de Primăria Municipiului București prin Teatrul Odeon”.

În urmă cu două zile am adresat mai multe întrebări Primăriei București referitoare la motivele pentru care a fost demisă Dorina Lazăr din fruntea Teatrului Odeon. Până la publicarea acestui articol nu am primit încă nici un răspuns. Dacă vom primi, vom reveni.