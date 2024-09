Cum a devenit o studentă din Marea Britanie promotoare pentru ISIS

În martie anul trecut, cu mai puțin de două luni de a pleca în Siria, Umm Muthanna al-Britannia a postat pe Twitter o poză cu ea purtând o burqa și un AK-47. Descrierea era: „Trăiesc viața adevăratei libertăți.” Dar, cu puțin timp în urmă, ea se bucura de o altă libertate, complet diferită: se întâlnea cu băieți, se machia și posta online activitățile ei preferate.

Numele ei adevărat este Tooba Gondal, o femeie pakistaneză de douăzeci și doi de ani, născută în Franța și crescută în estul Londrei. Până la sfârșitul anului 2014, ea studia Engleză la Universitatea Goldsmiths. Astăzi, ea e în Raqqa și văduva unui soț care a murit anul trecut pentru ISIS. Tatăl ei, Mohamed Bashir Gondal, a spus jurnaliștilor că fiica lui este în Siria și trăiește, dar altceva nu a mai specificat și a refuzat invitațiile de interviu pentru acest articol.

Videos by VICE

Umm Muthanna folosea constant Twitter, dar nu a mai postat nimic de la mijlocul lui martie, deși în una dintre ultimele ei postări, ea a făcut un omagiu defunctului ei soț, Abu Abbas al-Lubnani, un luptător ISIS din Liban și șeful unui operațiuni de recrutare online care viza femeile și fetele din Anglia. Ei le încurajau să zboare în Siria și să devină „mirese jihadiste”, ca să dea naștere noii generații de militanți ISIS. La fel ca Sally Jones, cetățean britanic, aka Umm Hussain, fosta punkistă din Kent care a plecat în Siria în 2013, Umm Muthanna este propagandistă și agent de recrutare pentru ISIS. „Surorile mele”, a postat ea în septembrie, „dacă sunteți serioase în privința Hijrah (imigrarea spre statele islamice), dar sunteți blocate în Dar ul Kufr („Tărâmul necredinței”) din orice motiv, să știți că există scăpare pentru voi. Contactați-mă în privat.”

La începutul acestui an, Umm Muthanna s-a entuziasmat de vizita unei tabere de antrenament, unde a învățat să folosească arme de foc. Acum, ISIS a schimbat politica de a trimite femei în război și există o posibilitate foarte reală că o să ajungă să practice ce-a învățat, lucru care, din postările anterioare, pare că i-ar plăcea. În seara atacului de la Paris din noiembrie anul trecut, unde o sută treizeci de persoane au fost omorâte de către adepți ISIS, ea a anunțat pe Twitter: „Mi-aș fi dorit să văd cu ochii mei cum au fost măcelăriți ostaticii noaptea trecută. Ar fi fost atât de frumos.”

Cu alte cuvinte, Umm Muthanna al-Britannia e un personaj aparte. Dar cine e Tooba Gondal?

Asta rămâne un fel de mister și încă un mister e cum a ajuns Tooba să se transforme în Umm Muthanna al-Britannia. Conform unui coleg de clasă anonim citat în Mail on Sunday, Tooba fuma la școală, avea iubiți secreți și adora trupele de băieți. Apoi, acum vreo doi ani, „a început să posteze pe Twitter versete din Coran și să vorbească despre religie.”

Tooba Gondal (fotografii de pe contul dezactivat de Bebo)

Ce este clar e că Tooba, la fel ca mulți alți recruți ISIS, este o „musulmană renăscută”, care trăiește o viață seculară înainte să se întoarcă la Islam. „Alhamdullilah pentru Islam”, a postat ea în noiembrie 2014, „cât de pierdută și rătăcită am fost până când am fost binecuvântată și acum totul are sens…” Pagina ei de Facebook, încă activă la momentul publicării acestui articol, marchează data exactă a renașterii ei religioase: „16 noiembrie 2012: Ziua în care Allah m-a călăuzit către Islam, Alhamdullilah.”



Această renaștere a fost un moment crucial în viața ei, punctul în care s-a schimbat total. Ea a fost atât de copleșită de semnificații și profunzime, încât a făcut o înregistrare audio în care a vrut să explice exact ce însemna asta pentru ea. Ea a distribuit înregistrarea pe Twitter, în 2013, celor interesați, cu doi ani înainte să plece în Siria. Am obținut o copie de la cineva care o primise în perioada aia. Are aproximativ 40 de minute și oferă o perspectivă intensă a începutului metamorfozei ei, plus detalii intime a volatilității emoționale și severității care se pot distinge în personajul actual, Umm Muthanna.

„Mai întâi o să vorbesc un pic despre trecutul meu, cum obișnuiam să gândesc și să mă comport, fără să mărturisesc prea mult din păcatele mele”, începe ea, în timp ce-și amintește că a fost „Anul 9 (de la 13 la 14 ani) când am început să mă abat de la cale. Am început să fumez și mi-a întrat în obicei până când a devenit o dependență. Apoi, m-am împrietenit cu cine nu trebuie și cu băieți, cu care am făcut tot felul de lucruri haram (interzise). Dar nu a fost atât de grav, până când am ajuns la facultate. Acolo am descoperit libertatea aia, știi? Mă îmbrăcam cum voiam eu și cu cât trecea mai mult timp, cu atât era din ce în ce mai rău: piercing-uri, fără nici măcar să mă gândesc la ce fac. Nu aveam haya (modestie), nu aveam limite.”

În înregistrare, ea menționează că familia e musulmană practicantă. „Dar eu nu am fost niciodată acasă ca să pot realiza asta, nu m-am conectat niciodată cu ei”, spune ea. „Eu credeam în Allah, dar cam atât. De fiecare dată când mă gândeam la Islam, încercam să ignor, la fel și de fiecare dată când mă gândeam să mă acopăr cu burqa, deoarece mi se părea că eu nu sunt așa, nu mă reprezintă.”

De abia în ziua aia din 2012, când a împlinit 18 ani, Tooba s-a reîntors la Islam. Ea participa la un tutorial de la facultate, despre asistență pentru animale și măcelul din industria fast-food. „Profesorul ei ateu” discuta despre electrocutare, care cea mai umană metodă de a omorî un animal.

„Calea halal e cea mai bună”, a răspuns ea. „Apoi, cu cât discuția a avansat, amândoi ne-am aprins. La un moment dat, situația s-a tensionat atât de tare, încât el a răbufnit Subhanallah. El a spus exact cuvintele astea, pe care nu le pot uita. Niciodată. Îmi amintesc până și în ziua de azi și simt cum în fiecare zi se adâncește în sufletul meu. El mi-a spus: «Cine ești tu să spui ceva despre Islam, dacă ai ales altă cale și nu-ți pasă de restul? Te rogi de cinci ori pe zi?», a întrebat de față cu restul clasei. Eu am rămas șocată și apoi i-am zis: «Cum îndrăznești să mă întrebi asta? Nu-ți voi răspunde, nu am nicio datorie morală față de tine. Eu răspund doar în fața lui Allah, în ziua judecății!».”

În punctul ăsta, Tooba izbucnește în lacrimi. „Niciodată nu am rostit cuvintele astea. În momentul în care cuvintele astea mi-au ieșit pe gură, mi s-a rupt inima în două și fix atunci a sunat clopoțelul și am rămas singură în clasă. M-am uitat la hainele pe care le purtam și m-am gândit cum o să mă înfățișez în fața lui Allah îmbrăcată așa. Nu făcusem nicio faptă bună în viața mea.”

Mai târziu, ea a abordat o colegă musulmană, acoperită complet, și a întrebat-o despre religia ei și jilbab, veșmântul care o acoperea. Toobei i-a plăcut că era „croit”. A doua zi, prietena ei i-a adus și ei unul, ca să-l probeze, precum și o eșarfă pentru cap. „M-am îndrăgostit pe loc”, își aduce ea aminte de momentul în care s-a văzut în oglindă. „M-am simțit ca o altă persoană… atât de pură, curată și fericită.”

În mai 2013, Tooba posta pe Twitter cum îi este milă de „sufletele sărace ale ateilor”, dar până la sfârșitul lui 2014, ea justifica masacrul civililor non-musulmani.

Înainte să iasă de la baie, ea a luat pachetul de țigări și l-a aruncat la gunoi. Apoi și-a scos toți cerceii și i-a aruncat și pe ăia. Prima ei zi de facultate îmbrăcată în jilbab a fost dificilă. „Am primit atât de multe priviri”, își aduce aminte. „Dar la poarta facultății am văzut-o pe cea mai bună prietenă a mea. Era cea mai tare fată și am trecut prin multe împreună. Dar m-am gândit: «Dimineață eram la fel ca ea, mă îmbrăcam la fel, stăteam cu băieții, fumam, oare cum o să reacționeze când o să mă vadă?» Dar mi-am zis că trebuie să fac asta și s-o confrunt. În punctul în care m-a văzut, mi-a spus: «Cu ce naiba ești îmbrăcată?» Eu am amuțit. Nu aveam ce să-i spun. Apoi, m-am gândit cum îndrăznește să-mi spună asta, trebuia să fie prietena mea.”

Tooba își aduce aminte că unul dintre băieții din grup i-a spus că nu o să reziste mai mult de două zile. „Eu i-am spus că o să vedem și apoi am plecat. Allah mi-a arătat exact cine erau prietenii mei adevărați. Din ziua aia”, spune ea, „am renunțat la tot ce era haram.”

Dar în ce moment a început Tooba să creadă în versiunea halucinantă de Islam a lui ISIS și care a fost punctul crucial sau epifania care a determinat-o să se înhame la călătoria în Siria, cu doi ani mai târziu? Înregistrarea nu oferă indicii, dar cert e că nu s-a întâmplat peste noapte. În mai 2013, Tooba posta pe Twitter cum îi este milă de „sufletele sărace ale ateilor”, dar până al sfârșitul lui 2014, ea justifica masacrul civililor non-musulmani. În ultimele șase luni, înainte să plece spre califat, există o schimbare notabilă în postările ei. În mare parte sunt despre Siria și arată o nouă stare de război, în care scuză pe față niște atrocități ISIS, inclusiv decapitarea lui Alan Henning din octombrie 2014.

La un moment dat în 2014, ea a început să-l idolatrizeze pe jihadistul american, clericul Anwar Awlaki, și disemina pe Twitter declarațiile lui teologice și politice. Awlaki, un membru al unei grupări teroriste din Yemen, afiliată cu al-Qaeda, a fost omorât într-un atac cu drona în 2011. Admirația Toobei pentru Awlaki a atras atenția Departamentului Central de Stat pentru Comunicații stretegice de combatere a terorismului (CSCC), care acum a fost desființat, dar pe atunci avea obiectivul să contracareze mesajele ISIS și a armatei vaste de suporteri online. Într-o postare despre Awlaki, de pe 29 octombrie 2014, Tooba a scris: „Nu te vom uita niciodată! America te-a ucis, dar ai ajuns departe.” CSCC a răspuns: „Awlaki – un alt ipocrit considerat un model de evlavie – a fost la prostituate de cel puțin șapte ori.”

Până la sfârșitul lui 2014, Tooba absorbise complet ideologia ISIS, iar înstrăinarea de societatea britanică era totală. Nu se știe care a fost prima: înstrăinarea sau ideologia. Într-o frenezie de tweeturi de pe 21 noiembrie 2014, ea a raportat un incident de la un seminar universitar la care participase. Subiectul discutat era feminismul, iar când profesorul a rugat ca feministele prezente să ridice mâna, Tooba a rămas neclintită și a stârnit curiozitatea colegilor.

Ea scrie: „practic, toată lumea s-a întors spre mine. Eu am explicat că dacă știi locul ca femeie, dacă ar fi o implementare a Sharia… Feministele astea sunt inconștiente!” Despre reacția rece a colegilor ei, ea a scris: „ei deja mă consideră un extraterestru, deoarece sunt singura femeie musulmană acoperită din cap până în picioare, deci cui îi pasă.” Asta denotă clar că ea nu-și mai găsea locul în Anglia, iar statutul ei de musulmană pioasă era constant batjocorit și pus la îndoială.

Umm Muthanna al-Britannia în Siria (Fotografie: Twitter)

Un subiect recurent în postările Umm Muthannei este corupția mondială. În februarie 2013, ea a publicat un fișier audio de nouă minute în care avertiza despre ce considera că ar fi pericolele și seducția lumii materiale, sau „duniya“, cum se referea ea.



„Ca musulmană, trebuie să-mi trăiesc viața cu anumite limite. Nu pot să fac tot ce vreau sau tot ce îmi doresc. Nu voi permite lumii materialiste să fie singura mea sursă de fericire și împlinire… De ce păcătuiesc musulmanii așa: violează regulile lui Allah, consumă otrăvuri, jocuri de noroc și se duc în cluburi? Oare e din cauză că ne concentrăm prea mult pe duniya? Trebuie să ne menținem puternici și de neînduplecat, trebuie să-l ascultăm pe Allah, chiar dacă asta înseamnă să ne luptăm cu noi înșine.”

O altă temă abordată frecvent în postările ei este corectitudinea sexelor. Pe 19 septembrie 2014, ea a postat pe Facebook: „Nu mai am nici măcar UN bărbat pe Facebook-ul meu și așa va rămâne. De ce să permit oricărui bărbat să-mi fie «prieten» aici, lăsându-l să comenteze și să-mi trimită mesaje. Dacă pot evita, cu atât mai bine, decât să mă plâng mai târziu că bărbații continuă să interacționeze cu mine. Nu accept niciun fel de interacțiune masculină aici. #NoFreeMixing se aplică online, la fel ca în lumea reală. E valabil și pentru coborârea privirii.”

Se simte că statusul ăsta are un element profund de personal și reflectă o repulsie față de persoana care obișnuia să fie: o fată petrecăreață fără griji, care era mai mult interesată de scena de dating decât de dawah sau prozelitism. În cartea The True Believer, publicată în 1951, Eric Hoffer a scris că „o mișcare în masă, în mod special când e activă, faza de reînviorare, atrage nu pe cei care vor să evoluează și să fie mai buni, ci pe cei care doresc să scape de un sine nedorit” și care „consideră propria viața ca fiind stricată iremediabil”. Se înțelege că asta înseamnă ISIS pentru Tooba: o cale de scăpare de sinele nedorit. Mântuire. O renaștere.

Se suspectează că Shamima Begum, o altă studentă din estul Londrei care a plecat în Siria în februarie 2015, a comunicat cu câteva zile înainte cu faimoasa recrutoare ISIS, Aqsa Mahmood (aka Umm Layth), o scoțiancă tânără care a fost printre primele șaizeci de femei britanice care a trecut de partea ISIS în 2013. Feedul de Twitter al Toobei sugerează că probabil și ea a vorbit cu Mahmood cu câteva săptămâni înainte de plecarea ei. E puțin probabil ca Mahmood s-o fi radicalizat pe Tooba, dar e posibil să o fi ajutat să-și planifice călătoria. De asemenea, nu este clar ce rol a avut recrutorul ISIS Abu Abbas al-Lubnani, cu care Tooba s-a măritat, în radicalizarea și călătoria ei spre Siria.

În septembrie 2014, Tooba a lansat un blog numit „From Darkness to Light“. Pe prima pagină ea se descria cu un limbaj încărcat și o fotografie cu Turnul Eiffel, ca o „studentă, soră și, cel mai important, o muslimah.” În prima ei postare pe blog ea a promis: „Povestea mea unică și emoțională despre cum am ajuns la Islam va fi postată. Fiți pe fază…”

Nu a mai fost postată. Ea a abandonat blogul și s-a reîntors în social media ca Umm Mathunna al-Britannia, fata model pentru așa numitul Stat Islamic.

@simonrcottee

Traducere: Diana Pintilie

Citește mai multe despre recrutările ISIS:

Cum s-au aliat mamele extremiștilor împotriva Statului Islamic

Cum au ajuns femeile din Statul Islamic să agațe noi teroriști

O mamă britanică a renunţat la ajutorul social de la stat şi acum face recrutări pentru Statul Islamic