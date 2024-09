​Ce s-a întâmplat când am părăsit clubul de motocicliști Hells Angels

Pe la jumătatea anilor 1950, când George Christie era un puștan din California, a văzut pentru prima dată un motociclist cu părul lung, în geacă de blugi, și a știut că e stilul de viață care se potrivea. Pe la sfârșitul anilor ’60, după ce a cochetat cu rolul de rezervist în Marină, Christie a început să iasă cu Questions Marks și Satan Slaves, doi motocicliști nelegiuiți din California care trăiau în umbra elitei:Hells Angels. Angels erau în capul lanțului trofic în cultura motocicliștilor și era visul lui Christie să intre în clubul infam.

Pe la jumătatea anilor ’70, Christie și-a realizat visul, iar cartea lui, Exile on Front Street: My Life as a Hells Angel , care urmează să apară, descrie cele patru decenii pe care le-a petrecut în cel mai notoriu club de motocicliști din istoria Americii. După ce a fondat ramura clubului din Ventura, California, a transportat Torța Olimpică la jocurile din Los Angeles și a avut propriul său serial pe History Channel, Outlaw Chronicles, Christie a devenit fața publică și controversată a clubului.

Deci nu e tocmai surprinzător că a avut probleme cu legea pe parcurs. Printre altele, Christie a fost acuzat de orchestrarea unei crime care l-a implicat pe liderul mafiei mexicane, dar a fost achitat în 1987. În 2011, a fost arestat pentru bombardarea unor saloane de tatuaj care aparțineau unor găști rivale, a pledat vinovat și a făcut un an de închisoare. Cam în perioada asta zice Christie că s-a hotărât să părăsească organizația pe care o considera o familie – o despărțire care s-a lăsat urât, cu zvonuri că ar fi fost dat afară forțat pentru că a devenit informator al guvernului.

VICE a stat de vorbă cu Christie ca să afle cum e viața unui Hells Angel, de ce s-a despărțit de club și cum i s-a schimbat viața de atunci.

George Christie cu Torța Olimpică în California în 1984

VICE: Ce te-a atras atât de tare la Hells Angels și la cluburile de motocicliști în general?

George Christie: În ciuda părerilor societății, simțeam că au un cod de onoare. Erau tipi de încredere. Știam că dacă le-aș spune ceva, nu ar folosi niciodată asta împotriva mea. Era un club foarte ezoteric și închis, iar dacă reușeai să fii acceptat și oamenii știau cine ești, aveai o adevărată familie. Puteam merge oriunde în California și aveam o canapea pe care să dorm.

Era ca o petrecere continuă – și nu mă refer că eram intoxicați tot timpul. Treceam din anii ’60 spre anii ’70 și cultura înflorea. Hells Angels era un grup de indivizi care aveau reguli la care trebuia să aderi, reguli despre onoare și respect de sine și disciplină. Poate multora nu le vine să creadă, dar așa era.

Ai fost la un moment dat mâna dreaptă a liderului Hells Angels, Sonny Barger. Cum s-a deteriorat relația dintre voi?

A fost o perioadă când îl admiram pe Sonny. Dar unul dintre cele mai interesante lucruri a fost când am intrat pentru prima oară la închisoare. Am mers la FCI Terminal Island și l-am întrebat pe unul dintre frații din curte: “Cu cine sunt probleme aici?” Și el mi-a răspuns: “Nu ne batem în închisoare. ”

În închisoare nu aveam o problemă cu cluburile cu care ne băteam pe străzi – ba chiar interacționam cu membrii lor. Așadar, când am ieșit din închisoare, în 1987, am luat legătura cu mai multe cluburi diferite, am negociat armistiții cu The Outlaws, The Bandidos și The Mongols. Am vorbit chiar și cu cei de la The Pagans de câteva ori. Asta era viziunea mea și cred că nu i-a plăcut lui Sonny.

De ce ai tăiat legăturile cu clubul, până la urmă?

Am simțit că ne transformasem în oamenii împotriva cărora luptam și chiar asta le-am zis la întâlnirea la care m-am despărțit de ei. Într-o vreme, interacționam cu toate cluburile de pe coastă, dar prin 2011, deja ne luptam cu toate cluburile de motocicliști din Statele Unite, inclusiv cu autoritățile. Atunci și-au pierdut unele persoane perspectiva despre ce însemnase, inițial, viața de motociclist rebel. Părea mai mult militar, ca o armată care luptă împotriva altei armate.

Ai vrut mereu să scrii o carte despre timpul petrecut cu Angels? Ai anticipat consecințele?

După plecarea mea din club, în 2011, au circulat multe zvonuri false despre mine. Ieșisem, oficial, din club. Am fost la întâlnire și am făcut-o conform protocolului. I-am confruntat pe toți și le-am zis că avem viziuni diferite și că am hotărât să renunț și toată lumea a părut să-mi înțeleagă poziția. Apoi, două săptămâni mai târziu, Sonny Barger a hotărât să-mi schimbe statutul. Am primit un telefon prin care am fost anunțat că nu am plecat în termeni buni, ci că grupul hotărâse să taie orice legătură cu mine.

Apoi au început o campanie prin care m-au insultat pe rețelele sociale și deodată m-am trezit abordat de necunoscuți care nici măcar nu erau membri ai clubului, ci probabil, un fel de asociați sau fani, care au început să mă acuze de diverse lucruri. Am hotărât să îndrept situația.

Acestea au fost cele mai nasoale consecințe ale plecării? Ruperea prieteniilor?

Dacă vor să spună că am ieșit din grup urât, n-am nicio problemă cu asta, dar au lansat zvonuri că aș fi informator al guvernului, ceea ce nu e deloc adevărat. Dacă sunt informator, împotriva cui am depus mărturie și la ce procese? Nu există hârtii care să dovedească asta. Avocații americani de stat mi-au închis cazul în care am fost acuzat de incendierea saloanelor de tatuaj pentru că au existat zece informatori. De atunci, dosarul a rămas sigilat. Se sigilează cazuri în multe situații, iar eu am fost singurul care a făcut pușcărie.

De ce e așa de nasol dacă nu părăsești grupul în termeni buni? Pare să te afecteze în continuare.

O ieșire conflictuală din grup e ca un stigmat în lumea motocicliștilor – nimeni nu interacționează și nu vorbește cu tine. Mai mulți membri ai clubului cu care eram prieten și-ar fi pus statutul în pericol dacă ar fi comunicat cu mine.

Când am plecat, am simțit că a fost ca la un divorț. Inițial, toată lumea a vrut să fie amiabil. N-au fost mulțumiți de decizia mea, dar au înțeles-o. Dar pe parcurs, a devenit un proces agresiv și greu de suportat. E greu să sune telefonul și să fii anunțat de unul dintre foștii tăi frați că nu mai ai dreptul să fii prieten cu ei. Ei sunt viața mea, pentru că nu prea aveam prieteni în afara clubului. A fost o lovitură grea pentru mine.

Urmărește-l pe Seth Ferrari pe Twitter.

Traducere: Oana Maria Zaharia

