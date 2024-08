Cum arată cea mai frumoasă mâncare din București

Ne place să arătăm altora ce mâncăm. Să tragi câteva instantanee de food porn cu iPhone-ul tău a devenit pentru mulți la fel de normal ca atunci când te întinzi după solniță. În brava lume nouă, mâncatul e un spectacol public. Și e clar că să ai bani ajută. Într-o lumea care se duce dracului în jurul tău, mâncarea e una dintre puținele certitudini pe care le mai avem. Așa că nu te simți vinovat. Documentează-ți aventurile culinare, până n-o să fii nevoit să plătești drepturi de autor și pentru asta.



Dacă ești unul din oamenii ăștia care își aranjează obsesiv sursa de carbon organic ca s-o imortalizeze pentru istorici din viitor, probabil urmărești deja conturile de Instagram care te fac să crezi, pentru câteva secunde, că viața poate fi perfectă.

Food of Bucharest e o odă vizuală dedicată mâncării perfecte, în culori aprinse, care te face să-ți imaginezi cum ar arăta farfuria ta, de trei ori pe zi, dacă ți-ai permite asta. Am vorbit cu Cristi Dandeș, 34 de ani, creatorul contului de Instagram Food of Bucharest, să înțeleg de ce ne pozăm mâncarea și cum arată cea mai fotogenică farfurie pe care o are capitala României de oferit. 31 de mii de oameni urmăresc Food of Bucharest, un cont care ajută implicit la promovarea Bucureștiului că doar orice turist vrea să trăiască bine în vacanță.

VICE: De ce ne pozăm mâncarea? Există vreo semnificație mai profundă?

Cristi: Cred că asistăm la un soi de democrație strigată pe toți pereții. Puterea pe care ți-o dă libertatea asta de exprimare în online te face, cumva, să îți dorești să crești mai mult și mai mult în like-uri. Oricine poate deveni formator de opinie, influencer. Postăm poze cu ce mâncăm sau cu ce ne îmbrăcăm pur și simplu pentru că există o piață pentru asta.

Care a fost cea mai bună chestie pe care ai mâncat-o în București?

E greu să fac o ierarhie, dar sunt câteva chestii pe care nu trebuie să le ratezi, cum ar fi tortul pavlova de la Tort de Bezea, mixul de sushi de la Yoshi, aripioarele picante de la El Torito, sau supa tom yam de la Noodle Bar.

Cristi Dandeș, primul în stânga. Fotografie din arhiva personală

E mâncarea frumoasă neapărat și bună?

Nu e o regulă și, cumva, eu aflu cu o mică întârziere dacă ceea ce pozez este și aspectuos și bun, pentru că mă învârt câteva minute bune în jurul farfuriei până iese poza care îmi place. De multe ori se și răcește mâncarea.

Cum a început proiectul Food of Bucharest?

La început, cu trei ani în urmă, voiam să postez ce găteam eu acasă, dar în timp mi-am dat seama că mănânc foarte mult în oraș, iar Bucureștiul se dezvolta, apăreau tot mai multe locuri cool și mi-am zis că ar fi bine să împărtășesc și cu alții. Instagram-ul începuse să fie și el tot mai popular, iar lucrul ăsta a fost în avantajul meu. Încerc să merg mereu în locurile noi, să descopăr ce mai e cool și bun. În timp, a crescut și comunitatea. Mulți urmăresc contul pentru a vedea efectiv pe unde mai ies să mănânce, ce s-a deschis nou, ce meniu s-a mai schimbat.

Face sunetul like-urilor mâncarea mai bună?

Like-urile au ajuns un barometru al tuturor lucrurilor și se aplică și la mine. Mă bucur când văd că am primit multe like-uri la o poză și mă enervez când văd că o poză mișto nu a fost apreciată așa cum am estimat eu. Însă sunt foarte multe variabile de care depind like-urile, cel puțin în cazul meu. Am observat că am o comunitate activă, dar și selectivă. Nu e suficient ca poza să fie mișto, e bine să fie și dintr-un loc cool, asta o validează.

Trebuie să te întreb: primești mâncare scumpă gratis?

Da, primesc mâncare gratis și scumpă, dar nu pozez sau postez tot ceea ce mănânc. Ca regulă de bază, nu postez nimic din ceea ce nu aș mânca eu. Sunt un gurmand în toată regula. Gust și trec printr-un filtru personal tot ce pozez.

Care a fost cea mai dubioasă experiență prin care ai trecut de când faci treaba asta?

O întâmplare oarecum amuzantă e probabil momentul când am primit un dick pic. Nu am răspuns. Mi se trimit des selfie-uri sau „poze cu iubi”, cu rugămintea de a le reposta. Nici nu știu ce să le răspund, pentru că îmi dau seama că lor le place ce văd pe contul meu, dar nu știu despre ce e vorba, de fapt.

Dar cea mai mișto chestie care ți s-a întâmplat de când ai pagina?

Cea mai mișto chestie a fost când am câștigat locul trei la Best use of Photography la Webstock anul ăsta. Eu am câștigat cu contul meu, pe persoana fizică, în timp ce restul erau numai branduri mari ca Ursus, Mega Image sau Huawei. Asta a fost super important pentru mine. Dar și faptul că am fost speaker în cadrul conferinței Food Bloggers din toamna asta, cea mai mare conferință dedicată bloggerilor de mâncare.

Ce ne rezervă viitorul? O să ajungem vreodată să pozăm cocktailuri Soylent?

Păi, cred că se întâmplă deja. Soylent sta bine pe marketing, deși au mai puțini followeri pe Instagram decât Food of Bucharest. Am auzit că și în România s-a lansat un brand de plicuri cu prafuri cu gust de mâncare: supă, burgeri, pasta, tiramisu. Probabil că ne îndreptam într-acolo, dar va mai dura până când asta va fi masa noastră cea de toate zilele. Deocamdată, suntem un popor de gurmanzi.

Cum să fac să am cele mai beton sarmale de pe tot Instagram-ul sărbătorile astea, să moară dușmanii?

E bine să ai un telefon bun sau un aparat foto bun și lumină specială. Eu nu mă feresc să spun că apelez și la aplicații de editare, în fond, ăsta este limbajul social. Ajută-te de Snapseed sau Lightroom ca să le dai un filtru „comestibil“. Ideal ar fi să aibă un mix cromatic armonios, să îl perceapă creierul ca pe ceva extrem de bun.

Sunt mai snob așa. Dă-mi un sfat ca să impresionez băieții. Unde găsesc cea mai ieftină mâncare din București care să arate scump?

Sunt multe cantine în zona de nord care fac mâncare foarte bună și aspectuoasă, cum ar fi Pagaia, dar poți merge și la Edo Sushi unde, cu 33 de lei poți mânca o varietate generoasă de role, supă miso, salată de alge, lucruri care arată mișto atunci când sunt pozate.