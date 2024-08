Cum arată o despărțire decentă

O despărțire e ca un drum la dentist – chiar dacă totul merge bine, există o persoană pe care n-o s-o mai vezi luni de zile, care îți cere să-i răspunzi la întrebări, în timp ce tu te străduiești să respiri și ți-e rău. Singurul mod corect de a încheia o relație e oribil, dar măcar e sincer și direct. Îți lasă viitorul limpede, ca să poți să te refaci și s-o iei de la capăt.

Am auzit multe povești de groază cât m-am documentat pentru acest articol. Unele persoane mi-au zis că li s-au dat papucii chiar înainte să le ceară partenerilor să-i ducă până la aeroport cu mașina, alți oameni au fost părăsiți după o înmormântare în familie, alții în duș, imediat după sex. O fată a primit ca mesaj de despărțire o piesă de rap de pe Soundcloud. Dar am auzit și câteva povești de despărțire ok, povești despre conversații sincere și oneste, cu plânsete și respect reciproc.

Cea mai memorabilă despărțire a mea a avut loc chiar înainte ca Miguel să urce pe scenă la festivalul Wireless în 2016. Tipul respectiv mi-a dat vestea pe Snapchat. Am fost mai mult indignată decât îndurerată că n-o să ne mai vedem niciodată, iar apoi Miguel a urcat pe scenă, îmbrăcat în alb ca un înger sau ca un bichon proaspăt ieșit de la coafor. Am plâns în spatele ochelarilor de soare în timp ce el cânta „Sure Thing”, mi-am închis telefonul când a început „Hollywood Dreams” și deja știam că o să fiu ok când a încheiat cu „Adorn”.

Dar uneori, Miguel nu va fi lângă tine să te ajute să treci peste durerea provocată de o despărțire. Iată toate trucurile pe care le-am aflat despre cum să te desparți cât mai eficient, fără să frângi inima cuiva sau să ți se frângă inima.

Nu ignora persoana cealaltă

În cadrul unui sondaj de aproape patru mii de persoane pe care l-am făcut pe Twitter, peste 42 de procente au răspuns că li se pare inacceptabil să ignori un partener într-o situație care nu-ți pune siguranța în pericol. 35 de procente au zis că e ok, dar numai dacă e vorba de o relație neoficială. Restul, 890 de nenorociți, au răspuns că e ok să ignori pe cine ai chef oricând, indiferent ce s-a petrecut între voi. Îi vom ignora și vom stabili că nu e ok să dispari și să-ți bagi picioarele într-o persoană cu care ai petrecut clipe frumoase sau măcar ok. O scurtă conversație respectuoasă e ca un pansament care scutește o persoană de săptămâni întregi de sms-uri ignorate, confuzie, ură de sine și agonie existențială. Așa că spune clar motivul pentru care nu mai vrei să vezi persoana, spune-i că știi că e nasol pentru ea, dar că asta e decizia corectă pentru tine. Spune-i toate mizeriile astea odată și apoi mergi mai departe.

Nu minți

Am fost de mai multe ori tentată să mint – nu neapărat ca să-mi salvez pielea, ci pentru că am vrut să fac partenerul să creadă că nu era vina lui că am ajuns în punctul respectiv. De obicei dădeam vina pe boala mea, pe lipsa mea de disponibilitate emoțională, pe alergiile mele, orice. Mă gândeam că dacă iau vina asupra mea, n-o să-i doară atât de tare. Pe dracu’. Despărțirile sunt de căcat, iar minciunile altruiste sunt la fel de eficiente ca placa aia stricată cu „it’s not you, it’s me”. Nu te preface că te muți în altă țară. Nu spune că vrei să te împaci cu fostul sau cu fosta. Și în niciun caz nu băga vrăjeala aia că trebuie să lucrezi întâi cu tine ca să poți iubi pe cineva.

Nu arunca nici prea multe adevăruri

Știu că am zis să nu minți, dar nici nu trebuie să faci o listă completă cu motivele pentru care nu sunteți compatibili. O să-ți faci iubitul sau iubita să creadă că e un aspirator returnat la magazin. Nu are nevoie să știe că de fapt căutai un aspirator fără fir care să fie la fel de eficient și pe covor, și pe parchet, și că, deși ți-a plăcut la el sau la ea designul și câteva caracteristici, ți-ai dat seama că aveai nevoie de cu totul altceva. Ai încredere în faptul că în univers există cineva care își dorește un aspirator cu cablu și pleacă din lumea fostului partener fără s-o calci în picioare.

Nu amăgi

Cel mai bun mod de a te despărți de o persoană care nu ți-a făcut rău, dar nu era pentru tine, e să faci tot posibilul să o asculți, să o înțelegi și să o lași într-o situație în care e pregătită să meargă mai departe. Așa că nu mai sta în pragul ușii și nu-i mai arunca niciun os. Fii clar și spune adevărul, chiar dacă e inconfortabil: Nu mai pot continua această relație cu tine. Fă asta imediat ce ești sigur/ă că asta vrei. Inspiră-te de la o cititoare anonimă care mi-a zis că s-a despărțit de iubitul ei astfel: a arătat spre ea și apoi spre el și a zis că pur și simplu nu mai vrea chestia asta.

Cel mai bine e să te desparți în persoană

În cazul în care nu aveți o relație la mare distanță, în care vă vedeți rar, nu e ok să te desparți prin telefon, cu atât mai puțin prin sms. Un tip care acum are o căsnicie fericită, mi-a zis povestea asta: „Câinele meu era foarte bolnav și am hotărât să-l eutanasiem. Eram în sala de așteptare, tocmai completasem niște formulare și o așteptam pe sora mea să vină. Când să mă ridic să merg spre sala de eutanasiere, mi-a vibrat telefonul. Era un mesaj de la iubita mea care îmi spunea că nu mai poate fi împreună cu mine.” O altă femeie a aflat că iubitul se desparte de ea prin mesageria vocală. „Am ascultat mesajul de nouă ori la rând. Nu era nerezonabil ce spunea, dar aș fi preferat să-mi spună asta în persoană sau măcar prin telefon. Chiar prin mesagerie vocală? Pe bune?!”

Așadar, stabilește o întâlnire la care să discutați față în față despre asta – de preferință într-un loc neutru în care să nu fiți tulburați.

Nu-i da papucii la un picnic

Nu aveam idee că se practică treaba asta, dar patru persoane diferite mi-au zis că au fost părăsite în timpul unui picnic. Nu fă faza asta, e de căcat.

Dă-i niște timp de reculegere înainte să încercați să fiți prieteni

Înțeleg dorința de a trece de la sex și ținut de mână la prietenie. E matură și înțeleaptă. Dar e stupid s-o faci imediat. Dați-vă timp să stați la distanță și să acceptați că n-o să mai fiți împreună. O să încercați prietenia după ce durerea încetează și nu simți nimic când îi vezi fața pe Facebook. Apoi puteți să vă întâlniți, să vă trimiteți memeuri și să povestiți sincer.

Cam așa se face o despărțire ca lumea. Nu te caci pe tine, nu dezbați, nu-ți schimbi numărul de telefon. Stai jos, deschizi gura și îi spui celuilalt tot ce are nevoie să știe ca să înțeleagă situația. Atât. Apoi închizi gura. Asculți. Dai din cap. Pleci. Te simți nașpa. Îți faci griji pentru celălalt. Apoi îți iei un hotdog. Deschizi din nou gura. Totul e ok.

@imteddybless