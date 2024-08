Rockerii care îți arată că românii încă au bunul-simţ în sânge

Românii sunt oameni extrem de patrioţi. Cel puţin asta îți spune cel mai recent sondaj de opinie pe această temă, conform căruia 87 la sută din români se consideră iubitori de patrie. Totuşi, doar 1,7 la sută din populaţia adultă (şi patriotică) a României donează sânge. E o discrepanţă uriaşă şi de toată jena între cei 87% patrioţi şi cei sub 2% care îşi transferă o parte din sânge unor compatrioţi anonimi. Comparativ, 66% din austrieci donează. La fel, jumătate din populaţia Franţei, Greciei sau a Ciprului – acestea sunt ţările din UE cu cele mai ridicate procente în privinţa donării de sânge. Ăsta, da, patriotism.

Pentru că România riscă să se confrunte cu o problemă mare de sânge în 2020, Răzvan Exarhu, realizatorul matinalului Morning Glory, de la Rock FM, a inițiat campania „România are sânge de rocker”. Campania e desfăşurată cu sprijinul Centrului de Transfuzie Sanguină Bucureşti (CTS) şi în parteneriat cu aplicaţia Donorium.

După doar câteva săptămâni, în luna mai, la CTS s-au colectat cu 797 de pungi de sânge mai mult decât în luna mai a anului trecut. Deci, se poate.

Am stat de vorbă cu Exarhu despre ce l-a făcut să pornească inițiativa asta, lucrurile care ne împiedică pe majoritatea dintre noi să donăm, dar şi despre speranţă, în general.

„Povestea e personală”

„Am avut o aventură spitalicească de șase luni cu tatăl meu, prelungită şi anul ăsta. Mi s-a întâmplat când a avut nevoie de mai mult sânge şi era pe muchie. Eram în Spitalul Floreasca, am descoperit că eu nu pot să donez. Prima oară m-au refuzat că eram prea gras, a doua oară că am avut hepatită A în clasa a cincea. E o listă destul de lungă.

Eu am o grupă foarte valoroasă: sunt A2 cu RH negativ. Ăştia cu RH negativ sunt rari. Taică-miu are A2, nu e o problemă aici, că întotdeauna sunt niște stocuri în spitale. Dar într-un moment în care tot spitalul operează, va exista mereu o criză. Ei au nevoie să ştie că se reînnoieşte stocul. Şi tu trebuie să donezi, indiferent de grupa de sânge”, mi-a zis vedeta Rock FM.

Ideea campaniei a răsărit chiar de acolo, din spital.

„Stăteam acolo şi mă gândeam la povești cu oameni care au trecut prin experiențe care le-au schimbat viața, după ce au primit un aport masiv de sânge de la altă persoană, total diferită şi necunoscută. Şi mă gândeam la un rocker din Zalău, care are apucături de Brăila. Se trezește unul care până atunci asculta manele şi, brusc, vrea să asculte Rammstein. Mă rog, încercam să găsesc un motiv să zâmbesc. Dar cum lumea rockului, cel puțin, are o componentă de solidaritate, de castă, am zis că aici poate fi mai simplu. Mai există și cultura motoarelor. Oricât de tatuaţi şi urâţi sunt ei, ăia merg şi donează în mod constant, fără să fie nevoie de vreun accident care să-i adune.”

Evident, dincolo de găselnița cu „sângele de rocker”, oricine – indiferent de orientarea socio-muzicală – poate adera la chestia asta.

„Nu trebuie să asculți toată ziua rock. Muzica nu e un criteriu de evaluare. Încercăm să adunăm cât mai mulţi oameni în jurul unei idei care spune «Eu sunt responsabil».”

„Când am avut propoziția asta în cap: România are sânge de rocker, mi s-a ridicat aripioara dorsală, am zis, mamă, cum sună. E un mesaj foarte mişto. Ok, cum continuăm? Am încercat să găsesc o formulă mai de 2019.”

Așa a ajuns la aplicația „Donorium”, utilă pentru oamenii prea ocupați ca să stea la coadă la donat sânge, uneori și patru ore. Prin intermediul ei, oamenii își pot programa orele, iar cei de la CTS sunt obligați să le respecte. Aplicaţia conectează în timp real nevoile centrelor de transfuzii cu disponibilitatea donatorilor şi facilitează comunicarea dintre donatori şi centre.

Tot Bucureştiul e fruncea. Şi asta nu e bine, că-ţi arată cât de praf sunt spitalele din restul ţării

Exarhu îmi spune că, înainte să înceapă campania, Bucureștiul avea un deficit de peste 30% pe primul trimestru, ar mai fi fost nevoie de 1 200 de oameni. Lipsa lor se simte, evident, la nivel național, dar în București există 60 de spitale și cele mai multe cazuri grave din țară ajung aici. E nevoie mereu de sânge.

Inițiatorul campaniei își dorește ca „povestea asta să devină o cutumă, o normă socială acceptată. Ăsta e un subiect pe care nu se mai fac campanii”.

„Putem fi solidari fără să avem un motiv de tristețe.”

Între timp, ideea lui Exarhu a strâns în jurul ei cinci trupe rock de renume, care au acceptat provocarea de a cânta cover-uri după câte un șlagăr românesc, în direct, dimineața, la Morning Glory, ca să-și încurajeze fanii să doneze sânge.



„Ăsta e şi principiul prin care oamenii sunt îndemnați să voteze şi să doneze. Ei donând, se umple o pungă de sânge. Asta se activează şi în aplicaţie, şi pe siteul Rock FM. Vezi cum se adună numărul de oameni necesari deblocării următorului nivel. E ca la jocuri”, explică realizatorul emisiunii.

Am vorbit cu rockerii care învață România să doneze sânge

Am stat de vorbă şi cu artiști din trupele care participă la campanie despre importanța donării de sânge, experiența proprie cu vârful acului, cum se împacă activitatea asta cu stilul lor de viață și cover-ul atipic pe care l-au cântat pentru a ajuta la conștientizarea problemei cu care se confruntă spitalele din România.

Adi Despot – Vița de Vie

VICE: Ai donat vreodată sânge?

Adi Despot: Da, sunt donator onorific de aproximativ opt ani și donez o dată pe an. Experiența inițială nu e plăcută, pentru că ești pus în fața situației că persoana dragă ție nu poate intra în operație pentru că e o lipsă acută de sânge. Și atunci donezi prima oară și îți suni cu jenă toți prietenii și îi rogi să doneze pentru tine. E îngrozitor. După ce treci de momentul critic, e ca mersul pe apă. Îți iei o sticlă de apă plată cu tine, sugerez de un litru, ai grijă să fii clinic sănătos, fără urme de alcool în organism și bucură-te de confortul scaunului în care te așază asistentele.

Ce ar trebui să știe orice om înainte să meargă să doneze sânge?

Că sângele salvează vieți și că e chiar indicat pentru propria sănătate să donezi.

E donatul de sânge o formă de activism din punctul tău de vedere?

Poate fi, însă în cazul meu e instinctual. Asta am simțit că trebuie să fac anual și asta fac.

De ce e important să donăm sânge?

Pentru că îl avem și se regenerează și ne facem un bine, atât nouă cât și celorlalți din jur care au nevoie de el.

De ce crezi ca oamenii nu donează sânge în România?

Suntem prea prinși în propriul tumult pentru a se gândi și la ceilalți din jur. Începem să facem asta doar atunci când frizăm tragedia.

Cine a ales piesa de cover?

Chiar eu. Sunt fan Marius Țeicu, încă de mic copil. Am mai cântat-o o dată la o admitere. Am fost jalnic, dar am luat.

Alin Dincă – Trooper

VICE: Ai donat vreodată sânge?

Alin Dincă: Da. Am donat. Și nu mă opresc tocmai acum. Donez constant. Cam la două luni sunt pe baricade. Fac acest lucru pentru că, de la un punct, am înțeles cât de prețioasă este viața. Şi vreau să ajut. Mă tem teribil de ace. Nu-mi este frică de bătaie, de bâte, de pumni, de mai știu eu ce. Însă, când văd ace, paralizez. Așa că mă așez frumos și mă uit mereu în altă parte. Nu am văzut niciodată cum intră acul, cum iese. Să se descurce. Este treaba lui de ac. Eu am alte probleme. Însă trebuie să recunosc: nu m-a durut niciodată. Chiar nu doare.

Ți-a fost vreodată rău după?

Niciodată. Știu poveștile cu oameni care leșină, cu oameni care nu vor să vadă sânge. Ei pot face exact ce fac și eu. Să privească în partea opusă. Nici nu or să-și dea seama când se termină.

Nu se bat cap în cap donatul de sânge cu stilul de viață al unui rockstar?

Sunt un rockstar atipic. Nu fumez, nu beau alcool, nu beau cafea, nu consum droguri. Nu am făcut asta niciodată. Vreau să fiu de cursă lungă. Nu-mi plac cometele.

E donatul de sânge o formă de activism din punctul tău de vedere?

Multe alte lucruri pe care le fac sunt o formă de activism. Donatul de sânge, nu. Sau nu asta am intenționat. Donez sânge de 20 de ani. Am vrut doar să ajut. Între timp, lucrurile au devenit tot mai grave la acest capitol și spitalele au nevoie mare de sânge.

De ce e important să donăm sânge?

Noi putem salva vieți! Nimic nu este mai important în lume. Cel puțin din punctul meu de vedere. Toți iubim filmele cu supereroi. Putem și noi să fim niște mici eroi.

„Putem să salvam mai multe vieți decât Superman și Batman în toate seriile și francizele lor.”

De ce crezi că oamenii nu donează sânge în România?

Unii sunt indiferenți, alții nu vor, alții ar vrea să doneze contra unor sume mari de bani, alții se mint că nu au timp. Din lipsa educației, apar multe alte probleme: egoismul, răutatea, frustrarea. Însă trag speranțe că o sa fie mai bine. Campania asta a reușit să mă facă să zâmbesc. România chiar are sânge de rocker!

Cine a ales piesa de cover?

Piesa ne-a fost propusă de Răzvan Exarhu și de Cristian Hrubaru. Am acceptat imediat. O iubesc pe Mirabela de când eram copil. Îi știu multe dintre piese. Am și cântat prin 2008 o strofă și un refren în cadrul unui concert. Mie chiar îmi place muzica asta. Nu merg cu valul ăsta de acum care brusc încearcă să îi recunoască pe cei din așa zisa muzică ușoară.

Crezi că noua versiune va fi pe placul fanilor trupei?

Muzica exista ca să unească suflete. Sunt sigur că fanii Trooper or să înțeleagă perfect ce facem noi acum și se vor bucura să doneze sânge. Despre importanța donatului de sânge am să vorbesc până în ziua în care nu o să mai fie nevoie să donăm sânge pentru că au inventat băieții o metodă de regenerare rapidă.

Hanno Hoefer – Nightlosers

VICE: Ai donat vreodată sânge?

Hanno Hoefer: Am donat de mai multe ori, inclusiv pe vremea lui Ceaușescu, când eram duși organizat și primeam bonuri cu care puteam merge apoi la împinge-tava. Între timp, am aflat că nu mai am voie, pentru că am avut hepatită.

Ce ar trebui să știe orice om înainte să meargă să doneze sânge?

Că e pe cale să facă o faptă bună.

Nu se bat cap în cap donatul de sânge cu stilul de viață al unui rockstar?

Care rockstar? Nu, există multe staruri de rock care s-au lăsat de stilul ăla de viață, oricum devenise un clișeu. Ca să nu-mi distrug corpul, m-am apucat de distrus camere de hotel, ca să folosim alt clișeu.

E donatul de sânge o formă de activism din punctul tău de vedere?

Depinde. Dacă te duci să donezi în liniște, nu. Dacă încerci să convingi și pe alții, da. Ceea ce nu-i rău.

De ce crezi că românii nu donează sânge în România?

Din lipsă de informare și de civism, din indiferență. Sunt multe motive. Dar nici campanii n-au prea fost, în afară de afișe A4 lipite prin dispensare. Sau dacă au fost, n-au ajuns unde trebuie.

Cine a ales piesa de cover?

Ni s-a dat să alegem dintr-o listă dar, până ne-am hotărât, a rămas asta.

Crezi că noua versiune va fi pe placul fanilor trupei?

Cred că o să se uite ciudat, dar da, cred și că o să le placă. Dacă nu, o să le treacă.

Dan Byron – Byron

VICE: De ce e important să donăm sânge?

Dan Byron: Spre rușinea mea, eu n-am donat niciodată, deși au fost câteva momente în care chiar am vrut și chiar era nevoie. Nu s-a putut, pentru că obiceiurile mele sunt câteodată mai rock’n’roll, adică implică și consumul de alcool, iar înainte de a dona sânge, n-ai voie să bei vreo 48 de ore.

De ce crezi că românii nu donează sânge în România?

Nu cred că există o educație în direcția asta.

Te-ai gândit vreodată că o să faci cover după Gică Petrescu?

Nu mi-am închipuit vreodată că se va ajunge aici, dar mi-a plăcut joaca de-a cover-ul cu o piesă din cu totul altă galaxie muzicală. Norocul meu că eram călit și știam care e mersul (acum vreo nouă ani am făcut cu trupa un album de coveruri românești). Am dat la o parte tot ce nu îmi plăcea sau era învechit și am înlocuit cu ceva mai pe gustul meu și cu chestii mai noi.

Crezi că noua versiune va fi pe placul fanilor trupei?

Mai mult ca sigur că da.

O să cântați piesa asta și în concerte?

Încă n-am hotărât ce și cum facem în privința ei, dar cochetăm cu ideea de a o mai cânta.

Matei Tibacu – Coma

VICE: Ai donat vreodată sânge?

Matei Tibacu: Da, sunt donator încă din 2016 și îmi pare rău că nu am făcut-o mai dinainte.

Nu se bat cap în cap donatul de sânge cu stilul de viață al unui rockstar?

Ca rocker, îmi place să văd sânge. Mai ales un litru. Din al meu. Legănându-se alături de mine. E un fel de „bonding session” cu sângele din tine. Oricine poate să nu aibă viață de rockstar pentru două zile până la analize. Apoi, chiar e încurajat consumul de vin roșu și carne.

Ce te-a atras la campania asta?

Sângele. Ăsta ar fi răspunsul rock. Mă bucur mult că această campanie a pornit chiar de la Rock FM, și că fac parte dintr-o trupă care încurajează oamenii să doneze.

De ce crezi că românii nu donează sânge în România?

Ține de educația unei țări, cum e și statul pe dreapta pe scara rulantă. Trebuie mai multe campanii, mai multe inițiative, și să nu mai fie nevoie să tragi de oameni să o facă. Oamenii se gândesc „lasă, mă, că nu moare vreunul fix dacă nu donez eu, donează alții”. Și se culcă liniștiți. Alții nu donează pentru că au boli și din păcate sângele lor nu ar putea ajuta. Alții nu găsesc timp. Altora le e frică de leșin, ace, spitale, sau să vadă sânge.

Te-ai gândit vreodată că o să faci cover după Aura Urziceanu?

Nu m-am gândit. Recunosc că la început aveam urechile cam nedumerite, dar o dată ce a început Dan să cânte ceva care semăna ca ritm și metrică cu piesa, dar și în stilul caracteristic al trupei, am știut că o să o adaptăm repede și frumos.

Crezi că noua versiune va fi pe placul fanilor trupei?

Da. Chiar pare o piesă a noastră, îți dai seama de stilul fiecăruia dacă compari cu original. Cum a fost și la „Sub Pielea Mea/Eroina” de la Carla’s Dreams. Mai ales vocea lui Cătă, ca de obicei, îți face pielea găină și părul cocoș.

