Ce se întâmplă când fumezi prea multă iarbă

Singura dată când m-am spart prea tare a fost la vârsta de 19 ani. Mersesem cu iubitul meu în Covent Garden să fumăm un joint, am tras două fumuri și m-am tripat prost. Am început să simt că mă scufund și, în scurt timp, zăceam întinsă pe jos, incapabilă să mă mișc. Încercam să deschid ochii, dar pleoapele erau grele ca niște pietre de moară. Eram convinsă că o să mor acolo. Până la urmă, iubitul meu m-a cărat la un taxi și m-a dus acasă la ai mei, unde m-am furișat până în camera mea ținându-mă de pereți.

Dar chestia e că asta i se poate întâmpla oricui. Nu contează că ești un fumător de iarbă începător sau experimentat; pur și simplu, uneori te lovește nașpa. Ți se încețoșează privirea, camera se învârte cu tine, nu te poți mișca și nu poți vorbi și te prăbușești pe primul covoraș.

Videos by VICE

Am vorbit cu câțiva oameni care au trecut prin momente jenante din cauza multiubitei ierbișoare.

Bă, băiatule. (Fotografii de Bruno Bayley – persoanele din fotografii nu sunt aceleași persoane din povești)

LILY, 26 DE ANI

Ok, știu că sună ca dintr-un film de Seth Rogen, dar jur că e adevărat. Eram cu iubitul meu în Amsterdam și ne îndreptam spre hotelul nostru de patru stele, elegant ca dracu’. Aveam munchies rău de tot și am cumpărat pe drum o salată de pui. Când am ajuns la hotel, am cerut niște tacâmuri și ne-au zis că ne vor fi livrate în cameră. Câteva minute mai târziu, a venit un bărbat cu un accent chinezesc super puternic și ne-a adus niște plicuri de ceai și lapte. I-am cerut niște furculițe și ăsta tot zicea: „Fetițe?” „Fetițe? ” Am început să râd isteric și capul a început să mi se învârtă, apoi am leșinat pe podea, iar greutatea corpului meu i-a trântit ușa în nas.

Când mi-am revenit, eram tot pe podea, iar tipul bătea la ușă și striga: „HELLO, HELLO, HELLO, HELLO!” Treaba asta a durat cel puțin treizeci de secunde, pentru că iubitul meu era și el prea praf ca să realizeze ce s-a întâmplat. Până la urmă m-a dus în pat, a inventat o minciună cum că am o problemă de sănătate care mă face să leșin și i-a zis că n-avem nevoie de furculițe. Eu deja transpiram și vomitam peste tot – aveam vomă în păr și zăceam pe pat în pielea goală. Data viitoare când mi-am revenit, bărbatul era în cameră, arăta îngrozit și încerca să-și acopere ochii cu o furculiță. Uitasem să încuiem ușa.

LAUREN, 25 DE ANI

În primul an în care m-am mutat la Londra am fost acasă la un prieten, ne-am înghesuit la el în baie cu patru alți oameni și am fumat două jointuri prin rotație. Eram încă începătoare la fumatul de iarbă și m-am prăjit rău după zece minute și le-am cerut să mă lase să ies. Au refuzat, ca să păstreze fumul în cameră, așa că m-am așezat pe budă, cu o lumânare în poală, și am așteptat. Când au terminat distracția, și eu eram terminată. Nu-mi amintesc nimic după faza asta, dar mi s-a povestit că am fost dusă în grădină, unde am vomitat, am întrebat unde mă aflu și am vomitat din nou de groază când am auzit că eram în Anglia.

HOLLY, 24 DE ANI

În adolescență, am locuit într-o suburbie foarte plictisitoare la marginea orașului Leeds. Cea mai bună prietenă a mea locuia ceva mai aproape de centrul orașului, așa că, de obicei, vinerea mergeam la ea. Odată, am invitat niște băieți de la școală. Am auzit că urma să vină și băiatul pe care mi se pusese mie pata. Tipii aveau niște iarbă și au rulat un cui. Mi s-a părut grozav, era primul cui pe care îl vedeam în fața mea.

Am luat câteva fumuri și m-am dus rapid la baie, cu gândul că dacă vomit îmi revin. M-am ținut vreo oră de toaletă, tremurând – mă simțeam beată ca dracu’, deși băusem doar o bere. În dimineața următoare, m-am trezit în patul părinților prietenei mele, în care borâsem peste tot. Prietena mea mi-a zis că tipul de care îmi plăcea venise să mă învelească în timp ce mă scăldam în propria vomă. Nu m-am mai combinat niciodată cu el.

Citește și: M-am săturat să mă prefac: Nu înţeleg care-i faza cu fumatul de iarbă

JAKE, 25 DE ANI

Era o noapte de vară și ieșisem cu niște prieteni să bem și să fumăm. Pe la două dimineața, am hotărât să trec pe la iubita mea. Pe drum, am luat niște gogoși. Eram super praf și simâeam o poftă nebună de mâncare. Am ajuns la ea și am mai mâncat niște plăcinte și am mai fumat un cui. Deodată, am început să mă simt rău și camera a început să se învârtă. Iubita mea avea niște prieteni pe la ea, așa că am încercat să dispar neobservat. I-am trimis un mesaj în care i-am scris: „mă duc să dorm în baie “. Am vomitat și am leșinat pe gresia rece. Cel mai nasol a fost că baia era mică, iar eu am blocat ușa cu trupul meu, așa că prietena mea a trebuit să spargă ușa și apoi toată lumea a trebuit să treacă peste mine ca să se pișe, tot restul nopții. A doua zi mi-a fost super jenă să dau ochii cu ea.

JAMIE, 28 DE ANI

Am cântat cu trupa mea la un party și, după concert, am ajuns să stau de vorbă cu o gagică. Pe la sfârșitul serii, eram praf amândoi și am mers la ea să fumăm un cui. Nu sunt sigur încă de ce, dar în timp ce ea era la toaletă, eu m-am dezbrăcat de tot și m-am urcat la ea în pat. A părut un pic surprinsăm dar a râs, mi-a dat iarba și mi-a cerut să rulez un cui. Ca s-o impresionez, am pus o grămadă de iarbă în el și am început să fumăm. După trei fumuri, camera se învârtea și simțeam că o să vomit, dar încercam să mă abțin pentru că nici nu apucasem să ne sărutăm. Simțeam cum mă albesc la față și ea m-a întrebat dacă vreau să merg la baie. I-am zis că sunt bine, dar era evident că nu eram deloc. M-a dus la baie și a așteptat să vomit ca un bou, în pielea goală. În tot timpul ăsta, o auzeam cum chicotește prin ușă. În mod incredibil, am reușit să-mi revin – mi-a dat o periuță de dinți să mă spăl și am reușit chiar să facem și sex.

Citește și: Care e cel mai cool drog?

BILLY, 25 DE ANI

Aveam 18 ani și nu mai mâncasem niciodată prăjituri cu ulei de canabis. Am făcut câteva cu prietenii și le-am băgat în noi rapid, pentru că eram tineri și proști. La început am simțit că plutesc, dar în scurt timp m-am simțit îngrozitor de spart. Nu mă mai puteam mișca și simțeam că am corpul lipit de canapea cu super glue. I-am dat mesaj mamei și i-am zis că o să mor și că o iubesc, apoi, timp de vreo două ore, am încercat să-i dau de mâncare crocodilului de pe tricoul meu Lacoste. Lăsând gluma la o parte, a fost înfricoșător și oribil.

Traducere: Oana Maria Zaharia

Mai multe despre iarbă pe VICE:

Fumătorii de marijuana ne-au explicat de ce preferă iarba proastă

Te prostește fumatul de marijuana? Fumătorii răspund la ultimele cercetări

Nu, nu există supradoză fatală de marijuana

Un tătic a participat la un festival de muzică electronică și s-a plâns că puțea a iarbă