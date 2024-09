Tineri români ne-au povestit cum e când îi cunoști pentru prima dată părinții partenerului

Părinții sunt pretențioși și vor ca odraslele lor să-și găsească un partener pe măsură. Uneori, asta înseamnă să fie strict pe placul lor și atât. Eu, spre exemplu, am ajuns în punctul ăla în care, când cunosc părinții persoanei cu care am o relație, mă aștept la critici.

Cea mai ciudată primă întâlnire am avut-o acum trei ani. Părinții iubitului meu de atunci locuiau în Tecuci și ne-am adus amândoi să facem Paștele acolo. Ei aveau planuri mari cu noi, mai mari decât aveam noi doi unul cu altul. Maică-sa ne-a spus cum casa lor o să rămână a noastră și să ne pregătim de nuntă. M-a întrebat dacă-s virilă și dacă o să-i aduc pe lume trei nepoate, după care mi-a zis că poate să-mi găsească un job bun, de contabilă, în Tecuci. Eu am rămas blocată. Aveam puțin peste 20 de ani, nu mă gândeam decât la distracție și sex, iar visul meu de carieră n-avea legătură cu contabilitatea.

De atunci, am alergie la întâlnirile astea cu părinții și-mi vine să dau bir cu fugiții când sunt într-o situația ca asta. Am vrut să văd dacă-s doar eu sau se-ntâmplă tuturor tinerilor din generația asta, așa că am vorbit cu mai mulți români despre experiențele lor, mai mult sau mai puțin stânjenitoare, cu părinții partenerilor.

TATĂL JANDARM CU PICIORUL ÎN GIPS

„Am fost la film cu iubita de atunci şi se făcuse destul de târziu. Nu aveam cum să mai ajung acasă la mine, că nu-s din Bucureşti, deci soluţia era să rămân la ea. Aşa i-am cunoscut părinții. Taică-su era jandarm, unul destul de mare şi fioros, visul oricărui gagic de fată. Știu c-am intrat în apartament, mie-mi bătea inima tare și-am bălmăjit un «Sărumâna, bună seara!». Am primit feedback pozitiv din partea mamei şi a bunicii, însă tatăl a răspuns scurt: «Tu cine eşti şi ce vrei?!». M-am prezentat, iar taică-su, cu piciorul gipsat târât pe gresie, a venit spre mine. Mi-a strâns mâna, m-a invitat în casă, dar pe parcursul cinei mi-a aruncat priviri cu săgeți de ură.

Norocul meu a fost că era un meci de box la tv. S-au deschis dicuții pe tema asta, s-a băut toată berea din casă, după care eu m-am retras în cameră cu tipa. Aș fi vrut să ne-o tragem, dar eu îl auzeam pe T-rex cum târşâie gipsul şi-i simţeam privirea-n ceafă. Așa că am adormit, panicat.” (Ispas Emi, 24 de ani)

MAMA IUBITEI MELE ERA UN PIC CAM CURIOASĂ

„Ta-su era regizor de teatru şi maică-sa vânzătoare. Am urcat într-o zi la ea, random, nimic planificat. Am zis să o aştept în holul blocului, cât își caută ea ceva prin cameră. Era bloc vechi şi se vedea pe hol din bucătărie. M-a văzut mă-sa și mi-a zis: «Hai! Intră! ». Am intrat. Femeia era cu o prietenă la vorbă şi ambele erau ușor bete. La un moment dat, maică-sa a pus mâna pe mine, la modul «Ia să văd, cum o ţii pe fii-mea?!», lucru care m-a crispat.

În fine, a apărut gagică-mea, am dat să plecăm. Când m-am dus pe hol să mă încalţ, am auzit-o pe maică-sa cum o întreabă: «Şi?! Te fute bine ăsta?». Pe ta-su l-am întâlnit altă dată, moment în care eram eu beat. Ne-am întâlnit la teatru. Mi-amintesc că-n perioada aia erau alegeri, ta-su se băgase în politică şi mă freca la cap să votez cu Aurelian Pavelescu”. (Claudiu, 26 de ani)

MAICĂ-SA ERA SUPĂRATĂ CĂ SUNT BARMAN

Metodă neconvențională ca să scapi de maică-sa, fotografie de Claudia Strazza via Flickr

„Era anul trecut, prin aprilie și stăteam cu iubita la o bere. Trebuia să mergem la bunică-sa, doar că-n stația de autobuz ne-am întâlnit cu maică-sa, care ne-a chemat la ea. Părea c-o să fie mișto: femeia a cumpărat bere, țigări și ne-am pus la taclale toți trei. Nici n-am terminat țigara, că maică-sa s-a sucit. I s-a adresat ei, cu mine de față: «El nu e bun de nimic! Mai lucrează și-n bar!».

Iubita mea încerca să-mi ia apărarea, dar maică-sa n-o lăsa să zică nimic. Am dat să plec, să evit circul, dar femeia a blocat ușa. Avea chef de dezbateri, însă eu nu. Cum stăteau la parter, am ales calea ușoară și-am plonjat direct pe geamul larg deschis.” (Vlad Ștefan, 23 de ani)

MAICĂ-SA MĂ ȘTIA PE MINE, NU ȘI EU PE EA

„Cea mai amuzantă fază a fost cu mama unui fost iubit sculptor. Evident, tipul era un artist neînţeles cu un complex oedipian fascinant. Eram de vreo cinci luni împreună, când mi-am dat seama că fesele lui ferme ajungeau doar la mine în aşternuturi, nu şi ale mele în ale lui. El stătea cu mama lui şi după mai multe încercări de a mă autoinvita, mi-a spus, cu privirea unui mieluşel hipnotizat, că mama lui nu vrea să mă cunoască. Stai, ce? De ce? Pentru că nu vrea, asta mi-a zis.

Am aflat cum stăteau treburile: femeia mă căutase pe Facebook. I se părea că sunt drăguţă, dar că am cearcăne, așa că dăduse deja un verdict: prea party-animalică pentru fiul ei sensibil. După un an, eu eram plecat ă în Polonia, cu masterul. Într-o seară, am băut cam mult și m-am lăsat pradă dorului stupid de casă. I-am scris «Ia-ţi bilet de avion şi hai aici! ». Știi ce mi-a zis? «Nu pot, că nu mă lasă mama..»” (Călina, 27 de ani)

MAICĂ-SA M-A AMENINȚAT CĂ MĂ DĂ PE MÂNA POLIȚIEI

„Eram cu o tipă de vreo lună, cam aşa. Eu făcusem 18 ani, ea era minoră. Mă-sa era o femeie dusă cu capul și evitam, pe cât posibil, s-o întâlnesc să o întâlnesc. Vorbisem cu ea doar la telefon şi de fiecare dată se lăsa cu ameninţări de genul: «Adu-o acasă până la ora 9 seara, altfel sun la poliţie, faci corupere de minori!». Și tot felul de rahaturi de genul.

Într-o zi, i s-a făcut rău tipei. M-am panicat, nu ştiam ce să fac, iar ea mi-a zis s-o duc acasă şi s-o sun pe maică-sa. Asta a luat foc când a auzit. Am mers cu frică, mă-sa ne aştepta. Aveam toate scenariile dubioase în cap și-mi spuneam «Stai să vezi ce omor îmi iau ». Am urcat, iar între timp tipa își revenise. eu aveam morcovul în gât. Mă-sa s-a uitat urât și mi-a zis: «Cred că ţi-a zis fiică-mea că sunt cea mai mare scorpie, nu? Nu sunt chiar aşa, să știi. O mai altoiesc din când în când, dar merită». Ne-am împrietenit până la urmă. Chiar mă duceam des la ele acasă şi la fel de des interveneam să n-o mai bată fii-sa.” (Chami, 25 de ani)

FAMILIA LUI ERA ÎNDRĂGOSTITĂ DE FOSTA IUBITĂ

Fotografie de Mark Matienzo, via Flickr

„Povestea mea e puţin fucked up. Până să fiu cu soţul meu, el era într-o relaţie cu o altă tipă, de ceva vreme. Tipă pe care părinţii lui o plăceau foarte mult. Eu am stat cu el abia după ce s-a despărțit de ea, chit că s-a ţinut după mine în timpul ăla. Ideea e că, după o petrecere, am ajuns la el acasă, ne-am tras-o şi a doua zi dimineaţa m-am trezit de ţipetele întregii familii, răcnete pe care le auzeam din somn, gen: «Când pleacă târfa aia?», «Ce caută zdreanţa aia la noi în casă?» şi faze d-astea.

Îţi dai seama că am ieşit ruşinată din cameră, ca să plec acasă, dar uite, aşa a fost prima întâlnire cu ei. Nu m-au acceptat niciodată. Chiar şi după ce le-am născut un nepot, ei tot pe fosta lui o au la suflet. Pe mine mă urăsc, iar când am sunat-o pe maică-sa să îi spun că am rămas însărcinată, n-a vrut să audă de copil, fiindcă e al unei zdrenţe, care l-a despărţit pe băiatul ei de nora lor preferată. Ne-a renegat pe toţi trei.” (Andreea, 24 de ani)

