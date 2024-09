Poveștile oamenilor care aleg să-și petreacă Crăciunul singuri îți arată ce înseamnă tristețea

Dacă te uiți la reclamele din perioada Crăciunului, toate spun că e timpul să te reunești cu prietenii și familia. Gândește-te la săraci și nevoiași, la persoanele fără casă, la bătrânii fără prieteni și familie, la refugiații din taberele Europei.

Niciun tânăr sănătos și de succes n-ar trebui să-și petreacă singur Crăciunul. Mall-urile și supermarketurile sunt pline de imagini cu familii fericite. Decembrie e luna convenționalismului militant. Deși unele reclame de sărbători au îmbrățișat și diversitatea religioasă, relațiile între persoane de același sex și veganismul, Crăciunul nu poate fi sărbătorit decât într-un singur fel, siropos și patetic.

Și dacă te hotărăști să tratezi Crăciunul ca pe orice altă zi proastă? Am rugat câțiva oameni care, din diverse motive, au petrecut Crăciunul singuri, să ne spună cum a fost.

Mi-am sărbătorit burlăcia

De obicei, îmi plăcea să mă întorc acasă de sărbători ca să le petrec cu prietenii și familia. Dar apoi am divorțat și, la scurt timp, am trecut printr-o altă despărțire dureroasă, în perioada în care toți din jurul meu se așezau la casele lor. Așa că ultima oară când am fost acasă, nu era nimeni.

Rar te simți mai ratat și mai trist decât atunci când mergi acasă de Crăciun și ești divorțat și fără copii.

Așa că anul următor am hotărât să rămân singură în Londra. Oamenii mă tot invitau la ei acasă, își închipuiau că sufăr teribil și voiau să mă ajute, dar eu chiar am fost entuziasmat de planul meu. Mi-am luat toate felurile de mâncare preferate și, în dimineața Crăciunului, am ieșit la plimbare. Mi-am sunat familia, apoi m-am întors acasă și am pregătit cina foarte lent, pe muzica lui Frank Sinatra. M-am simțit împlinită și plină de pace, așa cum îmi doreisem.

Cred că e important să știi că ai opțiunea să sărbătorești diferit zilele de naștere sau Crăciunurile. Crăciunul îmi amintește acum, de fiecare dată, că am hotărât să-mi trăiesc viața onest, în loc să încerc să mă ascund de tristețe și singurătate sau să respect convențiile și tradițiile.

Laura, Ramsgate

Doctorul junior

Eu lucrez în ajunul Crăciunului și de Crăciun. Locuiesc într-un apartament cu un coleg care pleacă acasă de Crăciun, așa că o să rămân singur.

Înainte, spitalul unde lucrez organiza un fel de petrecere de Crăciun. Cantina făcea mâncare specială, care era gratis pentru tot personalul. Unii chirurgi tăiau curcanul cu bisturiul. Ne distram. Dar acum că suntem în regim de austeritate, cred că n-o să mai organizeze nimic.

Îmi plăcea spiritul sărbătorilor, dar nu-mi place când ceva devine o regulă și te face să te simți presat să acționezi într-un anume fel. Așa că anul acesta chiar n-am chef să-mi bat capul să fac ceva deosebit.

Chris, Londra

Oaia neagră a familiei

Noi niciodată nu sărbătoream acasă Crăciunul sau zilele de naștere. Mama e din Martorii lui Iehova și tata e în America. Am plecat de acasă la 13 ani și am petrecut multe Crăciunuri singur. Sunt oaia neagră a familiei pentru că sunt gay, iar doica mea e altă oaie neagră, pentru că e bătrână, așa că în ultimii ani am petrecut Crăciunul cu ea.

Te ajută mult să faci o alegere conștientă de a obține ce ai nevoie de la perioada asta, în ciuda presiunilor care se pun pe tine. Mie îmi plăcea să trăiesc aventuros de Crăciun – plecam în excursii sau mă cazam la un hotel. Anul trecut, aproape am dat foc la un hotel pentru că am lăsat lumânări aprinse lângă beteală. Apoi am plecat în drumeție să găsesc niște vaci de munte, pentru că eram sigur că, dacă reușesc, o să am un Crăciun împlinit.

Oamenii n-au neapărat intenția să facă asta, dar normalizează ideea de familie mare și schimb de cadouri. Se presupune că ai o mamă și un tată, că sunt stabili financiar. Dar pentru mulți oameni realitatea e diferită.

Charlie, Bristol

Mahmureala solitară

Într-un an, părinții mei, care sunt divorțați, au plecat amândoi de sărbători împreună cu noii lor parteneri, iar eu și fratele meu ne-am dus la un prieten. Petrecusem ultimele trei Crăciunuri cu fosta mea iubită. Cred că dacă cineva m-ar întreba ce fac de Crăciun, le-aș zice că merg la maică-mea, pentru că n-am chef de mila lor.

În anul respectiv, ieșisem cu prietenii în Ajunul Crăciunului și ne-am distrat grozav. Am ajuns acasă pe la 4 dimineața și am hotărât să deschid cadourile atunci, înainte de culcare. Deschiderea cadourilor e un ritual de făcut în familie. Dar eu știam că nu e nimeni acasă în afară de frate-miu, așa că le-am deschis și am stat treaz să fumez și să beau whiskey.

A doua zi m-am simțit ca un căcat. M-am trezit abia după-amiază și nici n-am avut chef să mă dau jos din pat. M-am întrebat cum dracu’ am ajuns să-mi petrec Crăciunul complet singur la treizeci de ani.

De atunci merg la taică-miu în fiecare an. Ne îmbătăm și mă cert cu rudele în vârstă despre politică și e drăguț, dar nu mi se pare necesară – e un fel de bucurie impusă. Abia aștept, totuși, să mă văd cu prietenii care se întorc acasă în vacanță; asta-mi place cel mai mult.

Scott, Peterborough

Traducere: Oana Maria Zaharia