​Cum e să afli că partenerul te înșală

Mai știi emisiunea aia TV, „Trădați în dragoste”, în care unul dintre parteneri ruga o echipă de detectivi să-l spioneze pe celălalt ca să afle dacă e înșelat? Întotdeauna partenerul trădător era prins în flagrant într-un parc, la magazin sau într-o parcare. Și deși infidelitatea în sine lua multe forme, comportamentul suspect era mereu același: el era distant, ea era misterioasă, telefonul suna noaptea târziu și cămășile aveau urme de ruj.



În ziua de azi, infidelii sunt descoperiți mai degrabă cu ajutorul sms-urilor și a e-mailului. Am întrebat câteva persoane cum au aflat că partenerii lor îi înșală. Iată ce ne-au răspuns.

Devon

Am aflat că iubitul meu din facultate mă înșela când revista People a publicat un articol despre Mia Tyler (sora mai mică a lui Liv Tyler). El apărea în fotografie cu ea și era numit logodnicul ei. O colegă de facultate m-a sunat și mi-a zis că trebuie să găsesc neapărat pe cineva care are abonament la People pentru că revista nu apăruse încă la chioșcurile de ziare (iar asta era înainte să am telefon mobil). Am găsit, într-un sfârșit, o revistă și m-am dus cu ea să-i scot ochii la bou.

Allison

Fostul meu iubit idiot s-a îmbătat, a adus acasă o tipă și și-a tras-o cu ea. Pe atunci, una dintre cele mai bune prietene ale mele și-o trăgea cu colegul lui de apartament. Gagica i-a auzit cum făceau sex în camera de lângă și s-a prins că nu era vocea mea.

Justin

Cât am fost plecat în Montana la niște cursuri, iubita mea de atunci, cu care aveam o relație la distanță, m-a înșelat cu fostul ei iubit. Am aflat despre asta în vacanța de Crăciun. Am avut nevoie să folosesc laptopul ei și, când l-am deschis, avea contul de Facebook deschis. M-am uitat puțin prin mesajele ei pentru că eram un pic suspicios. Fusese distantă de când mă întorsesem și-mi zisese că era din cauză că avea nevoie de timp să se reobișnuiască cu mine. Până la urmă m-a învins curiozitatea și m-am uitat. Am văzut că avea un mesaj de la fostul ei. Îi răspunsese la un ditamai mesajul în care ea îi spunea că n-ar fi trebuit să facă sex și că el o folosise bla bla bla. Nu i-am spus nimic despre asta până săptămâna următoare, când am prins-o cu o altă minciună.

Morgan

Iubitul cu care am fost înainte de actualul soț era mai în vârstă decât mine și nesigur pe viața lui, dar l-am iubit mult și am ieșit împreună cam un an.

Era primul meu an de facultate. El tocmai terminase facultatea și bea mult și o ardea cu toți ciudații. Într-o noapte, pe la ora trei, eram acasă la el și dormeam când cineva a început să bată isteric cu pumnii în ușă și să-l strige pe nume. M-am speriat, dar el îmi tot zicea să mă culc la loc. Am bănuit că poate datora bani cuiva, pentru că juca mult poker.

După ce am tot insistat să-mi spună cine e, a cedat și mi-a zis că fusese la o petrecere și cunoscuse un șaman și că s-au dus la apartamentul lui să fumeze opiu și s-au făcut super praf, iar șamanul l-a învățat presopunctură și i-a pus mâna tot mai sus pe pulpă și lucrurile s-au încins și până la urmă l-a lăsat pe tip să i-o sugă.

Și apoi mi-a zis: „Nu mi-a plăcut, dar am terminat. ” A fost furios pe mine că n-am înțeles situația și, două săptămâni mai târziu, m-a numit homofobă! I-am zis că nu-mi pasă absolut deloc cu cine m-a înșelat, ci că m-a înșelat.

Ava

În facultate am avut o relație la distanță care s-a terminat prost: el s-a culcat cu una dintre colegele de apartament în vacanța de Ziua Recunoștinței.

Am aflat asta pentru că, atunci când am venit să-l vizitez, de Crăciun, am devenit foarte suspicioasă când mi-a sugerat să mergem să vedem unul dintre filmele Twilight, care îmi plăcea cumva ironic și aveam chef să-l văd. De ce era așa de drăguț deodată? Simțurile mi s-au ascuțit când am ajuns la el acasă și el a observat că lăsase pe masă rezultatele testelor pentru boli venerice și mi-a zis, ca în treacăt: „A, mi-a făcut testele pentru boli și sunt curat!” L-am întrebat pe un ton glumeț dacă mă înșelase și a răspuns că da.

Brian

Eram cu iubita mea de trei ani și jumătate și aveam împreună mobilă și animale de companie și ne făcusem multe planuri de viitor, cu căsătorie, copii și alea-alea. Liz începuse să lucreze ca chelneriță la un local elegant. Nu prea bea înainte, dar a început să bea cu fetele, așa că în unele nopți venea acasă beată. Am început să mă cert cu ea din cauză că mergea beată la volan.

După câteva luni la noul restaurant, Liz își făcuse un nou prieten, un chelner pe nume Chris. A insistat că erau doar prieteni și că era artist ca ea. Vorbea despre el mai mult decât despre oricine altcineva și am început să mă stresez. Ieșea la băut cu prietenele în fiecare seară și de câteva ori a rămas să doarmă la prietena ei Suzy. Am fost de acord că era mai bine așa decât să conducă beată până acasă.

Am observat că i se schimba tot mai mult comportamentul. Era maniacă mereu, dar m-am gândit că era din cauza tulburării bipolare. Era mereu irascibilă. Aveam momente de intimitate, dar tot mai rare. Am început să ne certăm de la mărunțișuri și să ne vedem tot mai rar.

Într-o noapte, am văzut că își lăsase laptopul pe măsuța de cafea. Era deschis. Liz îl lua cu ea peste tot și avea grijă să-l închidă mereu, lucru care iar mi se părea ciudat. Ajunsesem în pragul nebuniei deja, așa că m-am uitat pe desktop. Lăsase deschis un document în Word și mi-au căzut imediat ochii pe cuvântul „Chris “, în blocul de text de pe ecran. Am început să citesc un jurnal foarte haotic pe care îl ținea. Era anacronic și părea scris la beție. Până la urmă am ajuns la final. Ultimu paragraf începea așa: „Mi-am tras-o, în sfârșit, cu Chris, în parcare. A fost incredibil.”

Mai simțisem suferință până atunci. Pierdusem un membru al familiei. Dar trădarea nu-mi era un sentiment cunoscut. Trădarea unei persoane care credeai că e dragostea vieții tale, care era viitorul tău, era totul, a fost cel mai groaznic sentiment pe care l-am simțit vreodată.

Dar faptul că își lăsase laptopul deschis mi-a transmis că voia să-l văd și să citesc ceea ce n-avusese curajul să-mi spună.

