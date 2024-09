Cinci tipi și o fată ne-au povestit cum a fost prima oară când au atins un vagin

Recent, am întrebat câteva fete și un tip despre prima dată când au atins un penis. Poveștile au fost jenante și în mai multe cazuri, un pic forțate.

După aceste povești semi-horror, m-am întrebat dacă pentru băieți a fost diferită prima dată. Se presupune că băieții nu rămân cu un sentiment obscen de jenă după prima experiență sexuală. Se pare că am avut dreptate, iar răspunsurile au avut o altă conotație.

Ilustrații de Michael Dockery

Xavier, 22 de ani

Îmi amintesc că ne-am văzut la restaurantul „Dingle Dell Reserve”. Dacă nu crezi că există locul ăsta, caută-l pe google. Ne-am găsit o masă mai ascunsă, în stilul filmului Notebook. Spiritele s-au încins și am ajuns cu mâinile în chiloți. Amândoi ne-am ras jos și a fost drăguț să știu că și ea a avut la fel de multă grijă ca mine.

Asta s-a întâmplat acum un an, dar nu am știut cât de umed poate fi un vagin. M-am uitat la suficient porno și credeam că am situația sub control, dar când mi-am dat seama că era mai umed decât palmele mele transpirate, m-am panicat și am crezut că s-a scăpat pe ea. Încercam cu disperare să par relaxat și să mă prefac că știu ce fac, dar nu am fost în stare să introduc nici măcar un deget. Nu mă așteptam să fie așa strâmt.

M-am hotărât doar să mângâi delicat zona, dar ea trăgea de penisul meu ca de un dop de la o sticlă de vin. Mâinile mele transpirau încontinuu și eram convins că ar fi trebuit să discutăm despre asta înainte. M-am căcat pe mine din punct de vedere emoțional. Nu voiam să par prea dur, dar în același timp nici molâu. Toată experiența a fost copleșitoare.

Dyson, 24 de ani

Aveam 17 ani și eram un pic beat la o petrecere de apartament. Am cunoscut o fată acolo, dar eram cam frigid la momentul respectiv. Nici măcar nu am vrut să o sărut de față cu prietenii mei, așa că am hotărât să mergem la o plimbare, care a durat o veșnicie. Am ajuns în spatele unor magazine, suficient de departe de drum, totuși un pic luminat.

Ne sărutam pasional și am hotărât să-mi bag mâna sub bluza ei. Eram foarte emoționat și mi-aduc aminte că încercam să mă îmbărbătez. Toată lumea făcea sex și am vrut să încerc și eu. Așa că am făcut ce am crezut de cuviință: mi-am băgat un deget în vaginul ei. În retrospectivă, nu mi-am dat seama că mai întâi trebuie stimulată zonă și l-am introdus brusc. Informațiile adunate din filmele porno nu s-au dovedit de încredere. Mi-a spus să fiu mai delicat și apoi situația s-a umezit. Îmi aduc aminte că stătea într-o poziție din care puteam să-i văd vaginul și asta m-a speriat. A fost momentul în care am realizat ce fac. Am încercat să-mi păstrez calmul, dar pe interior eram doar un băiețel speriat.

Curtis, 22 de ani

Eu și prietena mea ne-am hotărât să luăm o cameră de hotel când am împlinit 18 ani. Nu prea aveam unde să stăm singuri, cu excepția mașinii mele și voiam ca prima noapte împreună să fie o experiență plăcută și privată. Nu știam la ce să mă aștept, deși mă uitasem la porno și mai primisem sfaturi de la prieteni. Știam că nici ea nu are experiență, deci era doar o chestiune de moment.

Când am ajuns la hotel nu a fost ca o scenă din filme, adică nu ne-am îmbulzit pe ușă super excitați. A fost ceva planificat și am stat un pic de vorbă înainte. Când s-a întâmplat, nu știam exact la ce să mă aștept, dar cu siguranță nu asta: eram pregătit pentru un vagin fin și cu pereții simetrici, ca o gaură, dar am fost șocat când am realizat cât de complex și ciudat e pe interior. Încercam să fiu atent la ce anume îi plăcea ei. Am adormit imediat după și am discutat despre asta doar prin mesaje.

Hannah, 25

A durat mult timp până să-mi fac curaj. Ajungeam cu mâna în chiloți și mă panicam, deoarece mă luptam cu propria sexualitate. Mi-a fost frică de vaginuri multă vreme. Prima mea experiență completă cu un vagin a fost într-un threesome cu doi prieteni. Nu prea mă interesa tipul, așa că m-am prefăcut că nu era acolo și am descoperit că vaginul e cel mai tare lucru. Tocmai ce împlineam 20 de ani.

Am fost complet surprinsă. A fost un amestec de frică și de stăpânire a situației. De asemenea, mi-am dat seama cât de diferite sunt vaginurile. Speram să fie la fel ca al meu, dar lumea preferă lucruri diverse. Cu toate acestea, am descoperit un altfel de vagin.

Michael, 21

A fost destul de recent, gen acum câteva luni. O prietenă a venit la mine acasă destul de târziu în noapte. Ne-am uitat la Game of Thrones, care evident are câteva scene de sex care ne-au excitat. Mă uitasem la porno și știam în mare cum e un vagin. Dar nu știam ce anume îi place unei fete și care erau zonele de plăcere. Când mi-am băgat mâna în chiloții ei, primul lucru pe care l-am realizat a fost cât de umed e de fapt. La început, nu prea mi-a plăcut. Mă întrebam dacă se scăpase pe ea. De asemenea, mi s-a părut foarte joasă gaura în sine și mi-a fost frică să-mi bag degetul. A fost mult mai slinos decât mă așteptam.

Toată experiența a fost foarte jenantă și murdară și simțeam că o înghionteam cu degetele mele. Cu toate astea, ea s-a comportat foarte drăguț. O întrebam constant dacă e ok și dacă se simte bine.

Nu știam ce fac și clitorisul era un factor nou pentru mine. Era prima oară și pentru ea, iar eu mă întrebam cum o fi ca cineva să-și bage mâna înăuntru tău. Personal, când mi-a atins cineva penisul pentru prima oară, a fost destul de inconfortabil.

Luke, 21

Aveam 15 ani și eram la o petrecere de apartament. Vorbeam cu un prieten despre o fată de la școală când aceasta a intrat pe ușă. Am zis să-mi încerc norocul. M-am dus cu cea mai bună replică de agățat a unui puștan de 15 ani și i-am oferit niște băutură pentru un sărut. Spre surprinderea mea, a funcționat și am ajuns să ne prostim într-un dormitor. Nu puteam să ne încuiem în cameră și toată lumea intra peste noi, așa că l-am rugat pe un prieten să păzească ușa. Nici asta nu prea a mers și ne-am ascuns în debara.

Când am ajuns cu mâna în chiloții ei, am fost surprins cât de jos era vaginul de fapt. Mă gândeam constant să nu o duc prea departe. Evident, văzusem flme porno, vorbisem cu prieteni și mă uitasem și la American Pie. Dar ea avea experiență și m-a ghidat tot timpul. Nu mi-am dat seama, dar practic toată lumea era în fața ușii. Luni, la școală, toți știau. Acum, după mulți ani, oamenii încă mai aduc faza asta în discuție.

Traducere: Diana Pintilie

