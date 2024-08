Cum e să călărești o mașină sexuală de două mii de dolari

„Hei, bb, a venit cumva un curier cu un vibrator imens la noi acasă?”



I-am trimis mesajul ăsta colegei mele de apartament când eram la muncă, îngrijorată ca nu cumva mașinăria sexuală The Cowgirl să se fi pierdut cumva pe drum. E interesant să locuiești cu mine, am casa plină de ciudățenii și-mi sosesc des la ușă jucării sexuale când nu te aștepți. Se pare că aparatul ajunsese și abia așteptam să încerc inovația în valoare de două mii de dolari.

O văzusem prima oară la Muzeul Sexului din New York, expusă lângă un exponat despre istoria britală a jucăriilor sexuale de călărit făcute de bărbați pentru femei. The Cowgirl, una dintre cele mai mari aparate de acest gen, a fost creată de una dintre pionierele educației sexuale, Alicia Sinclair.

„În general, oamenii acceptă mai ușor jucăriile sexuale în ziua de azi”, mi-a zis Sinclair. Cred că tot mai mulți investesc în jucării sexuale mai mari, cum ar fi mobila pentru sex sau vibratoarele enorme.”

Da, e corect – vibratoarele pot fi și piese de mobilier luxoase pe care nimeni nu se va mai strădui să le ascundă, deși e clar că sunt aparate pentru sex. S-a dus epoca vibratoarelor-ruj, de acum aparatele sexuale vor sta în mijlocul sufrageriei, pregătite pentru cine are chef să le călărească. Și mai sunt și gălăgioase.

The Cowgirl, alături de o carte, ca să-ți dai seama de mărime.

„Nimic nu s-a schimbat în domeniul jucăriilor sexuale de călărit în ultimii 35 de ani”, mi-a zis Sinclair. „Asta e cea mai modernă versiune de vibrator. Am vrut să arate bine ca să-l pot ține în dormitor. Și i-am adăugat niște accesorii drăguțe și capacități interactive.”

The Cowgirl poate fi controlat în trei feluri: prin telecomandă, pa care o atașezi aparatului și o ții în mână în timp ce îl călărești, prin aplicația lui sau prin FeelMe, un site care funcționează ca o telecomandă și pe care îl pot folosi partenerii sexuali când sunt la distanță unul de altul.

Am amânat utilizarea aparatului timp de o săptămână după ce l-am primit, din două motive: 1) se cheamă Mașina pentru Sex și mă sperie chestia asta (da, și eu mă sperii uneori) și 2) am simțit că procesul de asamblare îmi depășea capacitățile intelectuale. Și totuși, de curând, într-o noapte de duminică, după câteva guri de whiskey, am avut curajul să-l asamblez. Din fericire, instrucțiunile erau foarte clare chiar și pentru oameni ca mine, care abia știu să deschid o cutie de cereale.

Singurul lucru care îmi rămăsese de făcut era să urc pe el. The Cowgirl are două accesorii: unul e Wild Wild West, un vibrator falic din silicon, pentru o experiență cât mai autentic heterosexuală. cu ajutorul telecomenzii și a aplicației, poți ajusta frecvența vibrațiilor dildo-ului, cât și viteza cu care se învârte în cerc. Cealaltă opțiune, Rawhide, e tot din silicon și are un mic bulb în loc de dildo, pentru femeile care nu se omoară după penetrare.

Am hotărât să încerc mai întâi opțiunea cea mai extremă, dildo-ul, pentru că mă speria cel mai tare. L-am uns cu un lubrifiant pe bază de apă și am sărit pe aparat. Am pornit vibrația medie, dar a trebuit imediat s-o dau mai jos, pentru că vibrațiile erau super intense și gălăgioase. Cred că cine a făcut mașinăria s-a gândit că, fiind așa de scumpă, o cumpără doar bogătanii care locuiesc singuri și n-au colegi de apartament pe care să-i deranjeze. Oricum, știam că am colegi deschiși la minte care se vor bucura pentru orgasmele mele, dar am zis s-o iau ușor.

Am încercat să mă așez pe vibratorul Wild Wild West, dar a fost o misiune mai dificilă decât mă așteptam. E mai ușor să introduci în vagin un vibrator pe care îl controlezi cu mâna, dar când trebuie să-ți controlezi tot corpul ca să nimerești un vibrator care se învârte și vibrează, e mult mai dificil. Nu poți, pur și simplu, să te așezi pe el. Sau poate altcineva ar putea, dar eu n-am reușit. Mi s-a părut greu să-mi balansez greutatea și, în același timp, să mă relaxez ca să mă simt bine. Până la urmă, am reușit să mă sprijin cumva de perete. N-a durat mult. Am scos accesoriul, nerăbdătoare să-l încerc pe celălalt, Rawhide. Trebuie să menționez că aparatul în sine e foarte confortabil și materialul din care e făcut se simte foarte plăcut pe piele. După ce am prins șmecheria și am setat vibrațiile la un nivel potrivit pentru mine, se simțea incredibil.

Accesoriul Rawhide a fost mult mai pe gustul meu – bulbul vibrant era mai ușor de controlat și puteam să mă frec de el fără teamă. M-am jucat cu setările și am trecut de la cele mai fine vibrații la cele mai intense. Și-a făcut treaba.

Aș da două mii de dolari pe el? Probabil că nu, dar eu mă zgârcesc și la sushi, deși e unul dintre felurile mele preferate de mâncare. Dacă-l recomand unei persoane bogate? Absolut, mai ales dacă are o casă mare cu mult spațiu de depozitare și n-are colegi de apartament. Oricât zice Sinclair că merge postat în mijlocul sufrageriei pe post de mobilă, eu tot cred că i-ar sta mai bine sub pat sau în dulap.

