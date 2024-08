Cum e să faci sex acasă la părinții tăi

Acest articol a apărut inițial în VICE UK.



Sezonul sărbătorilor se apropie și aduce cu el o serie de obligații: cumpărarea cadourilor, umplerea până la refuz a paharului cu vin al bunicii, să distragi atenția rudelor de la unchiul ăla conservator. Iar pentru acei aproximativ 60% dintre noi care nu mai locuiesc în casa părinților, înseamnă să ne petrecem o noapte sau două într-un pat la mama și/sau la tata acasă.

Acum, știm la ce te gândești: „Sunt o persoană de douăzeci și un pic de ani, ahtiată după sex! Nu sunt capabilă să îmi țin mâinile acasă timp de 48 de ore! Cum dracului o să reușesc eu să trec de o săptămână ca asta, fără să bag nimic în mine, în afară de băutură și mâncarea mamei?”

Pentru a răspunde la această întrebare veche de când lumea, VICE a chestionat câțiva deschizători de drumuri. Desigur că pentru majoritatea dintre noi, sexul în dormitorul în care am copilărit este ciudat și neplăcut (nu te uita la mine cu ochii ăia, Elmo), dar de vreme ce o s-o faci oricum, poate că vei avea ceva de învățat din aceste povești care s-au sfârșit prost. Sau nu.

Andrea, 24 ani

Strategia mea a fost mereu una simplă: să-l îmbăt pe tata și să aștept până când adormea.

Eu și tatăl meu nu ne înțelegem deloc. Acum nu mai vorbim, însă atunci când eram mai mică obișnuiam să dau pe la casa lui în preajma Crăciunului, unde trebuia să rămânem peste noapte și să ne minunăm de lucrurile lui: pensia alimentară părea să nu vină niciodată, însă cum necum el reușea mereu să cumpere tâmpenii scumpe precum televizoare cu plasmă sau chiar o nenorocită de masă de biliard. Era oribil de fiecare dată când trebuia să merg pe la el. Așteptam momentul ăsta tot anul cu o oroare de nedescris.

Astfel că, într-un an, pentru a face toată experiența mai tolerabilă, l-am adus cu mine pe prietenul meu, în ideea de a face sex cu el în casa tatălui meu, ca un fel de răzbunare pentru, știi tu, toată copilăria. Știam că atunci când adoarme, păi adoarme. Nici măcar un tren nu îl poate trezi. Așa că am stat și am băut, iar de fiecare dată când tata avea nevoie de mai multă băutură, îi făceam „favorul” de a-i umple din nou paharul. Fără să vrea, a dat pe gât mai multe shoturi duble în seara aia. Ca să fim siguri că adoarme, i-am dat să tragă câteva fumuri și din jointul pe care-l aveam cu noi, și BINGO: a adormit instant până la 22:30. Apoi eu și prietenul meu am avut parte de cel mai agresiv sex de care am fost capabili, pe toată masă aia stupidă de biliard.

Sărbătorile chiar scot la iveală tot ce e mai bun în oameni.

Pete, 34 ani:

Povestea asta este de pe vremea când eram în liceu. Ne-am întors la ea acasă după o noapte de pomină. Nu mai țin minte exact cât era ceasul, probabil unu sau două dimineața. Toată lumea dormea. Am mers la ea în cameră și am început să ne hârjonim, iar eu am început să îi fac sex oral pe sub așternuturi. Poziția clasică: ea era pe spate, cu genunchii sus, cu mine formând un mic cort. Și asta a ținut o perioadă. Apoi, deodată, picioarele ei s-au strâns. Dacă stau să-mi amintesc, probabil a durat doar câteva secunda, dar în același timp, mi s-a părut că a trecut o veșnicie, în timp ce mă chinuiam să ies de acolo.

M-am prins că ceva trebuia să fie în neregulă, așa că am scos puțin capul din așternuturi și am văzut o figură întunecată, ce stătea în ușă. Probabil ușa fusese deschisă, cred. I-am întâlnit privirea persoanei respective, iar răspunsul meu, din nu știu ce motiv, a fost să mă trântesc pe pernă și să mă prefac că dorm. Mi-am imaginat, probabil, că ăsta era un plan bun. Ar fi fost cel mai dureros de evident lucru din lume: eu abia scoțând capul afară, văzând această persoană și apoi „adormind” deodată. Dar a mers. Nu că ar fi fost cineva convins, desigur, dar situația s-a cam rezolvat de la sine. Persoana respectivă a plecat. Nimeni nu a suflat o vorbă. Și nu am discutat niciodată despre asta.

Până în ziua de azi, nu știu dacă a fost mama ei sau tatăl ei. Suspectez că a fost mama ei. Nu cred că tatăl ei ar fi acceptat acest tip de comportament.

Erin, 25 ani:

Câteodată trebuie să devii creativ. Acum câțiva ani, de Crăciun, m-am îmbătat la un bar de lângă casă și mi-am invitat doi prieteni, un cuplu, să doarmă la mine, de vreme ce nu se mai găseau taxiuri. În toiul nopții, eu și amicul meu ne-am strecurat până în sufragerie (în timp ce mama și sora mea dormeau la etaj, iar prietena lui dormea în patul meu). Pur și simplu am făcut-o pe canapea și nimeni nu a știut. Totuși, în următoarea dimineață, mama a fost destul de șocată să dea peste doi străini la mine în pat și le-a chemat de urgență un taxi. A fost un succes, presupun?

Landon, 30 ani:

Problema pe care o am cu sexul în casa părinților este că de fiecare dată când o fac, mă simt de parcă am 17 ani. M-am mutat (în Vancouver) din Ontario acum zece ani, așa că am avut dintotdeauna un loc al meu, dar acum câțiva ani prietena mea s-a mutat în casa tatălui ei pe durata studiilor. Casa tatălui ei era departe, în suburbii, iar eu nu conduc, așa că nu eram aproape niciodată la ei acasă. De ce am fi fost? Eu aveam un apartament în oraș. Dar singura dată când am făcut sex acolo s-a transformat în cea mai puerilă experiență posibilă.

Vorbeam la telefon și am ajuns să ne certăm destul de nasol. Ea voia să merg s-o văd, dar nu era dispusă să vină să mă ia cu mașina. Voia să-mi petrec două ore în autobuz, când ea putea să ajungă în oraș în mai puțin de jumătate din timp. În orice caz, ne-am certat și ea a devenit din ce în ce mai irațională. Într-un final i-am spus „În regulă, vin până la tine, dar nu o să-ți placă ce o să se întâmple atunci când o să ajung acolo”.

I-am închis, m-am urcat în autobuz și am fost nervos pe ea tot drumul. S-a calmat complet până am ajuns eu și și-a cerut scuze pentru comportamentul ei. Apoi am dus-o la etaj, pentru niște sex agresiv de împăcare. Și atunci când era probabil la zece secunde distanță de un orgasm, auzim ușa de la intrare deschizându-se. Tatăl ei a intrat în casă și a început s-o strige. Nu doar o singură dată, probabil de două sau trei ori.

Patul ei scârțâia destul de tare, așa că a trebuit să ne oprim instantaneu. Ne-am cam blocat și am așteptat să vedem ce va face. Ea nu a zis nimic la început, însă el a urcat apoi pe scări înspre dormitor, întrebând-o dacă este acasă. Eram înspăimântați de gândul că va deschide pur și simplu ușa. Ea a spus ceva extrem de evident, „Ieșim acum!” sau ceva de genul și ne-am îmbrăcat super rapid. A fost singura dată când am făcut sex la ea acasă și totul s-a transformat într-o scenă din American Pie. Nu a avut parte de orgasmul ăla. Ceea ce nu m-a deranjat, la cât de nervos eram.

Tatăl ei i-a cumpărat un pat nou o lună sau două mai târziu. O mare parte din mine speră ca el s-o fi întrebat atunci ce s-a întâmplat.

