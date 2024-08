Am încercat să fac sex c-o piersică, că așa am văzut în filme

Articolul a apărut inițial pe i-D.



Toată lumea știe scena: Elio, care colcăie de „entuziasmul” adolescentin, se pune pe treabă și scapă de plictiseala și frustrarea sexuală specifică vârstei într-un mod foarte interesant. El își înfige degetele într-o piersică coaptă, îi scoate sâmburele, iar sucul dulce și lipicios îi curge pe piept și abdomen. Apoi, Elio se joacă cu piersică în mâini și se uită la tavan. Chiar are de gând s-o facă?, te întrebi tu. Înainte să apuci să ieși din sala de cinema, Elio se deschide la pantalonii scurți și coboară piersica spre prohab.

Orice sunet al piersicii este amplificat, dar nu ți se prezintă ce anume face Elio cu piersica aia. Nici nu e nevoie. Se știe. Cadrul rămâne pe fața lui Elio (personaj jucat de actorul Timothée Chalamet, nominalizat la Oscar) și suntem obligați să urmărim seria de expresii faciale ciudate și inconfortabile. Pare ca și cum ai intrat în dormitorul unui adolescent în cel mai nepotrivit moment și nu ai închis ușa după tine, dar ai încercat să te scuzi.

Scena de auto-satisfacere excentrică ajunge într-un punct culminant în care Elio exclamă un „fuck”, după care momentul trece. Elio plasează piersica profanată pe noptiera de lângă pat. Pentru prima oară în istoria cinematografiei, un personaj fute o piersică.



Nu ar fi surprinzător dacă unii ar spune că filmul Call Me By Your Name a propulsat industria piersicilor. Îmi imaginez că mulți bărbați, de peste tot din lume, s-au îmbulzit la supermarket să-și cumpere piersici. Personal, după ce am văzut filmul, am știut că trebuie să testez scena asta, să văd dacă e plauzibilă. Din păcate, a trebuit să aștept luni de zile (deoarece piersicile apar de abia de pe la jumătatea lui mai și țin până în august.).

Însă motivația mea a fost una mai profundă și mai demnă literar, decât să mă descarc pe o biată piersică. Masturbarea masculină e un subiect foarte rar abordat sau prezentat într-o manieră serioasă, cu atât mai puțin sexualitatea queer. În filme și la televizor, masturbarea este mai mereu un motiv de caterincă: Jim care face sex cu o plăcintă caldă, în American Pie, sau Ben Stiller care face o labă înainte de întâlnire și din greșeală se alege cu niște „gel de păr” pe lobul urechii, în There’s Something About Mary.

Scena cu piersica m-a marcat pentru că s-a axat pe auto-explorare, fără cruzime, rușine sau batjocură. Cred că mai mult decât orice, eu am vrut să fiu ca Elio și să transform relația mea de auto-satisfacere în ceva mai eliberator și romantic.



Așa că o să încep prin a răspunde la întrebarea: chiar e posibil să te masturbezi cu o piersică? Răspunsul este da și e o experiență destul de incredibilă.



Am fost la supermarketul bio ca să aleg cele mai bune piersici. Falusul meu merită calitatea fructelor organice. Am avut noroc și de o reducere de 50% la piersici, de parcă se așteptau ca fanii filmului să se îngrămădească la oferta asta de piersici suculente. Dar când m-am așezat la coada de la casă am început să mă panichez. Anxietatea mea, care poate distorsiona realitatea mai eficient decât un drog, m-a convins că doamna de la casă știa că eu nu aveam de gând să mănânc piersicile. Însă sentimentul meu de rușine nu a făcut decât să întărească motivația din spatele acestui proiect.



Cel mai important lucru atunci când vrei să fuți o piersică e să aștepți să se coacă bine. Ar trebui să fie extrem de moale, la temperatura camerei și cu o nuanță închisă. Fiind nerăbdător, am încercat să recreez scena imediat după ce m-am întors de la supermarket, însă fructele erau prea ferme. E destul de clar de ce nu am reușit: a fost aproape imposibil să scot sâmburele, iar carnea piersicii nu se mula după „nevoi”.



Am lăsat piersicile în bucătărie și am mai așteptat trei zile. A doua oară a fost cu noroc și m-am pregătit pe măsură: am deschis geamul, să las briza rece în cameră, am pus „Mystery of Love” de Sufan Stevens și m-am întins în pat. Cam ăștia au fost pașii pe care i-am urmat: