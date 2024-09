​Cum e să faci sex prin telefon în 2016

Sarah la telefon. Fotografie via Twitter

Oricine a stat treaz după 1 noaptea să se uite la televizor în anii ’90 cunoaște reclamele la sex prin telefon. De obicei erau filmări nesfârșite cu femei în bikini sau lenjerie intimă, pe un fundal de muzică soft rock, cu gemete și invitații gen: „Sună-mă acuuum, sunt fierbinte și mă simt singură”. În vremurile dinainte de Tinder, opțiunile de a intra în contact cu necunoscuți erau limitate, mai ales dacă nu voiai să părăsești confortul casei tale. Dar multe companii făceau tone de bani convingând oamenii să stea de vorbă la telefon cu femei anonime la prețuri enorme pe minut.

Deși industria nu mai e ce a fost, încă mai există o piață mică pentru sexul prin telefon. De acasă de la ea, din Toledo, Ohio, Sarah, în vârstă de 32 de ani, lucrează ca operatoare de sex prin telefon. Vorbește mii de minute în fiecare zi și joacă diverse personaje (pe ea însăși, adolescente, asistente medicale). A avut parte și de ceva orgasme în timpul apelurilor primite de la clienți. Am vorbit cu ea despre cum e să faci sex prin telefon și ca să aflu cine mai plătește pentru așa ceva în era videochatului.

VICE: Cum ai intrat în industrie?

Sarah: În 2006. Mai ții minte nebunia cu Second Life? Am făcut chestia asta vreo doi ani. Am ajuns să fac niște chestii foarte erotice pe-acolo, după care am devenit escortă virtuală. S-a întâmplat tocmai când au trecut de la tastat la voce – au activat comunicarea vocală. Pe atunci, obțineai un preț dublu dacă puteai dovedi că erai cu adevărat o fată. Și puteai face asta prin voce.

Mi-am dat seama că îmi plăcea să fac asta pe cont propriu și am hotărât să-mi schimb cariera. Lucram în IT și câștigam 40 000 de dolari pe an și am cedat nervos pe la 29 de ani. Trei ani mai târziu, am ajuns să lucrez full time ca escortă virtuală.

Cât de profitabil e?

În ultimii trei ani, am câștigat 43 000 de dolari cu patru conturi. Aș putea face mai mult dacă mi-aș mai deschide vreo două conturi. Îți poți alege propriul număr cu 1-800. M-am gândit să fac asta. Dar e complicat, pentru că dacă sună cineva la numărul ăla cu 1-800, mai întâi trebuie să-i ceri clientului numele și informațiile de pe card și abia apoi începi discuția erotică. Mă enervează chestia asta. Prefer să las pe altcineva să facă asta și eu doar să vorbesc. Nu-mi mai bat capul cu chestiunile administrative.

Cine sunt clienții tăi?

Sunt foarte diverși. Sunt mulți domni mai în vârstă, care probabil au rămas atașați de sexul prin telefon de pe vremea lor. Sunt în vârstă și au și salarii bune, deci au bani de aruncat pe așa ceva. Ei reprezintă cam jumătate din totalul clienților.

Sunt genul de clienți care sună în mod repetat sau numai o dată?

Și asta e divers. Acum am două conturi pe care joc rolul de adolescentă. De obicei, pentru asta cumperi un set de fotografii tip pe care le folosești în reclame. Clienții știu asta, dar face parte din fantezie și nu-i deranjează. Din păcate, obțin majoritatea veniturilor de la tipi care vor să vorbească cu fete drăguțe. E sex prin telefon și oricum nu vezi pe nimeni, deci nu înțeleg de ce sexul prin telefon e conectat cu fotografii în continuare, dar în fine. Am și alte conturi și nume. La un moment dat, ajungi să ai mai multe personalități când faci asta.

Ceilalți clienți sună pe contul meu personal. Ei sunt clienții fideli – cei interesați de o conexiune reală, care vor să aibă conversații pe bune. Unul dintre preferații mei e un tip din LA care mă sună cam de două ori pe săptămână și vorbim câte 45 de minute despre seriale – Game of Thrones, Walking Dead – sau despre cărți. E ca un date de pe site-urile de matrimoniale. Și apoi, în ultimul sfert de oră, ne ocupăm de orgasm. O convorbire din asta costă cam 60-70 de dolari. Nu-i rău deloc.

Te sună și femei?

M-a sunat o femeie, dar a fost ciudat și n-a durat mult. Dar cuplurile sunt super mișto. Se creează o dinamică foarte sexi când mă sună un cuplu.

De ce crezi că mai există sexul prin telefon în era videochatului?

Există multă pornografie gratis, dar e impersonală. Nu primește atenție personală decât dacă le dai bacșiș-uri mari fetelor de la videochat. Sexul prin telefon nu e videochat, nu e o fată care stă într-o cameră de chat cu cinci sute de bărbați care se masturbează cu ochii la ea.

E mult mai personal să-i șoptești cuiva la ureche, cred că asta le place clienților mei!

Sexul prin telefon e între două persoane. Se creează o conexiune foarte intimă. Cel mai mult îmi place când mă sună câte un tip cu care simt că am chimie – e super distractiv să flirtezi pe bune. Ca și cum ai fi într-un bar și ai începe să vorbești cu un necunoscut, cu o persoană pe care poate n-o s-o mai vezi niciodată. Poți fi mai sincer decât atunci când vorbești cu un coleg de muncă sau un vecin. Sau n-o să-i zici vreodată soției că ai chef să sugi o pulă mare și groasă. Când vorbești cu un necunoscut, îți dai jos masca, asta mă intrigă și mi se pare interesant. Chiar și în era asta în care toți suntem hiperconectați, eu sunt introvertită, nu prea ies și nu prea vorbesc cu multă lume. Dar la telefon mă simt mai liberă.

Și aș zice că mai mulți clienți care mă sună au diverse dizabilități. Unul dintre clienții mei preferați e un domn din Chicago. Vorbim câte o jumătate de oră când mă sună. Dar are cea mai mișto fantezie posibilă cu sex anal. E un tip cu dizabilități și are limitări fizice care oricum nu-i permit să facă asta. Îmi place să-l ajut să-și pună fantezia în practică măcar la telefon.

Care e specialitatea ta?

Școlăriță, studentă. Și dominatrix e o alegere foarte populară. Sunt mulți care îmi cer să ne prefacem că suntem la o ședință de hipnoză.

Mă uit acum pe pagina NiteFlirt. Ce înseamnă „porc de bani” și „viol de portofel”?

Dominarea financiară e altă nișă. Nu-i așa că sună grozav? Am făcut nouă sute de dolari într-o oră. Am început la 1,99 de dolari pe minut. După ce am aflat că îi place dominarea financiară, i-am zis: „O să te testez să văd dacă îți place să fii dominat financiar. O să închid și vreau să mă suni imediat înapoi.” După care închizi, crești prețul minutului și te sună înapoi. Practic, mi-am tot dublat prețul până am ajuns la maximum, cincizeci de dolari pe minut. Am vorbit cinci minute la prețul ăsta. Dacă oamenii au atâția bani de aruncat, nicio problemă, să mi-i dea mie. Îi iau cu plăcere.

Care sunt cele mai obișnuite scenarii pe care le întâlnești?

Depinde în ce ești specializată. Câștig mult din categoria „adolescente”. Joaca pe roluri e specialitatea mea. M-am jucat o oră cu un tip de-a Batman și Catwoman. Mă uitam la desenele astea în copilărie și am văzut toate filmele.

Ai avut vreodată un orgasm în timpul unui apel?

Sigur că da! De trei-patru ori pe zi! [râde] N-am mai făcut sex de doi ani. Am ieșit de pe piața cuceririlor. Sunt focusată pe bani.

Cum ți-a afectat jobul ăsta imaginea de sine?

Sunt o tipă plinuță, am o sută de kilograme la 1,60 m. E eliberator să flirtez cu atâția tipi. Cred că există câte un tip de corp pentru fiecare bărbat. Nu cred că tipii sunt atât de interesați de un singur tip de corp, așa cum face media să pară.

Care a fost cea mai neobișnuită cerere pe care ai primit-o?

A fost un tip care voia să fie curcan și să-l mănânc de Ziua Recunoștinței. S-a întâmplat doar o dată.

Ai acceptat?

Sigur, cum să nu. L-am uns cu unt, l-am împănat cu usturoi. Iar eu nici nu gătesc, am inventat ce am crezut de cuviință! I-a plăcut că l-am umplut cu gem de afine.

Primești și cereri care te scârbesc?

Tot timpul. Sunt destui tipi care sunt razna. Când mă sună câte unul să-mi ceară să fiu fetița lui de 12 ani, nu accept. Le închid în nas. Dar se întâmplă des să primesc astfel de cereri, din păcate. Reprezintă cam zece procente din totalul apelurilor. Ți se schimbă percepția asupra umanității. Și tipii ăștia insistă. Trebuie să fii fermă. Inițial, te gândești să nu-ți facă o recenzie proastă, dar până la urmă nu mai contează. Ce înseamnă o recenzie proastă pe lângă cincizeci bune?

Au fost tipi care au vrut ceva mai mult de la tine?

Da, s-au mai complicat lucrurile. În câteva cazuri, clienții au fost tipi de treabă și chiar m-am conectat cu ei. Deja le știam zilele de naștere și multe informații despre ei – era o relație sinceră. Dar tot mă plătesc. Și nu pot depăși granița asta. Pentru că după ce te împrietenești cu ei, n-o să te mai sune pe bani.

Familia ta știe că faci asta?

Da. Nu vor să știe detalii. Se bucură că mă descurc în viață. Dar sunt un fel de oaie neagră a familiei.

Ultima întrebare: oamenii te sună de pe mobil sau de pe telefoane fixe?

Amândouă. Dar cei mai mulți mă sună de pe telefonul mașinii. Vă rog pe toți să nu faceți asta în timp ce conduceți. Nu vă masturbați în mașină. Trageți pe dreapta înainte să sunați.

Traducere: Oana Maria Zaharia

