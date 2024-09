Cum e când te-nșală partenerul cu cineva cunoscut

Ilustrație de Sophie Castle

Cei mai mulți dintre noi sunt înșelați la un moment dat pe parcursul vieților noastre triste și lipsite de sens. Un studiu nou, publicat pe 2 august constată că avem mult prea multă încredere în partenerii noștri și că, inevitabil, cel mai probabil o să ne înșele. Monogamia e un stil de viață pe cale de dispariție – dacă n-o fi murit deja. Fie că dai crezare studiilor care arată că 60% dintre bărbați și 45% dintre femei au înșelat pe parcursul căsniciilor lor – sau doar îți amintești cum prima ta dragoste din liceu s-a bulănit cu o variantă mai sexy și cool de-a ta pe la vreun festival – e aproape garantat că, la un moment dat, o să simți înțepătura infidelității.

Dar ce faci dacă te-nșală partenerul cu cineva cunoscut? Cu cel mai bun prieten? Cu dușmanul de moarte? Cu maică-ta? Ce simți când nici nu trebuie să-i urmărești obsesiv și masochist pe Facebook, pentru că deja știi exact cum arată cealaltă persoană? Am vorbit cu câțiva oameni care nu doar c-au fost înlocuiți cu cruzime cu altă persoană, dar au mai avut și nenorocul de a cunoaște obiectul indiscrețiilor partenerului.

SARAH

VICE: Ce s-a întâmplat?

Sarah: Eram cu prietenul meu de vreo trei ani, când ne-am hotărât să luăm o pauză. Încă locuiam împreună și mă culcam cu el, când am aflat că avea o relație pe ascuns cu prietena mea cea mai bună.

Ai bănuit ceva?

Am crezut că are o relație super apropiată cu prietena mea ce mai bună, dar, cum faci cu majoritatea primelor iubiri, aveam încredere oarbă în el și nu puneam întrebări și am crezut că o să fie întotdeauna fidel. Iar ea era prietena mea cea mai bună, în ea aveam completă încredere.

Cum ai aflat?

Eram cu mai mulți prieteni la clătitărie, la șase dimineața, după o noapte pe pastile, în oraș, când un prieten comun a scos porumbelul, așa, la gaufre cu sirop. Eram toți beți morți și începea perioada de down, la micul dejun, când tipul s-a uitat la mine și mi-a zis: „Tu știi că Tory se culcă cu Damo?” Toată lumea de la masă a amuțit, iar eu am izbucnit în râs, fiindcă am crezut că e o glumă. Apoi m-am uitat la fețele tuturor de la masă și, când le-am văzut reacțiile, mi-am dat seama că știu, iar apoi mi-a picat fisa. Am simțit că rămân fără aer în plămâni. Zece ani mai târziu, încă mai țin minte perfect momentul: cu ce eram îmbrăcată, cât de uluită m-am simțit, cât de frig era afară, în drum spre casă.

Deci s-a întâmplat de mai multe ori?

Da, am aflat că jegoșii se vedeau de luni de zile. Și-o și trăseseră la mine în pat, la mine acasă, în timp ce eu dormeam în aceeași cameră. „Prietena mea cea mai bună” nici n-a avut bunul simț să țină secret – le spusese, practic, cam tuturor prietenilor mei că e îndrăgostită nebunește de el, așa că toată lumea știa ce se-ntâmplă, în afară de mine.

Ce s-a întâmplat când i-ai confruntat?

El a zis că-i pare rău și că a fost o greșeală, că era confuz și nu știa ce să facă. Ea mi-a trimis un SMS, la care n-am răspuns niciodată – nici nu-mi mai aduc aminte ce zicea.

Care-au fost urmările?

Am fost complet distrusă. Aveam încredere necondiționată în amândoi și îmi erau și cei mai apropiați oameni din lume. La cine să te duci când se duce totul dracului și e din cauza oamenilor care-ar fi trebuit să te susțină? Și a fost și complet umilitor, pentru că știau toți prietenii noștri și mi-a fost greu să accept că niciunul nu mi-a zis.

Acum ce simți pentru ei? V-ați mai împăcat vreodată?

N-am absolut nimic să le zic niciunuia dintre ei. Știu că el s-a însurat și are și copii; de fapt, l-am și văzut la un supermarket acum câteva luni și mi-am tras gluga pe cap și m-am prefăcut că mă uit la brânză feta, până s-a cărat.

JAKE

VICE: Jake, ia zi. Care-i povestea ta tristă?

Jake: Deci, ea era prima mea prietenă și ne vedeam de vreun an. Amândoi aveam 14 ani, mergem pe 15. M-am hotărât să dau o mică petrecere pentru ziua mea, de 15 ani, și-am ajuns să pun un cort în curte, în care să ne îmbătăm. S-a făcut târziu, eu am intrat înapoi în casă, în timp ce ea a rămas în cort, cu alt tip din cercul nostru comun de prieteni.

Și ai intrat peste ei?

Nu, mi-a zis mai târziu prietena ei cea mai bună. Apoi, peste câteva zile, mi-a zis și ea. Am fost atât de șocat: era o persoană drăguță, politicoasă și chiar un pic introvertită și n-avea absolut deloc vibe-ul ăla, de om care înșală. Bănuiesc că nu prea ai cum să-ți dai seama niciodată, nu?

Deci n-ai bănuit niciodată nimic legat de tipul ăla?

Eram un puști naiv și tocilar de 15 ani, care avea noroc să aibă prietenă, iar tipul celălalt nu arăta cine-știe-ce. În plus, era plictisitor ca curu’.

Ai confruntat-o vreodată?

Nici nu cred c-am confruntat-o vreodată în față – cred că s-a întâmplat totul pe Myspace, pentru că amândoi eram dependenți de tehnologiile noi și și pentru că eu eram super down și n-am vrut s-o văd la față. Cam cum fac când am probleme și-n 2016. Îmi aduc aminte că am primit un mesaj super lung și complicat de „îmi pare rău” și dup-aia eu m-am dat la fund. M-am simțit cam de căcat, dar alte repercusiuni n-au prea fost – dup-aia pur și simplu i-am dat cu jet.

KIERAN

VICE: Cine ți-a frânt inima?

Kieran: Mă vedeam cu tipa asta, Lucy, iar pe cel mai bun prieten al ei îl chema Andy. Și-o mai trăsese cu el mai demult și cred că, la un moment dat, ăsta i-a declarat c-o iubește, dar ea nu avea aceleași sentimente și voia să scape de drame. Asta a fost înainte să ne combinăm noi. Pe tot parcursul relației noastre au existat zvonuri despre ea și Andy și, după ce ne-am despărțit, s-a dovedit că erau adevărate. Mai fusese și cu alți tipi. De fapt, ultima dată când am văzut-o și când, tehnic vorbind, noi încă eram împreună, am prins-o că se lingea cu altcineva. Și acum vine partea mișto: relația de după, pe care-am avut-o la scurt timp după ce m-am despărțit de tipa asta, s-a terminat când mi-am văzut noua prietenă lingându-se cu același Andy, în același club unde se terminase și drama cu Lucy. După cum îți poți închipui, nu-s cel mai mare fan al tipului ăstuia.

Ce de căcat. Ce părere aveai despre Andy, înainte să afli că i-o trage lu’ gagică-ta?

Când încă eram la început cu Lucy, abia ne combinam, mai vorbea cu mine când se-mbăta într-un fel destul de furios și de sus și în general ostil despre Lucy, pentru cum se „jucase cu sentimentele lui”, se pare, și cum „n-are niciun pic de respect față de sentimentele altora, în goana ei de a obține ceea ce vrea”. Eram din același oraș, dar, pe bune, el era prietenul ei. Nu l-am plăcut niciodată, din motive evidente.

Și deci Lucy și Andy au rămas împreună?

Faza aia cu Andy a fost o chestie izolată, cred, dar aveam să aflu, după ce ne-am despărțit, că mai fuseseră și alți câțiva tipi, vreo patru, care fuseseră cu Lucy în timpul relației noastre de un an jumate.

Ce s-a întâmplat când ai confruntat-o?

Știa că circulau zvonuri că se bulăniseră. Inițial, a încercat să zică că nu s-a întâmplat nimic. Mi-a propus să ieșim să mâncăm și când am ieșit a dat vina pe prietenii lui Andy, care bagă strâmbe ca să ne despartă. Mi-a redirecționat furia pe ei. Cred că în perioada aia pur și simplu m-am simțit blanc. Am trecut în cap prin toate scenariile posibile despre cum, unde și ce s-ar fi putut întâmpla. A fost tortură psihică.

Și dup-aia ce s-a întâmplat?

De fapt, am rămas împreună până când a trebuit să plecăm la facultate. Ne duceam în părți diferite ale țării și cred că, în sfârșit, încrederea mea în ea începuse să se destrame. În ultima noapte pe care o mai aveam împreună, am văzut-o că se linge cu altcineva în club.

Ce i-ai spune dacă te-ar suna acum?

Înțeleg că acum e măritată. Nu ținem legătura. Nu-mi doresc s-o mai văd vreodată.

KELSI

VICE: Cine te-a înșelat?

Kelsi: Eram în primul an de facultate și speram să am o vară „pe curvăsăreală” – mi-o trăsesem cu foarte puțini oameni și nu mă pricep la relații fără obligații. Cred că pentru că sunt rac. El avea 21 de ani și era student la medicină, avea ochii de culori diferite și am început să mă văd cu el fix în același timp în care ieșea dintr-o relație de trei ani cu… să-i zicem Fata Zero. În scurt timp a devenit o relație „închisă”, dar mereu am simțit că dacă ajung să-mi spun prietena lui, o să se ducă totul dracu’.

A existat vreun semn de la început că era un jegos care înșală sau a fost o surpriză totală?

Am avut niște bănuieli în ce-l privește, pentru că relația lui de trei ani nu s-a terminat în termeni buni și existase niște infidelitate la mijloc. Dar e dubios la facultate și monogamia poate să fie dubioasă, așa că, na, știi ce zic? În plus, eram împreună 24 din 24 – efectiv nu părea să nu fie fix sub ochii mei un timp suficient de lung cât să aibă șansa să mă-nșele.

Ce părere aveai despre „cealaltă femeie” înainte să afli că te-a înșelat cu ea?

O știam de prin campus și de la cursuri – să-i zicem Fata A. Suntem prietene în rețelele de socializare și ne salutam din mers, dând din cap. Era genul ăla de tipă care se implică în absolut toate activitățile extra-curriculare, inclusiv consiliul studenților, în care era și el. Dar, în general, mi s-a părut că era OK, chiar dacă era un pic enervantă.

Citește și Oamenii mi-au explicat motivele pentru care și-au înșelat partenerii

Cum ai aflat?

De câteva săptămâni, tipul era cam distant. Ne petreceam absolut fiecare zi împreună și uneori dormeam eu la el. Într-o seară, eram la ora la care trebuia să ne hotărâm, jenant și fără cuvinte, dacă dorm la el, când el îmi zice că se duce la un concert. Tipul nu face altceva decât să se joace pe Xbox și să bea cu același căcănar de student la medicină care se combinase cu colega mea de cameră, deci nu-i stătea în fire. Îi tot suna telefonul. A răspuns și-a fost super vag, n-a pronunțat niciun nume și niciun loc. Apoi mi-a zis că iese cu Fata A. I s-a schimbat complet comportamentul și pur și simplu am simțit. Am simțit pur și simplu în stomac. L-am întrebat: „Ți-ai tras-o cu ea?”, și el mi-a zis că da. Am stat acolo câteva secunde, cu privirea fixă pe mâini. Urăsc din suflet să plâng de față cu alții, așa că pur și simplu am tăcut 30 de secunde. I-am urlat niște chestii super jignitoare, inclusiv i-am spus că e narcisist, i-am spus că îi place să-și plângă de milă. M-am dus acasă, am fumat câteva țigări și am stalk-uit-o pe Fata A pe Twitter. Ultimul ei tweet era ceva de genul: „wow dorm la mine în pat înainte de trei dimineața pentru prima oară după câteva zile” și-apoi niște versuri de la Maroon 5 – care mi s-au părut că și confirmă relația și că arată că e fix opusul meu. Peste o oră, tipul a venit la mine la ușă și a sunat-o pe Fata A să-i spună că nu mai merge cu ea la concert și că nu vrea să fie cu ea și că n-o să se mai întâmple nimic între ei.

Cât timp se văzuse cu ea fără să știi tu?

Vreo două săptămâni – a fost super-umilitor.

Care a fost urmarea?

Mamă, a fost un haos total. Fata A mi-a făcut o poză la o petrecere când flirtam cu alt tip și i-a trimis-o lui, pe genul: „Uite ce fericită e ea fără tine, poate încă ar trebui să ne mai vedem”, un căcat din ăsta. Vreo lună n-am vorbit cu el, dar când am reînceput să vorbesc cu el, începuse să se vadă cu altcineva (Fata B). Dar s-a despărțit de ea și mi-a zis că vrea să mai încercăm o dată. Apoi a plecat într-o croazieră și a început să se vadă cu cineva din celălalt capăt al țării (Fata C). Acum s-a împăcat cu Fata B și probabil încă îi face viața un chin.

Mai ții legătura cu vreuna dintre părțile implicate?

Păi, de fapt, de-atunci am reușit să mă împrietenesc cu două dintre fostele lui, Fata Zero și Fata A și sper să-și vină în fire și Fata B în curând și să-i dea jegosului papucii. De-atunci, fostul mi-a dat de câteva ori follow și unfollow pe Twitter. Nu i-am mai citit tweet-urile de luni de zile, deci, de obicei, ăsta-i semn bun că mi s-a vindecat inima.

Traducere: Ioana Pelehatăi

