Cum e să fii într-o relație cu o persoană care câștigă mai mult decât tine

Există un avantaj tacit când ambii parteneri dintr-un cuplu sunt la fel de faliți. Eu am fost crescut de ai mei cu ideea că orice discuție despre bani e „de prost gust”, așa că probabil c-am avut noroc că toți foștii mei parteneri au fost genul care-ar bea mai degrabă zece pahare într-o marți seară decât să cumpere de mâncare. N-a trebuit niciodată să vorbim despre asta. Numai că nu e cazul, penntru multe cupluri.

Se estimează că două din trei cupluri canadiene suferă de un fel sau altul de diferență de venit, conform unui studiu din 2015 – nu-i mare surpriză când te gândești că, în medie, femeile câștigă în continuare doar 83% din cât câștigă, în medie, un bărbat și se estimează că doar 24% dintre femeile măritate câștigă mai bine decât soții lor. (Cifra asta era de numai 7% în 1970, deci bănuiesc că e ceva progres?) În plus, pe lângă diferența de venit între genuri, diferența rasială de venituri continuă să domine America de Nord, iar în 2016 s-a ajuns la un consens conform căruia membrii vizibili ai oricărei minorități, născuți în Canada și cu studii superioare, câștigă, în medie 87,4 cenți la fiecare dolar pe care-l câștigă colegii lor albi.

Toate astea înseamnă că mai bine de o jumătate dintre cuplurile din America de Nord se confruntă cu o diferență de venituri între parteneri și trebuie să țină cont de problemele provocate de discrepanțele de venituri în relațiile lor. Deci, cum e când o persoană câștigă de câteva ori mai bine decât cealaltă? Ce se-ntâmplă când cineva chiar vrea să cumpere de mâncare? Indiferent dacă diferența de venituri e ceva ce alegi să recunoști, să ignori sau să transformi într-un joculeț sexual de-un oarecare fel, majoritatea cuplurilor trebuie să e descurce cumva cu chestia asta. Așa că am abordat patru cupluri cu diferențe substanțiale de venituri, ca să aflu ce strategii folosesc ca să mențină pacea și să nu se certe pe mărunțiș.

A, și, ca să știi, dacă ți se pare că a ruga cupluri să vorbească la telefon despre bani cu un străin nu e incredibil de jenant, te-nșeli.

Lucy, 38 de ani, și Shiva, 29

VICE: Salutare, doamnelor, puteți să-mi descrieți un pic situația voastră?

Luce: Eu sunt instructoare de yoga freelance, iar Shiva lucrează pentru o companie mare de tehnologie.

Shiva: E o paritate de 70:30 între veniturile noastre.

Vă vine ușor să vorbiți despre bani?

Luce: Shivs n-avea niciun ban când ne-am cunoscut, pentru că era studentă, așa că am vorbit imediat despre asta. Am înțeles, ea era studentă, eu aveam un job, era în regulă și mi-a plăcut să am grijă de ea.

Shiva: Cred că atunci când te vezi cu o studentă e o chestie tacit acceptată. La prima noastră întâlnire mâncam tăieței ramen la pachet, așa e-n viață.

Luce: Dar faptul că n-aveai bani tot nu-ți dă nicio scuză pentru că-i mâncai uscați.

Acum că diferența s-a inversat, s-a schimbat mult situația?

Luce: Sincer, îmi era mult mai comodă situația când Shivs n-avea bani. Acum, cred că salariul ei mă face pur și simplu să mă simt inferioară, ca și cum n-am fi partenere la fel de egale. Pe mine nu m-au motivat niciodată bani, gen, dăă, sunt instructoare de yoga, dar când văd ce-aduce Shivs acasă în perioada asta, mă simt minusculă. În plus, acum mă gândesc mult mai mult la bani, ceea ce mă enervează; banii sunt Satana, frate.

Shiva: Luce a preluat întotdeauna mai degrabă rolul persoanei care are grijă, e foarte mămoasă. Cred că acum că am o poziție financiară în care eu ar trebui să am grijă de tine s-ar putea să te facă să te simți incomod, nu crezi?

Luce: Da, cred că ai dreptate.

Găsiți că diferența de venituri v-a afectat rolurile în relație?

Shiva: Afectează percepția oamenilor asupra relației noastre, dar pe noi nu ne afectează prea mult. Oamenii sunt confuzi și au impresia că într-o relație de lesbiene trebuie să existe un bărbat și o femeie, ceea ce, pentru noi, e amuzant. Acum că am un salariu bun, oamenii mă văd mai degrabă pe mine ca „tip”, pentru că am o situație financiară care-mi permite să ne susținem pe amândouă. Dar dacă mergem pe percepția arhaică care zice că rolul „bărbatului” e să aibă grijă de partener, chiar dacă e o prostie, atunci Luce se potrivește mult mai firesc în rolul ăla decât mine.

Luce: Dap, eu sunt „gagiul” fără bani din relația asta – ce tipă norocoasă ești.

Vi se pare că trebuie să vorbiți mai des despre bani decât alte cupluri din cauza asta?

Shiva: Ne certăm mai des despre bani decât alte cupluri, cu siguranță. E pur și simplu un punct de tensiune pentru amândouă.

Luce: Cred că toate cuplurile au mereu chestia lor pe care se ciondănesc. Eu aș zice că ne certăm pe o temă cumva legată de bani săptămânal.

Care sunt câteva dintre motivele de ceartă?

Shiva: În principal, ce putem și ce nu putem să facem. Eu vreau să ieșim și să sărbătorim și să mergem la cină și în vacanțe mișto, dar Luce e foarte încăpățânată când vine vorba de ce-și permite și nu-i place s-o tratez eu, chiar dacă mie mi-ar plăcea enorm.

Luce: Urăsc ideea că acum mă simt ca o povară – ca și cum nu mai suntem compatibile financiar. Singurul mod în care putem să ieșim la cină mai des de o dată pe săptămână e dacă plătește Shiva pentru mine și urăsc chestia asta. Mă face să mă simt foarte inegală. Lucrez la nesiguranțele astea și, de curând, am început s-o las pe Shivs să mă scoată mai des în oraș, însă am început la In-N-Out Burger, totuși.

Ce sfaturi le-ați da cuplurilor care se confruntă cu o diferență de venituri?

Luce: Fiți sinceri, nu folosiți niciodată chestia asta ca să jigniți într-o ceartă. Doar fiți deschiși pe tema asta și conștienți că nu e vina partenerului.

Shiva: Da, sinceritatea e esențială. Stați un pic de vorbă înainte să devină o problemă; altfel, poți să stai să te macini și acea primă sticlă de șampanie scumpă pe care-ai cumpărat-o pe post de cadou frumos pentru iubita ta o să se transforme într-un scandal uriaș.

Luce: N-ai cum să vezi, dar ridică sprânceanele la mine; da, Shivs, știu că vorbești despre mine.

Daniella, 25 de ani, și Josh, 25 de ani

VICE: Hei, Daniella și Josh, hai să vorbim despre bani!

Daniella: Păi, eu câștig destul de bine și Josh câștigă mai puțini bani.

A adus probleme în relația voastră?

Josh e foarte generos și vrea să plătească o grămadă de chestii, dar când ne-am combinat, Josh era șomer și a fost destul de greu, pentru că n-avea bani să plătească chestii, deci cred c-am făcut mai puține lucruri și el se enerva pentru că nu putea să plătească.

Și, Josh, de când ai un job, s-au mai atenuat problemele astea?

Josh: Tot câștig mult mai puțin decât Daniella, deci diferența de venituri e tot acolo. M-am enervat de curând când a făcut mare caz că m-au promovat, pentru că ea tot câștigă cu 10 000 mai mult decât mine după mărire. Mi s-a părut că m-a cam luat de sus, pentru că știu cât câștigă ea și nici nu eram foarte fericit cu mărirea aia minusculă.

Deci faptul că Daniella câștigă mai mult scoate la iveală niște nesiguranțe?

Josh: Nu cred că e important că ea câștigă mai mult, pentru că știu că e mai calificată și probabil mai bună decât mine – nu asta e problema. Nu mă deranjează cât câștigă ea, mă deranjează cât câștig eu. Dacă aș fi câștigat un salariu cu care să fiu fericit, n-ar mai fi nicio problemă. N-are nimic de a face cu Daniella și ea știe asta.

Diferența de venit are vreun impact asupra rolurilor voastre în relație?

Daniella: Sincer, nu e o problemă. Cred c-ar fi altfel dacă am avea copii, pentru că de asta ar depinde cine muncește și cine are grijă de ei.

Josh: I-am zis de câteva ori că știu c-o să câștige întotdeauna mai bine decât mine și nu mă deranjează. Sunt mândru de ea pentru chestia asta. Știu c-aș fi fericit să fiu tată casnic.

Prietenii voștri sunt conștienți de situație?

Daniella: Prietenii mei știu că eu câștig destul de bine și lui Josh nu-i pasă. Nu-i un secret și nu-i e rușine pe tema asta. Dacă Josh ar câștiga mai bine decât mine, probabil că n-am vorbi despre asta, totuși, chestie care mă enervează.

Ce sfaturi aveți pentru cuplurile cu diferențe de venit?

Trebuie să fiți confortabil și deloc misogini și să nu aveți vreo așteptare că cineva trebuie să câștige mai bine decât celălalt. Mai cred și că e important să fii sincer despre cât câștigi.

Ross, 32 de ani, și Troy, 37 de ani

VICE: Hei, băieți, puteți să ne explicați un pic situația voastră?

Troy: Păi, lucram amândoi la aceeași companie, până când pe mine m-au dat afară anul trecut. Deci acum sunt – cum zice lumea?

Ross: Liber de contract?

Troy: Liber, da.

Bănuiesc că situația nu are un potențial prea eliberator pentru relația voastră, nu?

Troy: Da! Eram doi tipi care câștigau mult împreună. Sincer, nu ne limitam; petreceam când voiam să petrecem și mâncam oriunde voiam să mâncăm. Mergeam în concediu, făceam de toate. Nu ne gândeam la asta. Dacă voiam acea a doua margarita—

Ross: Sau a șasea.

Troy: Exact, dacă voiam acea a șasea margarita, o luam fără să ne gândim prea mult. Cred că s-a dus mult din spontaneitatea din relația noastră, acum că nu mai câștig ca înainte, care e partea cea mai nașpa.

Vi se pare că trebuie să vorbiți mai mult despre bani decât alte cupluri acum?

Troy: Păi, în esență, toți banii pe care-i cheltuiesc acum sunt ai lui Ross, deci trebuie să vorbim.

Ross: Sunt tăticul lui bogat acum.

Troy: Este, dar e trist, nu sexy.

E ceva ce știu prietenii voștri?

Ross: Da, știu toți cât de greu ne-a fost, mai ales că Troy încă își caută de lucru.

Troy: Și când ieșim facem și mare caz de faza cu „tăticul”. „Îmi plătești tu, tati?”

Ross: Lumea se super enervează.

Troy: Chiar se simt foarte jenați – dar e mecanismul prin care facem noi față!

„Tăticul bogat” a fost vreodată înainte rolul lui Ross?

Troy: Nu prea. Îmi plăcea când avea grijă de mine, e drept, dar niciodată la modul financiar. Acum a devenit o chestie mai mult legată de bani și încep să mă simt ca o casnică întreținută din anii 50.

Ross: Te și porți altfel, adică văd că-mi ceri mult mai des permisiunea să faci chestii sau să rezervi lucruri, în contextul în care înainte, nu făceai asta – pur și simplu cumpărai.

Troy: Păi, da, iubitule, când cumpăr biletele cu banii tăi, trebuie să întreb. Faptul că Ross face bani, iar eu nu, mă face să fiu foarte precaut pe tema a cât pot să iau, când nu dau nimic înapoi. Nu vreau să fiu trântor în propria mea relație.

Ross: În mod normal ești foarte darnic.

Troy: Știi că sunt!

Cum e cu zilele de naștere?

Troy: Acum câteva luni a fost ziua lui Ross. Din fericire, făcusem rezervări pentru o excursie în Mexic înainte să rămân fără job și era totul plătit. Dar a trebuit, totuși, să plătească el masa de ziua lui.

Ross: Nu mi-a păsat, cred că ți-a păsat ție mai mult.

Troy: Am plâns. [râde]

Cum vă asigurați că nu vă certați pe tema asta?

Troy: Am păstrat tonul vesel pe subiectul ăsta; în relația asta nu e loc de sentimente urâte, precum resentimentele, așa că vorbim despre probleme de genul ăsta instant.

Ross: Mai cred și că a ajutat toată chestia cu jocul de-a tăticul înstărit.

Troy: Dap, clar a mai îndulcit un an de tot căcatul.

Orla, 28 de ani, și Theo, 31 de ani

VICE: Puteți să-mi explicați un pic situația voastră?

Orla: Păi, ne-am combinat acum șase luni.

Și cum e cu situația financiară?

Orla: A! La mine e ok, Theo stă un pic mai bine.

Theo: Eu fac cam 160 000 de dolari pe an.

Orla: Fuck, nu știam că e atât de mult!

Ups, deci banii nu sunt un subiect pe care să-l fi atins încă?

Orla: Păi, ba da, cumva. Știam că Theo câștigă mult, dar nu știam suma exactă.

Theo: Evident că nu i-am spus: „Apropo, atât câștig pe an”, dar știe că sunt bancher de investiții și întotdeauna vin la întâlnirile noastre îmbrăcat în costume scumpe, deci am vorbit un pic despre asta.

Diferența asta de venit se simte?

Orla: Am simțit-o prima dată, când Theo era mereu, gen, hai la locul ăla sau la locul celălalt. Menționa chestii super luxoase și eu mă gândeam: Pula mea, cine mă crede? Așa că, la început mi-a fost un pic jenă și m-am gândit că dacă sugerez locuri mai puțin luxoase o să mă judece.

Theo: Eu, sincer, nu observ, dar am grijă să aleg locuri mai puțin extravagante acum, pentru că mereu împărțim nota.

Împărțiți nota – a cui a fost ideea asta?

Orla: Eu întotdeauna împart nota, mi se pare ciudat să nu. Nu m-am aflat niciodată până acum în situația în care persoana cu care mă văd să câștige, gen… de patru ori mai mult decât mine. Fuck, scuze, tocmai am calculat – e mult! Deci, da, niciodată n-am făcut altfel, dar, pe de altă parte, oamenii cu care am mai fost înainte aveau niște salarii de mizerie la fel ca mine, deci asta făceam.

Theo: Nu mă deranjează să împărțim; nu e ceva ce să mă jignească. În trecut, am avut iubite cărora le plăcea să le tratez și iubite cărora nu le plăcea. Știu niște tipi care insistă să plătească, ca și cum ar fi dreptul lor personal. Eu cred că e o alegere și e cum vă e comod amândurora. De la prima întâlnire, Orla nu m-a lăsat niciodată să plătesc.

Nici măcar la o zi de naștere?

Încă n-am avut așa ceva, deci nu știu.

Spuneți-mi câteva chestii afectate de diferența de venit?

Orla: În primul rând, ce facem la întâlniri. Încă nu suntem de mult timp împreună, deci ieșim mult și cred că mergem la locuri mult mai jegoase acum, din cauza mea. Mai puține terase pe acoperiș și mai multe crâșme în estul jegos al Londrei.

Theo: Nu-s deloc jegoase! Îmi place să ies din zona financiară și să văd locuri noi. Ambele fostele mele prietene lucrau tot în zona financiară, deci acum e un pic diferit.

Diferența de venit vă afectează în vreun fel rolurile în relație?

Orla: Nu cred. Cred că e posibil să se întâmple pe viitor, dar niciunul dintre noi nu se gândește prea mult la asta.

Ce sfaturi aveți pentru alte cupluri cu diferențe de venit?

Orla: Doar să fie sinceri. Dacă aș fi fost de acord cu toate locurile scumpe pe care le sugera Theo când am început să ne vedem, aș fi fost complet falită, deci a trebuit să zic: „uite ce e, nu-mi permit” și a fost ok!

Theo: Dap, asigurați-vă că nu devine ceva ce vă e amândurora incomod să discutați. Cred că oamenii devin atât de crispați când vorbesc despre bani, dar, sincer, e o chestie de pragmatism. Deci mențineți liniile de comunicare deschise. Nu mi-e dor de cinele alea de 600 de dolari. Pur și simplu mă bucur să-mi petrec timpul cu Orla.

Orla: 600 de dolari?! În pula mea, nu.

Articolul a apărut inițial pe VICE CA.