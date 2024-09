Tipa plătită să agațe online pentru bărbații bogați

Ăsta nu e Jim din Oklahoma. Fotografie via William Iven

Unele persoane chiar se pricep să combine tipe online. Scriu în mai multe conversații în același timp (stilul predator) și conving fete să iasă la întâlniri. Câteodată, mi se pare că ăsta o aptitudine de sociopat, dar poate e doar impresia mea, ca fată într-o relație mai veche decât Tinder.

Însă, nu m-am gândit niciodată că poți monetiza abilitatea asta, gen s-o treci pe CV și să primești un salariu pentru asta. Aparent, există companii cu departamente analitice și de contabilitate, care angajează scriitori să facă asta (tot mi se pare un job pentru un potențial sociopat). Am aflat despre asta de la Samantha, o studentă de 21 de ani, care a lucrat recent în domeniu. Ea m-a asigurat că poți să te îmbogățești dacă știi să flirtezi cu femei mai în vârstă decât maică-ta și poate fi un job decent. Am vorbit un pic cu ea să aflu care-i treaba cu noua industrie de dating.

Videos by VICE

Citește și: Cum să agăți pe Tinder în România

VICE: Cum ai intrat în domeniul ăsta?

Samantha: A fost mai complicat decât credeam să aplic pentru jobul ăsta. Am primit o serie destul de lungă de teste. Mai întâi m-au pus să obțin o întâlnire printr-un schimb ipotetic de mesaje. Într-unul din testele astea, a trebuit să analizez un interviu de două ore cu un tip și să construiesc un profil pe baza acestuia. Trebuia să scriu lucruri interesante și fermecătoare, dar destul de penibile. Plus, a trebuit să inventez niște replici de agățat tipe pe Tinder.

Ai folosit și replica: „În sfârșit, te-am găsit!”? Sam Biddle de la Gawker a testat asta în mod surprinzător.

Nu e rea [râde]. Ei trimit replicile de agățat la foarte multe femei, ca să le testeze. Sunt oameni care sunt plătiți doar ca să trimită mesaje pe site-urile de dating. Unele replici sunt simple, conversaționale, dar altele sunt destul de perverse și libidinoase. Jobul meu era să intervin în momentul în care femeia răspundea la mesaj.

Care e cea mai bună modalitate ca să obții întâlniri pentru tipii ăștia?

E un joc al probabilităților. Vorbești cu vreo 20 de femei în același timp, pentru fiecare client, poate chiar mai multe. Îți trebuie între cinci și opt mesaje pentru a obține un număr de telefon. Trebuie să construiești o conexiune ca să poți să inviți persoana la o întâlnire offline. S-au făcut multe cercetări pe tema asta, lucru care mă surprinde. Aveau sute de rapoarte cu diverse răspunsuri la mesajele trimise, multe dintre ele doar experimentale, ca să vadă ce prinde. Ei recomandă diverse metode de agățat în funcție de vârsta subiectului. De exemplu, umorul peiorativ merge la femeile mai tinere, dar cele mai în vârstă preferă un umor mai clasic sau complimente directe. Din ce am citit din ghidul lor, ei cred că femeile mai tinere sunt mai prostuțe.

Nasol. Aveai și alte colege care făceau asta?

Eram doar câteva femei. Ei preferă ca bărbații să scrie pentru bărbați, deoarece vocea ideală e una un pic dominantă. Trebuie să o arzi mai disprețuitor.

Adică să te porți urât cu femeile?

Într-un fel, da. Unele replici sugerate sunt de genul: „Și în cea mai nasoală poză a ta, tot ești drăguță.” O critică deghizată în compliment: „Cămașa asta te face mai puțin fadă” sau „Arăți destul de bine pentru o brunetă”. De asemenea, trebuie să te lauzi excesiv. De exemplu, dacă o femeie menționează că vrea să se ducă la plajă, tu spui ceva de genul: „A da, eu am o cabană în Bora Bora”. Sau „dețin o proprietate peste Ocean” [râde]. „E fantastic acolo, dacă îți place nisipul.”

Wow, sună super penal.

Ei preferă un limbaj care reflectă o anumită imagine a persoanei. Trainerii ne spuneau: nu trebuie doar să puneți o întrebare, trebuie să oferiți și variante. Cum ar fi: „Urmează să pleci într-o vacanță cu cea mai bună prietenă, o excursie gratuită oriunde în lume. Unde ai merge? a) o cabană în Alpi, unde să schiezi toată ziua și să bei ciocolată caldă; b) o casă pe plajă în Tahiti, unde singurul lucru de care ai nevoie este perechea preferată de șlapi.” Ăsta e un exemplu dintr-un scenariu pe care l-am primit de la ei. Cea mai amuzantă parte era să te prefaci că ești persoana asta fermecătoare.

Citește și: Cum e să fii octogenar pe Grindr

Păstrai legătura cu tipii pentru care făceai asta?

Nu și mi se pare mai ok. Managerul păstra legătura cu clienții și primea toate interviurile și pozele. Noi primeam transcrierea interviului, în care aceștia descriau toată viața până în punctul respectiv: unde locuiau, ce-au studiat, cu ce se ocupă, viața amoroasă, toate locurile în care au fost în vacanță și în care își doresc să ajungă, copii, idealuri și speranțe în viață. Mai tot. Chiar și locurile preferate pe care le frecventează în oraș. Primeai un rezumat cu toate lucrurile pe care aceștia ar fi vrut să le spună cuiva. Apoi, tipii mergeau la ședințe foto la un studio profesionist. Una dintre activitățile mele preferate la job era să evaluez pozele. Ei selectau cam 20, iar apoi noi le clasam.

Cum arătau tipii?

Majoritatea arătau ca niște oameni singuratici și timizi. Mulți dintre ei deja erau trecuți printr-un divorț și nu știau exact ce să facă cu ei. E o situație atât de disperată, penibilă și tragică. Era un tip care arăta ca un sportiv la pensie, a fost la o sesiune foto, îmbrăcat cu un tricou polo și pantaloni scurți, pe un teren în care avea un scaun în mijloc. El stătea în spatele scaunului, cu mâinile rezemate de spătar.

Gen, „ăsta ar putea fi scaunul pe care ți-l ofer”?

Cam da. Era un scaun care te invita să iei loc în mijlocul unui teren. Super dubios.

Tipii ăștia sunt mai bogați decât media de bărbați care agață online?

Eu așa cred, pentru că serviciile oferite erau destul de scumpe. Eu cred că publicul pe care se axează este alcătuit din bărbați bogați, mai în vârstă, care nu au timp să agațe online. Așa că angajează femei tinere să facă asta pentru ei. Dar mai dai și de unul care lucrează ca paznic la mall și tot ce vrea e să întâlnească o femeie care să fie la fel de pasionată ca el de anime.

Te-ai atașat vreodată de o femeie pe care o „curtai” online?

Pot să spun că am luat-o un pic mai personal cu femeile care erau mult mai mari decât mine. Erau momente când mă gândeam: „ea e divorțată, are doi copii, iar eu nu pot să îi scriu replicile astea ieftine”. Însă cel mai mult am investit în succesul personal. Chiar vrei să combini cât mai multe fete ca să-ți primești comisionul. Eu consider că unii dintre colegii mei se bucurau să găsească o pereche reușită pentru acești bărbați, dar mie nu prea îmi păsa. Am fost foarte detașată, iar pentru mine a fost un fel de divertisment. Consider că ideea de a face lipeala cuiva sună destul de libidinos: e nasol pentru cealaltă persoană, care crede că vorbește cu un potențial iubit sau soț, care online pare atât de fermecător, dar, de fapt e cu totul altă persoană, în alt oraș sau țară, sau de alt sex, care e plătită să facă asta. Simt ca și cum s-ar putea transforma într-un fel de comedie romantică new age.

Are potențialul de a ajunge scenariu de o comedie romantică. Un fel de You Got Mail actualizat, în care administratorul profilului se îndrăgostește de subiect.

Și apoi îi lasă mici indicii ca să afle adevărul.

Traducere: Diana Pintilie

Urmărește VICE pe Facebook:





Citește mai multe despre online dating:

Am folosit o aplicație de dating pentru bogătani ca să mă bucur de cât mai multe chestii scumpe gratis

Întâlnirile amoroase sunt din ce în ce mai nasoale

Întâmplări dubioase pe care le-am pățit cu aplicațiile de dating pentru gay