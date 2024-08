Cum e să fii sugar daddy sau sugar baby în România

Sugar dating-ul este un fenomen care a prins amploare de ceva vreme în România, în special prin site-ul sugardaters.ro. În teorie, e vorba de o relaţie între un partener matur şi stabil economic (Sugar Daddy sau Sugar Mama) şi un partener tânăr care este „mentorat” sau ajutat financiar (Sugar Baby sau Boy Toy) în schimbul atenţiei, companiei şi sexului. Din cauza naturii sale tranzacţionale, sugar dating-ul are un pic de stigmă, mai ales în România, unde este un concept nou. Ce-i drept, nici zecile de escorte de pe site-urile de profil nu ajută.



SugarDaters.ro este primul site din România care a introdus noţiunea de sugar dating, undeva prin 2015. Deşi are un design blocat la începutul anilor 2000, este foarte folosit de persoanele care caută astfel de relaţii. Doar în România există aproximativ 14 mii de utilizatori activi, adică în jur de 3% din totalul de 450 de mii din toată lumea. Poate părea un număr mic, însă, de obicei, interacţiunile se limitează la conversaţii scurte de 15-18 min/zi, apoi se mută pe WhatsApp sau alte canale de comunicare directă.

Foarte interesant este faptul că România este un mare consumator al vieţii luxoase şi se situează pe locul cinci în topul ţărilor cu cei mai mulţi utilizatori Premium, după Danemarca, Suedia, Norvegia şi Finlanda. Din câte am înţeles de la Margeting Managerul sugardaters.com, Alexandra Zanet, românii doresc din tot dinadinsul să iasă în evidenţă în pozele de profil:

„Dacă fetele din ţările nordice sunt machiate simplu, make-up subtil, îmbrăcate casual, părul în pony tail, româncele încarcă fotografii cu pantofi şi haine de brand, make-up efectuat minuţios, accesorii care să le scoată în evidenţă, iar bărbaţii îşi etalează poze cu maşini luxoase sau conturile bancare”.

Deşi imaginea poate părea un pic sumbră și kitschoasă, un sugar daddy român este, de obicei, un IT-ist sau antreprenor trecut de 35 de ani, cu un venit mediu de cinci mii de euro, iar o sugar babe o tipă de aproximativ 24 de ani, studentă sau angajată part-time.



Pentru a înțelege mai bine persoanele care utilizează site-ul, am luat legătura cu un sugar daddy şi o sugar babe, ambii cu ceva experienţă în astfel de relaţii. Apoi, pentru a vedea cum stau lucrurile și din perspectiva utilizatorului, mi-am făcut eu însumi profil pe site.

R, 39 ani, programator-antreprenor, Sugar Daddy

VICE: Ce te-a atras la ideea asta şi cum ai ajuns pe sugardaters.ro?

R: Acum doi-trei ani, ieşisem dintr-o încercare de relaţie şi pur şi simplu am luat-o de la zero cu toate varientele de dating. Sugar a generat mai multe întâlniri decât OkCupid sau Tinder. Nu pot spune că sunt neatrăgător, dar venitul îţi oferă un avantaj asupra altor platforme de dating. And the rest is history.

Cum se desfăşoară relaţia ta cu o Sugar Babe? Este exclusivă/„monogamă” sau este mai degrabă „no strings attached”?

Relaţiile variază enorm, sunt mult mai multe tipuri decât îţi poţi imagina la început. Sugar daddies și sugar babies au în comun un „openness to experience” mult peste medie (în sensul psihologic al cuvântului). Aşa că relaţii deschise sau poliamoroase sunt mult mai uşor de găsit, însă asta nu le exclude pe cele monogame.

Ce îţi doreşti de la o relaţie de genul ăsta?

Tind să evit relaţiile strict comerciale, cu toate că le-am încercat. Acestea ar fi cele care se numesc „pay per meet”. Experienţa e similară cu cea de date, doar că e de fiecare dată pe bani – începe aproape mereu în oraş si se termină în pat (aici s-ar încadra şi escortele de lux). Preţurile variază între șase sute şi opt sute de lei. Aş zice că reputaţia proastă pe care o dau sugar dating-ului este un pic exagerată, pentru că ele reprezintă cam maximum 20% din utilizatori. În rest, sunt deschis către toate posibilităţile, atâta timp cât totul e open şi relaxat, pentru că nu-mi place să formalizez conduita în relaţii.

Care este profilul fetelor pe care le întâlneşti prin platformă şi cât cheltui lunar?

În general tinere, rar sar de 30 de ani. Le-aș împărți în trei categorii pe tipele cu care mă întâlnesc: curioasele – tipe pe la 19-22 de ani, studente, care nu ştiu exact ce vor, iar relaţiile tind să fie normale, minus diferenţa de vârstă; pay-per-meet, de care am vorbit mai înainte, şi sugar babe-ul clasic care acceptă şi se bucură de un lifestyle plin de cadouri, alocaţii, experienţe noi. Nu caut neapărat sex, însă este un aspect foarte important. Cel mai mult am cheltuit cam o mie de euro pe lună cu o tipă căreia îi plăteam chirie şi avea un stil de viaţă mai extravagant. Am făcut-o mai mult pentru că aveam un flux mai mare de bani, dar acum nu cred să depăşesc cinci-șase sute de euro pe lună.

Ce îşi doreşte o sugar babe? Bani, călătorii, mentorat sau doar compania unui bărbat matur?

Cred că toate cele de mai sus, mai puţin călătoriile, care-s mai mult un mit al sugar dating-ului, pentru că necesită mult planning şi sincronizare. Dar aş zice că cele mai multe caută maturitate. Chestia asta n-a făcut click la mine până nu m-am pus în locul unei fete care vrea să găsească un partener matur şi interesant. Pur şi simplu n-are cum și unde. N-o să-l întâlnească nici în metrou, nici la facultate, nici în club. Aici, pe platforma asta, sunt şansele cele mai mari. Sunt şi dezavantaje, pentru că pot da de bărbaţi căsătoriţi sau care caută doar sex, dar fiind online, totul se poate filtra foarte uşor.



Care ar fi cea mai plăcută experienţă pe care ai avut-o cu o Sugar Babe, dar şi cea mai nasoală?

După câţiva ani, deja nu mai contează experienţele individuale. Este, nu atât un lifestyle, cât o unealtă. O variantă de online dating care pune în legătură diverse categorii. Cea mai ciudată sau amuzantă experienţă pe care am avut-o cu o sugar babe a fost când a venit la mine să mă ajute să văruiesc casa. Şi tipa chiar s-a descurcat bine. În rest, experienţa e destul de strâns legată de sex şi BDSM. Nu eram practicant, dar am fost plăcut surprins să văd câte tipe se excită atunci când le sugrumi un pic.

Ana, 27 ani, Marketing PR, Sugar Babe

VICE: Cum, când şi de ce ai început să fii sugar babe? Cum ai ajuns exact pe site-ul sugardaters.ro?

Ana: Primul sugar daddy l-am avut în anii de facultate, prin 2014. Am cunoscut atunci, prin intermediul jobului, un domn căsătorit care voia mai mult de la mine. Eu nu eram foarte încântată de idee, aşa că a început să-mi trimită cadouri pentru a mă convinge. El mi-a spus de sugar dating şi apoi am făcut un mic research pentru a înţelege fenomenul. Atunci am prins „gustul” de răsfăţ şi ulterior mi-am făcut profil şi pe sugardaters.ro, undeva în 2016.

Ce înţelegi tu prin relaţia sugar daddy – sugar babe? Te atrage mai mult partea materială sau dorinţa de a cunoaşte bărbaţi maturi?

Aici pot spune că este o fluctuaţie. La început preferam experiențele cu bărbaţi maturi, fiind tânără şi neexperimentată. Ulterior am avut o perioadă mai grea, când erau mai importanţi banii. După câţiva ani de experienţă, aş putea spune că relaţia SD-SB e o tranzacţie. Fiecare ia ce îşi doreşte, dar e important să existe și lucruri în comun. Din punctul meu de vedere, e bine să fie ceva pe termen lung, care include şi atracţie psihică, pentru că nu avem mereu chef de sex.

Deci preferi o relaţie care evoluează organic decât una pay per meet?

Da, cu toate că am întâlnit şi bărbaţi care s-au implicat prea mult. Mesaje încontinuu, apeluri, dulcegării, declaraţii – lucruri pe care nu mi le doream la momentul respectiv. După câteva săptămâni de conversaţie, am rămas cu buza umflată. Şi nu de la o şedinţă de botox, ci din cauza timpului investit şi lipsa recompensei.

E un „hobby” sau un „stil de viaţă”?

Pentru mine e un hobby. Acum mă întreţin singură, dar niciodată nu am depins de vreun bărbat. Îmi place să fiu răsfăţată cu surprize, cadouri. Și, din punct de vedere sexual, îmi place să îndeplinesc fanteziile erotice ale partenerului, iar asta mă ajută mult.

Ai o relaţie monogamă/exclusivă cu Sugar Daddy-ul sau pot fi mai mulţi simultan?

Nu cred în monogamie, deci nu s-ar potrivi aşa ceva la mine.

Care este profilul de sugar daddy pe care îl întâlneşti cel mai des pe platformă?

Majoritatea sunt bărbaţi din oraşele mari, cu vârste între 35 şi 45 de ani, căsătoriţi, din domeniul IT, antreprenori, vânzări etc.. Dar am întâlnit şi bărbaţi singuri – medici, avocaţi, iar în ultima perioadă au început să apară şi floricele de băieţaşi pe la vreo 23-25 ani, dar nu am intrat în conversaţie cu ei.

Care a fost cel mai extravagant cadou primit?

Acum un an, un iPhone, ultimul model de pe piaţă. L-a adus curierul direct la birou, deci imaginează-ţi faţa colegilor când am primit coletul. N-am vrut să-l primesc, am crezut că e o greşeală.

Îmi poţi descrie cum decurge o întâlnire normală cu un Sugar Daddy?

În mare parte se stabileşte dinainte ora, locul şi data. Ne vedem acolo, cel puţin o oră, povestim ce-am mai făcut, cum e viaţa noastră, eventual bem ceva, iar apoi, dacă vine natural, ne retragem în dormitor, pentru că, până la urmă, asta caută un SD de la o SB: sexul.

Care au fost cele mai ciudate sau cele mai mişto experienţe cu un sugar daddy?

La un moment dat, am ieşit la o întâlnire cu un tip care purta şapca trasă pe ochi şi mi s-a părut dubios. Era foarte blând şi simpatic, doar că avea un început de chelie şi îi era ruşine de asta. Cerinţe ciudate n-am avut, aş spune că cel mai haios moment a fost când primul date a avut loc la o nuntă. M-a invitat în oraş cu pretextul de cină elegantă şi m-a prezentat rudelor drept iubita lui. Nici numele de familie nu-l ştiam, dar m-am descurcat onorabil. Ceva foarte memorabil ar fi să am experienţe de super lux, îmbrăcată de SD în branduri mari, şampanie, plimbare pe iaht şi o noapte în jacuzzi.

Mi-am încercat norocul ca sugar daddy și am dat de escorte și studente

Cam așa arată o conversație pe site-ul ăsta. Screenshot-uri de autorul articolului

Cele două interviuri m-au făcut curios, mai ales despre partea cu pay per meet şi posibilele escorte care se ascund pe site, aşa că mi-am făcut şi eu un profil pe sugardates.ro.

Mi-am dat seama destul de repede de ce lumea confundă fenomenul ăsta cu prostituţia. Din start, prin simplul fapt că aveam profil de Sugar Dady, porneam cu un avantaj faţă de Tinder. Aici, dacă eşti SD, este foarte probabil să-ţi scrie tipele primele, lucru pe care nu prea-l vezi pe alte aplicații de dating.



În schimb, fetele care se bagă în seamă pe sugardaters.ro sunt de cele mai multe ori escorte de lux, ori, dacă eşti norocos, tipe care vor relaţii pay per meet. Interacţiunea mea a fost destul de stângace la început, pentru că habar n-aveam cum trebuie abordată conversaţia, dar imediat m-am trezit cu poze nud şi mesaje pe WhatsApp:

„Nu pot să ne întâlnim în oraş, am un prieten gelos. Dar pot veni eu la tine sau tu la mine. 150 euro/800 lei întâlnirea. Două-trei ore, depinde cum ne simţim”.

Cam aşa au decurs conversaţiile cu escortele, după lăbăreala standard de „bună, ce faci, sunt interesat de viaţa ta”. La pay per meet a fost mai multă poliloghie, dar finalitatea a fost tot pe acolo – „150 euro/800 lei, ne vedem în oraş, apoi putem merge la mine sau la tine”.



Majoritatea tipelor de pe site sunt tinere, cu o vârstă medie de 24 de ani, iar cele care-ţi apar mereu online, vorbesc, de obicei, cu mulţi bărbaţi concomitent, pentru a face rost de clienţi. Nu insinuez că toate ar fi escorte, dar majoritatea celor care-ţi sar în faţă pe site cam asta caută. Site-ul descurajează în mod explicit solicitarea şi oferirea de servicii sexuale şi, după cum spune marketing managerul, au o „echipă care verifică manual toate textele şi pozele, pentru a suspenda conturile care sugerează explicit că oferă sau solicită servicii sexuale. Ne pregătim să lansăm în curând o nouă versiune a site-ului, care ţine cont şi de feedback-ul primit de la utilizatori în această zonă”.

Am dat şi de câteva tipe curioase care nu ştiau exact cum stă treaba cu sugar dating-ul, dar voiau să experimenteze. În mare parte erau studente fără job şi-şi doreau un bărbat matur care să le înveţe lucruri şi să le plătească diverse – facultate sau ieşiri în oraş. Trebuia să ies cu o tipă care a lăsat la discreţia mea cum vor fi remunerate întâlnirile de pe parcurs, însă nu mă atrage deloc o persoană care n-are job şi caută o rezolvare rapidă prin ajutorul unui Sugar Daddy! Așa că n-am mai ieșit.

N-am mai mers, până la urmă. Nu-i de mine sportul ăsta. Screenshot-uri de autorul articolului

După o săptămână pe site şi vreo 30 de conversaţii deschise, pot spune că am avut mai mult succes decât pe Tinder, dar nu am găsit pe nimeni care să mă atragă. Sunt sigur că există şi sugar babes care reprezintă imaginea clasică din definiţie – au job stabil, plătit ok, o carieră şi caută doar un mic sprijin moral şi financiar, dar eu am dat doar de puştoaice. Puştoaice poţi combina şi dacă ajungi întâmplător în Kulturhaus sau vreo facultate. Și ieşi mult mai ieftin.



Editor: Răzvan Filip