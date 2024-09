​Cum e să iei droguri cu părinții

Ilustrații de Fernando Leon

Unii oameni sunt prieteni la cataramă cu părinții lor, iar alții nu-i suportă. Dar indiferent cât de apropiat ești de ai tăi, sunt câteva lucruri pe care mai degrabă nu le-ai face în preajma lor. De exemplu, să iei droguri. Și totuși, există tineri care n-au nicio problemă să tragă niște liniuțe sau să ia o boabă cu babacii. Oare cum o fi să iei droguri cu părinții? Am vorbit cu câteva persoane care fac asta ca să aflu.

Robin, 21 de ani, ia coca cu părinții

VICE: Ce și-au zis ai tăi despre droguri când erai mic?

Robin: Ai mei au fost întotdeauna relaxați. Tata și mama au fost dealeri. Mergeau des în legendarul club de noapte RoXY și au fost foarte deschiși în legătură cu trecutul lor și cu viața lor. Tata mi-a cerut să fiu complet sincer cu el, mai ales în ce privește drogurile. La început, când am încercat niște chestii, nu i-am zis, pentru că tot mi se părea dubios să vorbesc cu ei despre asta. Am luat prima boabă la șaișpe ani și bineînțeles că taică-miu s-a prins imediat, pentru că știe toate simptomele.

Cum a reacționat?

A fost supărat că nu i-am zis înainte, pentru că voia să se asigure că știu toate riscurile și că nu fac vreo prostie și iau un pill prost..

Și prima oară când ai luat droguri cu tatăl tău a fost planificat sau spontan?

Nu, n-a fost planificat în niciun caz. Pur și simplu s-a întâmplat. Când aveam vreo optsprezece ani, tata mi-a dat o punguță de coca înainte să pornesc spre un party de ziua de naștere a cuiva. Asta a dat tonul. Era în ajunul Crăciunului și prietenul la a cărui zi de naștere am fost a venit a doua zi pe la noi și am tras amândoi coca cu ai mei.

Cum a fost?

Super cool. Am avut niște super conversații despre lucruri de care nu puteam vorbi înainte. Am fost deschiși și intimi unii cu alții.

Cum ți se pare acum dacă te gândești la asta?

Tata a făcut-o ca să ne apropiem, să întărească legătura dintre tată și fiu. Nu știu cât de spontan a fost din perspectiva lui. A vrut să schimbe legătura emoțională dintre noi. Mi s-a părut tare să fac asta cu el, timp de un an sau doi. Acum nu cred că asta ar trebui să fie baza relației noastre.

Prietenii tăi ce cred despre faptul că te droghezi cu ai tăi?

Și prietenii mei au tras coca cu taică-miu și li se pare mișto că pot face asta cu părinții. Unora li se pare dubios. Na, îi înțeleg și pe ei.

S-a întâmplat vreodată ceva jenant?

Am fost odată pe la taică-miu împreună cu niște prieteni, după GayPride, și am luat coca cu el. Mi-a cam fost jenă cu el un pic, dar așa cum îi e jenă oricărui copil cu părinții lui în fața prietenilor.

De ce? Ce s-a întâmplat?

Le tot spunea prietenilor mei că sunt cool și tot exclama: „Uau, Robin, ce prieteni tari ai!”

Le-ai recomanda și altora să ia droguri cu părinții?

Da, de câteva ori. Dacă o faci prea des, devine ciudat. E mișto să depășești tabuul ăsta. E important să fii sincer cu părinții, n-ar trebui să ne cenzurăm poveștile ca să părem cuminți în fața părinților.

Timo, 28 de ani, a luat MDMA cu mama lui la un festival

VICE: Ce ți-au zis părinții despre droguri în copilărie?

Timo: Era un tabu mare chestia asta. Mi-au zis că drogurile sunt rele și creează dependență. Nu aveam o părere prea pozitivă despre persoanele care luau droguri. Îmi imaginam oameni căzuți în șanț cu seringa în venă.

Și totuși ai luat droguri.

Da, aveam cam 23 de ani și eram într-o relație nefericită. Prietenii m-au dus la un festival în Belgia și am încercat pentru prima oară ecstasy. Mi-a deschis total ochii, am fost copleșit de experiența respectivă. Nu mă mai simțisem așa până atunci și nici nu credeam că e posibil. A fost un nou început pentru mine – am realizat că tot ce știam despre droguri era greșit. Nu te transformau într-o persoană rea, ci, dimpotrivă, te făceau empatic, deschis și iubitor. Așa că am început să mă întreb cum or fi și alte droguri. Între timp le-am încercat pe toate.

Și cum ai ajuns să-i implici și pe părinți în treaba asta?

I-am zis mamei la trei luni după ce am luat pastila aia la festival. Eram foarte stresat pentru că nu știam cum o să reacționeze. I-am zis când eram cu ea la sală și a fost foarte curioasă și deschisă. I-am zis că a fost cea mai tare experiență pe care o avusesem vreodată. I-am prezentat totul așa de frumos încât, în scurt timp, mi-a zis că poate ar vrea și ea să încerce la un moment dat.

Și cum s-a întâmplat?

Am vrut mult să împărtășesc cu ea experiența și m-am gândit unde ar fi locul potrivit. Am hotărât că cel mai bine ar fi într-o zi de vară, în aer liber, unde să nu se simtă ca o persoană în vârstă. Am ales festivalul Dance Valley, unde nu s-a mirat nimeni că am venit cu maică-mea. Mai fusesem de vreo două ori și știam că pun muzică accesibilă, de obicei house foarte vesel, și că nu vin doar tineri.

Și apoi?

Mama avea 51 de ani pe atunci. I-am dat un sfert de pastilă de MD. Îl testasem înainte și i-am dat o cantitate potrivită pentur greutatea ei, ceea ce i s-a părut foarte important. N-am vrut să se simtă stresată, dar n-a mers așa de ușor precum credeam. Își simțea capul greu și nu era sigură de ce simte, așa că i-am mai dat un sfert. După asta totul a fost minunat: a început să danseze și să se simtă bine. Asta e chestia, că ea e un pic obsedată de control și am vrut să se relaxeze un pic.

Cum au reacționat oamenii din jur?

Prietenii mei i-au zis mamei că se bucură să o aibă printre ei. Dar au fost și oameni care s-au șocat că iau droguri cu maică-mea.

Cum s-a schimbat, după asta, relația cu mama ta?

A fost un pic riscant, pentru că s-au schimbat rolurile. Deodată, ea era copilul și eu eram cel responsabil. Dar mă bucur că a avut încredere în mine. Chestia asta ne-a întărit relația.

Ați mai făcut-o din nou?

Bineînțeles. După prima oară, a devenit tot mai curioasă, pentru că experiența ei n-a fost întru totul roz. Așa că am mers cu ea din nou la Dance Valley în anul următor și i-am dat direct o dozî mai mare și totul a fost minunat. A fost foarte fericită și am avut niște conversații foarte profunde. Mi-a zis că sunt un fiu grozav.

S-a întâmplat ceva jenant?

Nu. Din când în când, simțea nevoia să se așeze, dar atât. A fost drăguț. Ne mai îmbrățișam, ne așezam în iarbă și povesteam.

Le-ai recomanda și altora experiența asta?

E foarte mișto să ai o experiență intensă cu părinții, pe care s-o țineți minte toată viața. Sunt amintiri dragi pentru mine. E ca un cadou pentru toată familia. Iar maică-mea s-a transformat după asta, pur și simplu a devenit o persoană mai iubitoare și mai caldă.

Din cauza drogurilor?

Da, absolut. Mama era obișnuită cu petreceri la care toată lumea e beată și oamenii se enervează dacă te lovești de ei din greșeală. Dar aici, oamenii veneau la ea s-o îmbrățișeze și să-i spună lucruri frumoase – a fost o lume nouă pentru ea. Și a început să aprecieze muzica. Am fost șia la amsterdam Dance Event anul trecut. Și am luat 4fmp și 2cb împreună.

Fleur, 21 de ani, a luat 2cb cu tatăl ei după ce au pierdut ultimul tren spre casă

VICE: Ce ți-au zis părinții despre droguri în copilărie?

Fleur: Părinții mei au fost mereu deschiși cu orice, dar nu încurajau consumul de droguri. Mi-au dat niște pamflete informaționale pentru că s-au gândit că probabil o să încerc niște droguri la un moment dat. Uneori îmi spuneau că și ei au fost odată tineri, că nu sunt total naivi.

Ți-au povestit ce făceau în tinerețe?

Când am crescut mai mare, am început să deduc la ce se refereau, pentru că deja am încercat și eu una-alta. Uneori îmi ziceau chiar direct ce experiențe au avut.

Ai planificat prima oară când ai luat droguri cu ai tăi?

Nu, s-a întâmplat foarte spontan, fără să vorbim despre asta.

Cum s-a întâmplat?

Acum trei ani, când aveam optsprezece ani, eu și tata am ieșit la o bere în Amsterdam. Ne-am îmbătat așa de tare încât am pierdut ultimul tren spre casă și am rămas peste noapte la un prieten de-al lui taică-miu. Pe atunci, 2cb era un drog mai nou și prietenul tatălui meu ne-a povestit despre el. Inițial, am glumit că am vrea să încercăm. Atunci ne-a întrebat serios dacă vrem, pentru că avea pe-acasă. Am zis să încercăm, de ce nu?

Deci ați luat 2cb împreună. Cum a fost?

A fost super distractiv. Am avut conversații foarte mișto, am început să filozofăm despre tot felul de chestii. La un moment dat, am început să discutăm despre faianța de pe pereți, care ne părea mai mare decât era la început. Apoi au urmat tot felul de halucinații și nu mai știam ce e real și ce nu. Dar a fost tare să împărtășim experiența asta împreună.

Mama ta ce-a zis?

Cred că i s-a părut amuzant. Mai fumasem iarbă cu ei înainte, așa că nu a fost mare chestie.

Acum că te uiți în urmă, cum ți se pare experiența: amuzantă sau jenantă?

A fost o experiență super specială cu tata, pe care n-o s-o uităm niciodată.

Traducere: Oana Maria Zaharia

