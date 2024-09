Cum e să-ți închiriezi apartamentul prin Airbnb, în România

Airbnb e un site la modă printre turiștii de afară și începe să prindă și pe la noi. Funcționează ca orice sharing business: dacă mergi oriunde-n lume și vrei cazare direct de la proprietar, cauți pe site-ul ăsta și găsești. Nu-i doar pentru turiști, ci și pentru proprietarii care vor să-și închirieze în sistem hotelier apartamentele, cu totul sau doar o cameră.

Tot sistemul ăsta funcționează pe bază de review-uri. Atât gazda cât și turistul primesc o recenzie după fiecare tranzacție, așa că, cel puțin teoretic, știi cu cine ai de-a face înainte să alegi un apartament sau să accepți o rezervare. În România, e o chestie relativ nouă, iar majoritatea oamenilor care închiriază pe Airbnb fac asta de maxim un an.

Am vorbit cu câțiva dintre ei, ca să văd ce experiențe au avut în timpul ăsta și care-s avantajele și dezavantajele când te hotărăști să primești necunoscuți la tine-n casă.

(+) CÂȘTIGI MAI MULȚI BANI DECÂT DACĂ ÎNCHIRIEZI PE TERMEN LUNG

Fotografie de Tim Regan, via Flickr

Oamenii spun că cel mai important avantaj al închirierii „cu ziua” e ăla financiar. Dacă ai review-uri în regulă, atunci ai și clienți și poți să strângi, în lunile bune, mai mulți bani decât ai lua pe-o chirie pe termen lung. Și, chiar dacă interacționezi cu o gălăgie de oameni, măcar nu apuci să-i cunoști și să te deranjeze chițibușăriile pe care le au:

„Pentru mine e avantajos să închiriez pe termen scurt, că nu-mi bat capul prea mult cu oaspeții. Nu-mi place deloc să stea cineva la mine cu lunile. Am avut o chiriașă și-a mai locuit un tip vreo lună, dar prefer să-nchiriez pe termen scurt și să primesc bani mai des. Cei care au stat la mine au fost tineri, care călătoreau prin lume să vadă cât mai multe locuri. La plimbare, cum ar veni. Am avut un singur client care a venit cu afaceri.” (Mihai George, București)

Unii își închiriază chiar apartamentul în care locuiesc. Ca Raluca, din București, care pleacă în weekenduri de acasă, iar în timpul ăsta cineva stă în casa lor, pe bani. Chestia asta pare ideală: te plimbi prin alte locuri, te distrezi și nu cheltuiești, practic, niciun ban:

„Noi locuim chiar în casa pe care o închiriem, deci e avantajos că mai facem niște bani. Pe deasupra, majoritatea celor care vin rezervă apartamentul în weekenduri, iar noi, de obicei, suntem plecați atunci. Se potrivește de minune. Când avem rezervări în timpul săptămânii, mergem să stăm la părinții mei, care cu ocazia asta se bucură că ne mai văd. E mișto și că noi nu prea avem de-a face cu clienții. Suntem destul de des plecați, iar o vecină de treabă ne ajută cu cheile, când vin sau pleacă invitații.”

(-) N-AI UN VENIT CONSTANT ȘI TREBUIE MEREU SĂ BAGI BANI CA SĂ REPARI CHESTII

Fotografie de Sarah, via Flickr

Numai că, unele perioade sunt moarte și n-ai cereri și nici clienți. Cumva, treaba asta e mai degrabă sezonieră. Merge bine vara sau în perioadele de concedii, dar e posibil ca toamna sau iarna să dai refresh pe site din cinci în cinci minute, în speranța că cineva a făcut o rezervare, după care să te oftici că n-ai închiriat pe termen lung.

„Principalul dezavantaj este că n-ai un venit constant. Altfel, noi avem un apartament de trei camere, care se potrivește pentru orice, așa că avem clienți de toate felurile. Familii cu trei copii mici, bătrâni care călătoreau în jurul lumii, găști de prieteni, persoane care se plimbau singure prin Europa, chiar și oameni care vin la conferințe sau în călătorii de afaceri” (Raluca, București)

Pe deasupra, trebuie să cumperi tot timpul lucruri noi prin casă, chestie care nu se-ntâmplă când ai un chiriaș pe termen lung. Ăla măcar își curăță singur cearșafurile și se mișcă până la supermarket când rămâne fără detergent de vase sau hârtie igienică.

„Avantajul e că poți să ceri mai mulți bani când închiriezi pe zi, decât dacă o faci pe lună. Însă, ai marele dezavantaj că rezervările nu sunt garantate și nu poți să estimezi câte nopți apartamentul tău va fi ocupat. E și multă muncă, dacă vrei să-ți meargă treaba. Trebuie să fii organizat cu răspunsurile, să cureți tot timpul apartamentul înainte de venire și după plecare oaspeților.



E și multă muncă de relații cu clienți. Trebuie să le faci pe plac oaspeților, iar dacă nu faci asta, o să ai parte de reviewuri proaste, deci mai puține rezervări pe viitor. De asemenea, e musai să cumperi o grămadă de lucruri (decorațiuni, proasoape, cearșafuri sau produse de curățat). Uite, noi, de exemplu, încă suntem în perioada în care ne recuperăm banii pe care i-am băgat, deși am făcut doar strictul necesar și-am cheltuit cât mai puțin posibil.” (Alina, București)

(+) POȚI SĂ CUNOȘTI OAMENI MIȘTO ȘI SĂ ÎNVEȚI LUCRURI NOI

Fotografie de Nash Cook, via Flickr

Dacă ești genul care se bucură când vorbește cu oameni veniți din diverse colțuri ale planetei, atunci sistemul ăsta s-ar putea să-ți placă. Majoritatea turiștilor care se cazează prin Airbnb sunt tineri până-n 35 de ani. Poți să te împrietenești cu oameni din Columbia sau din India, s-o arzi cu ei prin oraș, iar la sfârșit să-i și taxezi pentru asta.

„Ai posibilitatea să cunoști oameni noi, din toate colțurile Pământului. Culturi noi, concepții, tradiții, e ceva mișto. Niciun oaspete nu seamănă cu altul și așa ajungi să te cunoști pe tine, pentru că te adaptezi la situații inedite. Mai e și bucuria oamenilor când văd că locul pe care l-au închiriat e fain și cineva chiar se ocupă de confortul lor, ca să se simtă ca acasă.” (Mădălin, Brașov)

Uite, poți să-nveți să gătești mâncăruri orientale și să-ți îmbogățești colecția de bancnote străine, ca tipa asta:

„Primul gând când mi-am făcut cont pe Airbnb a fost să cunosc oameni noi, s-aud povești de viață interesante. Primul oaspete pe care l-am avut a fost din India, avea 33 de ani și-am învățat o groază de chestii despre cultura Indiei și obiceiurile de acolo. Uite, am învățat să gătesc mâncare indiană cu ocazia asta, iar când a plecat mi-a lăsat o bancnotă indiană (eu sunt colecționară) și diploma obținută la concursul de șah, ca amintire.” (Teodora, Iași)

(-) AI DE STRÂNS MIZERIE DE-ȚI VINE RĂU ȘI-O SĂ GĂSEȘTI PUI STRICAT SAU SÂNGE PE PODEA

Fotografie de Daniel M. Hendricks, via Flickr

Cum cei mai mulți turiști care ajung la tine-n casă prin sistemul ăsta sunt tineri petrecăreți, evident că nu-s preocupați de ordinea din casa. Adică, nu-s chiar cei mai curați clienți, așa că după ce ei pleacă, tu rămâi să te lupți cu tot haosul rămas:

„Noi ne-am imaginat c-o să lase apartamentul cât de cât curat, dar am avut curând o deziluzie amară. Am găsit gunoi pe jos (pui crud și sânge… n-a fost deloc drăguț asta), toaleta înfundată și lucruri sparte (vase, cești sau alte chestii din bucătărie). Am avut oaspeți care au fumat, deși i-am rugat să n-o facă. Și, gândește-te, închiriem apartamentul de doar șase săptămâni. Partea nasoală e că nu poți să le dai review-uri proaste clienților, pentru c-o să-ți dea și ei la fel. Nici să le ceri 20 de lei sau ceva de genul pentru micile stricăciuni. Dar dacă fiecare client sparge câte ceva, cheltuielile astea se adună și ajung să conteze.” (Alina, București)

Apoi, mai e și chestia că primești oameni în casa ta. Ok, recenziile pot fi de ajutor, dar, hei!, până la urmă, dormi sub același acoperiș cu o persoană despre care nu știi nimic. Ca-n cazul de mai jos, lucrul ăsta te seacă:

„Unii oameni lasă o mizerie de nedescris, ăsta e adevărul. Apoi, eu am avut zile când mă gândeam că oaspeții ar putea să-mi fure ceva din casă sau să-mi terorizeze pisica în zilele în care eram plecată de acasă. Prietenii mă-ntrebau tot timpul cum de nu mi-e teamă să iau străini în casă și să dorm în camera alăturată. Am renunțat să-mi mai pun problema asta, că-n felul ăsta n-aș mai primi pe nimeni. Merg mai mult pe intuiție și-ncerc să-mi dau seama ce fel de oameni sunt cei care fac rezervarea.” (Teodora, Iași)

(+) CU OCAZIA ASTA, IEȘI ȘI TU MAI MULT ÎN ORAȘ

Fotografie de Eddy Van 3000, via Flickr

Ca să devii o gazdă bună și să ai notă mare pe site, trebuie să faci lucruri pe care o gazdă bună le face. Spre exemplu, să știi ce să-i recomanzi omului care-ți trece pragul ușii. N-ai vrea să-l trimiți la o cârciumă de unde să se-ntoarcă cu o toxinfecție alimentară sau să-l pui să viziteze vreun monument derăpănat.

„Pentru că mulți oaspeți se bazează pe recomandările tale (ce să viziteze, ce să mănânce, ce să facă-n oraș), trebuie să fii la curent și să-ncerc și tu mai multe lucruri. Doar n-o să le recomand un restaurant de acum zece ani, nu?” (Patricia, București)

Mona, care-și închiriază apartamentul în București, spune c-a avut parte, până acum, doar de turiști mișto. Probabil și pentru că nu i-a supărat și-a știut ce să le recomande:

„Sunt de puțin timp în sistemul Airbnb și am avut pare doar de clienți prietenoși, educați și curați. În general, cupluri sau grupuri de prieteni, care au venit să stea câteva zile. M-am înțeles OK cu toți, iar în funcție de vârsta lor le-am recomandat ce să facă prin oraș, la ce restaurante să meargă sau ce muzee să viziteze.”

(+) NU-ȚI IEI ȚEPE CU OASPEȚII ȘI-ȚI ROTUNJEȘTI VENITURILE

Fotografie via Ghidul VICE pentru petrecerile de apartament

Mădălin, din Brașov, crede că ăsta e principalul avantaj al acestui sistem: siguranța, atât a gazdelor, cât și a oaspeților: „Plățile sunt 100% sigure, iar în caz de experiență neplăcută există mereu un back-up. Ca host nu poți să ai surpriza ca un oaspete să nu se prezinte în ziua de check-in, pentru că prima noapte e plătită automat.”

În condițiile astea, e safe pentru părinții sau bunicii tăi să scoată la închiriere o cameră pentru turiști. Sigur, asta dacă ai tăi sunt genul de oameni care nu se uită chiorâș când îl văd pe unul care vorbește-n altă limbă. Sau care nu mănâncă prăjituri:

„Părinții mei au o casă destul de mare, cu grădină, și cum eu nu mai locuiesc cu ei, m-am gândit c-ar fi o idee bună să-nchirieze o cameră. Cei mai mulți sunt tineri care vin pentru festivalul Untold, din august. Avantajul e că au libertatea să aleagă perioada în care închiriază și au un venit suplimentar. E o modalitate bună de rotunjire a veniturilor lunare. Pe deasupra, mama e foarte deschisă să cunoască lume nouă. Orice oaspete vine, mama îl ghiftuiește de prăjituri.” (Iulia, Cluj)

(-) ÎȚI SACRIFICI VACANȚA PENTRU NIȘTE TURIȘTI CHIȚIBUȘARI

Fotografie via Ghidul VICE pentru petrecerile de apartament

Adevărul e că toată chestia asta îți ia o groază de timp. Trebuie să te ocupi de partea de socializare, de curățenie, de check-inuri și check-outuri. Iar ca să faci asta, trebuie să ai un program flexibil. Nu de alta, dar ca să ai vreme să interacționezi cu turiștii, care, de multe ori, chiar au pretenții exagerate:

„Unii dintre ei ajung la ore ciudate, chiar și la patru dimineața. Partea nasoală e că vara e cel mai aglomerat, prin urmare vacanța se diminuează considerabil. În plus, nu ai un venit stabil, spre deosebire de închirierea pe termen lung. Mai dai și peste turiști dificili, cărora nu le convine nimic, deși pozele și descrierea sunt identice cu ce se regăsește în realitate. Uite, am avut turiști revoltați că n-aveam în casă ulei de măsline și condimente. Atât de revoltați, că m-au întrebat: «Și, nu te duci să cumperi?».” (Patricia, București)

