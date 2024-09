Cum e să rămâi cu persoana care te-a înșelat

Nimănui nu-i place să fie singur de sărbători. Există multe modalități de a petrece singur Crăciunul, dar trebuie să pui în balanță și beneficiile unui sezon de relație și să găsești pe cineva care să încălzească patul. E o perioadă în care sentimentalismul și introspecția sunt în floare și poate nu e cea mai bună idee să rămâi singur cu gândurile tale.

Astfel, oamenii sunt capabili să suporte din partea persoanei iubite și mai multe porcării decât de obicei, datorită unei combinații de „nu cred că o să mă înșele” și instinct de supraviețuire. Un studiu de la începutul acestui an, A Journal of Social and Personal Relationships, a descoperit că 5% din două sute de persoane au considerat că partenerii lor i-ar înșela, dar cei întrebați cred că o persoană obișnuită are șanse să înșele de 40%. Evident, nu prea dă socoteala și asta înseamnă că, inevitabil, unii dintre noi găsesc un partener care a călcat strâmb.

Videos by VICE

Deja am întrebat bărbații și femeile ce îi determină să înșele, așa că ne-am gândit să ascultăm și cealaltă parte: aici e vorba de un futai psihologic complex, în care rămâi cu un partener infidel, în loc să renunți la relație în momentul în care afli.

„A fost prima oară când am putut să mă impun”

La începutul relației, Dave mereu avea un avantaj. În mare parte pentru că era atrăgător și alte femei nu aveau nicio problemă să se dea la el de față cu mine.

Când am aflat că s-a culcat cu altă fată, tot ce-mi amintesc de atunci e că mergeam confuză și amețită din cauza șocului. Nu îmi venea să cred că, practic, el se pișase pe cei doi ani petrecuți împreună.

După ce am trecut de sentimentul de umilire, am observat și părțile bune: era prima oară când eu dețineam controlul. Apoi, Dave era foarte grijuliu în majoritatea timpului petrecut împreună. A ajutat și faptul că locuia la mine și puteam să-l ameninț că-l dau afară oricând.

Am profitat la maximum. Până și o discuție de cine spală vasele se încheia cu o replică de genul: „Păi, m-ai înșelat, așa că mai bine le speli tot tu.” El se complăcea situației, fără să se plângă.

Oricât de satisfăcător ar părea, oricine zice că poate să treacă peste faptul că a fost înșelat, e un mincinos. Am pierdut mult timp în anul acela, am recreat în mintea mea toată situația și mă întrebam dacă ar fi trebui să ne futem mai des. Mă torturam, imaginându-mi cum erau ei împreună. Sfatul meu? Poți să te chinui să uiți, dar nu o să reușești. Cel mai bine e să-ți vezi de viața ta.

Lena, 26 de ani

„Nu cred că o să mai găsesc o fată ca ea”

Sunt destul de obișnuit ca prietena mea, Jen, să primească atenție din partea bărbaților. Amicul ei organizează evenimente, deci se duce mereu la tot felul de petreceri.

Am aflat că s-a întâlnit cu un tip care o curta de ceva timp. Deși Jen a mărturisit destul de rapid, am fost afectat de faptul că ea chiar i-a acordat atenție. Singura consolare a fost faptul că nu s-au culcat, așa că am iertat-o destul de ușor.

Eram împreună de la facultate și îmi imaginam un viitor cu ea, așa că nu am vrut ca o persoană oarecare să ne despartă. Nici nu are sens să mai menționez, că nu cred că aș putea să mai fiu cu cineva ca ea. Relația noastră a trecut de mult de perioada de miere, deci îmi fac griji că, din când în când, ea iese să caute puțină distracție și flirt. Nu pot să spun că sunt sigur că e fidelă. Îmi place să cred că aș renunța la ea, dacă aș avea dovezi, dar nu sunt sigur. E mai ușor să mă amăgesc că sunt doar paranoic.

Louis, 25 de ani

„Nu am vrut să pierd”

Mereu am suspectat că iubitul meu de trei ani, Rob, avea o afinitate pentru o tipă din cercul nostru de prieteni. El vorbea despre ea cam mult, dar am crezut că e ceva inofensiv. De obicei, ieșeam cu toții la bere după muncă, dar odată eram prea obosită și m-am dus acasă.

De abia când am descoperit un mesaj pe WhatsApp de la tipa asta, am realizat că ei deja se combinaseră. Am devenit lividă la față. Dar, mai presus de asta, nu voiam să-l pierd. Eram convinsă că ei chiar se plac și dacă renunț, s-ar combina. Aveam de ales să fiu martoră la relația lor și toată lumea să mă compătimească, sau să devin fata care a iertat iubitul infidel. Am știut din start ce variantă să aleg.

Deoarece Rob se simțea foarte vinovat și disperat să se revanșeze, am știut că pot manipula situația în favoarea mea. În special pentru că știam că tipa aia de abia aștepta să ne despărțim, așa că am continuat relația.

Într-un sfârșit, când ne-am despărțit, m-am simțit chiar un pic vinovată că am rămas în relație, doar ca să câștig un fel de competiție, dar nici chiar atât de vinovată. M-a ajutat și faptul că tipa se mutase din oraș în punctul în care noi am încheiat relația.

Hayley, 28 de ani

„Am vrut să mai dau o șansă relației”

Am ignorat toate semnalele care fluturau prin fața mea în primele luni. Eu mă vedeam cu Mark: el își schimba instant atitudinea și devenea agitat dacă mă uitam în telefonul lui, genul ăsta de chestii.

Însă, totul a ieșit la suprafață când am găsit o fotografie de pe contul unei tipe, în care era și el. Ei păreau destul de familiari. Mark avea un gen anume: la fel ca mine, tipa era brunetă și înaltă, deci am devenit suspicioasă. Am tras concluzia când am descoperit mai multe poze cu ei doi, din perioade în care el „ieșea cu tovarășii lui”. L-am confruntat imediat și el mi-a promis că a fost ceva izolat. Chiar îmi doream să mai dau o șansă relației, deoarece eram îndrăgostită de el, așa că am înghițit gogoașa.

Dar, după câteva luni, el a revenit la obiceiurile sale, dar de data asta cu altă tipă, tot brunetă și înaltă.

Dacă regret că am mai rămas pentru șapte luni? O da. E jignitor când mă gândesc cât de puțin respect avea pentru mine, și eu la fel, dar îi mulțumesc pentru multe lucruri. Acum sunt într-o relație minunată, în mare parte pentru că am învățat să observ semnale din timp. Tot răul spre bine.

Sarah, 25 de ani

@its_me_salma

Traducere: Diana Pintilie



Citește mai multe despre relații:

Ce am învățat, după ce mi-am înșelat iubiții

De ce oamenii care înșală nu suportă să fie înșelați

Câțiva oameni mi-au explicat motivele pentru care și-au înșelat partenerii