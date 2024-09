Poveștile oamenilor care s-au făcut praf la muncă sau în familie

Nimeni nu se dă de gol că e spart mai tare ca un om care încearcă să ascundă că e spart. Câțiva oameni ne-au povestit experiențele lor pe droguri la muncă sau în familie.

Martha Stewart și Snoop Dogg au o prietenie specială, ca între vedete. Pur și simplu se înțeleg reciproc. Dacă nu mă crezi, uită-te la clipul ăsta în care Snoop și Martha fac piure de cartofi. Pe la jumătatea clipului, după câteva minute de curățat și zdrobit cartofi, Snoop, spart în ultimul hal, exclamă încântat: „Uau, ce bine miroase! Ce gătim aici?” Martha îi răspunde fără să clipească: „Piure de cartofi! “, ca și cum ar fi total ok că Snoop a uitat total ce face în emisiunea ei.

Dar sunt mari șanse ca familia ta și colegii tăi de la birou să nu fie atât de relaxați ca Martha. Și așa ajungi în situații neplăcute când amesteci iarba cu familia sau cu munca. Iată câteva povești de groază de la câțiva oameni care au îndrăznit să se spargă în contextul nepotrivit și în compania nepotrivită.

Carol

Eram cu iubitul meu într-o seară de joi când ne-a venit comanda de coca pentru weekend. Ne-am gândit să tragem o liniuță ca să vedem dacă e bună. Părea o idee perfectă pentru o seară de joi. Evident că am luat tot gramul și am stat treji până la 5 dimineața, moment în care m-am gândit să dorm un pic pentru că trebuia să mă trezesc la 7:30 și să merg la muncă. N-am putut să închid un ochi, bineînțeles, și m-am dus la muncă cu frisoane.

Dar cum am plecat mai devreme de acasă pentru că n-aveam somn, am ajuns prima la muncă și m-am întâlnit cu țeful cel mare. S-a mirat că mă găsește așa de devreme și i-am zis că am venit pentru că aveam niște treabă de făcut și mă simțeam cam rău, așa că venisem din timp ca să nu dezamăgesc echipa. Nu de alta, dar dacă mă simțeam la fel de rău mai târziu, să pot pleca acasă.

Omul a fost dat pe spateși mi-a zis că sunt o angajată model. Apoi m-a trimis acasă și le-a zis tuturor ce conștiincioasă eram.

Liz

Eram în primul an de facultate și abia mă mutasem în căminele din Toronto. Nu era doar un oraș nou pentru mine, ci o țară nouă. Într-o seară, colegii de palier m-au invitat la un cui și eu am fumat ca de obicei, cu naivitate, fără să știu că iarba din Canada e mult mai bună ca cea din New York. Problema era că trebuia să ajung la ora de dansuri scoțiene într-o oră.

După ce am fumat, am mers cu bicicleta până la casa profesoarei mele de dans, cu speranța că o să-mi revin până ajung la ea. Dar nu mi-am revenit. Abia puteam sta în picioare, darmite să dansez. Am reușit să fac dansurile scoțiene să pară și mai caraghioase decât sunt.

Nicole

Aveam 24 de ani și eram în prima săptămână la un job de copywriter. Am luat prânzul cu un coleg drăguț pe care nu-l știam bine. Mi-a oferit un fum din pipa lui și am presupus că iarba o fi slabă, că doar fuma la muncă. Abia mai târziu am aflat că era un prăjit total care băga în fiecare zi ulei de hașiș pur. După un singur fum, n-am mai putut citi sau scrie.

Restul după-amiezii m-am holbat la ecran paralizată. La un moment dat, șefa a venit să mă anunțe că după ce termin ce am de făcut, vrea să mă învețe să folosesc un software de programare.

Am lungit treaba cât de mult am putut, dar până la urmă a trebuit să merg în biroul șefei să îmi arate software-ul. Nu am idee ce mi-a zis. Am încercat să vorbesc cât mai puțin, pentru că mi se împleticea limba în gură. Din fericire, colegul care mă spărsese a fost drăguț și mi-a făcut din nou trainingul a doua zi, ca să înțeleg și eu ceva. A fost cea mai nasoală experiență pe haș, deși dacă n-aș fi fost la muncă, probabil ar fi fost bestială.

Kelly

Eu am o chestie: uneori fumez iarbă și halucinez că intru în altă dimensiune, o dimensiune foarte nasoală. Prima oară când s-a întâmplat, am halucinat că voi rămâne blocată în același moment timp de 17 ani și că viața mea se va derula la nesfârșit până în momentul acela, fără să-l depășească niciodată. După o vreme, Dumnezeu m-a luat în ceruri să-mi arate sensul vieții într-o carte cu paginile aurii. După câteva ore în care am fost total razna, prietenii s-au gândit să mă ducă cu mașina acasă, unde a trebuit să vorbesc cu maică-mea. I-am tot bălmăjit cum mi-a arătat Dumnezeu sensul vieții, iar ea mi-a făcut un ceai, m-a băgat în pat și n-a mai vorbit niciodată cu mine despre asta.

Până dimineață am uitat care era sensul vieții și nu-l știu nici până azi.

Nadia

Părinții mei, care sunt nemaipomenit de cool, m-au dus în excursie în Paris și Amsterdam, când aveam 16 ani. Pe tot drumul spre Amsterdam, mi-am pus o grămadă de întrebări: Cum or fi cafenelele alea unde se fumează iarbă? Oare o să intrăm în ele? O să am voie să fumez și eu? O să râdă ai mei de mine când sunt spartă?

După o plimbare pe străduțele pietruite, am intrat într-o cafenea. Tata a comandat, relaxat, patru jointuri rulate. N-am vorbit nimic despre asta. Apoi a aprins un joint și l-a înmânat mamei și mie. Cum eram o adolescentă crizată, n-am reușit să mă relaxez și mi se părea dubios că prima experiență cu drogurile o am cu părinții. Maică-mea a început să vorbească mult și să chicotească din orice. Eu am mai tras un fum și tata mi-a zis: „Hm, pare că ai mai făcut asta. ” Am simțit că era o capcană ca părinții mei sî se prindă dacă am mai luat droguri vreodată. M-am panicat că o să mă pedepsească pe nedret și n-o să mă lase să-mi iau carnetul de conducere. Până la urmă, mi-am revenit și am scăpat de paranoia și de anxietate și ne-am uitat toți la Election în camera de hotel.

Jessica

Cumnatul meu mi-a dat niște ciocolată cu iarbă anul trecut și n-am realizat că e iarbă de California super puternică. Am mâncat destul de multă și apoi am ieșit la cină cu el și colegii lui. Eram îngrozită că o să-l fac de râs în fața colegilor de muncă, așa că, atunci când unul dintre ei mi-a pus o întrebare, mi-am dat seama că uitasem cum să deschid și să închid gura. Când am ajuns acasă, a trebuit să plătesc babysitterița. Biata fată vorbea cu mine, dar eu n-am deschis gura, pentru că aveam impresia că am păr pe dinți. Până la urmă a dus-o acasă soțul meu.

