I-am întrebat pe oamenii care și-au făcut primul tatuaj pe față, de ce, doamne, de ce?

La fel ca primul sărut, tatuajele pe față sunt ceva la care muncești treptat. Poate că-ncepi cu un vers de la o melodie pe care-l tatuezi pe coaste sau data nașterii mamei tale în cifre romane. Ca apoi, când ești mai sigur că vrei să te marchezi pe viață, ajungi și la față.



Logica din spatele abordării e susținută și de faptul că anumiți artiști vor refuza să tatueze pe față o persoană care n-are deja alte exemplare pe corp. Artistul Rob Lake din Brighton mi-a zis că sunt o groază de motive pentru care oamenii n-ar trebui să-și facă primul tatuaj pe față și că e „împotriva acestui lucru”, iar asta vine de la un tip care un vers tatuat între sprâncene și cuvintele „Made it” cu majuscule deasupra ochiului drept.

„E o lipsă de respect pentru toată industria tatuajelor”, a adăugat Memphis Mori, care deține un salon și cinci tatuaje pe față. „Îți poate distruge viitorul, relațiile și cariera.”

Chiar și rapperii ca Lil Xan sau Smokepurpp s-au tatuat mai întâi pe corp înainte să ajungă la față.

În ciuda acestui lucru, oamenii ăștia există, acești unicorni care nu dau doi bani pe atenție și responsabilitate și merg direct la sigur. Am dat de câțiva ca să-i întreb: de ce?

Jacob, 26, Columbus, SUA

VICE: De ce pe față?

Jacob: A fost ca o declarație îndrăzneață. Era acum doi ani și doar ce ieșisem de la centrul de dezintoxicare pentru dependența mea de heroină și voiam să mă concentrez pe muzică. A fost un soi de „Nu pot renunța acum”. Majoritatea artiștilor pe care-i ascultam atunci aveau tatuaje pe față și creșteau în industrie, așa că am simțit că dacă voi avea și eu așa ceva mă vor lua oamenii mai în serios. Am mers la salonul unui amic și mi-am făcut cutia de suc de sub ochiul stâng. A fost prima dată pentru el când a tatuat pe față, așa că a fost ceva nou pentru amândoi.

Care-i semnificația cutiei de suc?

Asta-i porecla mea din copilărie. Mă dădeam cu placa, iar părinții îmi trimiteau mereu o cutie de suc sau un Gatorade, așa că toți îmi spuneau juice. Porecla asta înseamnă totul pentru mine. E omul care am ajuns să fiu, iar în prezent am patru ani și patru luni fără heroină. Muzica și tatuajele mi-au salvat viața.

Care a fost reacția oamenilor?

Unora li s-a părut o decizie proastă, dar acum mă văd pentru ceea ce sunt. Am cinci tatuaje pe față, iar ultimul deasupra ochiului drept spune „Eat Shit”. Deși pe primul l-am făcut dintr-un motiv profund, îmi plac tatuajele mele. Sunt o parte din mine care-mi va fi alături pentru totdeauna și nu le-aș schimba pentru nimic în lume.

@garbage_youth

Julian, 18, Innsbruck, Austria

VICE: Care-i povestea din spatele tatuajelor tale?

Julian: Aveam 15 ani, aproape 16. Am crescut într-un mediu rău famat. De fapt am crescut într-un loc din munți, dar m-am mutat și am întâlnit oamenii greșiți. Așa că m-am gândit să îmi asum o treabă, să le arăt oamenilor că nu aud, nu văd și nu vorbesc. Asta înseamnă punctele deasupra sprâncenei.

Deci încă stăteai cu părinții?

Da, familia mea e tatuată, așa că nu a fost cine știe ce pentru ea. Mi-am făcut mereu desene pe față și pe brațe când eram la școală. Doar voiam să exprim ce simțeam și pe fața mea. Încă mai locuiesc cu mama și acum, pentru că am făcut 18 ani în urmă cu vreo cinci luni, dar mai mereu am stat cu prietenii și am călătorit.

Am văzut că ai lansat ceva pe SoundCloud. Crezi că un tatuaj pe față e esențial pentru succesul în muzică?

Muzica mea n-are treabă cu tatuajele mele. În America, unii oameni s-ar putea să creadă că devin faimoși dacă-și fac un tatuaj din ăsta pe față. Dar e de căcat, pentru că nu te ajută cu nimic. Făceam muzică dinainte să mă tatuez. Am tot cântat la tobe de mic, iar apoi am trecut la voce. Am vrut mereu să mă exprim, îmi plac mult Edgar Allan Poe și poeții în general.

@saetre.frykt

Lee, 31, Oxford, Anglia

VICE: De ce ai vrut ca primul tău tatuaj să fie atât de evident?

Lee: Nu prea a fost despre a fi observat. Pe vremea aia aveam 18 ani și lucram la un salon de tatuaje al celui mai bun prieten. Făceam rezervările, iar toată lumea își tatua brațele, picioarele sau pieptul. Dintotdeauna mi-am dorit să fiu diferit de ceilalți, în cum mă-mbrac și cum arăt, așa că am decis cu amicul meu că vom face ceva mic pe față. Liliacul reprezintă filmul meu preferat, Batman, de unde e și logo-ul.

Nu ți-ai făcut griji că te va împiedica în cariera de model?

Cred că m-a ajutat de fapt, iar felul în care mă exprim în imagini era ceva diferit atunci. Am fost model pentru branduri, reviste, am mers pe podiumuri din Europa și la Săptămâna Modei din Londra, iar astea mi se par niște realizări extraordinare.

Care-i cel mai nasol lucru când ai un tatuaj pe față?

Oamenii se grăbesc să te judece pe baza tatuajelor. Desigur că mulți nu înțeleg că-i o formă de artă sau de exprimare a sinelui. Dar cred că, indiferent ce spui sau faci, oamenii te vor judeca oricum, așa că mai bine fii așa cum vrei tu.

@leesmithysmith

