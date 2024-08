Cum e sexul când n-ai gen

La rubrica „Tu cât sex faci?” întrebăm generația Z dacă e adevărat că nu prea mai face sex, așa cum se zvonește.



Ryan, 23 de ani

Calitatea sexului în general: 7/10

Frecvența sexului: 9/10

Nivelul de intimitate: 7/10

Ce părere ai despre persoanele cu care faci sex: 8/10

Cât de mulțumit ești de timpul rezervat pentru sex: 6/10

VICE: Salut, Ryan! Când a fost ultima oară când ai făcut sex?

Ryan: Acum două zile.

Faci sex la fel de des ca prietenii tăi?

Din ce spun ei, fac clar mai mult sex decât majoritatea prietenilor mei.

Ce părere au despre tine? Te judecă vreodată?

Nu, pentru că nu le permit. Le spun mereu că așa vreau eu să-mi trăiesc viața și e treaba mea. Nimeni nu mă poate descuraja să trăiesc așa pentru că îmi place prea mult.

Ryan are 23 de ani și e bisexual



Ce părere ai despre studiul efectuat de British Medical Journal? Oare rețelele sociale sunt de vină pentru faptul că facem mai puțin sex?

Posibil. Trebuie să depui atâta efort în construirea prezenței tale online încât mulți oameni devin niște caricaturi. Dar pentru mine nu e valabil. Cred că îmi e lene să mă ocup. Nu postez des, dar dacă fac o fotografie, o pun pe Instagram. Însă rețelele sociale nu-mi ocupă toată viața.

Îți cunoști online partenerii sexuali?

Ultima persoană cu care am făcut sex era o barmaniță dintr-o cafenea unde am fost. Am stat de vorbă, am schimbat numere de telefon și ne-am întâlnit.

Îți e mereu ușor să abordezi o persoană?

Nu chiar. Mă pricep să vorbesc, chiar mă mândresc cu asta, dar nu e tot timpul ușor.

Cum abordezi de obicei pe cineva?

Dacă poți face o aluzie subtilă că îți place persoana și te prinzi când și ea îți dă semnale, ești bine. Mie nu mi-e teamă să spun: „Hei, ești foarte mișto. Vrei să bem ceva?”. Sincer, nu prea am rușine. [Râde]

Cum îți definești sexualitatea?

Mereu spun că sunt bisexual, mai degrabă decât pansexual, pentru că am impresia că diferența dintre cele două e că bisexualitatea are o preferință, pe când pansexualitatea nu are.

Deci femeile sunt preferința ta, dar ești atras și de bărbați?

Eu nu am gen, așa că nu am cea mai bună perspectivă asupra bărbaților și a masculinității. Sunt atras de, să zicem, cinci bărbați, în lumina potrivită. Dar când vine vorba de femei, iubesc orice femeie de pe fața pământului. Cam așa văd eu lucrurile, probabil din cauza condiționării sociale.

Ryan e mereu încântat să socializeze cu femeile



Ce fel de condiționare socială?

La școală, bărbații se legau de mine pentru că le păream efeminat, așa că m-am ținut departe de ei. Așa am descoperit cât de mișto e să socializez cu femeile.

Cum ți-a influențat prietenia cu femeile viața sexuală?

Nu îmi permit să am orgasm dacă partenera n-a avut orgasm măcar de două ori. De bărbați sunt atras, dar nu am făcut sex cu ei, pentru că am rămas cu o teamă în privința lor.

De ce te temi de bărbați?

Sunt obișnuit cu femeile și știu ce le place. Dar e mișto să merg în baruri gay, de exemplu. Dacă un tip vine la mine și vrea să mă sărute, nu zic nu. Dar nu m-am culcat cu nicio persoană cunoscută astfel. În club, probabil suntem amândoi beți și, dacă vreau sex oral de la un bărbat, mi-ar plăcea să țin minte experiența.

Deci nu se poate spune că eviți asta, ci doar că n-ai nimerit circumstanțele potrivite.

Exact. Am ajuns în pat cu o femeie chiar și după un marș Pride, în cea mai potrivită zi din an să am o experiență cu un bărbat. Ca să fiu cu un tip, ar trebui ca el să aibă aceeași perspectivă asupra sexului ca și mine. Nu vreau să aibă impresia că sexul e brutal. Trebuie să fie intim, altfel nu e ok.

De ce crezi că o femeie trebuie să termine de cel puțin două ori?

Femeile trec prin multe căcaturi zi de zi, merită momente de răsfăț. [Râde]

Cum ți-ai îmbunătăți viața sexuală dacă ai putea?

Sunt un mare fan al vieții mele sexuale. Îmi plac oamenii cu care fac sex pentru că majoritatea îmi sunt prieteni.

Cum funcționează sexul cu prieteni?

Dacă am o prietenă și nu am făcut nimic cu ea, pot să-mi dau seama dacă sexul cu ea o să ne strice relația.





Ți-a stricat vreodată o prietenie?

Da, pe vremea când nu mă pricepeam să citesc semnalele înainte.

Ce s-a întâmplat?

Lipsă de comunicare. Am împins lucrurile prea departe, iar ea nu s-a simțit confortabil să spună nu. S-a simțit nașpa după și eu m-am simțit oribil și mi-am dat seama că trebuie să învăț că comunic mai bine.

Ai zice că sexul e o parte importantă din viața ta?

Aș putea trăi și fără. E un bonus, ca fulgii de ciocolată pe înghețată. Nu e un scop în sine și nici n-ar trebui să fie. Am fost în relație cu o persoană asexuală și a fost bine.

Mă bucur să aud.

Nu am prea multe relații sexuale în același timp. Acum că beau și fumez, am aceste mecanisme sociale care mă ajută să cunosc oameni mai ușor. Dar chiar a fost ok pentru mine să fiu cu o persoană asexuală. Nu ies cu cineva pentru organele ei sexuale, ci pentru că îmi place personalitatea ei!

Mulțumesc, Ryan.

