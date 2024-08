Cum e viața unui campion la învârtit blaturi imense de pizza

Când aduci vorba despre acrobații cu pizza, lumea se uită la tine trăznită: „Despre ce dracu’ vorbești?” Nimeni n-are un termen de referință când le spui că ai câștigat premii în Vegas și Italia pentru învârtit aluat. Li se pare că faci și tu niște trucuri. Dacă-i spui cuiva că poți învârti aluatul peste umăr, o să-ți zică: „Îhhh, scârbos, n-aș mânca așa ceva.” Trebuie să le explici că e doar pentru show, nimeni nu mănâncă aluatul ăla.



Am început să învârt aluat pe la vârsta de 13 ani. Bunicii mei au deschis o pizzerie și am început să lucrez acolo. Când am început, nu eram destul de înalt cât să pot folosi cuptorul, așa că spălam vasele și mă uitam cum aruncă băieții aluatul în aer. Apoi am început să învârt prosoape. Să învârt perne prin casă. Îmi înnebuneam părinții și profesorii pentru că făceam asta non-stop. Aveam o obsesie să învârt orice îmi cădea în mână. Până la urmă m-am dus să lucrez pentru mătușa mea din Santa Cruz și ea mi-a zis: „Dacă-ți place așa de mult să învârți lucruri, du-te la World Pizza Games.”

Când am plecat spre World Pizza Games, am zburat prima oară cu avionul. Am zburat spre Vegas și am câștigat locul întâi în Statele Unite și locul patru pe plan mondial. Tony Gemignani m-a întrebat dacă vreau să mă alătur echipei lui și să merg cu ei în Italia. Urma să fiu plătit ca să călătoresc și să învârt pizza – era un vis devenit realitate. Am avut o perioadă de trei-patru ani în care am exersat două-trei ore în fiecare zi, chiar dacă nu aveam concurs sau spectacol. Durează ani de zile până înveți să învârți legat la ochi.

World Pizza Games au devenit tot mai populare de-a lungul anilor. Am câștigat de multe ori la rând, dar nivelul de dificultate a ajuns incredibil. Coreenii fac deja tumbe ca saltimbancii în timp ce învârt aluatul și tot felul de alte trucuri pe care nu le-aș putea face nici dacă aș exersa non-stop timp de un an. Sincer să fiu, asta a fost cea mai mare îngrijorare a mea când am intrat în concurs anul acesta. Puștanul care a luat locul doi incorpora în program niște mișcări de breakdance demențiale. Concursul a devenit tot mai acrobatic și e normal, doar sportul se cheamă acrobație cu aluat de pizza.

Victoria de anul acesta a fost imensă pentru mine. Mi-a schimbat direcția vieții: am hotărât să-mi deschid o pizzerie mobilă. Mi-am cumpărat un camion și o rulotă cu cuptor acum o lună și călătoresc pe la petreceri. Fac pizza grozavă și învăț lumea să învârtă aluatul. O să-mi deschid și o școală în care o să învăț puștii să învârtă aluat. Vreau să colaborez și cu spitalele locale.

Îmi place să antrenez noua generație. Și îmi place pizza. La anul o să fiu în juriul competiției de învârtit și o să particip la concursul de gătit pizza. Am acasă un cuptor și exersez zilnic. Acum mă concentrez mai mult pe partea culinară.

Mereu am iubit pizza. Mă mai întreabă lumea dacă mai suport să mănânc pizza și le spun că da, aș putea mânca în fiecare zi.

Interviul a fost editat de Alex Swerdloff. Justin Wadstein a fost campion de 13 ori la World Pizza Games.