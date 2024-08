Am întrebat tineri români cum își cheltuie banii la festivaluri

Eu recunosc că sunt responsabilă și focusată cu economisitul, dar doar până în momentul în care bag party-urile și festivalurile în ecuație. Deși îmi tot propun înainte cu o zi să fac să fie bine, să-mi organizez banii pe zile și să mă abțin, de cele mai multe ori nu-mi iese. În festival sunt ca un copil care își ia ce vrea. Și tind să privesc lipsa banilor ca o problemă pentru Alexa din viitor, aia care se întoarce acasă după.

Și știu că nu sunt singura. România are una dintre cele mai mici rate de alfabetizare financiară din Europa și se simte. Avem tot felul de obiceiuri mai puțin bune legate de bani, de care ne dăm sau nu seama, pe care le-am moștenit de la părinți sau de la prieteni și care nu prea au nicio treabă cu realitatea în care trăim.

De-aia cred că-mi și place ideea oamenilor de la ING România și de la Asociația Educație pentru Viața Reală, cu Banometru. Adică, acest program în care găsești gratuit cursuri de educație financiară, coaching one on one, webinarii și toate resursele ca tu să ajungi la o relație sănătoasă cu banii și economiile.

Dar până apuc să urmez cursurile lor, deja mi-am luat din timp biletul pentru Summer Well, că tot are ING oferte pentru ele, așa că m-am gândit să vorbesc cu câțiva tineri despre experiențele lor de festival. I-am întrebat cum își calculează bugetul, cum îl planifică pe zile, cât de des îl depășesc și cum fac să nu arunce cu bani în stânga și-n dreapta când se văd înconjurați de mâncare, băutură, merch și dulciuri.

Katy, 27 ani, HR într-o companie de IT

VICE: Cât de des mergi la festivaluri?

Katy: Anual. Pot aproxima cam șapte ediții de Electric, trei de Untold și una de Summer Well.

Și cum îți consumi banii de obicei?

Cazare nu plătesc de obicei. Așa că vreo șase sute de lei se duc pe bilete, trei sute pe mâncare, încă vreo două sute de lei pe băutură, alți două sute de lei transport. Outfit-uri nu-mi cumpăr special pentru un anume festival, dar putem aproxima undeva la trei sute de lei.

Stabilești dinainte bugetul de festival?

Da, nu-mi pun mai mult de 150 de lei pe brățară zilnic. Cardul întotdeauna îl las acasă la festival, dar mai am câțiva bănuți extra. Poate uneori depășesc dacă ajung mai devreme la festival și am nevoie de două mese sau dacă cumpăr mai multe băuturi și gustări. Uneori și pe transport e posibil să cheltui mai mult decât anticipez. Dar, în general, mă încadrez în buget.

Pe ce ai vrea să dai mai puțini bani, dar nu te poți abține?

Cred că gustările. Dacă am înghețată sau alte dulciuri în festival, nu prea mă pot abține.

Cam câți bani i-ar trebui unui tânăr care vrea să-și facă toate poftele la un festival?

Depinde cât de mult îi place să mănânce sau să bea. Dar dacă luăm în considerare activitățile care se plătesc sau merch, sub opt sute de lei n-aș merge.

Alex, 30 ani, reporter

VICE: Care e bugetul tău de festival de obicei?

Alex: Cam între cinci sute și șapte sute de lei, asta dacă ne referim strict doar în cadrul festivalului. Nu pun biletele și cazarea. Eu merg și des, în medie cam la vreo trei festivaluri pe an.

Pe ce dai banii de obicei?

Cazarea se împarte în general cu prietenii, deci să zicem că în jur de 300 de lei pe trei nopți. Biletele le iau cu destul de mult timp înainte, stăm atenți pe early bird, ca să nu dăm mai mult de două-trei sute de lei. Mâncarea o țin pe ieftinache, mănânc cel puțin o dată în afara festivalului și e cam 50 de lei o masă. Cu băutura cheltui cel mai mult, că e temelia. Și ajung la o sută sau 120 de lei pe seară.

La transport diferă în funcție de locație. Dacă-i în București, nici nu mă agit cu taxiul, pentru că sigur plec din festival când încep să meargă metrourile sau STB-urile. Alteori, mai există prietenul ăla care nu bea și conduce. Uneori sunt și eu prietenul ăsta. Dacă e în afara Capitalei, ori mașină ori tren. Aici nu-mi pasă dacă e premium sau nu. Iar când vine vorba de outfit și pregătire, mă îmbrac cu ce o fac de obicei. Reciclez mult, combin hainele, poate maxim mai cumpăr o cămașă de vară la 50-60 lei.

Stabilești dinainte bugetul la fiecare festival?

Da, dar iau o marjă de eroare de fiecare dată. Se întâmplă să-l mai depășesc, dar nu cu mult. Fie mă entuziasmez prea tare și mai iau de băut, fie descopăr ceva fără de care nu pot concepe viața. Aka un merch.

Ai vreun truc sau un lucru pe care îl faci ca să nu consumi așa mulți bani?

Mă țin aproape de scenă! Iar dacă ce se întâmplă acolo mă captivează, uit să alerg la baruri și să cheltui. La un festival, erau așa mari cozile la top-up, că m-am limitat la ce bani mi-am pus la început. Deci da, și cozile pot fi un truc bun.

Cam câți bani i-ar trebui unui tânăr care vrea să-și facă toate poftele la un festival?

Depinde de poftele tale. De ce gen de experiență vrei să ai la festival. Dar probabil cu tot cu bilete, cazare, transport și bani de cheltuială, pe la două mii de lei sau 2.500 de lei.

Un sfat financiar pentru tineri de cum să își organizeze mai bine banii pentru festival?

Să nu se lase duși de val. Să-și amintească de limita stabilită. Până la urmă, amintirile cu care rămâi nu sunt chitanțele de top-up, ci oamenii cu care te simți bine. Iar pentru asta nu-i nevoie să-ți dai gaură în buget.

Cristiana, 26 ani, Inginer de mediu

VICE: Stabilești dinainte bugetul la fiecare festival?

Cristiana: Da, de cele mai multe ori. Ar fi aproximativ 1700-2000 de lei cu totul, dacă vorbim de festivalurile care nu sunt în București. Din 2017 și până în prezent, nu cred că a fost vreo vară în care să nu merg la niciun festival.

Ți se întâmplă să-ți depășești bugetul?

Clar. De obicei nu beau foarte mult alcool în festival, pentru că-i tare cald și agitație, așa că o dau mai degrabă pe apă. Dar anul trecut la Neversea, fiindcă era un vibe mișto la noi în grup, am consumat mulți bani. E treaba aia când ești la bar și-ți ia cineva de băut, iar după trebuie tu să faci cinste și tot așa. La Electric Castle mi s-a întâmplat să consum mai puțin, că au avut magazin în festival. Însă e normal să existe fluctuații de la an la an. De exemplu, anul trecut, mâncarea era undeva la 35-38 lei, iar acum sare de 45.

Pe ce dai banii?

Eu, în general, când vine vorba de bani și festival, încerc constant că găsesc varianta cea mai ieftină, dar și calitativă somehow. Am câștigat de două ori bilete la un festival, pentru că m-am înscris în 50 de concursuri, dar în rest am dat și 450 de lei pe un bilet, dar și 250 cândva pentru că am fost pe fază la early bird.

Cazarea vine cam cinci sute de lei. La transport vine cam o sută sau două sute de lei că mergem cu mașina. Din păcate, nu mai sunt studentă să dau puțin sau deloc pe tren. Iar mâncarea mi-o calculez cam 45 de lei pe masă pe zi. Pe băutură, din păcate, se duc cei mai mulți bani. Îmi stabilesc cam o sută de lei pe zi de festival, iar cu ce mai beau înainte, se ajunge cam pe la cinci sute de lei.

Nu-mi cumpăr haine special pentru festival, dar dacă e, de obicei sunt de la reduceri. Deci undeva la două sute de lei să zicem.

Un sfat financiar pentru tineri de cum să își organizeze mai bine banii pentru festival?

Caută cazări acceptabile ca preț. Nu toate care sunt bune, sunt în mod automat și scumpe. Ci doar mai mult efort la găsit. Fii atent la reducerile oferite de organizatori sau la diferite giveaway-uri postate de sponsori sau influenceri. Stabilește-ți un buget standard zilnic și încearcă să mănânci o masă și în afara festivalului.

Estera, 26 ani, economist



VICE: Care e bugetul tău de festival?

Estera: Depinde unde se ține. Dar dacă te referi strict la ce consum acolo, aș zice cam 150 de lei pe zi. Însă, de cele mai multe ori, îl depășesc.

De ce crezi că se întâmplă să-l depășești?

Cred că în primă fază, în mintea mea, fac mai multe compromisuri decât ajung să fac în realitate. Iar în a doua fază, prețurile în capul meu nu s-au actualizat după inflație. Deci din start o să dau mai mulți bani decât mi-am închipuit, chiar dacă ar fi să-mi iau doar la ce m-am gândit.

Pe ce dai cei mai mulți bani?

Cazare și bilete, evident. Când vine vorba de mâncare, încerc să nu-mi iau în festival, ci mai degrabă să mănânc acasă. Asta dacă nu sunt în alt oraș. Dacă sunt, probabil ajung pe la trei-patru sute de lei. Băutura vine pe la cinci sute, în funcție de zile. Iar pe outfit, abia în ultimii ani, când am început să câștig mai ok, mi-am permis să-mi cumpăr haine special pentru eveniment. Deci media ar fi pe la 250 lei.

Pe ce ai vrea să consumi mai puțini bani, dar nu te poți abține?

Pe tot, de preferat. Nu mi se pare musai că exagerez cu vreo categorie, dar ele sunt scumpe din start. Poate aș putea să reduc din haine și din băutură. Să beau bere în loc de long drinks, ca să fac economie. Dar mie berea nu-mi pică bine, așa că nu merită.

Ai vreun truc pe care-l faci ca să nu dai mulți bani?

Poate să mănânc înainte de festival și să fac pre-drinking. Iar acolo doar să fiu pe menținere și câte o apă. Mă documentez care e traseul dus-întors cu mijloacele de transport.

Cam câți bani i-ar trebui unui tânăr care vrea să-și facă toate poftele la un festival?

La un calcul ipotetic în care am pus bilet VIP, băutură pentru o zi și o seară, mâncare, bani pentru obiecte de la standuri, taxi dus-întos, ținute…și am ajuns la patru mii de lei, fără cazare.

Cosmin, 26 ani, inginer



VICE: Care e bugetul tău la festival de obicei?

Cosmin: Am să iau ca exemplu Untold, unde am încercat, pe cât posibil, să mă încadrez în 3500 de lei. N-am pus și prețul biletului, că eu l-am luat ieftin cu vreo două zile înainte, de la cineva care nu mai putea merge. Dar nu recomand metoda, poți să-ți iei și țeapă.

Din ăia 3500 lei, am alocat șapte sute pe cazare și trei sute pe transport. După, am pus vreo cinci sute de lei pentru supraviețuire, pentru că mâncarea nu e ieftină în festival. Cea mai mare cheltuială a fost cu băutura. Dansez super mult și transpir, așa că am nevoie de hidratare. Așa că deseori aleg Ursus, dar am încercat și shot-uri și long drinks. Să văd pe ce mă pot distra mai bine, fără să-mi fie extraordinar de rău a doua zi când trebuie s-o iau de la capăt.

Mai dai banii și pe altceva în timpul festivalului?

Nu merg la un festival fără să mă întorc cu un merch, deci iau ori un tricou ori ochelari de soare. Pentru partea de fashion nu am alocat bani deoarece aveam deja câteva ținute gândite cu ceva timp înainte de festival și pe care nu aveam unde să le port altundeva în acele combinații. Mai ales că anumite lucruri erau personalizate de mine, ca pantalonii din poză.

Ai depășit vreodată bugetul?

Am încercat tot timpul să mă încadrez în suma pe care mi-am propus-o. Iar dacă am depășit, am încercat să nu fie chiar datorii mari. Un prieten mi-a împrumutat bani de drum o dată. Și ca să nu mai fac din astea, încerc să-i împart pe zile. E festival și vrei să trăiești viața la maximum, să te distrezi în fiecare noapte și să profiți de prezența fiecărui artist. Dar vrei totuși să eviți depresia post-festival, când ajungi acasă și nu mai ai bani.

Alex, 25 ani, Producții cinematografice

VICE: Pe ce dai banii în festivaluri?

Alex: Încerc să țin un buget destul de low, undeva la o mie de lei maximum. Dau patru sute pe bilet, vreo două sute pe transport, 150 de lei pe zi pe băutură and that is it. Nu stabilesc musai un buget dinainte, nu e fun să pui limită la distracție.

Dar treci des de ăia o mie de lei?

Nu depășesc, pentru că-mi place să țin de bani. Să nu-i arunc pe chestii pe care le pot economisi, cum ar fi transportul sau mâncarea dinainte de festival. Am zis că nu e fun să te limitezi, dar e bine totuși să fii și temperat.

Ai vreun truc sau un lucru pe care îl faci ca să nu consumi așa mult?

Cred că ideea e să nu te abții de tot. Că dacă îți pui în cap că n-o să faci un lucru, există șansa ca atunci când ajungi o să exagerezi cu el. O să-i vezi pe cei din jurul tău consumând și o să dai iama și o să arunci cu bani. Eu, spre exemplu, pun tot bugetul gândit pentru festival în prima zi pe brățară. Așa pot monitoriza totul direct prin aplicație și nu stau la multe cozi.

Un sfat financiar pentru tineri de cum să își organizeze mai bine banii pentru festival?

Cred că multe din poftele pe care le faci la festival, poți să le faci la fel de bine și mai ieftin în afara festivalului. Mănâncă înainte, fă un warm up party cu prietenii. În felul ăsta, economisești și nu faci cheltuieli inutile.

Diana, 26 ani, Project Controller

VICE: La câte festivaluri ai fost?

Diana: Anual, din 2015, am fost la 6 festivaluri. Cu un cumul de 15 ediții, din ce-mi amintesc.

Care e bugetul tău de festival?

Dacă e să fie doar mâncare, băutură, merch, cred că între șase și șapte sute de lei pentru toate zilele. Iar când vine vorba de celelalte lucruri, costurile variază în funcție de festival. Dacă mă raportez la astea la care merg anul ăsta, un bilet mă ajunge la cinci-șase sute de lei, că-l iau din timp. Dacă merg la camping, două sute de lei. Dacă nu, cinci sute. Iar transportul undeva la 150 de lei. Dar aici mă refer doar pentru festivalurile din țară.

Depășești bugetul?

Sincer, nu. Cred că de fapt, niciodată n-am cheltuit tot bugetul. Dar, în general, aloc o sumă care nu simt că m-ar constrânge, dacă mi-aș dori ceva. Nu știu dacă ar fi ceva pe ce aș da mai puțini bani. Poate pe bilete, în cazul în care nu le iau din timp și vin niște artiști care-mi plac mult.

Ai vreun truc ca să nu consumi mulți bani?

Nu cred că se numește neapărat truc, dar secretul e că, odată început programul, pe mine mă găsești la scene. Nu prea stau prin festival să mă plimb, deci nu sunt tentată să cheltui. Nici n-am răbdare să stau la cozi, așa că asta ajută mult.

Care crezi că ar fi bugetul ideal pentru o persoana care vrea să-și facă toate poftele?

Șapte sute de lei ar trebui să fie îndeajuns, ca să nu te abții de la nimic. Mă refer aici fără bilete, transport și cazare. Însă estimarea mea e pentru cineva care are totuși pofte cu măsură.

Știu că, în timpul festivalului, vrei să te simți bine și să nu te gândești la bani, că și eu sunt așa. Dar imaginează-ți cum ar fi să te și distrezi la festival, dar și după să te simți împăcat cu tine, că mai ai bani de cheltuială pe luna aia. Poate poveștile oamenilor de mai sus te-au mai motivat să fii un pic mai planificat și te-au pus pe gânduri. Dacă-ți dai seama că vrei să faci niște schimbări pe partea asta sau să înveți să-i gestionezi ceva mai bine, nu ți-ar strica deloc coachingul și cursurile gratuite de educație financiară de la Banometru.