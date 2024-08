Cum mi-am depășit teama de intimitate sexuală după ce am fost într-o relație de lungă durată

Prima oară este o serie de articole și podcast-uri care explorează sexualitatea, sexul si perversiunea cu inocența curioasă a unui virgin. Știm cu toții că „prima oară” e mai mult decât despre cum ți-ai tras-o. De la experimentele cu perversiuni la noutăți sălbatice, fiecare din noi are parte de mai multe prime dăți în dormitor – așa ne și bucurăm de sex, nu?

Săptămâna asta, am discutat cu Trisha O’Bannon despre cum a fost să iasă din nou la întâlniri după ce relația ei pe termen lung s-a încheiat. Poți să urmarești My First Time pe Acast, Google Play, Apple Podcasts, Stitcher sau de unde asculți tu podcast-urile.

Videos by VICE

Eram într-o relație de patru ani cu un tip pe care l-am cunoscut la un concert. Am locuit împreună timp de doi ani, ne-am cunoscut părinții și făceam glume despre căsătorie și copii. Aproximativ acum trei luni ne-am despărțit. Lucrurile erau tensionate de ceva vreme, și ne-am oprit din a mai face sex. Lipsa de intimitate cu siguranță a contribuit la despărțire – a trasat un impediement între noi, pentru că nu ne mai simțeam așa de apropiați fizic sau emoțional. Mai era și multă presiune exterioară asupra relației. Devenise prea mult pentru amândoi, așa că el a încheiat-o.



Mi-a luat o lună ca să încep să ies la întâlniri din nou. M-am întors la aplicațiile de dating și am început să ies cu oameni diferiți. Am făcut sex cu cineva cu care ieșeam din când în când. Atunci deja trecuseră patru luni de când nu mai făcusem sex, așa că eram entuziasmată să o fac din nou. Ca să fiu sinceră, nu m-am simțit prea bine. Nu a fost inconfortabil sau dureros, dar a fost doar dubios și deloc sexy. Era o voce în capul meu care îmi tot zicea: Merită? Sau ar trebui să stau acasă să mă masturbez și să economisesc banii și timpul tuturor.

După ce mi s-a terminat relația, pot spune că mi-era foarte frică să mă deschid din nou și să-mi permit să fiu iar vulnerabilă. Deși sunt o persoană foarte sexuală, am o filosofie personală despre sex: nu pot să o fac cu o persoană cu care nu am o conexiune, chiar și dacă este una platonică. Îmbătrânesc! Nu am timp să interacționez cu oameni pe care nu mi-i mai doresc în viață.

Locuiesc în Manila, care este un loc extrem de catolic și conservator. Se pune mult accent pe salvarea proprie. „De ce să cumperi toată vaca când poți avea laptele pe gratis?” – genul ăla de lucru. E nevoie de mult curaj să spui cuiva lucrurile pe care ți-ai dori să le faci în pat, în special într-o țară ca Filipine. Ceea ce alte țări nu ar considera perversitate, aici e complet tabu. Pentru mine, să fac sex cu cineva nou implică mai multe riscuri. Sunt riscurile sociale – oare oamenii mă vor crede o curvă? Riscurile fizice – dacă iau o boală cu transmitere sexuală? Și riscurile emoționale – dacă te îndrăgostești de cineva cu care te culci și acea persoană nu răspunde în aceeași manieră?

Punctul meu de cotitură a fost când am mers la un concert. Am vorbit cu o barmaniță simpatică și până la finalul nopții aveam numărul ei. Am ieșit în oraș o săptămână mai târziu pentru prima oară. Tocmai ce ieșise și ea dintr-o relație de lungă durată, așa că eram amândouă în aceeași situație de a nu fi pregătite pentru o altă relație. Am fost foarte directe de la bun început în legătură cu asta.

La prima noastră întâlnire am stabilit să ieșim la un pahar de vorbă ca prietene. Dar până la urmă am stat până la ora 3:30 la discuții. Niciuna dintre noi nu s-a așteptat să ne înțelegem așa de bine. În decursul a o săptămână am ieșit cu prietenii ei și am început să o cunosc mai bine. La momentul respectiv nu prea eram sigură dacă mă plăcea în modul ăla sau voia să fim doar prietene. Dar într-o seară după ce am petrecut timpul împreună mi-a scris: „Sunt dezamăgită că nu am plecat cu tine acasă.” Și apoi m-am gândit:

Merge!

Sunt dansatoare de cabaret, așa că am invitat-o la un spectacol pe care îl aveam a doua zi. A venit la mine după spectacol, și aveam multe emoții, chiar tremuram. Alt factor a fost și faptul că nu mai făcusem sex cu o femeie de vreo șase sau șapte ani, deci eram dublu emoționată. Mă gândeam: Dacă nu-mi mai amintesc cum să fac asta? Aș fi cea mai nasoală partidă sexuală din viața ei și nu va mai vrea să vorbească niciodată cu mine.

În cele din urmă am băut câteva pahare ca să-mi fac curaj și am mers la mine. Am stat treze cam toată noaptea. Ne-am înțeles atât de bine și lucrurile care ne plăceau în pat s-au sincronizat perfect. Mă întrebam dacă îmi va fi dor să fac sex cu bărbații; dacă va fi ceva ce îmi va lipsi din experiența de a face sex cu o fată, pentru mine ca persoană care se culcă în mare parte cu bărbați. Dar nu m-am simțit deloc așa.

Lucrul cel mai important a fost să învăț că puteam să întâlnesc pe cineva cu care să am aceeași conexiune pe care am avut-o cu fostul partener. Nu știam dacă voi mai putea să am glumițe personale cu altă persoană; dacă voi mai găsi pe cineva cu care să stau de vorbă până la ora 5 dimineața despre tot și nimic. Voi mai găsi o persoană care să mă considere atrăgătoare fizic și să îmi facă pe plac cu fanteziile și lucrurile pe care mi le doresc? Eram îngrozită pentru că am construit asta cu fostul meu prieten, și s-a dus. Mă tot gândeam: Chiar vreau să investesc atâta efort în construirea a ceva nou, dacă tot se va încheia?

După ce am petrecut timp cu fata asta, m-am simțit ca – de ce mă temeam de asta? De ce mă temeam că nu voi mai găsi pe nimeni niciodată, când sunt pe bune miliarde de oameni pe pământ? Îmi părea amuzant că m-am gândit că nu voi reuși să mă mai conectez cu nimeni. Sunt recunoscătoare că am putut. M-a învățat că nu sunt închisă, nu sunt blocată cu cine am fost înainte și merg înainte. Cu fiecare zi mă tot apropii de genul de persoană care aș vrea să fiu, și voi găsi pe cineva cu care vreau să fiu din nou.

Am învățat că sexul este o formă de comunicare între două persoane. Sexul poate fi grozav cu o persoană și oribil cu alta. Dacă ieși la întâlniri după mult timp și te chinui să găsești pe cineva cu care să te înțelegi, ajută mult să speri că următoarea persoană poate fi diferită. Totul se rezumă la a ieși și găsi pe cineva de care îți place și cu care poți comunica, fiindcă sexul foarte rar e bun de prima dată – trebuie să lucrezi la încredere și să cunoști o persoană.

Doar găsește acel om cu care ești dispusă să treci prin acest proces și realizează că poate nu se va întâmpla cu următoarea persoană cu care vei ieși – sau poate nici cu următoarele zece. Dar cu fiecare cu care ieși te apropii din ce in ce mai mult de genul de persoană care iți place și cu care vrei să faci saltul ca să fii într-o relație.

Articolul a apărut inițial pe VICE US.