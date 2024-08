Cum mi s-a schimbat viața după ce m-am lăsat de iarbă

Pentru mulți, iarba este cu adevărat divină. Poate să aline durerea, să ajute la gestionarea problemelor legate de sănătatea mentală, să deblocheze creativitatea sau să fie doar un mic ajutor în relaxarea de după muncă. Totuși, nu este valabil pentru toată lumea, și, deși marijuana nu ar crea dependență fizică în același mod ca alcoolul și bezondiazepinele, îți creează o obișnuință. Și obiceiul ăsta, pentru anumite persoane, nu e sănătos nici pentru corp nici pentru minte.

Global Drug Survey de anul acesta a scos la iveală că 30 la sută din toți participanții care au folosit canabis își doresc să consume mai puțin anul următor, în timp ce o treime dintre utilizatori au spus că au încercat să se lase cel puțin o dată. Este clar o preocupare pentru mulți, așa ca am căutat patru foști prăjiți ca să aflu cum le-a schimbat viața lăsatul de marijuana.

Videos by VICE

Tom, în vârstă de 34 de ani

Am crezut mereu în mine și eram genul ăla prietenos și activ. Dar am început facultatea, m-am apucat de fumat iarbă zilnic și m-am schimbat complet. Am trecut de la a fi tipul care ieșea în fiecare seară, la cel care nu mai ieșea deloc din casă. Arătam ca dracu și slăbisem.

Aproape de terminarea facultății am cunoscut o tipă care ura drogurile de orice fel. A trebuit să îmi ascund obiceiul de a fuma de față cu ea. Am avut o relație la distanță timp de trei ani dupa terminarea facultății, așa că nu a fost prea greu. Am mers pe burtă: eram ok, nu făceam mare lucru, fumam în fiecare seară. Apoi ne-am mutat împreună și să mă ascund de ea a devenit al dracului de ridicol. Fumam un cui când tipa pleca la magazin, apoi făceam un duș, îmi schimbam bluza și mă spălam pe dinți înainte să se întoarcă. N-am fost niciodată atât de curat.

S-a prins de ce se întâmpla și mi-a spus că mă va părăsi dacă nu mă opresc. Sincer, m-am simțit eliberat fiindcă voiam să mă las de secole și deja nu mă mai bucuram de fumat. Doar că nu puteam să opresc obiceiul. Acum suntem căsătoriți și fericiți, cu doi copii, în propria noastră casă și cred ca mulți oameni m-ar cataloga ca fiind un tip de succes. Știu că sunt o mulțime de motive pentru care oamenii fumează, dar eu personal cred că iarba ucide motivația.

Scout, în vârstă de 29 de ani

Am fumat la greu – pe lângă consumul de alte droguri – aproape toată adolescența mea. Când aveam 19 ani am trecut printr-un episod psihotic sever. A fost unul din lucrurile cele mai îngrozitoare pe care le-am trăit. Îmi apăreau mesaje pe televizor care mă anunțau că mă caută poliția pentru crimă. Vedeam monștri în reflecția mea. Toată mâncarea era amară, așa ca m-am oprit din a mai mânca. Toate astea au culminat cu o tentativă de sinucidere.

La momentul respectiv m-au diagnosticat ca fiind schizofrenică, apoi bipolară. Într-un final, au găsit o cale de mijloc și mi-au spus că sunt schizoafectivă. Nimeni nu mi-a zis atunci că iarba ar avea vreo vină în asta, așa că am continuat să fumez pentru încă vreo doi ani. Pe la 20 de ani m-a întrebat un psihiatru dacă fumez canabis. Când i-am spus că da, m-a îndemnat să mă opresc imediat. Mi-a zis că, deși erau mai mulți factori care au favorizat apariția bolii mele, iarba mi-ar fi făcut mai mult rău decât bine.

Când ai psihoză, ți se pun întrebări despre cum te-ai simțit în ultimele șase luni ca să găsească semnele subtile care anticipau apariția ei. Pentru mine, semnele majore au fost panică bruscă și anxietatea, plus faptul că am devenit foarte paranoică și m-am izolat. Fumam ca să mă calmez, dar probabil că agrava situația, făcând-o mai profundă și periculoasă. Tulburarea mea schizoafectivă este acum sub control și tulburarea de anxietate s-a dus dracului, în sfârșit. Mi-am recăpătat viața și sunt gravidă în șapte luni. Nu cred că iarba ar fi avut un rol pozitiv în toată treaba asta dacă aș fi continuat așa.

Clara, în vârstă de 28 de ani

Am fumat timp de șapte ani, iar în trei dintre ei am fumat practic zilnic. Când eram tânără, totul se rezuma la shot-uri și chicotit cu amicii. Când am ajuns la 23 de ani, deja fumam jumătate de joint de cum ajungeam acasă de la muncă, petreceam jumătate de oră gândindu-mă că o să mor, apoi mă „linișteam puțin”. Nu prea ieșeam din casă și nu reușeam să dorm fără să fumez. Eram atât de panicată de visele îngrozitoare pe care le aveam când nu fumam încât așteptam până apărea dealerul meu, doar ca să le evit.

O promovare m-a forțat să fiu mai energică la muncă, așa că m-am lăsat și asta mi-a schimbat viața. Nu mai dura pâna la prânz să devin alertă. Inotam după muncă în loc să fumez. Dormeam adânc. Să nu mai am jumătatea aia de paranoia zilnică a fost ca o beautitudine proaspăt descoperită. Am început să-mi reamintesc zilele de naștere ale prietenilor! Cred că iarba ar trebui cu siguranță legalizată și dacă oamenii ar fuma mai degrabă în loc să bea, lumea ar fi un loc mai bun. Din păcate, nu este pentru mine.

Vezi și:

Guy, în vârstă de 26 de ani

Sunt foarte timid și folosesc mereu iarba ca să sparg gheața: „Vrei să fumăm un cui?” era mai confortabil pentru mine decât: „Vrei să ieșim la o cafea?”

Am avut un blocaj la sfârșitul celui de-a treilea an de facultate pentru că nu reușeam să cunosc pe nimeni. Îmi doream atât de mult o iubită, dar mereu bușeam lucrurile și nu reușeam să îmi încerc norocul. Mă frustram pentru că nu aveam încredere în mine, iar asta mi-a înrăutățit sănătatea mentală. M-am mutat înapoi la ai mei pentru doi ani și m-am dus dracu. Job de căcat după job de căcat. Am început să fumez de unul singur, lucru pe care nu îl mai făcusem.

Într-o zi m-am uitat în urmă și m-am gândit: „Am terminat facultatea acum doi ani – ce am făcut cu timpul meu după aia?” Așa că m-am lăsat. A fost ușor. În două săptămâni am avut un interviu pentru un alt curs de la facultate. Am primit locul, mi-am găsit un apartament și m-am mutat la capătul celălalt al țării. Eram foarte entuziasmat de ce făceam. Aveam încredere în mine pentru prima oară de când mă știu. Observam când tipele erau interesate de mine, ceva ce nu sesizam niciodată când eram fumat. Asta mi-a provocat multă durere.

Acum, mai fumez iarbă ocazional la câte o petrecere și îmi place, doar că mă seacă de ambiție și încredere în sine, lucru care apoi mă face nefericit. Așa că mi-e mai bine fără.

Dacă ai nevoie de ajutor ca să te lași de iarbă, uite-te pe Safer Use Limits de la Global Drug Survey.

Articolul a apărut inițial pe VICE UK.