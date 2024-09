​Cum reușești să rămâi relaxat într-o relație bazată pe sex fără obligații

Fotografie via Lauri Vain, via

Sexul e una dintre cele mai simple plăceri ale vieții. Și D ‘Angelo știe asta; și Calum Best o știe; o știe și Rihanna, ba chiar și cântărețul ăla dubios de la The Bloodhound Gang. Așa că e ciudat că, uneori, natura umană îl complică atât de tare; în loc să ne bucurăm de el așa cum e, de obicei distrugem relațiile bazate pe sex fără obligații pentru că ne implicăm în personalitatea celuilalt și dezvoltăm sentimente unii pentru alții și începem să ne apreciem pentru alte lucruri decât sexul.

Dar cum ar fi să poți face sex fără complicații? Să fii fuck buddies cu cineva și relația să nu se strice când unul dintre voi începe să fie mai prins de relație decât celălalt? Sună aproape ireal, nu?

Poate, dar nu e imposibil. Am vorbit cu trei perechi de fuck buddies ca să aflu cum au reușit să rămână calmi și relaxați pe parcursul relației.

HANS ȘI GRACE

VICE: Salut, cum v-ați cunoscut?

Hans: Pe Tinder, acum vreo doi ani!

După cât timp ați început să faceți sex?

Grace: Bună întrebare! Cred că după ce ne-am văzut de vreo două ori. Știu că ne-am întâlnit într-un club la un moment dat.

Ați discutat despre relația voastră?

Grace: Nu, totul s-a întâmplat de la sine, n-am vorbit nimic.

Hans: Nu am dezvoltat o relație de tip „fuck buddies “. Pur și simply ne întâlneam în câte o seară de vineri, uneori o dată la două săptămâni, alteori o dată pe lună.

Cât de des vă vedeați?

Grace: De obicei dormeam la el, pentru că stătea în zona în care ieșeam des.

Hans: De obicei vinerea sau când ne întâlneam întâmplător prin oraș.

Cum ați reușit să rămâneți neimplicați? A început vreunul dintre voi să se îndrăgostească?

Hans: Am avut câteodată conversații ciudate, dar niciodată prea aprinse. Acum suntem foarte buni prieteni.

Grace: Da, știu că am adus subiectul în discuție o dată, când eram beți.

Hans: Acum suntem doar prieteni și dormim unul pe altul fără să facem sex.

Grace: Da, am păstrat prietenia, dar al renunțat la sex.

A fost vreodată o situație dubioasă?

Grace: Neah, deloc!

Hans: Niciodată. Nici măcar când ne-o trăgeam cu alții. Era amuzant.

Serios? Fără gelozii?

Hans: Cred că trebuie doar să nu te lași dus de val.

Grace: Sinceră să fiu, a fost plecat vreo șase luni, așa că și dacă aș fi început să simt ceva, el oricum era plecat. Apoi s-a întors și era deja prieten cu prietenii mei, așa că am devenit și noi cei mai buni prieteni.

Hans: De acord cu ce a zis Grace. Înainte să plec, vorbeam din când în când. Nu ne știam foarte bine cercurile de prieteni. Dar când m-am întors, mă întâlnisem cu prietenii ei la un festival din Croația, unde ne-am apropiat foarte tare. Am început să mă văd mai des și cu Grace și s-a format o legătură strânsă dintre noi. Deci escapada noastră sexuală de doi ani chiar s-a transformat într-o prietenie pe care o apreciez.

Vă întâlneați din cauza sexului sau uneori doar pentru confortul pe care vi-l ofereați unul altuia?

Grace: Cred că m-am dus la el, de vreo două ori, doar pentru afecțiune.

Ce sfaturi aveți pentru alți fuck buddies? Să nu se îndrăgostească și să nu se îmbete?

Grace: Nu vă îndrăgostiți niciodată!

Hans: Și respectați-vă unul pe celălalt.

Grace: Contează mult să știi ce își dorește celălalt.

Hans: Aveți grijă să păstrați o distanță între voi. Nouă ne era ușor pentru că locuiam în regiuni diferite ale orașului.

Mulțumesc, sunteți niște drăguți!

PATRICK ȘI SAM

Cum v-ați cunoscut?

Sam: Am ieșit în oraș cu colegii noștri de facultate – nu mai știu cine a vorbit primul cu celălalt, dar știu că l-am luat acasă în seara aia.

Patrick: Îmi amintesc că am cunoscut-o în zona pentru fumători din fața clubului Junk. I-am cerut o brichetă.

Sam: A fost o noapte haotică. Era era mult mai beat decât mine.

Patrick: Eram complet rangă.

Sam: Mi-a vomitat în chiuvetă și l-am trimis acasă. Dar sunt sigură că a mai încercat să se dea la mine și cu respirația mirosind a vomă.

Deci nu v-ați tras-o în prima noapte, doar ți-a fost rău, Patrick?

Sam: L-am trimis acasă și am curățat voma din chiuvetă. A fost o noapte lungă. Nu știu de ce am mai vorbit cu el, dar s-a întâmplat din nou. Patrick, mai ții minte prima oară?

Patrick: Ai venit tu la mine vreo două săptămâni mai târziu.

Cum s-au petrecut lucrurile?

Patrick: Totul a decurs natural. Ne-am simțit bine amândoi. Ea a fost suprinsă că sunt așa de bun la pat, mi-a și zis.

Sam: Pe bune? Chiar e necesar să dai toate detaliile?

Patrick: Bineînțeles!

Ce-ați făcut în dimineața de după? Ați vorbit despre asta?

Sam: Cred că nu ne-a păsat prea tare. Eu m-am furișat afară înainte ca el să se trezească.

Patrick: Da, n-a rămas la mine în dimineața aia.

Sam: M-am îmbrăcat pe beznă.

De ce ți-ai ars-o așa de misterios, Sam?

Patrick: Da, chiar!

Sam: Sinceră să fiu, zi mersi că am stat peste noapte. De obicei nu suport să rămân, mai ales dacă tipul e atât de afectuos ca Patrick. A fost ca o lipitoare. Plm, ți-ai făcut treaba, îți vezi de viața ta, ce drecu ‘.

Cum au decurs lucrurile după asta? De câte ori v-ați mai văzut?

Sam: Destul de des, cam o dată pe săptămână. Mai mult sau mai puțin. Niciodată nu ne-am certat în legătură cu alte persoane din viața noastră, am fost foarte relaxați. Dar colegii mei de apartament știau de el.

Ați avut sentimente unul pentru altul?

Sam: Aș vrea să știu răspunsul la întrebarea asta. În atâția ani, n-am fost destul de bună pentru tine, Patrick?

Patrick: E o tipă super atrăgătoare care știe exact ce vrea. Dar niciunul dintre noi nu voiam o relație stabilă și asta a fost. Dacă am fi început o relație, n-am mai fi stat azi de vorbă cu tine.

Ați avut momente dubioase?

Sam: Eu m-am sărutat la un moment dat cu colegul lui de apartament. Nu-mi aminteam nimic dacă nu mi-ar fi dat un sms colegul a doua zi. Pat m-a ignorat săptămâni în șir. L-am întâlnit în club și l-am luat deoparte să-mi spună care-i faza. A mințit că a avut telefonul stricat. Dar până la urmă m-a iertat – mi-a dat un mesaj într-o dimineață când eram în excursie la Paris.

Patrick: În afară de asta, a mai fost un singur incident neplăcut.

Sam: Ce incident?

Patrick: Când am venit la tine și nu mai știu de la ce ne-am certat și m-ai amenințat că îmi arunci telefonul pe geam.

Sam: A, da! Era după un film. Voiam să taci și să dormim dracu ‘! Îmi tot bălmăjeai prostii la ureche. Eram super nervoasă. I-am zis să plece, dar n-a vrut și a continuat să stea pe telefon. I-am dat cu telefonul de perete și apoi i l-am aruncat pe geam. Dar data viitoare când ne-am văzut, am fost ok. Ba chiar a venit iar la mine. Apărea des la ușa mea când se îmbăta. Mai știi când m-ai sunat la beție și ai venit la mine și ne-am uitat la Cartea Junglei până am adormit?

Pat: Da!

Sună drăguț. Cum ați reușit să nu vă îndrăgostiți?

Sam: Ne-o trăgeam și cu alții. Ajută mult să-ți împarți atenția în mai multe părți.

Ce sfaturi le-ați da altor fuck buddies?

Sam: Nu faceți asta decât cu persoane cu care ați putea fi prieteni. Fiți relaxați, păstrați-vă simțul umorului orice ar fi. Nu fiți de căcat unul cu altul. Nu uitați că într-o zi o să povestiți frumos despre asta.

Patrick: Da, și fiți mereu sinceri. Nu stricați ceva frumos din cauza unor prostii.

MITCH ȘI STEPHANIE

Cum v-ați cunoscut?

Mitch: La un interviu de grup al unei companii. Existau câteva poziții disponibile pentru același job. Amândoi am luat interviul. Steph era singura cu vârstă asemănătoare cu a mea, eram cei mai tineri de acolo și ne-am împrietenit repede.

Stephanie: Își împărțea mereu mâncarea cu mine la prânz. Maică-sa gătea minunat.

Chris: Prima oară ne-am tras-o la petrecerea de Crăciun a firmei.

Stephanie: În debara.

Mitch: Cu șefii noștri la câțiva metri de noi, în cealaltă cameră.

Stephanie: Eu am dat cu capul de chiuvetă.

Mitch: A fost haos.

Ce s-a întâmplat apoi?

Mitch: Am mers la un club, unde am râs o grămadă despre futaiul nostru în debara.

Stephanie: Încă îmi vine să râd când îmi amintesc!

Mitch: Am vorbit despre asta peste două zile și am stabilit că s-a întâmplat o singură dată și nu vom continua. Dar ne-am tras-o iar peste câteva luni.

Doar de data aceea?

Mitch: Da, dar ne-am tras-o de vreo opt ori în noaptea aia.

Uau. Bravo, băieți!

Mitch: Da, am stat treji toată noaptea și am făcut sex. Ca la maraton.

Stephanie: Cred că am sunat amândoi să ne învoim la muncă a doua zi.

Mitch: Da, așa am făcut!

Stephanie: Și cred că ne-am mai tras-o de vreo două ori dimineața, apoi te-am dus acasă cu mașina.

Frumos. Și nu s-a îndrăgostit niciunul dintre voi?

Stephanie: M-am îndrăgostit de mâncarea mamei lui.

Mitch: Nici pe departe.

Stephanie: Da, eu mereu mă tot vedeam cu un tip sau cu altul.

Cu cine?

Stephanie: Cu câte un bou.

Aha. Și ați avut vreodată momente ciudate?

Mitch: Deloc, ne vedeam zilnic la muncă. Ne-a și crescut productivitatea!

Stephanie: Mitch a fost promovat. Eu îl motivam. Chiar eram impresionată de abilitățile lui.

Cum ați rămas relaxați pe parcursul relației?

Mitch: O las pe Steph să răspundă la asta.

Stephanie: Când ne-am tras-o prima oară, aveam 20 și 21 de ani. Eu voiam să fac sex și cu alți oameni. La fel și el. Eram amândoi pe Tinder. N-a fost nimic serios de la început. Sinceră să fiu, îmi place sexul prea mult ca să mă leg de o singură persoană.

Ce sfaturi aveți pentru alți fuck buddies?

Mitch: Sexul obraznic și amuzant e super mișto. N-ai de ce să-l regreți, pentru că te-ai distrat.

Stephanie: Și cel mai bine e să faci sex în debara. E mai ușor cu curățenia după.

