Niște tineri​ mi-au povestit cum s-au răzbunat pe foștii iubiți

Cred că oricine a simțit vreodată că se apropie sfârșitul unei relații a avut cel puțin un gând de răzbunare. Poate că te-ai gândit să-i furi hanoracul preferat sau să-i tai cauciucurile. Sau poate că ești ca femeia asta răzbunătoare care și-a deblocat pe Facebook fostul iubit care o înșelase doar ca să-i trimită săptămânal spoilere la Game of Thrones. Am rugat câțiva tineri să ne spună cum s-au răzbunat pe foștii parteneri.

Bea, 22 de ani

Am fost cu tipul ăsta câțiva ani și am aflat că mă înșelase. Mi-a dezvăluit că de fapt nu mă iubise niciodată și că mă mințise de câte ori mi-o zisese. M-a părăsit pentru o prietenă de-a mea. După vreo două luni, a încheiat relația cu ea și a început să le trimită oamenilor videoclipuri în care tipa îi făcea sex oral. Grețos, știu.

Într-o noapte, eu și fosta lui stăteam de vorbă și râdeam de el. Ne imaginam cum ar fi să fie arestat pentru ceva. La început n-am fost sigură dacă ar trebui să fac asta, dar apoi mi-am dat seama că singura metodă care m-ar ajuta să trec peste ar fi să-i stric reputația. Tipa a mers la poliție ca să declare că tipul distribuia filmări porno cu ea pe internet. Tipul era boxer, așa că i-am trimis antrenorului lui mesaje în care i-am zis că de multe ori nu se ducea la antrenamente ca să stea cu mine și cu cealaltă iubită a lui. După ce a auzit asta și a aflat și de acuzațiile pentru distribuirea de materiale pornografice fără consimțământul fetei, antrenorul l-a dat afară din echipă.

Familia lui nu mai vorbește cu el și toate fetele îi știu trecutul, așa că nimeni nu se mai apropie de el. Nici eu n-am mai vorbit cu el de atunci.

Jing, 25 de ani

Ne-am cunoscut în facultate și am păstrat legătura, chiar dacă el avea planuri să se mute în America. După ce am fost amândoi respinși de Oxford și am acceptat o ofertă la o universitate din Londra, s-a mutat cu mine într-un apartament al părinților mei din Londra. Primii ani au fost ok, dar viața sexuală era aproape non-existentă. Am încercat de nu știu câte ori să preiau inițiativa și am căutat o grămadă pe Google tactici de seducție a partenerului, dar după prea multe încercări, am lăsat-o baltă. În al treilea an, mă săturasem deja să mă ocup de dizertație și să merg la un internship, în timp ce el se juca toată ziua la calculator și nu mă ajuta cu nimic.

Ultima picătură a fost când am intrat pe calculatorul lui să trimit un e-mail și am descoperit că mă înșela cu o colegă de facultate. Și încă de ceva vreme. În loc să-l încurajez să-și termine dizertația, am început să mă joc cu el la calculator ca să-i distrag atenția sau să stau la băut în serile în care voia să se culce devreme pentru că avea deadline-uri. La un moment dat a primit un job mișto la JP Morgan cu condiția să dea un examen pe care l-a ratat. În aceeași zi, l-am dat afară din apartament. Ultimul lucru pe care l-am auzit despre el e că lucrează pentru maică-sa.

Sarah, 24 de ani

Am fost în relație cu un tip malefic și nesimțit. Făcea tot felul de lucruri mizerabile ca să-mi distrugă încrederea în mine. Dacă treceam pe lângă o fată sexi pe stradă, îmi zicea că ar trebui să mă îmbrac ca ea sau dădea like-uri la fete dezbrăcate de pe Instagram care erau fix opusul meu. În timpul sexului, îmi cerea mereu să fac lucruri care știa că nu-mi plăceau. Până la urmă, i-am verificat mesajele de pe Facebook și am descoperit că avea conversații sexi cu trei fete.

Gagiul își iubea mama, i se părea că e singurul înger de pe pământ. Am făcut niște print screen-uri cu mesajele lui către fetele alea și i le-am trimis maică-sii. Mai ești mândră de copilul tău acum, Angela?

Ruth, 22 de ani

Eram și încă mai sunt destul de religioasă și, în tinerețe, nu aveam curajul să recunosc asta deschis. Acum doi ani, eram cu un student internațional. De multe ori, tipul făcea remarci homofobe, așa că n-am avut curajul să-i spun că sunt bisexuală. Am început să-l urăsc din cauză că eram total dependentă de el din punct de vedere financiar pentru că ai mei nu-mi mai dădeau bani, iar el știa și profita de asta. De câte ori voiam să închei relația, mă umplea de cadouri și mă scotea în oraș, iar eu îl tot primeam înapoi. Asta până am întâlnit-o pe actuala mea iubită, Laura. L-am părăsit abia după ce i-a dezvăluit cuiva că de fapt era cu mine doar ca să obțină un pașaport britanic pentru că avea ambiții politice. Mi-ar plăcea să spun că m-am răzbunat ca lumea pe el, dar cel mai tare l-am rănit când mi-am anunțat oficial relația cu Laura.

Robert, 34 de ani

A fost prima mea relație serioasă. A durat nouă ani. Opt ani din ăștia i-am petrecut ca sclav la un birou de avocatură pe care îl uram. Ne înțelesesem că după ce ea termina școala de asistente, eu urma să-mi înființez propria afacere. Dar ea s-a obișnuit cu situația și n-a făcut niciun efort să-și caute un job. Nu s-a oferit niciodată să plătească chiria și dacă aduceam asta în discuție, avea crize și plângea ore în șir.

Am început să fac o strategie de evadare și am pus bani deoparte, în secret, ca să-mi cumpăr un apartament. Mi-a descoperit planul și s-a enervat. A încercat să pună și ea mâna pe o parte din bani. Până la urmă, am chemat-o pe maică-mea la mine, pentru că era foarte bolnavă, și tipa s-a mutat. De atunci nu mai am iubită, dar am un apartament în nordul Londrei pe numele meu.

