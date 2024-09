Poveștile oamenilor care rezistă în relații poliamoroase

Monogamia funcționează pentru unii, în timp ce alții își înșală partenerii toată viața, după ce eșuează să adere la ea. Ca alternativă, există oameni care au descoperit că o anumită formă de poliamor (da, sunt mai multe) este alegerea potrivită pentru ei. Deschiderea către relații poliamoroase e un trend în creștere, iar media deja supranumește chestia asta noua revoluție sexuală.

Am stat de vorbă cu oameni care sunt în relații poliamoroase, ca să aflu nuanțele acestor aranjamente și cum fac ca non-monogamia asta să meargă, atât pentru ei cât și pentru partenerii lor.

Maria, 24 de ani

Sunt într-o relație deschisă acum, dar încă n-am făcut nimic serios cu alți oameni. Dacă o să întâlnesc un tip cu care vreau să mi-o trag, o să discutăm despre asta. Fostul meu iubit nu se culca cu alți oameni. La fel și alți foști, care, chiar dacă aveau șansa să și-o tragă cu altele, n-o făceau, pentru că simțeau presiunea. Iar asta e ciudat, pentru că nu se supărau când eu făceam sex cu altcineva. Cu fostul meu am făcut sex în grup de câteva ori, dar, în afara de asta, el era OK să mă duc cu alții. Dacă eu eram fericită, era și el fericit.

Relațiile poliamoroase sunt complicate pentru că regulile nu sunt valabile pentru întreaga societate. O relație heterosexuală e mult mai simplă, pentru că există reguli: „asta înseamnă să-nșeli” sau „asta nu”. Ai canalele media și toată societatea îți spune cum merge tipul ăsta de relație. Dar, când te aventurezi în afara acestui gen de relație, trebuie s-o discuți de enșpe mii de ori. Zi de zi, stabilești noi reguli și vorbești despre ele.

În ultimele mele relații, cea mai mare problemă a fost că eu sunt impulsivă. De obicei, o regulă poliamoroasă e ca partenerul să știe când o să se-ntâmple. Doar că mie-mi place să trăiesc momentul, iar dacă apare vreo oportunitate, nu-i dau cu piciorul. Recent, am fost cu tipul cu care am o relație într-un club. El stătea în partea cealaltă a clubului, iar eu eram pe scenă, la bară. Eram într-o fustă și mi-am pus vaginul pe fața tipului care era chiar sub mine, după care am sărit de pe scenă și l-am sărutat. Era 1: 20, iar clubul se închidea la ora două. Și-a fost ceva de genul „La naiba, n-o să stau acum să vorbesc cu iubitul meu, ca să văd dacă e de acord cu asta. Putem să vorbim în 40 de minute”. Asta am și făcut, după închidere.

Când o să fiu bătrână, aș vrea să fiu parte a două cupluri care sunt exclusive unul cu altul sau într-un trio. Dacă o să fie un trio, aș prefera să fiu eu, o fată și-un bărbat; dacă o să fie două cupluri, mi-ar plăcea ca amândouă să fie formate din bărbat și femeie. Da, sună a ceva ce-aș vrea să se întâmple când o să am 70 de ani, spre sfârșitul zilelor.



Dan, 35

Eu și iubita mea ne-am cunoscut la o petrecere de swingeri și ne-am plăcut instant. Suntem împreună de un și jumătate deja. Regulile se schimbă constant. Am început să le scriem. Au fost momente când ne deranjam unul pe altul. Odată, am băgat cam mult MDMA și nu eram conștient că e acolo, dar am avut o conversație despre asta. Am decis s-o lăsăm mai moale cu drogurile când facem chestii, pentru că-n momentele alea nu ne mai dăm seama de sentimentele partenerului.

Până acum o lună, făceam lucrurile împreună. Dar a avut o fantezie să fie singură cu o tipă care nu e interesată de bărbați, pe care a întâlnit-o după ce noi am încercat s-o combinăm la un threesome. A continuat să se vadă cu fata aia, așa că am hotărât să ne vedem cu alți oameni separat. Regula de bază e să anunțăm ce facem, dar să nu detaliem. Nu vrem neapărat să auzim „Am făcut asta, asta, asta”, dar vrem neapărat confirmarea că „Da, o să fiu cu persoana asta la noapte”.

Nu facem sex cu alte persoane în patul nostru, dacă celălalt nu-i acolo. Mai degrabă aș face sex în cinci sau în șase, pentru că joaca-n grup e mai puțin emoțională decât aia unu la unu; ea, în schimb, crede că unu la unu nu e mare lucru, deci aici suntem diferiți.

Oricum, după fiecare ceartă, înveți câte ceva. De asta, am început să scriem lucrurile, ca să înțelegi că, uneori, dacă tu ești OK cu ceva, nu-nseamnă că și partenerul e la fel. Multe discuții sunt despre anumite persoane. Știu că sună ciudat să treci printr-o listă de posibilități și să zici „Bine, ăsta e OK, ăsta nu”. Dar, câteodată, așa trebuie să fie.



Hannah, 26

La începutul relației cu prietena mea, am ajuns la punctul ăla din relațiile poliamoroase când zici: „Trebuie să fii conștient că în viitor s-ar putea să vreau să mă văd și cu alți oameni. Sau nu. Trebuie să fii în regulă cu asta, dacă vrei să ne mai întâlnim.” Am ajuns în punctul ăla și ne-am dat seama că eram amândouă poli, dar în același timp nu ne mai vedeam cu nimeni în acel moment. De atunci, nu am avut alte relații propriu zise, dar am parteneri cu care îmi satisfac anumite fetișuri. De exemplu, e cineva cu care mă văd regulat și practicăm împreună bondage cu sfori.

Pentru mine, totul ține de împrejurări. Cu scena fetișurilor, o să se întâmple ceva orice-ar fi, am nevoie de asta. Dar asta e doar la margine. În materie de relații romantice, acum mă văd cu o singură persoană pentru că sunt super îndrăgostită de ea și nu am cunoscut pe nimeni cu care să simt același lucruri. Am mai fost în relații paralele în trecut. De exemplu, mă întâlneam la un moment dat cu un tip cu care petreceam timp cu el și cu întreaga familie, apoi aveam propriile noastre întâlniri separate. Și el, și soția lui erau amândoi poliamoroși.

Trebuie să vorbeșți cu oamenii, se spune că asta e cheia, multă comunicare, și chiar așa e. Când apar probleme, logistic ai mai multe lucruri de care să te ocupi deodată. Nu mă identific ca poliamoroasă, ci solo poliamoroasă, e ceva mai puțin cunoscut. Asta poate să însemne să ai propriul tău loc sau o cameră într-o casă pe care o împarți cu partenerii tăi. Sau doar că ai mereu ultimul cuvânt. E important să eviți ierarhizările. În viața mea, asta înseamnă că, după ce focul de la începutul unei relații se mai duce, am nevoie de mult timp pentru mine. Așa funcționează relațiile pentru mine, într-un mod ciudat.

Samantha, 36

Sunt împreună cu soțul meu de 15 ani, iar cu prietenul meu de un an și jumate. În relațiile anterioare, aș fi pus lucrurile într-o ierarhie, dar pentru mine, când ai fost cu cineva de atâta timp, lucrurile importante vin natural, mai ales când adaugi o căsnicie, faptul că ai o casă cu cineva sau o mașină.

Suntem deschiși în relație din 2006, așa că am avut mai mulți parteneri. Și el la fel. Soțul meu nu a avut o relație mai serioasă de ceva timp, așa că regulile sunt un pic diferite acum. Au trecut câțiva ani, așa că o luăm de la zero când iese să se vadă cu alți oameni, în timp ce eu am avut continuu și alte relații. Regulile diferă în funcție de persoana cu care ești, iar la sfârșitul zilei, important e să fii flexibil. Sunt două moduri de a face lucrurile. Poți să ai reguli de la început și să vezi dacă ești în regulă cu ele, apoi să ai mai puține. Sau poți să mergi cu capul înainte, fără reguli și să vezi cum decurg lucrurile așa. Noi mai mult planificăm dinainte și vedem apoi cum ne simțim.

Când te desparți de cineva, e în același timp cel mai nasol și cel mai bun moment. E cel mai greu, pentru că e o despărțire, dar în același timp te întorci la viața ta de zi cu zi și îi acorzi atenție partenerului care e acolo. De partea cealaltă, încă mai ai o relație cu un partener, e ca și cum ai avea cel mai bun prieten să te sprijine.

Am avut o mulțime de despărțiri dezastruoase. Am fost de multe ori în situația în care, pentru celălalt, era prima relație poliamoroasă. Pentru unii, e interesantă ideea la început, dar când văd cu ce se mănâncă de fapt, devine ușor înfricoșător. Am fost cu oameni care erau convinși că vor să facă saltul ăsta, dar brusc s-au speriat foarte tare și au realizat că le e mai bine să fie monogami. Așa că au ales să înșele toată viața, pentru că nu erau în stare să trăiască o viață „anormală”. Problema e că nu ai cum să îți dai seama de la început cine se va speria și cine nu.

Am început să scriu o carte despre relațiile poliamoroase, dar un lucru pe care l-am învățat a fost despre egalitate și ce înseamnă ea. Poți să acumulezi multe resentimente, pentru că-ți vezi partenerul făcând anumite lucruri și poți să simți că trebuie să faci și tu la fel sau să se oprească ei. În final, trebuie să-ți dai seama că atât timp cât amândoi vă satisfaceți nevoile și dorințele, nu contează că ele sunt diferite.

Janet, 33

Am fost tot timpul ne-monogamă, chiar și atunci când eram în relații așa-zis monogame. Nu am știut despre relațiile poliamoroase până am ajuns să fiu adultă, iar imediat după am avut un moment de ușurare, de genul „în sfârșit, treaba asta mă descrie în totalitate!”. Deși am avut relații monogame în liceu, mereu mai aveam câte ceva pe lângă.

Cu partenerul meu actual, am explicat de la început că nu voi iubi o singură persoană și că aș putea să mă îndrogostesc repede de alții. Ne-am jucat cu regulile poliamoroase, dar a fost dificil la început să ne ajustăm, fără să ne rănim unul pe altul. Apoi am citit cartea Curva etică și mi-a dat o perspectivă despre cum ar putea să meargă. Ne-am dat seama că ar fi mai simplu să fim într-o relație deschisă dacă ne-am căsători. Așa eram siguri că venim acasă în fiecare seară, asta ne-a dat confortul și sentimentul de siguranță, știind că încă suntem înnebuniți unul după altul.

Am început cu un prieten apropiat, cu care eu tot mă vedeam și mă tot despărțeam de zece ani. Am avut câteva partide amuzante în trei, dar nu a mers până la urmă. Am început să mergem la un club de sex, dar ajungeam de cele mai multe ori să facem sex unul cu altul, în timp ce alți oameni se jucau pe lângă noi. Acum sunt însărcinată și îmi încurajez soțul să iasă și să se joace cât de mult are chef, dar nu și-a făcut timp pentru asta.

Faptul că avem amândoi undă verde să ieșim și să explorăm ce altceva mai există ne întărește conexiunea și relația. Rar ne întoarcem unul la altul, după ce am fost cu altcineva, fără să ne gândim cât suntem de norocoși și cum nimeni nu ne înțelege mai bine. Pentru mine, e altceva să știu că am permisiunea să ieș și să fiu cu altcineva, și să alge să nu o fac pentru că îmi iubesc soțul atât de mult.

Jamie, 34

Sunt în relația actuală de 12 ani, de zece împreună și căsătoriți de doi. Am început să fim poli la aniversarea de un an. Eram foarte curioasă și l-am luat la un club de swingeri. Am început foarte timid. Nu am crezut niciodată în monogamie sau să fiu cu un singur tip pentru tot restul vieții. Știam că suntem într-un moment bun al relației și avem încredere unul în altul, așa că am vrut să încerc. Scopul a fost mic la început: doar să găsim o fată la un club de sex, care să-mi facă sex oral. De aici s-au dezvoltat lucrurile.

Ne-am aventurat apoi. Eram confortabili cu alți oameni, împreună sau fiecare separat. Prima regulă pe care ne-am stabilit-o a fost să ne întrebăm, și e da sau nu, fără explicații. „Pot să fac asta cu persoana x?” Și e da sau nu. Dacă e nu, treci mai departe. O altă regulă e să folosești mereu protecție. Apoi am avut reguli de „vacanță” pentru că facem o groază de lucruri separat, când suntem cu prietenii. Nu poți să stai mai mult de două zile cu o persoană și întotdeauna să suni înainte de culcare. Regulile se schimbă mereu. Avem tot felul de discuții despre ce ne e confortabil și ce nu, așa că se schimbă pe parcurs, de la primele încercări la ceva care ține de zece ani. Am discutat în primii ani despre îmbrățișările cu alții și sărut, dar în același timp ne-am gândit că e ceva intim și nu dragoste. E greu să exciți pe cineva fără sărut, așa că regula a murit repede.

Acum prefer relațiile separate, dar mai facem sex cu alte persoane și împreună. E plăcut să-ți implici și partenerul, dar am fost împreună de atâta timp, că uneori e mai bine să fiu singură și să am o relație intimă cu cineva nou, cu toate sentimentele de la început. La un moment dat, nu voiam să ne dăm detalii, asta era o regulă. Acum regula e că poți să faci ce vrei, dar am nevoie de toate detaliile după, pentru că mi se pare extrem de excitant.

Numele au fost schimbate pentru a proteja identitatea persoanelor.

Interviurile au fost editate pentru lungime și claritate.

