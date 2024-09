Cum e să-ți câștigi existența ca travestit

Ilustrație de Stephanie Santillan

Pe 11 septembrie, la premiile Creative Arts Emmys, RuPaul a primit primul lui premiul pentru cel mai bun reality show, RuPaul’s Drag Race. E un moment de triumf pentru cel mai faimos travestit, care a lăsat moștenire replica: „you better work”, cu un dublu sens: să-ți miști fundul pe pasarelă, dar ca să fii plătit ca Ru, trebuie să și muncești din greu.

În al doilea sezon de Drag Race All-Stars, care se difuzează în momentul actual, travestiți ca Alaska Thunderfuck 5000 și Alyssa Edwards concurează pentru un premiu de o sută de mii de dolari, o sumă colosală pentru o industrie în care majoritatea au reprezentații în baruri pe te miri ce sau mai nimic. Am întrebat patru dintre travestiții noului sezon Drag Race – o tânără „regină„ din Brooklyn, o americancă ce încearcă să-și facă un renume în Berlin, o legendă din San Francisco și una dintre starurile show-ului RuPaul’s Drag Race- cum au trecut (sau încearcă s-o facă) de la un câștig de amatoare la salarii de profesioniste. Ele au vorbit despre toate nevoile unui travestit, lupta pentru supraviețuire și cum poți să-ți faci un renume. Dar oricât de mare ar fi câștigul financiar, la sfârșitul zilei, motivația de a juca rolul de travestit vine doar din interior.

THEE SUBURBIA, Brooklyn, New York. Ani de travestit: 1-2

Fac asta de vreo doi ani, dar în prima mea audiție pentru Drag Race, am zis că de la naștere. În realitate, fac spectacole profesioniste doar de un an. Cea mai mare provocare la început e să-ți faci un renume. Oamenii trebuie să te respecte, iar pentru asta trebuie să le prezinți, de fiecare dată, un concept solid. Pentru mine, trebuie să fie ceva energic și controversat.

Atunci când țin spectacole, lumea îmi lasă bacșis și mai primesc câte un onorariu de reprezentație. Lucrez cam la trei petreceri pe săptămână, plus propriul meu show, numit Bananas. Multă din munca pe care o depun e doar ca să-mi fac un renume. De asemenea, mai fac bani din imobiliare și scriu pentru un website, Melo. Toată lumea ar trebui să aibă o alternativă, pe lângă drag.

Am fost recent în Milwaukee și am făcut bani frumoși acolo. Locul era plin de oameni, au avut un buget bun pentru spectacol, iar bacșișurile plus onorariul au fost fantastice. Atunci când călătorești din New York în restul țării, e suficient să spui că ești de aici și să faci un spectacol pe așteptările lor, iar banii vor veni. Pe Twitter, oamenii vorbeau despre faptul că vine cineva din New York, iar mulți au venit doar ca să vadă despre cine e vorba, chiar dacă eu nu participasem la Drag Race.

PANSY, 30 de ani, Berlin, Germania. Ani de travestit: 10

Am început să mă travestesc acum zece ani, când eram în San Francisco, doar pentru distracție. Apoi m-am mutat în Berlin ca să fiu artistă, după ce am absolvit facultatea de Arte. Dar am descoperit că arta nu mă satisface. Într-o noapte, acum mulți ani, îmi doream să văd un spectacol de travestiți, dar chiar nu aveam unde. În Berlin sunt spectacole de genul, dar stilul și nivelul umorului nu erau de calitate, cel puțin nu cum eram obișnuită. Așa că am început să fac spectacole într-un bar micuț din cartierul Neukolln și de aici a luat avânt totul. În câteva luni,mă chemau la petreceri și apoi am produs un spectacol de o anvergură mai mare, cu sute de spectatori. În decursul a trei ani, spectacolul a crescut pentru mine și încă alți doi interpreți, până la 1 500, chiar două mii de spectatori. Acum m-am extins și fac un festival queer de muzică, numit Yo Sissy!, plus alte proiecte.

Nu pot să spun că am ajuns la un succes financiar, dar cu siguranță sunt de succes. Berlinul are un istoric socialist imens, iar oamenii au păreri vehemente în legătură cu banii. Când fac un spectacol, care la suprafață pare de succes, oamenii au impresia că eu fac mulți bani. Desigur, trebuie să cer bani de intrare, ca să plătesc artiștii, chiria locului, asigurarea. Deci e un pic de fricțiune aici, iar dacă am un show mai slab, m-am ratat. Dar nu fac asta pentru bani. Mă folosesc de show-urile de drag ca să produc bani, dar fac asta doar din pasiune și pentru că îmi place să distrez oamenii.

PEACHES CHRIST, San Francisco, California. Ani de travestit: 20

Prima oară când am fost plătită pentru un spectacol de drag a fost la Trannyshack [o noapte legendară de spectacole cu travestiți din San Francisco], în 1996. Am avut spectacole acolo vreo doi ani, dar am cheltuit mai mulți bani pe închirierea recuzitei, decât am am reușit să strâng. Apoi am realizat că pot să țin spectacole de filme, Midnight Mass, deoarece lucram la cinema. Așa că, din ’98, m-am ocupat de asta. Practic, erau vizionări de filme culte, în care invitam actorii din filme și jucam niște scenete tribut, parodii ale flmului. După mulți ani de făcut asta, niște prieteni mi-au spus: „Faci mulți bani pentru cinema-ul ăsta. Tu cât câștigi?”. Dar creierul meu nu era setat pe asta. În San Francisco, lumea nu se aștepta să fie plătită. Cu toții făceam asta de dragul artei.

Astăzi, îmi câștig existența din biletele vândute la spectacolele live, pe care le produc, scriu și regizez. Am și turnee cu unele spectacole, ca Return to Grey Gardens cu Jinks Monsoon, un spectacol de parodie și tribut filmului. Eu administrez taxa de intrare și mă plătesc singură. Cel mai mare avantaj al meu e faptul că sunt absorbită de universul filmelor cult, sunt și regizor, deci cariera mea trece de granița travestirii. Am multe spectacole de drag, dar în același timp sunt chemată și pentru convenții horror. Eu consider că dacă ești un tânăr travestit, care mai are și alte pasiuni, e înțelept să încerci să le integrezi în spectacolele tale.

COCO MONTRESE, Las Vegas, Nevada. Ani de travestit: 24

Până în 2012, câștigam destul de mulți bani lucrând la Vegas Strip. Iubesc divertismentul și am crezut că e suficient pentru mine să apar pe afișe și în reclamele din oraș. Eram pe val, aveam bani puși deoparte și puteam să mă retrag oricând.

Dar apoi am participat în sezonul 5 de la RuPaul’s Drag Race, care a dus lucrurile la un alt nivel. A fost incredibil. Fac mai mulți bani din asta decât de pe urma diplomei mele de la facultate. Nu e valabil pentru toată lumea, dar dacă ești suficient de ambițios și muncești din greu ca să te perfecționezi, poți să câștigi binișor din asta. Onorariul pe care-l cer e destul de mare, dar asta e datorită CV-ului meu. Nu am făcut doar Drag Race, ci și multe evenimente corporatiste, nunți și petreceri. Dacă te limitezi, atunci îți limitezi și venitul. De exemplu: un potențial client care caută ceva anume, pentru un eveniment specific, iar tu nu poți să satisfaci nevoile, probabil că nu o să te angajeze.Trebuie să înveți să te adaptezi. Cam așa funcționează. Ei vor doar un divertisment de calitate, iar dacă tu ești un animator bun, o să vină și banii.

