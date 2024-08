Cum să gătești ca Tarantino, Wes Anderson și alți zei ai filmului

În 2017, e la ordinea zilei să avem feed-urile pline de tutoriale culinare. Totuși, sunt niște filmulețe departe de a fi niște capodopere. Nu și cele ale lui David Ma, stilist culinar și realizator de film.

Într-o serie de videoclipuri intitulate Food Films, Ma le aduce un omagiu celor mai mari realizatori de filme ai generației noastre și își imaginează cum ar face aceștia un tutorial culinar. Așa că, dacă te-ai întrebat vreodată cum ar face Tarantino o cină cu spaghete și chiftele, ai ocazia să vezi asta. Evident, atmosfera e violentă, magnifică și cool.

Videos by VICE

Am vrut să aflăm mai multe despre Ma și mini-capodoperele lui, așa că i-am pus câteva întrebări despre cum a început și ce speră să creeze cu seria asta de videoclipuri culinare.

Citește și: Cum să-ți faci condimente de fast food acasă

MUNCHIES: Cum ai descrie seria ta Food Films și cum ai început să lucrezi la ea?

David Ma: Seria Food Films sunt rețete reimaginate în stilul marilor regizori. Mi-a venit ideea într-o noapte când scrolam pe Instagram printre videoclipuri cu rețete. Aveau toate același stil, filmate de sus, cu muzică foarte familiară. Ca regizor, am căutat mereu modalități neașteptate de a filma mâncarea și m-am gândit că ar fi amuzant să-mi imaginez cum ar arăta acestea dacă ar fi filmate de un regizor mare de la Hollywood. Mi-a plăcut și provocarea de a filma ca pe un platou de filmare serios, cu explozii, pirotehnie și efecte speciale.

Ai experiență și în realizarea de filme cu rețete mai tradiționale?

Înainte să devin regizor în domeniul culinar, am început ca stilist culinar. În această perioadă am învățat cum arată diverse mâncăruri pe ecran și cum le pot transforma în dive cu ajutorul luminii. Am făcut și rețete tradiționale la început, dar acum accept doar videoclipuri cu rețete care îmi oferă libertate creativă.

Cum ai ales tema și stilul fiecărui videoclip?

Fiecare videoclip se bazează pe unul dintre filmele regizorului respectiv – Kill Bill, Gravity, The Grand Budapest Hotel și Transformers. Am analizat cum pot adapta fiecare rețetă la stilul unui regizor.

De exemplu, la cel după Tarantino, am știut că avem nevoie de o grămadă de tăieturi de cuțit și sânge, așa că am folosit roșii și sos marinara. Pentru Michael Bay, am ales Transformers și scenograful a găsit un aparat de făcut napolitane foarte masiv, din fier. Pentru Wes Anderson, am ales un lucru foarte simplu, pe care l-am realizat în stilul lui minimalist, dar meticulos.

Cum ai reușit să surprinzi atât de bine munca fiecărui regizor?

Am stat câte o săptămână pe fiecare regizor, i-am urmărit cele mai faimoase filme și am observat compoziția, cadrele, culorile, stereotipurile. Apoi am analizat etapele rețetei și m-am gândit cum pot aplica pe ele stilul regizorului.

Citește și: Cum să faci plăcintă ciobănească

Cu ce speri să rămână oamenii după ce văd filmele din serie?

Țelul meu e să fac domeniul culinar mai amuzant și să ajut oamenii să privească aceste videoclipuri dintr-o perspectivă diferită. Dacă tratezi ingredientele unei rețete ca pe niște personaje de film, le dai importanță și le apreciezi mai mult, chiar dacă e vorba de un simplu sandviș cu biscuite, ciocolată și bezea. Mentorul meu mi-a zis mereu să creez genul de opere pentru care aș vrea să fiu plătit într-o bună zi. Așa că sper să revoluționez filmele culinare.

Ai zice că videoclipurile sunt practice? Le-ar putea folosi cineva să gătească după ele?

Poate. Pașii sunt toți acolo, dar, la fel ca majoritatea videoclipurilor cu rețete, scopul principal e să le vezi și să te distrezi.

Citește și: Cum să faci queso, cel mai tare aperitiv mexican

Care a fost videoclipul cel mai dificil de realizat?

Videoclipul după Wes Anderson a fost cea mai mare provocare. Am colaborat îndeaproape cu art directorul și scenografa, Melissa Stammer, în procesul de pre-producție, ca să stabilesc paleta corectă de culori, garderoba modelelor și caligrafia. Am luat o sută de cutii de prăjituri și panglici, am cumpărat rafturi albe de la Ikea, zeci de bezele și tablete de ciocolată pentru care am făcut ambalaje personalizate.

Deocamdată ai în serie patru videoclipuri. O să continui? Ce regizori vrei să mai abordezi?

Am început deja scenariul pentru următoarele câteva filme. Nu vreau să divulg prea multe informații, dar o să facem și după Cristopher Nolan, Alfred Hitchcock, Tim Burton. Pentru Woody Allen o să fiu greu, pentru că filmele lui sunt pline de dialog. Dar cred că ar ieși o rețetă interesantă și nevrotică!

Mulțumesc că ai stat de vorbă cu mine, David.