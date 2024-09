Cum să mergi la întâlniri amoroase când ești tânăr și sărac

Screenshot din filmul de animație Disney „Doamna și vagabondul”

Când ești tânăr și falit, întâlnirile amoroase sunt dificile, în cel mai bun caz, și imposibile, în cel mai rău. Să plănuiești măcar o oră de relaxare gratis poate fi stresant, așa că ieșirile în oraș sunt excluse din start. Dar cu un pic de creativitate, poți să obții ceva. „Caută evenimente interesante, care-ți oferă posibilitatea unor plimbări romantice – târguri, expoziții la muzee, nu știu, festivaluri folk”, ne sugerează Mary Traina, guru de lifestyle și autoarea cărții The Twentysomething Guide to Getting It Together. „Nu prea contează ce se-ntâmplă în jurul tău, atât timp cât e ceva care să distragă atenția de la orice moment de tăcere penibil”. Adevărat!

Succesul întâlnirilor fără nici un șfanț este sinceritatea, față de tine și față de partenerii tăi. Niciunul dintre voi nu are timp (sau bani) să vă prefaceți că sunteți adulți maturi, cu planuri de viață adevărate. Trania își asigură cititorii că „dacă nu ai de gând să te întâlnești cu un junior care a făcut milioane dintr-o aplicație pe care încă nu o înțelegem, sunt șanse mari ca partenerul tău să fie fericit că ești econom. După câteva ieșiri, cel mai probabil veți împărți frățește nota de plată.” Ca să vedem cum se pune în practică, am întrebat câțiva millenniali faliți, dar foarte activi social, cum reușesc ei să iasă la întâlniri.

CUPOANELE DE REDUCERE, SECȚIUNEA LICHIDĂRI

Mă enervau cupoanele de reducere pentru diverse experiențe. O fi o super ofertă să dai 200 de lei pe un masaj la un spa de fițe, dar tot e de trei ori mai mult decât aș vrea să cheltuiesc în orice zi. Dar găsești și idei de întâlniri cu reduceri seminficative la secțiunea lichidări, dacă ești dispus să faci ceva mai ciudat. Am fost la curse de cai, am mers cu rolel și am încercat paintball-ul, și m-a costat mai puțin de 40 de lei fiecare. La un moment dat, am fost la yoga pentru cupluri, la o întâlnire de Valentine’s Day. Recent, împreună cu partenerul meu, ne-am răsfățat cu pachete de 80 de lei fiecare pentru experiențe într-un parc de distracții, o treabă mișto pentru familii tinere. (Rebecca, 24)

UN PICNIC CU SHAORMA

Cea mai tare întâlnire a fost la un picnic, în parc. Tipul mi-a zis: „O să iau ceva de mâncare, aduci tu o sticlă de vin?” A costat sub 10 lei de persoană și am reușit să petrecem timp împreună și să ne cunoaștem, fără să cheltuim mare lucru. Îmi place să merg în locuri unde nu trebuie să stai neapărat față în față, mai ales la prima întâlnire. Într-un parc, poți să te uiți în altă parte dacă niciunul nu are nimic de zis. E mai ușor să vorbești așa, mai intim (și convenabil) decțt să mergi la un film. (Talia, 23)

LA TÂRGUL DE VECHITURI

Când scotocești prin vechiturile de rahat ale altor persoane, poți să ajungi să-ți cunoști foarte bine partenerul. Recomand cu încredere să mergeți prin târguri. E o vânătoare de comori fără scop precis, plină de motive de conversație. Apuci să vezi ce îi place omului de lângă tine și unde se suprapun interesele voastre și simțul umorului. Odată, tipul cu care mă vedeam avea un interes prea mare pentru păpușile sambo, așa că l-am lăsat baltă. Cel mai mult am cheltuit vreo 15 lei la un târg de vechituri, dar m-am bucurat de trei ore întregi de întărire a relației. Târgurile sunt ok și să observi oameni, să vorbești despre rahaturi e fundația oricărei relații sănătoase” (Lucy, 22)

BOWLING

Nu mă interesează ce spun alții, să mergi la bowling e o ieșire excelentă. E nasol când grupul e mare, pentru că-ți petreci cam tot timpul aplaudând fals și asteptându-ți rândul, dar bowling-ul cu un singur partener este fix pe dos. Se schimbă mereu locul, așa că nu e niciun fel de presiune să menții firul unei conversații, plus că ai timp să te gândești la glume și replici pe care să le spui imediat cum se schimbă locurile. E și o modalitate bună să te uiți la cum arată perechea ta și să estimezi compatibilitatea fizică. Știi, pentru sex, gen. (Tara, 27)

VÂNĂTOAREA DE COMORI

Dacă locuiești la mama naibii și o plimbare e prea banală pentru tine, Geocaching o să fie o experiență amuzantă. E gratuit și ai nevoie doar de GPS-ul activat pe smartphone. E ca o vânătoare de comori în aer liber, doar că trebuie să găsești un recipient cu ajutorul unor coordonate GPS. În interiorul recipientului e un jurnal, unde poți să scrii numele și data, plus alte mărunțișuri pe care oamenii le lasă acolo. Te semnezi și lași ceva de-al tău, în schimbul unui fleac pe care îl iei de acolo. Recipientul pe care l-am găsit eu era la rădăcinile unui copac imens, iar tipul cu care mă vedeam m-a prins chiar când ajunsesem acolo, a fost destul de romantic. E interesat să vezi și ce aduce partenerul la schimb, să îți dai seama cum îi merge lui mintea. (Sheila, 26)

NETFLIX ȘI SCREENSHARE

Mulți din oamenii pe care-i știu sunt atât de pârliți că, pentru ei, o întâlnire înseamnă doar să se uite la filme, de pe canapea. Dar ideea de „filme, pe canapea” te duce cu gândul la sex, iar asta e un pic copleșitor pentru cineva ca mine. Să bag benzină, ca să merg până la el acasă și înapoi, e iarăși destul de mult. Așa că prefer să am întâlniri la filme pe Skype. Aleg un film și fac screenshare pe Skype. E mai relaxant așa, plus că poți să faci asta după o zi obostioare, când doar vrei să te uiți singur la un film (dar cu altcineva). Într-o săptămână, m-am uitat la toată seria Harry Potter cu un tip de care îmi plăcea. Atunci am știut sigur că mă place și el, o persoană normală nu ar fi dispusă să facă asta. (Kyle, 25)

PE LA PETRECERILE ALTORA

Nu îmi permit să ies în oraș des, este mult prea scump. Majoritatea întâlnirilor mele au loc la petreceri care au deja loc undeva. Dacă sunt la o petrecere cât de cât ok, îi trimit un mesaj tipei cu care mă văd sau cu care sunt în discuții pe Tinder și o chem acolo. O tipă cu care mă vedeam a ajuns la o petrecere care era deja pe sfârșite. Avea o geantă mare cu ea și am convins-o să mă lase să bag acolo câteva sticle de alcool începute. Am plecat la mine acasă și ne-am îmbătat. (Charlie, 27)

PLIMBĂRI ÎN NATURĂ (EVIDENT!)

Refuz să arunc cu bani pe care nu-i am până nu ajung într-o relație serioasă, așa că nu e nimic mai ieftin ca o plimbare sănătoasă în aer liber. Majoritatea întâlnirilor mele înseamnă o plimbare într-un loc frumos și o conversație lungă, de care nu ai cum să scapi. Sunt genul de persoană care întreabă, probabil că nepotrivit, tot felul de chestii personale, imediat. Cum e familia ta: Cum ai crescut? Care e scopul vieții tale? E mai greu pentru cineva să mintă, când face efort fizic, așa că plimbările sunt perfecte.

Dacă e ciudat pentru ei, atunci nu cred că suntem compatibili. E și greu să eviți să răspunzi, nu prea ai cum să-ți distragi atenția cu altceva. La un moment dat, am găsit o monedă pe jos, am văzut o punguță mică cu iarbă fix lângă ea. Partenerul meu și cu mine am avut imediat un moment d-ăla de „Fumezi?” și am căutat un loc ascuns unde am aprins iarba. Nu încurajez oamenii să fumeze iarbă găsită pe jos, dar ce am găsit noi a fost ok. Oricum, nu mai fumasem de ceva vreme, pentru că sunt prea falită ca să cumpăr iarbă. (Jelanya, 25)

FUMEAZĂ IARBĂ ȘI UITĂ-TE LA IERBURI

Intrarea la Grădina Botanică e gratuită pentru studenți și e un loc bun pentru o întâlnire matinală. Atât ora, cât și locul, sunt deosebite față de întâlnirile normale. E un spațiu imens și frumos, iar partea mea preferată este o căsuță plină cu bonsai. Sunt atât de vechi și sunt simpatici cu formele lor meticulos aranjate. E o adevărată artă! Trebuie să menționez și partea întâlnirii în care, înainte de orice, trebuie să tragi un cui. Costul total pentru câteva ore amuzante, încercând să cunoști pe cineva, te costă vreo 30 de lei și, chiar dacă ești în companie proastă, măcar apuci să te contopești un pic cu natura. Nu trebuie să fii neapărat la grădina botanică, orice grădină sau parc public merge. (Katie, 23)

