Cum să începi o relație reală în online

Este o perioadă frustrantă să încerci să cultivi conexiuni de orice fel, dar dating-ul este în special complicat. Mai ales în locurile unde devine mai frig afară, cele mai bune spații unde să cunoști pe cineva sunt cele digitale.

Multe persoane în relații la distanță (inclusiv eu) sunt mai obișnuite cu cele online, fiindcă, în multe cazuri, internetul este locul unde au pornit.

Relațiile la distanță sunt complexe, mai ales în lumea asta, dar pot cu siguranță să fie satisfăcătoare și să te împlinească. Eu nu sunt monogamă și două dintre cele mai lungi relații amoroase sunt cu persoane care locuiesc departe de mine, fiecare cunoscută pe social media. Nu am reușit să mă mai văd cu niciuna din partenerele pe care le iubesc de aproximativ nouă luni, dar tot reușesc să întrețin legătură și dragostea dintre noi, așa cum fac și alte cupluri în relații la distanță acum. Nu-i așa că sună drăguț?

Dacă te gândești să dai o șansă dating-ului cu cineva cunoscut pe internet (sau dacă încerci să menții relația pe care o ai deja), uite niște sfaturi despre cum să faci să funcționeze relația cu cineva la distanță.

Ce să știi înainte să te implici

Ce-ți dorești de la relația asta? Să ții cont de dorințele și de așteptările tale te ajută să înțelegi mai clar cum ar putea ele să interacționeze cu cele ale persoanelor de care ești interesat/ă. Asta îți va permite să faci față mai ușor relației și conflictelor care pot apărea. Deși nu poți fi mereu perfect sincer/ă cu tine sau să vezi exact cum ți se pot schimba dorințele, tot poți să-ți dai seama în mare ce vrei.

Ce cauți atunci când cunoști pe cineva online? Ce aștepți de la relația asta? Speri la monogamie? Ești mulțumit/ă să fii îndrăgostit/ă de cineva la distantă sau te aștepți ca partenerul/a să fie fizic cu tine la un moment dat? Este important nu doar să fii conștient/ă de ce vreți amândoi, dar și de ce este realist posibil (mai ales pe timp de pandemie, când majoritatea călătoriilor te pot pune pe tine și pe alții în pericol).

Nu cunoști total un om doar din online, dar e ok. Impresia pe care ți-o face cineva pe social media sau pe un cont de dating nu este neapărat reprezentativă pentru cum e acea persoană de fapt. Asta nu înseamnă că-și ascunde intenționat imperfecțiunile, ci poate că se exprimă așa cum se simte mai confortabil. Ține cont că să idealizezi acea persoană pe criteriul ăsta nu e în interesul tău. „Vezi o parte din cine e ea/el din acea imagine pe care o primești, dar nu totul”, a spus Carolyn Yates, scriitoare despre sex și consultant, care a avut tot felul de relații la distanță online, de la prietenii sexy la divorț. „E ca și cum vezi persoana la webcam, dar nu poți vedea cât de dezordonată îi este camera dincolo de cadru.” Nu uita că el/ea este o persoană reală, chiar dacă, și mai ales dacă ești încântat/ă de el/ea.

Trebuie să-ți comunici clar sentimentele, așteptările și să știi să discuți în general. Asta nu înseamna că trebuie să vorbești tot timpul. Înseamnă că trebuie să vorbești despre cât de des dorești să te exprimi și multe alte lucruri. Dacă amândoi v-ați întrebat ce doriți de la relație și puteți fi sinceri despre așteptările, nevoile și dorințele voastre, atunci totul va funcționa mult mai lin.

Meredith Russo, o romancieră din Brooklyn, și-a cunoscut actualul partener, care locuiește în Wisconsin, prin intermediul profilului de Discord. Când intră într-o relație la distanță cu cineva cunoscut online (lucru pe care l-a făcut de mai multe ori), Russo, în vârstă de 33 de ani, își stabilește limitele și așteptările cât mai devreme cu putință. „Nu mă mut din New York și nu devin monogamă decât dacă distanța se schimbă și suntem destul de aproape încât să ne vedem fizic în mod regulat”, a spus Russo. Indiferent de ce condiții ai, este necesar să spui ce funcționează pentru tine de la început, ca să fiți pe aceeași lungime de undă.

Cum să cunoști pe cineva online

Indiferent dacă îți schimbi preferințele pentru locație pe aplicațiile de dating, începi o conversație pe chat-urile Discord sau trimiți un mesaj privat: Sunt o mulțime de metode să cunoști pe cineva pe internet, așa cum sunt o mulțime de foste iubite de ale mele la un concert Mitski.

Eu am preferat mai mereu locurile de dating clasice ale lesbienelor, pe social media, nu doar pentru simplitatea utilizării, dar și pentru că mi-au adus multă iubire în viață. „La fel cum prin aplicațiile de dating găsești parteneri de tot felul, social media îți permite un nivel indirect de familiaritate în timp ce se formează conexiunea”, a spus Yates. Și cred că e adevărat, cel puțin pentru mine. De fiecare dată când am ajuns într-o relație online la distanță, conexiunea s-a realizat mereu pe Twitter, Instagram sau (pe timpuri, înainte să scoată chestiile sexuale de pe el) Tumblr.

Acum doi ani am cunoscut-o pe partenera mea, Jessica, pe Instagram după ce a găsit o memă făcută de mine despre cum e să fii sub. Chimia dintre noi a fost instantă. Ne-am petrecut toată noaptea dându-ne like-uri în masă la selfie-uri, ne-am conectat prin tatuajele noastre FEMME4FEMME și am flirtat trei ore încontinuu. Deși locuim în părți opuse ale Coastei de Vest, suntem împreună de atunci și ne vizităm o dată la câteva luni (asta înainte de pandemie).

Când am cunoscut-o pe Jes pe Instagram am putut să văd ce cunoștiințe comune aveam și cum interacționa cu comunitatea din jurul ei. Prin postările ei am aflat ce o amuză (meme despre cum e să fii sub) și cum se vede ea (prin intermediul postărilor astrologice). După câteva luni de interacțiuni unu la unu și pe o aplicație de promovare de artă, interacțiunile noastre de pe social media mi-au dat de înțeles cum era ea de fapt.

Alți oameni cu care a vorbit VICE despre relațiile online la distanță au avut experiențe similare când și-au cunoscut partenerii prin social media. Erin era conectată pe Twitter cu Gwen de ceva vreme, înainte să înceapă să vorbească și să treacă de la prietenie la flirt. (Ambele nume de familie au fost omise ca să le protejez identitatea). Din moment ce Erin locuia în Michigan și Gwen era în Oregon, au ezitat să meargă mai departe, dar cu cât petreceau mai mult timp împreună, vorbeau și se jucau jocuri video online, cu atât sentimentele lor creșteau.

„Simțeam că deja făceam lucruri de iubite împreună”, a spus Erin, care are 25 de ani. „Voiam să oficializez relația și să pot să recunosc că mă îndrăgostisem”. Într-o zi din vara lui 2019, după ce Erin a ajutat-o pe Gwen să câștige la jocul Dark Souls pentru prima oară, și-au exprimat sentimentele. „Chiar îmi place de tine”, a spus Erin. „Știu că am discutat că nu vrem o relație la distanță, dar îmi place ce avem acum și nu trebuie să fie mai mult. Vreau să o consider ceva special”. Gwen a spus că îi împărtășea sentimentele și sunt împreună de atunci.

Cum pot funcționa relațiile online

Câteodată, circumstanțele unice ale dating-ului online de la distanță se potrivesc cu nevoile sexuale și romantice ale unei persoane. Kate Sloan este o scriitoare despre sex în vârstă de 28 de ani din Toronto, care și-a cunoscut partenerul, pe Matt, în urmă cu trei ani când el i-a trimis un mesaj privat de flirt după ce i-a citit postările de pe blog. Matt, al cărui nume de familie l-am omis pentru protecția intimității, i-a spus că dacă ajunge la un moment dat în New York și are chef să bea o cafea, i-ar plăcea să iasă cu ea. Când Sloan a mers în New York, cei doi s-au văzut și s-au plăcut instant.

Deși niciunul dintre ei nu intenționa să aibă o relație la distanță, amândoi au recunoscut că chimia era evidentă și că voiau să continue să se vadă. În primii ani de relație și-au făcut o rutină să se sune noaptea și să se viziteze în weekend odată pe lună. Deși pandemia a însemnat că au trebuit să-și reajusteze vizitele lunare, aranjamentele au fost potrivite nevoilor personale ale lui Sloan.

„Sunt foarte introvertită, deci într-un fel îmi place să petrec majoritatea timpului departe de partenerul meu”, a spus Sloan. „Îmi permite să-mi iau timp pentru mine în timpul zilei, așa că seara am energie să stau de vorbă când ne sunăm pe la ora nouă.”

Russo a spus că experiențele cu partenera din Wisconsin și cu altele din online o pot ajuta să se obișnuiască cu parteneri noi. „Trauma este unul din factorii majori care-mi influențează abilitatea să fiu receptivă”, a spus ea. „Când am timp să mă obișnuiesc cu cineva înainte să o cunosc fizic, nu mă mai tem de ea, deci intimitatea devine mai ușoară.”

Cum să scapi la figurat de distanța

Uitați-vă la seriale și la filme împreună. Vă puteți cunoaște mai bine dacă vă uitați la filmele și serialele voastre preferate. Să planificați să vă uitați la un serial atunci când apare poate fi o modalitate excelentă să petreceți săptămânal timp de calitate împreună. Zoom, Netflix Party și Hulu Watch Party sunt grozave pentru asta.

Jucați-vă jocuri video împreună. Interactivitatea jocurilor video vă poate ajuta să nu vă plictisiți. Pentru cei care nu știu de unde să înceapă, sunt o mulțime de jocuri prietenoase pentru începători, cum ar fi Animal Crossing, Fall Guys și Among Us.

Faceți treburi casnice în timp ce vorbiți. Da, este în regulă să faceți apel video din pat, dar poate fi mișto să integrezi timpul cu partenerul/a în obiceiurile zilnice. Încearcă să faci un apel video sau să suni atunci când amândoi pregătiți cina, apoi mâncați împreună.

Invitați prietenii să petreacă timp cu voi în apelurile video. Pe cât de ciudat sună, este momentul potrivit să integrezi în viața de zi cu zi pe cineva cu care ai o relație la distanță. Dacă te protejezi, probabil că nu te vezi cu mulți prieteni în persoană, sau cel puțin nu regulat în grupuri. Invită-ți partenerul/a în conferințele video săptămânale cu prietenii. Jucați-vă Dead by Daylight sau Smash Bros. cu amicii. Va fi drăguț să se simtă incluși în viața ta.

Masturbați-vă împreună. Trimiteți-vă nuduri și mesaje sexy. Masturbați-vă când faceți apeluri video. Încearcă un vibrator, un butt plug sau un dispozitiv pentru sex care poate fi controlat de la distanță prin Wi-Fi. Sau bucurați-vă de discuții porcoase la telefon: Sloan a spus că a ajuns să-i placă sexul la telefon, în special fiindcă suferă de durere cronică. „Este o modalitate prin care pot să mă bucur de intimitate fără să trebuiască să mă epuizez cu toate pregătirile și stresul care vin la pachet cu sexul în persoană”, a spus ea.

Despre trecerea relației din online în una fizică

Ce se întâmplă dacă nevoile și dorințele unuia dintre voi se schimbă și vreți să mutați relația din online în una fizică? Îți zic eu: Să stau o bună bucată din an fără să mă văd cu cele două femei pe care le iubesc a fost greu pentru mine. Fiindcă am sistemul imunitar compromis nu pot să merg în multe locuri, cu atât mai mult să călătoresc singură cu avionul, cu trenul sau cu autobuzul și nu pot nici să conduc, spiritual sau legal.

Relațiile la distanță te pot face să iei niște decizii drastice. „Dacă nu ai văzut acea persoană și abia acum urmează să vă întâlniți sau tocmai ce te-ai întors din vizită de la ea și deja îi duci dorul, lucru nasol, știu, poate fi greu să iei niște decizii care să țină cont de cine sunteți ca indivizi, dar și ca cuplu, și să faceți ce trebuie”, a spus Yates.

Încearcă să nu te lași dus/ă de val și să menții siguranța în pandemie pe locul întâi orice ar fi. Deși plănuiesc să-mi văd ambele partenere în următoarele luni, nu înseamnă doar să planific ce funcționează mai bine pentru fiecare dintre noi, ci și să ne izolăm două săptămâni și să mă conducă acasă fără prea multe opriri, ca să nu mă infectez cu COVID, și să se protejeze și pe ele sau pe alții.

Dacă atunci când aveam 20 de ani m-aș fi mutat în Portland pentru o tipă abia cunoscută sau m-aș fi logodit cu o canadiană întâlnită pe FetLife după câteva ieșiri, acum pot să am un date de un weekend cu cineva din Seattle, știind că este grozavă și că avem o chimie impecabilă, dar să nu trebuiască să-mi dau peste cap total viața sau să fac niște alegeri drastice pentru viitorul meu.

Sloan a subliniat că, deși situația plină de haos din lume face planificarea dificilă, este încă important să te gândești ce vrei pe viitor. Este ok să aveți o relație la distanță pe o perioadă nedefinită sau crezi că veți vrea să locuiți mai aproape sau chiar împreună? Pentru Sloan și partenerul ei, răspunsul a devenit clar după ce au petrecut împreună două luni la începutul pandemiei, din cauza restricțiilor de călătorie legate de COVID, și au decis că vor ambele variante. „Am știut că asta e persoana cu care vreau să mă căsătoresc și că o doream atât de mult încât circumstanțele ciudate nici măcar nu mă mai deranjau”, a spus Sloan. Deși încă locuiesc în țări diferite acum, cei doi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse în Madison Square Park în noiembrie.

În general nu ai nevoie de un motiv să începi o relație cu cineva la distanță. Indiferent de situația ta, câteodată întâlnești o persoană, amândoi simțiți o conexiune sinceră și poți să-ți dai seama că-ți va îmbogăți viața compania acelei persoane. Toate astea se pot întâmpla cu cineva care nu locuiește aproape de tine, cu același tip de chimie de care ai parte de la o relație la doi pași. Când funcționează de la sine, pur și simplu merită.

Chingy Nea este scriitoare, comediantă și fostă iubită, care locuiește în Oakland și-n Los Angeles. Urmărește-o pe Twitter.