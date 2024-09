Cum să nu mai halești mizerii și să arăți ca un om

Sfatul meu pentru majoritatea oamenilor e KISS (Keep It Simple Stupid), adică cu cât e mai simplu, cu atât e mai bun. Chiar și eu folosesc asta de multe ori. Atunci când vrem să facem schimbări, trebuie să fie schimbări la care nu o să renunțăm niciodată. Dacă sari direct din fast food în diete de crudități și exerciții fizice, atunci o să te ia dracu.

Cel mai nasol lucru pe care poți să-l faci, indiferent dacă ieși în oraș sau la petreceri, e să renunți la sport. Mulți oameni ajung să renunțe la rutina fizică și încep diete radicale, plus un program extenuant de exerciții fizice, ceea ce face ca inițiativele de început de an să dureze doar până în februarie. Mai bine începi ușurel și descoperi ceva care-ți face plăcere. Dar cel mai important aspect e să elimini otrăvurile și să înlocuiești mâncarea nesănătoasă cu opțiuni mai bune: făină integrală, fructe, legume, semințe și mâncăruri bazate pe plante.

Videos by VICE

Chiar e o luptă. Ni se bagă pe gât reclame cu mâncare de tot rahatul, reclame care spun: „Hei, dacă ți se pare ceva neregulă cu viața ta, lasă schimbările, ia mai bine pastila asta!” Dar apoi o să mai ai nevoie de altă pastilă, și apoi de alta și te trezești pe la treizeci și ceva de ani cu opt rețete de medicamente pe lună. Suntem hărțuiți și prostiți, dar trebuie să știm ce dracu’ băgăm în noi. Alimentația nu se rezumă doar la o listă de ingrediente pe care nici măcar nu poți să le pronunți.

Trebuie să fii conștient de tot. Ăsta e cel mai bun sfat al meu pentru oameni, citește eticheta, frate. Intră pe Google și află ce naiba e ingredientul ăla.

Dacă ai citit cartea mea, Evolution of a Cro-Magnon, știi că eu am fost dependent de crack tot anul 1988. Nu mâncam niciodată carne, fumam crack toată noaptea și dimineața băgam un pahar cu suc de iarbă de grâu. Probabil de asta am supraviețuit la toate rahaturile pe care le-am făcut. Apoi, o vreme am fost absorbit de trendul ăsta de junk food vegan, care doar m-a îngrășat. În 1991, eram cu nouă kilograme mai gras. Cu toții am trecut prin asta, dar nu e cazul să te dai cu capul de pereți. Trebuie doar să te pui înapoi pe picioare. Cu toții facem greșeli, dar important e să treci peste. Asta e cea mai grea parte.

Chiar dacă aloci doar un sfert de oră din zi pentru niște flotări în pivnița casei, e ok să începi ușurel și să crești odată cu realizările tale. Dacă faci asta în fiecare zi, o să vezi și progresul. Dacă te aștepți la perfecțiune dintr-o singură încercare, să știi că asta e o schemă a minții răuvoitoare care încearcă să te facă să renunți. Tu vrei să devii sănătos, deci trebuie să muncești pentru asta. Nu există scurtături.

Am terminat triatlonul Cozumel Ironman pe 30 noiembrie. Încerc de fiecare dată să am un alt scop în vedere. O să mă setez pe alt triatlon imediat după, ca să rămân mereu concentrat și motivat. Nu trebuie să te duci la Ironman, poate fi altceva. Dar atunci când îți setezi un obiectiv pentru care să muncești, timpul nu se mai disipă aiurea.

Prietena mea e nutriționistă și antrenoare, iar ea spune că nu poți să scoți obiceiul unei diete proaste. De aia mulți oameni se îngrașă de sărbători, pentru că mănâncă în exces mâncare și dulciuri și apoi cred că douăzeci de minute de alergat sunt suficiente.

Ăsta poate fi cel mai mare dușman al tău: mintea. Trebuie să te trezești, să fii mai puternic decât gândurile tale și să ai o alimentație sănătoasă și un antrenament corespunzător. Baza nutriției este cel mai important lucru.

Este dovedit științific că starea de spirit este afectată, într-un sens pozitiv, de dietă și exerciții. Iar dacă te uiți la oamenii deprimați, care sunt total demoralizați că nimic nu le merge, mai bine ne abținem de la căcaturi și să analizăm situația. Eu nu vorbesc despre o depresie clinică, unde ai nevoie de un ajutor specializat, eu vorbesc de cineva care e un trist. Eu șterg persoanele astea de pe Facebook, pentru că se plâng și cârcotesc toată ziua. Dar, câteodată, chiar vreau să dau la o parte perdeaua și să zic: „Ok, hai, spune-mi ce-ai făcut azi. Dar săptămâna trecută? Spune-mi ce-ai făcut toată luna, pentru că dacă vrei să ajungi la rădăcina problemei, trebuie să vedem ce dracu’ faci tu în fiecare zi.”

Aici e problema. Stai până târziu în fiecare noapte, mănânci ouă cu șuncă înainte să te culci la trei dimineața, care doar stau în stomacul tău și apoi îți ia trei ore să te caci. După care mai bagi niște pizza în timp ce te uiți la meci și te trezești că te-ai îngrășat douăzeci de kile și nici măcar nu-ți mai vezi scula. Să știi că de aici încolo, o să ai din ce în ce mai multe probleme.

Eu am renunțat la toate alimentele procesate, pentru că îți cauzează aciditate în stomac. Eu păstrez corpul alimentat cu carbohidrați complecși, quinoa, fulgi de ovăz, orice ar fi, și proteine din plante. În timpul antrenamentului beau mult suc de grâu, de alge verzi-albăstrui și tone de maca (maca pentru caca), adică o grămadă de clorofilă. E ca un soare lichid. Mă fut în ea de cafea, eu nu beau. Eu beau un probiotic din orez fermentat. La prânz mănânc o salată sau un burger vegetarian, iar dacă nu am chef de gătit, mă găsești la Angelica Kitchen, care e la colțul străzii unde locuiesc. O să-mi comand o supă, pâine și un platou de alge de mare, legume, niște orez brun, fasole și aia e. Fără mâncare procesată, fără mizerii.

Oamenii mereu mă întreabă ce mănânc și dacă sunt vegan, iar eu le răspund: „Ce plm mănânci TU?” Există atâta varietatea în alimentele pe bază de plante, e incredibil. Du-te și citește The Conscious Cook. Vezi cum bucătarii ăștia gătesc mâncăruri extraordinare doar pe bază de plante, la Candle 79 sau la Pure Food and Wine.

Sprijină magazinul local de chestii bio. Ori plătești acum, ori mai târziu, tot o să plătești. Sunt multe modalități de a mânca ieftin și sănătos. Oamenii îmi spun: „Nu am bani, John”, dar de fapt pe ce anume îți cheltui tu banii? Pe porno, țigări, cluburi, droguri și bere, nu? Care sunt prioritățile tale, frate? Eu am 52 de ani și am ajuns să antrenez tineri, pentru că mănânc alimente care mă ajută să mă recuperez și să continui. Trebuie să devenim proactivi și să continuăm atacul împotriva companiilor care ne otrăvesc.

Atunci când mă drogam și trăgeam pe toată lumea în țeapă, am fost împușcat cu un AR-15, de treizeci de ori. Deja nu mai iau lucrurile ca atare, înțelegi? Nu poți. Deja nu ți se garantează nici ziua de mâine. Am investit 35 de ani în asta și am absorbit informații ca un burete. Eu vin dintr-o familie disfuncțională, părinți adoptivi abuzivi, de pe străzile din New York, din închisoare, de oriunde.

Am vorbit ieri cu o tipă care mi-a spus: „Care a fost catalizatorul pentru schimbarea ta?”, la care eu i-am răspuns: „Mă săturasem să sufăr constant, să fiu deprimat. Am vrut o schimbare.” Gândește-te la cineva care vede, după ce a trăit toată viața ca un orb. Multe lucruri le luăm ca atare, dar nu și sănătatea.

John Joseph este solistul trupei Cro-Mag și autorul cărților Evolution of a Cro-Magnon și Meat is for Pussies.

Traducere: Diana Pintilie

Citește și:

Toate leacurile cool și stupide de care trebuie să uiți în 2017

Ce exerciții să faci acasă, dacă ești prea loază să ieși să faci sport

Am încercat să fiu vegan în România și n-am rezistat decât cinci zile chinuite